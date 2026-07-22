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Борисов: Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран (ВИДЕО)

Борисов: Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 08:58 1 771 76

  • бойко борисов-
  • илияна йотова-
  • кснс-
  • нота-
  • иран

"Наблюдаваме и слушаме внимателно, да видим кой "тропа по масата" и казва "йес", допълни лидерът на ГЕРБ.

Борисов: Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран. За това призова от стаята на ПГ на ГЕРБ-СДС в парламента Бойко Борисов, цитиран от novini.bg

"Искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Наблюдаваме и слушаме внимателно, да видим кой "тропа по масата" и казва "йес", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Помня, когато правителството на Желязков с министър на отбраната Запрянов уведомяваше и взимаше решение, след това и служебното на Гюров, и след това редовното правителство на Радев удължи срока за пребиваване на американските транспортни самолети. Тогава господин Румен Радев казваше: "Ударите срещу Иран създават реални рискове за сигурността на България". Казваше, че ще ги остави, докато ни станат близки. Казваше: "Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност. Ще изгоня американските самолети."

"Преди един два дена какво чухме? Мнозинството в парламента да реши. Само че мнозинството от 131 народни представители - могат всичко да правят сами. А сега господин Радев казва, че все едно парламентът някаква друга институция. е неговата институция. Еднолична е", допълни Борисов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСЗ

    47 8 Отговор
    Винету пак изпълзя от някъде и започна да се разпорежда и да дава акъли.

    Коментиран от #3, #74

    09:08 22.07.2026

  • 2 Радев

    17 6 Отговор
    Още от същото !

    Коментиран от #6

    09:09 22.07.2026

  • 3 Ех Радев, Радев,

    55 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСЗ":

    Крадецът Борисов вместо да е в затвора ти дава съвети. Жалко че гласувахме за теб.

    Коментиран от #56

    09:10 22.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    34 15 Отговор
    Тамплиерката Йотова има задача да унищожи България.

    09:10 22.07.2026

  • 5 Ей, храбрецо,

    50 3 Отговор
    Защо от стаята на ГЕРБ , а не от парламентарната трибуна!

    Коментиран от #10

    09:11 22.07.2026

  • 6 Да де, ама

    43 6 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Простата Тиква Борисов освен да скимти и се плези пред микрофоните, друго не му остана.

    Коментиран от #9

    09:11 22.07.2026

  • 7 Анонимен

    16 6 Отговор
    Борисов как можа да подадеш оставка виж сега Радев е завладял Радев е модел Радев се мисли за едноличен господар Борисов виж сега държавата ни каква излагация е какво падение

    09:13 22.07.2026

  • 8 България е НАТОвска държава

    10 17 Отговор
    Иранците какви са спрямо НАТО

    Коментиран от #35, #68

    09:13 22.07.2026

  • 9 Анонимен

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "Да де, ама":

    Тиквата 6 я виж себе си хахаха невежата 6 освен да пише простотии хахахаха

    09:14 22.07.2026

  • 10 Анонимен

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ей, храбрецо,":

    5 и 6 един невежа пише простотии тук обиди толкова си можеш

    09:15 22.07.2026

  • 11 1488

    10 10 Отговор
    на есен сваляме румен
    връщаме бойко на бел катьр

    09:15 22.07.2026

  • 12 Дзак

    17 1 Отговор
    Виновна е Русия, че построи Нефтохим, АЕЦ и оръжейни заводи на нация туристическа!

    09:16 22.07.2026

  • 13 Иранците ги е страх НАТО да не нападне

    1 10 Отговор
    Русия
    Руснаците трябва да са разтревожени

    Коментиран от #30

    09:16 22.07.2026

  • 14 Гарга Сарис

    13 0 Отговор
    Боко си прави пиар!😁😁😁😁😁

    09:17 22.07.2026

  • 15 Анонимен

    10 4 Отговор
    Йотова и Радев са тандем хахаха незнам кой и кога е гласувал за Йотова каква нагласация и пълна власт за тандем хахаха

    09:17 22.07.2026

  • 16 кой е държавник

    13 3 Отговор
    Едно е официално самолети цистерни паркирани за учение на НАТО (официално НАТО не участва във конфликта на САЩ с Иран), и е различно официално разрешение за самолети-цистерни да участват в операция на САЩ в Иран. (Иран предупреждава с нота и разбира тази разлика).
    Учение на НАТО сме в позиция на членки на пакта като съседки Турция и Гърция.
    В новия вариант ще станем в позицията на Бахрейн, Кувейт и пр.

    Коментиран от #21

    09:18 22.07.2026

  • 17 хъхъ

    16 7 Отговор
    кРадев спешно ще купува Пейтриът от американците, за да се пазим от Иран.
    Задмина разБойко по слагачество.

    Коментиран от #27

    09:19 22.07.2026

  • 18 България от

    3 3 Отговор
    ДоЙран доИран

    09:22 22.07.2026

  • 19 Поименно гласуване

    13 2 Отговор
    За американските самолети в Парламента.

    09:22 22.07.2026

  • 20 Пич

    12 7 Отговор
    Когато някой е прав, прав е, независимо че е Баце!!! Защото всички се правят, че нищо не е станало!!! А ако Безмер избухне в пламъци - какво ще обясняват...?!

    09:23 22.07.2026

  • 21 само след двадесет дни

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "кой е държавник":

    Заради радевото его да се репчи с ултиматуми за български интереси, сега изпадаме в по-рискова позиция за страната и формално и официално (сега има и иранска нота предупреждение).

    09:24 22.07.2026

  • 22 Тъмен субект

    16 4 Отговор
    Тоя наглец пусна самолетите на ГРАЖДАНСКОТО столично летище, за да извади друг наглец от Магнитски, а сега много се загрижил. Да млъква в дупката си с отвратителното си нахалство!

    Коментиран от #26

    09:26 22.07.2026

  • 23 Алеко Константинов

    5 3 Отговор
    До Чикаго и назад
    До Иран и назад

    09:29 22.07.2026

  • 24 Стеф

    12 2 Отговор
    Тези от снимката - директно в Белене!

    09:30 22.07.2026

  • 25 А бе

    10 3 Отговор
    Появи се сикаджииската герб мутра дъртия запрянов уведомявал баба си,а роско-водопада като подписас луд дончо съвет за мир ЗАЩО НЕ искаше ли КСНС

    Коментиран от #34

    09:31 22.07.2026

  • 26 чий сега е интереса

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тъмен субект":

    Светлия "срамежлив" обект отиде да натопи магнитния и постигна самолети-цистерни за пряко участие на военна операция на рижия в Близкия изток, но кой ли разбира кое е български интерес?

    09:32 22.07.2026

  • 27 Нямаме на склад петриот

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "хъхъ":

    Само блок70 -доставка след 3 петилетки.

    09:33 22.07.2026

  • 28 Гражданин.

    8 3 Отговор
    Тези идиоти ще ни вкарат в голяма беда.

    Коментиран от #37

    09:35 22.07.2026

  • 29 ГЕРБ и ДПС казват да за Самолетите

    7 2 Отговор
    Тогава от какво не са доволни. Те носят цялата отговорност както и Мнозинството. В една партия са. В партията на предателите на народа.

    Коментиран от #48

    09:35 22.07.2026

  • 30 Касетчалма

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иранците ги е страх НАТО да не нападне":

    Съотношение на силите НАТО - РФ при ядрена криза, без участието на САЩ, 200-300 срещу 5500+. Като ракетни технологии и обсег на действие, съотношението е още по-зле. Ако САЩ тихомълком си изтеглят ядрените бомби, както при карибската криза, на НАТО, ЕС и Украйна им е спукана работата.

    09:36 22.07.2026

  • 31 Ужас

    5 2 Отговор
    АНГЛОАМЕРИКАНЦИТЕ НИ БОМБАНДИРАТ ПРЕЗ 1943-45Г. в ирак дадохме Жертви и сега заради тях пак ще се случи нещо

    09:36 22.07.2026

  • 32 Стаята на ПГ на ГЕРБ

    10 1 Отговор
    В бункера на НС ли се намира ?

    09:36 22.07.2026

  • 33 не се разбира

    13 0 Отговор
    само, Боко против американските самолети ли е или не е. Ако е против, да гласуват с "не" в Нар.събрание. Така няма да оси отговорност, ако Иран ни избомбят, но ще е отговорен пред САЩ. А него го е ШУБЕ. Ако е съгласен, защо скимти по сайтовете и се прави на важен?! Това се отнася и за ония хайдуци от ппдб - то.

