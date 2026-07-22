Борисов: Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран. За това призова от стаята на ПГ на ГЕРБ-СДС в парламента Бойко Борисов, цитиран от novini.bg

"Искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Наблюдаваме и слушаме внимателно, да видим кой "тропа по масата" и казва "йес", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Помня, когато правителството на Желязков с министър на отбраната Запрянов уведомяваше и взимаше решение, след това и служебното на Гюров, и след това редовното правителство на Радев удължи срока за пребиваване на американските транспортни самолети. Тогава господин Румен Радев казваше: "Ударите срещу Иран създават реални рискове за сигурността на България". Казваше, че ще ги остави, докато ни станат близки. Казваше: "Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност. Ще изгоня американските самолети."

"Преди един два дена какво чухме? Мнозинството в парламента да реши. Само че мнозинството от 131 народни представители - могат всичко да правят сами. А сега господин Радев казва, че все едно парламентът някаква друга институция. е неговата институция. Еднолична е", допълни Борисов.