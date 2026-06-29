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Проф. Гарабед Минасян: В бюджета има дори преклонение пред олигополните структури

Проф. Гарабед Минасян: В бюджета има дори преклонение пред олигополните структури

29 Юни, 2026 09:34 1 036 29

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Някои разходи можеше да бъдат отложени, а дори и отменени

Проф. Гарабед Минасян: В бюджета има дори преклонение пред олигополните структури - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството излиза с аргумент, че бюджетът е неспасяем, че е минала половината година. Въпросът е приемаме ли обещанието, че ще има мерки за консолидация. Това заяви пред БНТ икономистът от ИПИ Петър Ганев.

Макроикономистът проф. Гарабед Минасян обърна внимание: „Надделява уйдурдисването на числата, без да има сериозен поглед в бъдещето.“

Според него в бюджета има дори преклонение пред олигополните структури.

„Можеше тази година нещата да изглеждат по-добре, да е по-голяма амбицията. Разбираема политически е идеята да се харчи сега – следващата година ще е по-лека, ако сме изчистили всички скелети в гардероба, но финансовият министър трябва да е малко надполитически, да е пазител на хазната. Някои разходи можеше да бъдат отложени, а дори и отменени“, каза още Ганев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    2 1 Отговор
    Олигополните структури са с олиго-пола. Около 20-30 сантиметра дължина.

    09:38 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    5 12 Отговор
    Българи, крайно време е да се вземем в ръце.
    Предлагам да се създаде дарителска сметка за възстановяването на Мавзолея, паметника на братската съветска армия, град Варна, връх Мусала и язовир Искър отново да си върнат името Сталин. Да се проведе референдум за включването ни към руската федерация и излизане от всякакви формации със западналия запад. Да си върнем нашата валута първоначално, а след това плавно да преминем към рублата.
    Убедена съм, че всеки истински българин, милеещ за родината, ще ме подкрепи!

    Коментиран от #10, #17, #19, #28

    09:44 29.06.2026

  • 4 Гошо

    4 7 Отговор
    Марче ,ще трябва да разберете ,че ,колкото и да пишете ,нито Радев ще падне ,нито Зеленски ще спечели

    Коментиран от #11

    09:46 29.06.2026

  • 5 бушприт

    2 1 Отговор
    Това трябва да се прочете-книгата „Национално самоубийство“ на д-р Илия Табаков.

    09:49 29.06.2026

  • 6 Кочо

    10 2 Отговор
    Ква е тази дума олигополие, бе, професор!? Буквален превод означва малко много! Използвай речник и термини от времето, когато си бил студент при социализма! Куцо и кьораво вече се сдоби с дипломи, като наизусти 20 модерни думи като - мениджмент, определено, визия, харизма, емпатия, синергия, на терен, мониторинг - страхотно! И дъртите вместо да се възмутите, и вие се нагаждате за парични потоци в общия хор на обезбългаряване и безочовечаване!

    Коментиран от #21

    09:51 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    3 1 Отговор
    Ко риечи?

    09:53 29.06.2026

  • 9 !!!?

    9 1 Отговор
    Олигархията няма насищане, а Мистър Кеш е нейн заложник, иначе нямаше да го избере !!!?

    09:54 29.06.2026

  • 10 Доротея

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Мило дете, ти имаш нужда от някое младо пръчле а не от революцонни идеали! Едно време ремсистки ставаха най грозноватите ми връстнички! Ако имаше кой да им обърне внимание, едва ли биха излезли в Балкана!

    Коментиран от #12

    09:56 29.06.2026

  • 11 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Прегледах на бързо "Основи на комунизма". Не можах да намеря никъде това, което твърдиш ???
    Помогни, за да намеря страницата, или ИСТОРИЯТА я е скъсала от учебника още в далечната 1944г

    09:56 29.06.2026

  • 12 Приятелка на Дори

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Доротея":

    Да ама там, в землянката - целият отряд, а вие - максимум по журове и някое тайно погледче

    Коментиран от #18

    10:00 29.06.2026

  • 13 Кочо

    3 2 Отговор
    Анализаторите никога няма да останат без работа! Ако няма проблем, ще го измислят и заседават в студиата да го нищят! От какво сте недоволни!? Какво ви пречи колко % е дефицита!? Никой не е с ощететни доходи! Напротив! Зърнари, наши фирми, администрация, силови ведомства - всичко на макс! Дори пенсионерите след 1 ден получават 7,8 % увеличение! Ако Гълъб бе се изтъпанил и вместо същото богато меню ви бе предложил постна пица...ужаст!?

    10:05 29.06.2026

  • 14 Дааааа

    3 0 Отговор
    Особено пред енергетиката и големите строителни акули - и едните , и другите издънки на БКП , милиарди от главозамайващо грабене и далавери ! Та , още от регресивните им другари , да има и за тях !

    10:09 29.06.2026

  • 15 ЕлМафиозо

    4 0 Отговор
    тимса превзели българия, плащат на фатмака и не ги пипа

    10:12 29.06.2026

  • 16 Яаааа, той откри топлата вода!

    1 0 Отговор
    Целта беше ясна: марш вън на вашта олигархия, че да се настани нашта.
    Не знам защо има учудени.

    10:13 29.06.2026

  • 17 Кукувица

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    кука, под зелена бука:
    ..... няма туй да стане, и след сто години.....

    Коментиран от #23

    10:14 29.06.2026

  • 18 Доротея

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Приятелка на Дори":

    Момчетата от Бранник, предпиемачите и германските офицери бяха мечта, романтика, прелест, красота! Ония години бе щастие да бъдеш с някой поручик! После всичко се срина и през 80-те и 90-те години ако те нападне някой строителен редник, все ти е излязъл късмета! След това закриха Строителни войски и край! А ония от землянките се прехвърлиха в къщите на свалената от власт буржуоазия и влязоха в Политбюро!

    10:14 29.06.2026

  • 19 Ей сега, веднага!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Ще се счупя да бързам. На личната ти сметка към офшорката ли ги превеждам или на Радевата?

    Коментиран от #22

    10:15 29.06.2026

  • 20 хаха

    2 2 Отговор
    "но финансовият министър трябва да е малко надполитически, да е пазител на хазната"

    В смисъл? Като предишните а?

    А къде беше ти и какво дрънка за предишните бе ЧУВЕН?
    Любимото занимание на Ганя...да дава акъл (който му липсва) отстрани.

    10:16 29.06.2026

  • 21 Коче,

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кочо":

    ти защо реши, че професорът ти чете коментарите и ще ти отговори?

    Коментиран от #24

    10:19 29.06.2026

  • 22 Приятелка на Дори

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ей сега, веднага!":

    На Радевата естествено.
    Като се разплати с разходите по джакузито и мацките в "офиса" на партията, каквото остане е за нас. Не ни мисли - не е малко !

    10:23 29.06.2026

  • 23 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кукувица":

    Вие сте грубян, не се говори така на дами !

    10:27 29.06.2026

  • 24 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коче,":

    Все ще се намери някой да чете! Зависи от ударението на думичката поли! Може да е и малоградие и това е по вероятно - преклонение пред структурите, строящи и живеещи в малки, само за тях градчета! С пропускателен режим, собствено Енерго, ВиК и охрана! Професорите знаят!

    10:29 29.06.2026

  • 25 Чиновник

    1 0 Отговор
    Нищо друго не дразни работещите хора в частния сектор, както огромните заплати на полиция, военни, съд, прокуратура, държавните служители. При частника се утрпваш от работа, за да ти изядат труда и парите тези хрантутници. Е, няма как да продължава така. Друг момент е, че разликите в заплатите за тези, които са на държавната хранилка е огромна. Едни взимат има-няма 1000 евро, други по 10,20,40 хиляди евро! И защо? Само защото са някакви си началници, в тях е и "ножа и хляба" и колкото ти отрежат, толкова ще ядеш. Но, когато става въпрос за техните заплати, бонуви, ДМС, 20 заплати, пяри за дрехи, клас, път, нещата придобиват съвсем друго измерение. На тях държавата им е винаги длъжна и никога не са нахранени достатъчно. Такова е мисленето им на тези с високите заплати на държавната ясла. Огромни заплати, а отговорност никаква. Така затънахме и няма измъкване.

    10:46 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    1 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:53 29.06.2026

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