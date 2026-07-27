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Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен

Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен

27 Юли, 2026 19:25 1 299 30

  • министър иван шишков-
  • лифт-
  • изграждане-
  • пампорово-
  • незаконен

„В Пампорово се изгражда лифт, който е извън нормите на Закона за горите. Да, има издадено разрешение за строеж. Просто някой колега - главен архитект в Смолян, си е позволил да го направи“, коментира Шишков.

Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен - 1
Снимка: TravelNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово е в нарушение на Закона за горите и строителството ще бъде спряно. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който обяви, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Става въпрос за проекта за подмяна на съществуващия едноседалков лифт между местностите „Малина“ и „Студенец“ с нов четириседалков лифт. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.

Шишков обясни, че се изгражда съоръжение, което не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт. По думите му е налице издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащото законодателство. „В Пампорово се изгражда лифт, който е извън нормите на Закона за горите. Да, има издадено разрешение за строеж. Просто някой колега - главен архитект в Смолян, си е позволил да го направи“, коментира Шишков.

Министърът обясни, че новото съоръжение се различава съществено от досегашното и не може да бъде определено като обикновена модернизация. Той подчерта, че старият лифт е едноседалков, докато новият е четириседалков, което според него го превръща в ново съоръжение по смисъла на закона. „Лифтът е с абсолютно нови стъпки, чисто ново съоръжение, което няма нищо общо с подмяна. Старото е с една седалка, а новото е четириседалков лифт, което го прави незаконен по смисъла на Закона за горите“, обясни Шишков.

Наскоро той спря и строителството на лифта в района на Мальовица поради съмнения за нарушения на законовите изисквания.

От „Пампорово“ АД обаче категорично отхвърлят твърденията за незаконно строителство. Изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов заяви, че всички необходими процедури са били изпълнени и съгласувани с компетентните институции. „Всички процедури са минати и спазени. Те са съгласувани с компетентните институции, в това число с РДНСК – Смолян и община Смолян“, посочи Присадов.

Според него проектът представлява подмяна на съществуващо съоръжение, като се запазват трасето, местоположението на стълбовете и фундаментите. По думите му Законът за горите е спазен изцяло, а новият лифт се изгражда върху съществуващата инфраструктура.

Казусът поставя отново на дневен ред въпроса за необходимостта от модернизация на ски съоръженията в България и ограниченията, които действащото законодателство поставя пред инвестициите в зимния туризъм. По този повод министър Шишков обяви пред TravelNews, че управляващата партия „Прогресивна България“ подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. „На финалната фаза сме, като поправките ще бъдат внесени до 2-3 седмици в Народното събрание“, каза Шишков. По този повод днес е имало работна среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, с министъра на туризма Илин Димитров, включително депутати от ПБ и експерти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМИ СПРИ ГО БЕ

    9 1 Отговор
    Нали си МИНИСТЪР в тая пропаднала територия.

    Коментиран от #3

    19:26 27.07.2026

  • 2 Шишков мазееен гнууусен,

    14 4 Отговор
    какво стана с укроанклава Баба Алиновка? Узаконихте ли я вече?!

    Коментиран от #29

    19:27 27.07.2026

  • 3 крадевиста Шишков

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "АМИ СПРИ ГО БЕ":

    Не мога да го спра, бе! Добрата олигархия и Шиши не дават!

    Коментиран от #6, #27

    19:28 27.07.2026

  • 4 Въпрос

    14 3 Отговор
    Има ли поне едно нещо законно в България?

    Коментиран от #17

    19:29 27.07.2026

  • 5 Кое

    5 1 Отговор
    там е законно ?

    19:31 27.07.2026

  • 6 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "крадевиста Шишков":

    Тогава кажи на медиите да не пишат за тази шашма и да не дразнят народа.

    19:33 27.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    14 2 Отговор
    А бе, комуняго, най-добре е да направиш БЕЗСЕДАЛКОВ лифт.
    Строят го чуждите от които на мажем да чопнем нищо. Друго си е кога наши го правят - за всички ни има !
    Ненаяли се комуняги !

