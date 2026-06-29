Проф. Гарабед Минасян: В бюджета има дори преклонение пред олигополните структури

Правителството излиза с аргумент, че бюджетът е неспасяем, че е минала половината година. Въпросът е приемаме ли обещанието, че ще има мерки за консолидация. Това заяви пред БНТ икономистът от ИПИ Петър Ганев.

Макроикономистът проф. Гарабед Минасян обърна внимание: „Надделява уйдурдисването на числата, без да има сериозен поглед в бъдещето.“

Според него в бюджета има дори преклонение пред олигополните структури.

„Можеше тази година нещата да изглеждат по-добре, да е по-голяма амбицията. Разбираема политически е идеята да се харчи сега – следващата година ще е по-лека, ако сме изчистили всички скелети в гардероба, но финансовият министър трябва да е малко надполитически, да е пазител на хазната. Някои разходи можеше да бъдат отложени, а дори и отменени“, каза още Ганев.