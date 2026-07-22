Борисов: Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран. За това призова от стаята на ПГ на ГЕРБ-СДС в парламента Бойко Борисов, цитиран от novini.bg
"Искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.
Наблюдаваме и слушаме внимателно, да видим кой "тропа по масата" и казва "йес", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Помня, когато правителството на Желязков с министър на отбраната Запрянов уведомяваше и взимаше решение, след това и служебното на Гюров, и след това редовното правителство на Радев удължи срока за пребиваване на американските транспортни самолети. Тогава господин Румен Радев казваше: "Ударите срещу Иран създават реални рискове за сигурността на България". Казваше, че ще ги остави, докато ни станат близки. Казваше: "Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност. Ще изгоня американските самолети."
"Преди един два дена какво чухме? Мнозинството в парламента да реши. Само че мнозинството от 131 народни представители - могат всичко да правят сами. А сега господин Радев казва, че все едно парламентът някаква друга институция. е неговата институция. Еднолична е", допълни Борисов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦСЗ
Коментиран от #3, #74
09:08 22.07.2026
2 Радев
Коментиран от #6
09:09 22.07.2026
3 Ех Радев, Радев,
До коментар #1 от "ЦСЗ":Крадецът Борисов вместо да е в затвора ти дава съвети. Жалко че гласувахме за теб.
Коментиран от #56
09:10 22.07.2026
4 Последния Софиянец
09:10 22.07.2026
5 Ей, храбрецо,
Коментиран от #10
09:11 22.07.2026
6 Да де, ама
До коментар #2 от "Радев":Простата Тиква Борисов освен да скимти и се плези пред микрофоните, друго не му остана.
Коментиран от #9
09:11 22.07.2026
7 Анонимен
09:13 22.07.2026
8 България е НАТОвска държава
Коментиран от #35, #68
09:13 22.07.2026
9 Анонимен
До коментар #6 от "Да де, ама":Тиквата 6 я виж себе си хахаха невежата 6 освен да пише простотии хахахаха
09:14 22.07.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "Ей, храбрецо,":5 и 6 един невежа пише простотии тук обиди толкова си можеш
09:15 22.07.2026
11 1488
връщаме бойко на бел катьр
09:15 22.07.2026
12 Дзак
09:16 22.07.2026
13 Иранците ги е страх НАТО да не нападне
Руснаците трябва да са разтревожени
Коментиран от #30
09:16 22.07.2026
14 Гарга Сарис
09:17 22.07.2026
15 Анонимен
09:17 22.07.2026
16 кой е държавник
Учение на НАТО сме в позиция на членки на пакта като съседки Турция и Гърция.
В новия вариант ще станем в позицията на Бахрейн, Кувейт и пр.
Коментиран от #21
09:18 22.07.2026
17 хъхъ
Задмина разБойко по слагачество.
Коментиран от #27
09:19 22.07.2026
18 България от
09:22 22.07.2026
19 Поименно гласуване
09:22 22.07.2026
20 Пич
09:23 22.07.2026
21 само след двадесет дни
До коментар #16 от "кой е държавник":Заради радевото его да се репчи с ултиматуми за български интереси, сега изпадаме в по-рискова позиция за страната и формално и официално (сега има и иранска нота предупреждение).
09:24 22.07.2026
22 Тъмен субект
Коментиран от #26
09:26 22.07.2026
23 Алеко Константинов
До Иран и назад
09:29 22.07.2026
24 Стеф
09:30 22.07.2026
25 А бе
Коментиран от #34
09:31 22.07.2026
26 чий сега е интереса
До коментар #22 от "Тъмен субект":Светлия "срамежлив" обект отиде да натопи магнитния и постигна самолети-цистерни за пряко участие на военна операция на рижия в Близкия изток, но кой ли разбира кое е български интерес?
09:32 22.07.2026
27 Нямаме на склад петриот
До коментар #17 от "хъхъ":Само блок70 -доставка след 3 петилетки.
09:33 22.07.2026
28 Гражданин.
Коментиран от #37
09:35 22.07.2026
29 ГЕРБ и ДПС казват да за Самолетите
Коментиран от #48
09:35 22.07.2026
30 Касетчалма
До коментар #13 от "Иранците ги е страх НАТО да не нападне":Съотношение на силите НАТО - РФ при ядрена криза, без участието на САЩ, 200-300 срещу 5500+. Като ракетни технологии и обсег на действие, съотношението е още по-зле. Ако САЩ тихомълком си изтеглят ядрените бомби, както при карибската криза, на НАТО, ЕС и Украйна им е спукана работата.
09:36 22.07.2026
31 Ужас
09:36 22.07.2026
32 Стаята на ПГ на ГЕРБ
09:36 22.07.2026
33 не се разбира
09:37 22.07.2026
34 Анонимен
До коментар #25 от "А бе":25 а ти чия мутра си хахахаха
09:38 22.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Йес. Борисов полиглот
Какво ти пука за нотата на Иран?
Коментиран от #46
09:41 22.07.2026
37 Каква беда бе човеко ?
До коментар #28 от "Гражданин.":Ще ни вкарат във война както вкараха украйна подготвяйки я последователно за война от която тя не може да излезе.
09:41 22.07.2026
38 Тиквочев
Коментиран от #43, #49
09:42 22.07.2026
39 Анонимен
09:44 22.07.2026
40 Чума
Коментиран от #47
09:45 22.07.2026
41 ВЕДНАГА РЕФЕРЕНДУМ
09:45 22.07.2026
42 Анонимен
09:45 22.07.2026
43 Анонимен
До коментар #38 от "Тиквочев":38 хахаха 38 ти си престъпник 38 престъпник по сайтовете като какъв се мислиш хахаха че и безработен си мързеливец хахаха
09:45 22.07.2026
44 Ах ти
09:46 22.07.2026
45 курумпел
09:47 22.07.2026
46 СВД
До коментар #36 от "Йес. Борисов полиглот":Подрязяха и правомощията, сега и поставят задачи! Безотговорен саботаж! Освен да спазарят още 2-3 ескадрилки Блок 90, друго няма какво да направят! Тръмп ще ги помилва!
09:48 22.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лидерите на
До коментар #29 от "ГЕРБ и ДПС казват да за Самолетите":тези престъпни групи
трябва незабавно да бъдат провесени на някой електрически стълб.
09:51 22.07.2026
49 Oня с коня
До коментар #38 от "Тиквочев":Къде си ти данаричаш КУМИРА МИ "престъпник?А ако е и Убиец както твърдиш,тогава що си жив?
09:51 22.07.2026
50 Глас
09:51 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Прилика
09:58 22.07.2026
55 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:01 22.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Старчо Сарача
Коментиран от #61
10:05 22.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Курдо Коленков
Коментиран от #64
10:09 22.07.2026
61 хихи
До коментар #58 от "Старчо Сарача":Крив, Прав!? Фуражка не фуражка избрахте си го ще го траете!? т.е. 80% от "ония 80%" гласуваха за него останалите за ПП Петрохан. а ония 20% които могат да мислят и трябва да гласуват ходиха за гъби...
10:09 22.07.2026
62 Анонимен
До коментар #57 от "ту-туу":57 хахаха с обиди хахаха 57 колко сте изпаднали хахаха едни и същи едно и също хахаха безделници защо не работите мързеливци
10:09 22.07.2026
63 Лично
Коментиран от #65
10:10 22.07.2026
64 Анонимен
До коментар #60 от "Курдо Коленков":Гръбнак е месия е хахахаха в Европа ходи на банкет и там с поведението си шокира европейските политици но Тръмп е съвсем на друго ниво хахахаха
10:12 22.07.2026
65 Анонимен
До коментар #63 от "Лично":Партия на рр къде е какво работи за държавата ни ти лично видя ли усети ли успехът на тази партия или гласува за илюзията хахаха що за хора оставяте се да лъжат и да ви използват едни за да богатеят
10:15 22.07.2026
66 Може да е мафия,
10:17 22.07.2026
67 магарицата
10:18 22.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Е, и кво
10:21 22.07.2026
70 Копи-коле
Коментиран от #72
10:23 22.07.2026
71 Овце тъпи
10:25 22.07.2026
72 хихи
До коментар #70 от "Копи-коле":Това не краят, това дори не е началото. Това е началото на края. До края на годината и легализирането на гей бараковете, ще гласуват и осиновяването на деца от гей двойки.
10:35 22.07.2026
73 Палячо
10:48 22.07.2026
74 ОБЕКТИВЕН
До коментар #1 от "ЦСЗ":Това е жоалък коментар на злобен човек. Остави го Борисов. Хубав-лош, той вече не държи кормилото на държавата. Не говори за него, а дали одобряваш Радев, който дава бази на САЩ и застрашава нац. сигурност, а преди говореше обратното. ТОВА КАЖИ!!!
10:49 22.07.2026
75 батковски
11:33 22.07.2026
76 Само Лъчо мозъка липсва
Погледнете внимателно снимката - такова струпване на естествен интелект не сме наблюдавали скоро!
11:45 22.07.2026