    09:37 22.07.2026

  • 34 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "А бе":

    25 а ти чия мутра си хахахаха

    09:38 22.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Йес. Борисов полиглот

    10 1 Отговор
    Тикво рошава, какъв съвет искаш йодовата мумица да свика? Защо? Нали ще подкрепите искането на САЩ?
    Какво ти пука за нотата на Иран?

    Коментиран от #46

    09:41 22.07.2026

  • 37 Каква беда бе човеко ?

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гражданин.":

    Ще ни вкарат във война както вкараха украйна подготвяйки я последователно за война от която тя не може да излезе.

    09:41 22.07.2026

  • 38 Тиквочев

    9 3 Отговор
    Ти си само един престъпник и убиец, и не можеш да се разпореждаш за НИЩО...стжй си в зайчарника

    Коментиран от #43, #49

    09:42 22.07.2026

  • 39 Анонимен

    5 4 Отговор
    Йотова и Радев хахаха гюровите незаконници политически репресии и модел Радев това е истински завладяна държава сега

    09:44 22.07.2026

  • 40 Чума

    2 5 Отговор
    Гласувахме за Радев, за да смени прокурора, вкара двата дебелака в затвора и намали хрантутенето на държавни хранени хора! Нищо не се получава, освен агресия срещу Иран, Бойко взе пак да дава акъл и повече пари за администрацията! Всички без Възраждане се бият за приза ,,Атлантик на годината"! Те пък от своя страна подкрепят Агресията на Путин и са ,,Путинист на столетието", без конкуренция! Всички са вредни военолюбци на добра софра!

    Коментиран от #47

    09:45 22.07.2026

  • 41 ВЕДНАГА РЕФЕРЕНДУМ

    4 2 Отговор
    ЗА ХВЪРЧИЛАТА!

    09:45 22.07.2026

  • 42 Анонимен

    5 3 Отговор
    Може да прави предложение а не да нарежда защото е никой

    09:45 22.07.2026

  • 43 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Тиквочев":

    38 хахаха 38 ти си престъпник 38 престъпник по сайтовете като какъв се мислиш хахаха че и безработен си мързеливец хахаха

    09:45 22.07.2026

  • 44 Ах ти

    8 3 Отговор
    Мммаймунке мрръсна. Че ти краварите ги пусна на гражданското летище. Иначе си прав - всички сте за котешката тоалетна. Вкарвате ни в изриелската война. Предатели. Като си против - докажи, гласувай, какво въртиш дир.... Ика

    09:46 22.07.2026

  • 45 курумпел

    1 0 Отговор
    А как се стрлеше на Агресора, кога бе отгоре.

    09:47 22.07.2026

  • 46 СВД

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Йес. Борисов полиглот":

    Подрязяха и правомощията, сега и поставят задачи! Безотговорен саботаж! Освен да спазарят още 2-3 ескадрилки Блок 90, друго няма какво да направят! Тръмп ще ги помилва!

    09:48 22.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лидерите на

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГЕРБ и ДПС казват да за Самолетите":

    тези престъпни групи
    трябва незабавно да бъдат провесени на някой електрически стълб.

    09:51 22.07.2026

  • 49 Oня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тиквочев":

    Къде си ти данаричаш КУМИРА МИ "престъпник?А ако е и Убиец както твърдиш,тогава що си жив?

    09:51 22.07.2026

  • 50 Глас

    4 3 Отговор
    Много тролове на битата опозиция на изборите тук. Нали разбрахте, че повече няма да пиете коалиционно мазно кафенце?

    09:51 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Прилика

    10 2 Отговор
    Бойко и Дилян от трибуната на народното събрание досега не са се опитали да изразят мнение или да се изкажат ..... нещо не им се отдава по природа май !!??

    09:58 22.07.2026

  • 55 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 5 Отговор
    Тиквата е прав тука

    10:01 22.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Старчо Сарача

    4 3 Отговор
    Някой разбира ли какво точно прави фигуранта? И какви са точно задните му мисли?

    Коментиран от #61

    10:05 22.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Курдо Коленков

    5 3 Отговор
    Не даваме на Украйна оръжие за да не бъдем "въвлечени" в украино-руската война, а пускаме американските самолети на наши летища за да бъдем въвлечени в ирано-американската война. Що за простотия е това?

    Коментиран от #64

    10:09 22.07.2026

  • 61 хихи

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "Старчо Сарача":

    Крив, Прав!? Фуражка не фуражка избрахте си го ще го траете!? т.е. 80% от "ония 80%" гласуваха за него останалите за ПП Петрохан. а ония 20% които могат да мислят и трябва да гласуват ходиха за гъби...

    10:09 22.07.2026

  • 62 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ту-туу":

    57 хахаха с обиди хахаха 57 колко сте изпаднали хахаха едни и същи едно и също хахаха безделници защо не работите мързеливци

    10:09 22.07.2026

  • 63 Лично

    5 4 Отговор
    със това решение на Радев и неговото мнозинство в парламента лично мен ме отблъснаха като виждам асинхрона в приказки и действия и вече нямам доверие в Радев и с това си действие той ме изгуби като поддръжник за партията му. Това с гласуването в парламента е измиване на ръцете си , то желанието му е ясно, а уж бил за дипломацията , не за война!

    Коментиран от #65

    10:10 22.07.2026

  • 64 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Курдо Коленков":

    Гръбнак е месия е хахахаха в Европа ходи на банкет и там с поведението си шокира европейските политици но Тръмп е съвсем на друго ниво хахахаха

    10:12 22.07.2026

  • 65 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Лично":

    Партия на рр къде е какво работи за държавата ни ти лично видя ли усети ли успехът на тази партия или гласува за илюзията хахаха що за хора оставяте се да лъжат и да ви използват едни за да богатеят

    10:15 22.07.2026

  • 66 Може да е мафия,

    5 3 Отговор
    Ама Борисов е прав. Защо ни е забъркване в чужда война? Едни страхливци и неможачи са на власт.

    10:17 22.07.2026

  • 67 магарицата

    2 2 Отговор
    муньова си дудне само с радки, ще свика това, което и кажат копринките

    10:18 22.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Е, и кво

    3 0 Отговор
    Като сме натовска държава, нали натото е само "отбранителен алианс"? Защо нападнаха Иран? "Отбраняват се"??

    10:21 22.07.2026

  • 70 Копи-коле

    3 2 Отговор
    “За успокоение на населението, предлагам народните ни избраници, съгласни и гласували да се удовлетвори американското искане, да си наемат квартири в с. Безмер и да прекарат ваканцията си там, докато трае войната.”

    Коментиран от #72

    10:23 22.07.2026

  • 71 Овце тъпи

    2 3 Отговор
    Не ви управлява "битата опозиция", сега хрупате радкините благини. След няколко месеца ще изпукате от глад и студ, а муньото ще се свира тук там да дърдори простотии. Колко акъл трябва да има този, който гласува за олигарсите от масонската секта???

    10:25 22.07.2026

  • 72 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Копи-коле":

    Това не краят, това дори не е началото. Това е началото на края. До края на годината и легализирането на гей бараковете, ще гласуват и осиновяването на деца от гей двойки.

    10:35 22.07.2026

  • 73 Палячо

    2 1 Отговор
    Ти си най лицемерният и продажен премиер, който десетилетия предаваше българските интереси за лично облагоденстване- да се задържи на власт за да краде. И всичко ставаше зад гърба ни. Сега никой не ти вярва. Ти продаде и окраде всичко българско, а сега се правиш на умряла лисица. Скрий се в палатите си. Това което Радев прави е Парламента да решава, народа да знае и да решава. А ти и твоите мафиоти, неграмотните ти министри, скрити тайно решавахте съдбата на българите. Двуличник.

    10:48 22.07.2026

  • 74 ОБЕКТИВЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСЗ":

    Това е жоалък коментар на злобен човек. Остави го Борисов. Хубав-лош, той вече не държи кормилото на държавата. Не говори за него, а дали одобряваш Радев, който дава бази на САЩ и застрашава нац. сигурност, а преди говореше обратното. ТОВА КАЖИ!!!

    10:49 22.07.2026

  • 75 батковски

    0 0 Отговор
    Бойко,вече няма значение какво плямпаж,20 год,стигат от една мутра .Ти вече си презрян от народа.Чака те конфискация до 9 колено.Децата на 18 вече те ненавиждат.Бай.

    11:33 22.07.2026

  • 76 Само Лъчо мозъка липсва

    0 0 Отговор
    Тиквата може да заповядва единствено на целувача на ръце и пазител на зайчарника!
    Погледнете внимателно снимката - такова струпване на естествен интелект не сме наблюдавали скоро!

    11:45 22.07.2026

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