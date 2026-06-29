Проф. Гарабед Минасян: В бюджета има дори преклонение пред олигополните структури

Правителството излиза с аргумент, че бюджетът е неспасяем, че е минала половината година. Въпросът е приемаме ли обещанието, че ще има мерки за консолидация. Това заяви пред БНТ икономистът от ИПИ Петър Ганев.
Макроикономистът проф. Гарабед Минасян обърна внимание: „Надделява уйдурдисването на числата, без да има сериозен поглед в бъдещето.“
Според него в бюджета има дори преклонение пред олигополните структури.
„Можеше тази година нещата да изглеждат по-добре, да е по-голяма амбицията. Разбираема политически е идеята да се харчи сега – следващата година ще е по-лека, ако сме изчистили всички скелети в гардероба, но финансовият министър трябва да е малко надполитически, да е пазител на хазната. Някои разходи можеше да бъдат отложени, а дори и отменени“, каза още Ганев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
09:38 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дориана
Предлагам да се създаде дарителска сметка за възстановяването на Мавзолея, паметника на братската съветска армия, град Варна, връх Мусала и язовир Искър отново да си върнат името Сталин. Да се проведе референдум за включването ни към руската федерация и излизане от всякакви формации със западналия запад. Да си върнем нашата валута първоначално, а след това плавно да преминем към рублата.
Убедена съм, че всеки истински българин, милеещ за родината, ще ме подкрепи!
Коментиран от #10, #17, #19, #28
09:44 29.06.2026
4 Гошо
Коментиран от #11
09:46 29.06.2026
5 бушприт
09:49 29.06.2026
6 Кочо
Коментиран от #21
09:51 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
09:53 29.06.2026
9 !!!?
09:54 29.06.2026
10 Доротея
До коментар #3 от "Дориана":Мило дете, ти имаш нужда от някое младо пръчле а не от революцонни идеали! Едно време ремсистки ставаха най грозноватите ми връстнички! Ако имаше кой да им обърне внимание, едва ли биха излезли в Балкана!
Коментиран от #12
09:56 29.06.2026
11 Питане
До коментар #4 от "Гошо":Прегледах на бързо "Основи на комунизма". Не можах да намеря никъде това, което твърдиш ???
Помогни, за да намеря страницата, или ИСТОРИЯТА я е скъсала от учебника още в далечната 1944г
09:56 29.06.2026
12 Приятелка на Дори
До коментар #10 от "Доротея":Да ама там, в землянката - целият отряд, а вие - максимум по журове и някое тайно погледче
Коментиран от #18
10:00 29.06.2026
13 Кочо
10:05 29.06.2026
14 Дааааа
10:09 29.06.2026
15 ЕлМафиозо
10:12 29.06.2026
16 Яаааа, той откри топлата вода!
Не знам защо има учудени.
10:13 29.06.2026
17 Кукувица
До коментар #3 от "Дориана":кука, под зелена бука:
..... няма туй да стане, и след сто години.....
Коментиран от #23
10:14 29.06.2026
18 Доротея
До коментар #12 от "Приятелка на Дори":Момчетата от Бранник, предпиемачите и германските офицери бяха мечта, романтика, прелест, красота! Ония години бе щастие да бъдеш с някой поручик! После всичко се срина и през 80-те и 90-те години ако те нападне някой строителен редник, все ти е излязъл късмета! След това закриха Строителни войски и край! А ония от землянките се прехвърлиха в къщите на свалената от власт буржуоазия и влязоха в Политбюро!
10:14 29.06.2026
19 Ей сега, веднага!
До коментар #3 от "Дориана":Ще се счупя да бързам. На личната ти сметка към офшорката ли ги превеждам или на Радевата?
Коментиран от #22
10:15 29.06.2026
20 хаха
В смисъл? Като предишните а?
А къде беше ти и какво дрънка за предишните бе ЧУВЕН?
Любимото занимание на Ганя...да дава акъл (който му липсва) отстрани.
10:16 29.06.2026
21 Коче,
До коментар #6 от "Кочо":ти защо реши, че професорът ти чете коментарите и ще ти отговори?
Коментиран от #24
10:19 29.06.2026
22 Приятелка на Дори
До коментар #19 от "Ей сега, веднага!":На Радевата естествено.
Като се разплати с разходите по джакузито и мацките в "офиса" на партията, каквото остане е за нас. Не ни мисли - не е малко !
10:23 29.06.2026
23 Дориана
До коментар #17 от "Кукувица":Вие сте грубян, не се говори така на дами !
10:27 29.06.2026
24 Кочо
До коментар #21 от "Коче,":Все ще се намери някой да чете! Зависи от ударението на думичката поли! Може да е и малоградие и това е по вероятно - преклонение пред структурите, строящи и живеещи в малки, само за тях градчета! С пропускателен режим, собствено Енерго, ВиК и охрана! Професорите знаят!
10:29 29.06.2026
25 Чиновник
10:46 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
10:53 29.06.2026