    Коментиран от #11

    19:34 27.07.2026

  • 8 Винаги с апломб

    12 0 Отговор
    и после спихва, "казусът" потъва и резултатът е нула.

    Коментиран от #12

    19:34 27.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Пампорово е собственост на Бойко Борисов.Там всичко е незаконно.

    Коментиран от #13

    19:34 27.07.2026

  • 10 койдазнай

    14 0 Отговор
    Да се чете: "Цветелина да равързва кесията, щото иначе лифт няма да има"

    19:35 27.07.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    .... не можеш....

    19:35 27.07.2026

  • 12 поне мисирите

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Винаги с апломб":

    си правят сензацииките

    19:36 27.07.2026

  • 13 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Мол София на Цариградско ли е, приятелю, както написа в един коментар ???

    19:38 27.07.2026

  • 14 Само

    10 0 Отговор
    разписаното от Шишков е законно!

    19:39 27.07.2026

  • 15 Лифта

    4 0 Отговор
    на Дедопорово !

    19:40 27.07.2026

  • 16 Потрес

    11 2 Отговор
    С украоанклава БабаАлино, какво става Шишков, нещо много замълча? Остави тоя лифт има си издадено РС, отивай и бутай на укpoпите незаконния град!

    19:40 27.07.2026

  • 17 Има има

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Глобите са законни

    19:41 27.07.2026

  • 18 Българин

    2 0 Отговор
    от ново време?

    19:43 27.07.2026

  • 19 Мостче

    7 0 Отговор
    на река Стряма го ремонтират две седмици!По един километър опашки!

    19:45 27.07.2026

  • 20 Цвете

    5 1 Отговор
    И КОЙ СТРОИ? БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ОТ ЕВРОПА, КОЯТО Е АБСОЛЮТЕН РАЗГРАДЕН ДВОР. ВСЕКИ СИ СТРОИ, КОГАТО И КЪДЕТО СИ ИСКА. ТОВА ПРОКУРАТУРА ,ТОВА СЪД, НИЩО НЕ ФЕЛА. ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА СВОЕВОЛИЕ ?

    19:49 27.07.2026

  • 21 Прогресивна България

    1 6 Отговор
    Шишков е прав! Изсякоха и тази гора след Баба Алино тия петроханци от ПП-ДБ

    19:49 27.07.2026

  • 22 Защо другия пасквил за боклука Шишков

    5 0 Отговор
    е със забранени коментари?!

    19:54 27.07.2026

  • 23 66666666

    6 0 Отговор
    Министър Шишков ако сте платили нещо на тоталния некадърник извършил ремонта на северната скоростна тангента след Шел - вие сте пълен измамник и олигофрен.

    20:00 27.07.2026

  • 24 Истината

    9 1 Отговор
    Явно Шишков го е яд че не е облажил от проекта и ще го спира. Човекът "имал съмнения че е незаконен"!

    20:01 27.07.2026

  • 25 Доньо Шишков

    3 0 Отговор
    Голям чаровник е значи 😗

    20:01 27.07.2026

  • 26 Прокопи

    1 2 Отговор
    За Пампорово всичко е разрешено.

    20:05 27.07.2026

  • 27 То се знае кои

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "крадевиста Шишков":

    имат хотели там
    Перачката на тиквони

    20:08 27.07.2026

  • 28 От лифта в андермат

    4 0 Отговор
    В цял свят лифта се прави над дърветата,явно просто отвличат вниманието на раят

    20:20 27.07.2026

  • 29 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шишков мазееен гнууусен,":

    Като толкова се пънеш, кажи нещо и за руския АНКЛАВ В КВ. ИЗГРЕВ-СОФИЯ...

    20:27 27.07.2026

  • 30 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Що за дебили в тази държава, има инвеститор, който строи екологично и безопасно съоръжение лифт. Веднага се намира дебил с голяма тиква, който да чете закона, както дяволът евангелието. Ако се наложи променете идиотските закони от 66 година и осигурете всички възможни бумаги проекта да се случи. Това чиновника е най големия душегуб на планетата.

    20:40 27.07.2026

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