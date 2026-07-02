Новини
България »
Бургас »
Обвиниха водача на джета след инцидента в Ахелой

Обвиниха водача на джета след инцидента в Ахелой

2 Юли, 2026 04:27, обновена 2 Юли, 2026 04:31 980 6

  • ахелой-
  • джетпрокуратура-
  • обвинения

Прокуратурата повдигна обвинения и разпореди повторен арест за 72 часа на неправоспособния управител на водната база

Обвиниха водача на джета след инцидента в Ахелой - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Бургас официално повдигна обвинение срещу водача на джета Иван Сивов, който е и управител на водната база в Ахелой. Инцидентът стана на плажа в Ахелой, където надуваемо развлекателно съоръжение с шестима израелски туристи се блъсна в крайбрежните скали. Към 4:00 часа сутринта на 2 юли 2026 г. ситуацията около разследването и правните действия е напълно изяснена от държавните органи.

Повдигнатото обвинение

Първоначалното обвинение срещу водача е по член 134 от Наказателния кодекс – за нанасяне на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. При инцидента пострадаха трима младежи, като най-тежко е състоянието на 17-годишно момче, настанено в реанимацията на УМБАЛ-Бургас с фрактура на черепа и опасност за живота. Ръководителят на Районната прокуратура в Бургас, прокурор Мария Маркова, поясни, че правната квалификация може да бъде променена или разширена, след като бъдат изготвени пълните съдебномедицински експертизи за всички пострадали лица.

Мерки за неотклонение и арест

След изтичането на първоначалното 24-часово задържане по Закона за МВР, Сивов беше освободен за кратко около обяд. Само няколко часа по-долу обаче, прокуратурата разпореди неговото повторно задържане за срок до 72 часа с оглед на повдигнатите обвинения. Държавното обвинение обяви, че ще поиска от съда налагането на най-тежката постоянна мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разкрити институционални нарушения

Служебните проверки на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Министерството на туризма разкриха мащабни нарушения на безопасността на плаж „Ахелой“:

  • Водната база с джетове е функционирала изцяло незаконно, без необходимата сертификация и регистрация.
  • Обвиняемият водач е бил напълно неправоспособен и не е притежавал документи за управление на плавателния съд (изпитът му бил насрочен след три дни).
  • Осъществяват се проверки дали концесионерът на плажа е отдал дейността нерегламентирано, като се предвиждат сериозни административни санкции.

Източник: БНТ, БНР и bTV


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добре,че пострадалите

    9 2 Отговор
    бяха израелци. Иначе всичко щеше да се премълчи .

    04:34 02.07.2026

  • 3 кокор спецова

    5 0 Отговор
    и аз искам на банана

    04:55 02.07.2026

  • 4 ИВАН

    4 2 Отговор
    Само бръмчат и замърсяват тия джетове, по добре сърфове, по са екологично чисти, а и човек спортува.

    05:58 02.07.2026

  • 5 о чудо

    0 1 Отговор
    за първи път да обвинят правилния човек !

    07:34 02.07.2026

  • 6 ти да видиш

    0 0 Отговор
    това село ахелой от кога има плаж едно време нямаше там си хвърляха боклуците селяните от тогава съм го намразил това село когато видях сметището на брега на морето мисля че беше 2004-та

    07:35 02.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове