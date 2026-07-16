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Казусът във ВиК-Бургас: Подземни тръби отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения

Казусът във ВиК-Бургас: Подземни тръби отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения

16 Юли, 2026 09:08 885 8

  • задържани-
  • вик-бургас-
  • обвинения

По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро

Казусът във ВиК-Бургас: Подземни тръби отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП в Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВиК за отклоняване на средства от дружеството. До късно снощи продължиха разпитите в Областната дирекция на МВР, на които бяха призовани и местни хотелиери.

При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВиК – Бургас и схема, по която хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Задържани са още директорът на дружеството Цветан Мирчев, неговата заместничка и още един служител.

Според източници на „По света и у нас“ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро.

В края на вчерашния ден, след ареста на Христо Широков, стана ясно, че за втори път към София е отведен и директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев. Преди три дни той беше освободен от ареста, след като му беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост.

Вчера той отново беше извикан на разпит в София. Междувременно в Бургас на разпит е била призована и неговата заместничка Пламена Жечева. След приключването му тя е била освободена и не е задържана.

По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Аз на Кабакум вода никога не съм плащал .Ток също.Имаше един кабел за тока незнайно откъде идваш на плажа.

    09:10 16.07.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    12 0 Отговор
    Егати пробитата държава. Където и да барнеш, каквото и да погледнеш, където и да разровиш излизат само и само мизерии и лъжи, измами и алчност!!! Отврат. И наказани никога НЯМА!!!

    09:11 16.07.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха....... Ма много е яко да работи човек за държавата бе!!! Бръмчи си с Поршето, фърчи си със самолети по чужбина, плува си на яхти........а жена му незнайно защо гък не му казва, че бил смотан, щото работел за 800 евро заплата.....???!!!

    09:14 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Христо широков известен като Ицо широката с трийсет годишен стаж при митю учити . Дясната ръка на очите заедно със стамбата. Те ти държава. И на кое ДПС е прецедател не става ясно!

    09:28 16.07.2026

  • 7 трясъ

    0 0 Отговор
    Случаят във ВиК-Бургас:... А не казусът.

    09:30 16.07.2026

  • 8 И на СЛЪНЧАКА

    0 0 Отговор
    Е същото. Стига да има кой да с разрови там.

    09:38 16.07.2026

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