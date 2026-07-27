Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен

Изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово е в нарушение на Закона за горите и строителството ще бъде спряно. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който обяви, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Става въпрос за проекта за подмяна на съществуващия едноседалков лифт между местностите „Малина“ и „Студенец“ с нов четириседалков лифт. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.
Шишков обясни, че се изгражда съоръжение, което не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт. По думите му е налице издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащото законодателство. „В Пампорово се изгражда лифт, който е извън нормите на Закона за горите. Да, има издадено разрешение за строеж. Просто някой колега - главен архитект в Смолян, си е позволил да го направи“, коментира Шишков.
Министърът обясни, че новото съоръжение се различава съществено от досегашното и не може да бъде определено като обикновена модернизация. Той подчерта, че старият лифт е едноседалков, докато новият е четириседалков, което според него го превръща в ново съоръжение по смисъла на закона. „Лифтът е с абсолютно нови стъпки, чисто ново съоръжение, което няма нищо общо с подмяна. Старото е с една седалка, а новото е четириседалков лифт, което го прави незаконен по смисъла на Закона за горите“, обясни Шишков.
Наскоро той спря и строителството на лифта в района на Мальовица поради съмнения за нарушения на законовите изисквания.
От „Пампорово“ АД обаче категорично отхвърлят твърденията за незаконно строителство. Изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов заяви, че всички необходими процедури са били изпълнени и съгласувани с компетентните институции. „Всички процедури са минати и спазени. Те са съгласувани с компетентните институции, в това число с РДНСК – Смолян и община Смолян“, посочи Присадов.
Според него проектът представлява подмяна на съществуващо съоръжение, като се запазват трасето, местоположението на стълбовете и фундаментите. По думите му Законът за горите е спазен изцяло, а новият лифт се изгражда върху съществуващата инфраструктура.
Казусът поставя отново на дневен ред въпроса за необходимостта от модернизация на ски съоръженията в България и ограниченията, които действащото законодателство поставя пред инвестициите в зимния туризъм. По този повод министър Шишков обяви пред TravelNews, че управляващата партия „Прогресивна България“ подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. „На финалната фаза сме, като поправките ще бъдат внесени до 2-3 седмици в Народното събрание“, каза Шишков. По този повод днес е имало работна среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, с министъра на туризма Илин Димитров, включително депутати от ПБ и експерти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМИ СПРИ ГО БЕ
Коментиран от #3
19:26 27.07.2026
2 Шишков мазееен гнууусен,
Коментиран от #29
19:27 27.07.2026
3 крадевиста Шишков
До коментар #1 от "АМИ СПРИ ГО БЕ":Не мога да го спра, бе! Добрата олигархия и Шиши не дават!
Коментиран от #6, #27
19:28 27.07.2026
4 Въпрос
Коментиран от #17
19:29 27.07.2026
5 Кое
19:31 27.07.2026
6 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН
До коментар #3 от "крадевиста Шишков":Тогава кажи на медиите да не пишат за тази шашма и да не дразнят народа.
19:33 27.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Строят го чуждите от които на мажем да чопнем нищо. Друго си е кога наши го правят - за всички ни има !
Ненаяли се комуняги !
Коментиран от #11
19:34 27.07.2026
8 Винаги с апломб
Коментиран от #12
19:34 27.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13
19:34 27.07.2026
10 койдазнай
19:35 27.07.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":.... не можеш....
19:35 27.07.2026
12 поне мисирите
До коментар #8 от "Винаги с апломб":си правят сензацииките
19:36 27.07.2026
13 Питане
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Мол София на Цариградско ли е, приятелю, както написа в един коментар ???
19:38 27.07.2026
14 Само
19:39 27.07.2026
15 Лифта
19:40 27.07.2026
16 Потрес
19:40 27.07.2026
17 Има има
До коментар #4 от "Въпрос":Глобите са законни
19:41 27.07.2026
18 Българин
19:43 27.07.2026
19 Мостче
19:45 27.07.2026
20 Цвете
19:49 27.07.2026
21 Прогресивна България
19:49 27.07.2026
22 Защо другия пасквил за боклука Шишков
19:54 27.07.2026
23 66666666
20:00 27.07.2026
24 Истината
20:01 27.07.2026
25 Доньо Шишков
20:01 27.07.2026
26 Прокопи
20:05 27.07.2026
27 То се знае кои
До коментар #3 от "крадевиста Шишков":имат хотели там
Перачката на тиквони
20:08 27.07.2026
28 От лифта в андермат
20:20 27.07.2026
29 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Шишков мазееен гнууусен,":Като толкова се пънеш, кажи нещо и за руския АНКЛАВ В КВ. ИЗГРЕВ-СОФИЯ...
20:27 27.07.2026
30 SDEЧЕВ
20:40 27.07.2026