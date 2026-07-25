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Митов: Обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е на отложената измама. А този на реализираната измама ли е?

Митов: Обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е на отложената измама. А този на реализираната измама ли е?

25 Юли, 2026 09:28 510 26

  • даниел митов-
  • бюджет-
  • кабинет желязков-
  • измама

Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху Бюджет 2026, категоричен беше депутатът от ГЕРБ

Митов: Обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е на отложената измама. А този на реализираната измама ли е? - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма изненада в евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент. Това заяви Даниел Митов от ГЕРБ в ефира на Нова телевизия, цитиран от novini.bg..

По думите му представители на ПП–ДБ са правили различни изявления по темата, но все още има време за политически решения.

Попитан за евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Митов заяви, че ще я коментира едва когато тя стане факт.

„Аз съм един от най-критичните към Гюров. Със сигурност ще обмислим всички варианти, но дотогава има време“, каза той.

Митов допълни, че с наближаването на изборите в публичното пространство започват да се появяват различни имена.

„Г-н Вълчев не е заявявал, че ще се кандидатира, така че не мога да коментирам. Няма да говоря и за срокове, защото гъвкавостта е най-важна“, заяви още той.
„В нашата евроатлантическа ориентация няма колебания. Президентът Румен Радев делегитимира съюзниците ни. Има нота за позиционирането на американските самолети на летище София. Това, което ме притеснява, е делегитимирането на съюзническите отношения. Това личи и в речта на премиера пред посланиците, където се заявява промяна на геополитическия курс“, каза Митов.

Той допълни, че според него недоволството на хората в Ямболско е резултат от посланията на премиера.

„Той трябва да си носи отговорността. Опита се да я прехвърли върху нашата парламентарна група за решение, което трябва да вземе самият той. Когато трябва да вземеш подобно решение, е редно да се обърнеш малко по-любезно към опозицията и да потърсиш консенсус“, категоричен беше Митов.

По повод въпроса дали има риск, той заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъдат изслушани разузнавателните служби.

„Наплашиха хората. Всяваха страх, че самолетите са опасни“, заяви депутатът от ГЕРБ.
„Как твърдиш, че Националната детска болница ти е приоритет, след като за нея няма средства в бюджета? До вчера обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е бюджет на отложената измама. А този сега бюджет на реализираната измама ли е? Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху Бюджет 2026“, категоричен беше Митов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа или ботуша на терора

    7 9 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като Къдравата Сю от ЛГБТ-ГЕРБ-ППДБ!

    Коментиран от #4, #7

    09:35 25.07.2026

  • 2 обективен

    13 1 Отговор
    А този беше от всички некадърни МВР министри най- некадърният !!!!

    Коментиран от #15

    09:40 25.07.2026

  • 3 в кратце

    4 0 Отговор
    Ще сменят вида на еврото - ще бъде с рисунки на птици или на хора - известни личности.

    09:40 25.07.2026

  • 4 Рогач

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    Въженце, грес, дърво! Твоето не се трае!

    09:41 25.07.2026

  • 5 гост

    12 1 Отговор
    Митов,Митов - кой е причина за дефицита?Не е ли банкянският иди...от?

    09:41 25.07.2026

  • 6 Чужденец

    14 3 Отговор
    Същите изроди, които ни докараха до тази мизерия, сега квичат най-силно. Абсурден български цирк

    09:42 25.07.2026

  • 7 гост

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    Цъкай,цъкай -изцъкал си се целия!

    09:43 25.07.2026

  • 8 ристю

    11 3 Отговор
    Кандидатурата на Илияна Йотова за президентка всява страхъ.

    09:43 25.07.2026

  • 9 Овчар

    10 0 Отговор
    Ако разследващите влязат в българския индустриален капитал , при ФАКТА че в България почти няма БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИЯ ще стане голям смях...,! Образно казано индустрията в България генерира милиарди печалба годишно с няколко БАНИЧАРНИЦИ..!! За българската индустрия говоря .!

    09:43 25.07.2026

  • 10 Рогач

    10 0 Отговор
    Митов, приеми, че вече си най-обикновен ....раст!!!

