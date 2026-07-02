Обвиниха водача на джета след инцидента в Ахелой

Районната прокуратура в Бургас официално повдигна обвинение срещу водача на джета Иван Сивов, който е и управител на водната база в Ахелой. Инцидентът стана на плажа в Ахелой, където надуваемо развлекателно съоръжение с шестима израелски туристи се блъсна в крайбрежните скали. Към 4:00 часа сутринта на 2 юли 2026 г. ситуацията около разследването и правните действия е напълно изяснена от държавните органи.

Повдигнатото обвинение

Първоначалното обвинение срещу водача е по член 134 от Наказателния кодекс – за нанасяне на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. При инцидента пострадаха трима младежи, като най-тежко е състоянието на 17-годишно момче, настанено в реанимацията на УМБАЛ-Бургас с фрактура на черепа и опасност за живота. Ръководителят на Районната прокуратура в Бургас, прокурор Мария Маркова, поясни, че правната квалификация може да бъде променена или разширена, след като бъдат изготвени пълните съдебномедицински експертизи за всички пострадали лица.

Мерки за неотклонение и арест

След изтичането на първоначалното 24-часово задържане по Закона за МВР, Сивов беше освободен за кратко около обяд. Само няколко часа по-долу обаче, прокуратурата разпореди неговото повторно задържане за срок до 72 часа с оглед на повдигнатите обвинения. Държавното обвинение обяви, че ще поиска от съда налагането на най-тежката постоянна мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разкрити институционални нарушения

Служебните проверки на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Министерството на туризма разкриха мащабни нарушения на безопасността на плаж „Ахелой“:

Водната база с джетове е функционирала изцяло незаконно , без необходимата сертификация и регистрация.

, без необходимата сертификация и регистрация. Обвиняемият водач е бил напълно неправоспособен и не е притежавал документи за управление на плавателния съд (изпитът му бил насрочен след три дни).

и не е притежавал документи за управление на плавателния съд (изпитът му бил насрочен след три дни). Осъществяват се проверки дали концесионерът на плажа е отдал дейността нерегламентирано, като се предвиждат сериозни административни санкции.

Източник: БНТ, БНР и bTV