    09:45 25.07.2026

  • 11 Някой

    8 4 Отговор
    Хайде скрийте се! Кой ни докара еврото и защо сме до това положение?! Не ни занимавайте с приетия вече бюджет, за да измествате вниманието от американските самолети и директното ни въвличане във война. Безродници!!
    Всички в Парламента сте в кюпа и за бюджета и за всичко и не се правете на света вода ненапита като критикувате грешките на сегашните, а не си признавате вашите. Цял живот сте на хранилка и само с приказки се занимавате от разни трибуни.

    09:45 25.07.2026

  • 12 пилотски лъжливи маневри

    2 5 Отговор
    Радев и сега твърди, че натовско учение не е имало, но официална нота за участие на самолети в предстоящо натовско учение е получена (и по-добре, че не се е състояло).
    Същото, както Радев твърди, че подпис от Велислава Чамова върху киевската декларация няма, но съгласие за вписването на подкрепа на текста на декларацията има (за разлика от позицията на Вучич)

    09:45 25.07.2026

  • 13 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Къдравата Сю. 🤣

    09:46 25.07.2026

  • 14 ДАНИЕЛКА

    7 0 Отговор
    И ЗА ПЕДИ НЕСТАВАШ.

    09:49 25.07.2026

  • 15 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Ела в Търново да видиш шкембе заплатаджия от силов държавен орган - бивша мутра и зет на етническа Тюркиня от Пишмана която преди години разправяше че посланика на Палестина и заръчал да купи къща в село близко до Полски Тръмбеш. А дъщерята на Тюркинята твърдеше че била застъпничка на ГЕРБ но гласувала за друга партия

    10:00 25.07.2026

  • 16 ТОЗИ БЮДЖЕТ Е

    1 0 Отговор
    ЗА СПАСЯВАНЕ от ЗАЛОЖЕНИТЕ НАЛОЖЕНИ НИ ИЗМАМИ. ОДИ БЕРЕТЕ ЛАЙКА ГЕРБАВИ МУШИКИ.

    10:06 25.07.2026

  • 17 защо

    0 0 Отговор
    Не е Митов. Това е бюджета СЛЕД реализираната измама.

    10:07 25.07.2026

  • 18 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Митов ми изглежда много притеснен или не толкова. Това май не е зле , нали ? Да си лае , не ни пречи.Бойково псе.

    10:08 25.07.2026

  • 19 Фют

    0 0 Отговор
    Сю, не се гневи!
    Наоми е икона за всички, напълно истинска.

    10:09 25.07.2026

  • 20 евалата чалгопитеци

    0 0 Отговор
    Миналата година препи кахте площадите срещи проектобюджета на Желязков. Сега защо не сте на площадите? Този Бюджет по-добър ли е. Пладнешки обир.
    Къде са българите в чужбина? Прибраха ли се да раждат българчета?

    10:09 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този спе.рмояд

    1 0 Отговор
    Е пълен не.нужник
    🤮

    10:14 25.07.2026

  • 23 Хмм

    1 0 Отговор
    бюджетът на теменужката предвиждаше 26 млрд. заем, повече от 13 млрд. евро, около 30% по-висок от този на Радев, оставили празна хазна и са нагли, пък после защо Проданов си изпуснал нервите, при това той не посочи име, ама нали си знае бившата финансова че точно така изглежда, на всичко отгоре той се извини, извини ли се трифонов за лена хиена?

    10:16 25.07.2026

  • 24 Историк

    1 1 Отговор
    "Даниел Павлов Митов е български политолог и политик от партиите Демократи за силна България (2006 – 2012), Движение „България на гражданите“ (2012) и ГЕРБ (от 2021)." 20 години това момче ,спуснато от кошницата на ДС-КГБ мафията и как да има оправия в държавата? Сега е против ген. Румен Решетников публично, а всъщност обслужва статуквото,част от което е. Най-трагикомично беше като беше министър на вътрешните работи. То за тези специалисти вътрешните или външните работи е едно и също, защото сценарият е- да се пречи на развитието на страната. Сега микробиоложката от чалгарията ИТН е външна министърка. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    10:18 25.07.2026

  • 25 гласоподавател

    0 1 Отговор
    Даниеле, това което направихте с Безмер, беше недостойно! Жертвахте фундаментален принцип, за кръчмарска сметка. Много разочароващо!

    Коментиран от #26

    10:19 25.07.2026

  • 26 Пепи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "гласоподавател":

    България е направила своя геополитически избор.

    10:21 25.07.2026

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