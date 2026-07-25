Митов: Обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е на отложената измама. А този на реализираната измама ли е?

Няма изненада в евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент. Това заяви Даниел Митов от ГЕРБ в ефира на Нова телевизия, цитиран от novini.bg..
По думите му представители на ПП–ДБ са правили различни изявления по темата, но все още има време за политически решения.
Попитан за евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Митов заяви, че ще я коментира едва когато тя стане факт.
„Аз съм един от най-критичните към Гюров. Със сигурност ще обмислим всички варианти, но дотогава има време“, каза той.
Митов допълни, че с наближаването на изборите в публичното пространство започват да се появяват различни имена.
„Г-н Вълчев не е заявявал, че ще се кандидатира, така че не мога да коментирам. Няма да говоря и за срокове, защото гъвкавостта е най-важна“, заяви още той.
„В нашата евроатлантическа ориентация няма колебания. Президентът Румен Радев делегитимира съюзниците ни. Има нота за позиционирането на американските самолети на летище София. Това, което ме притеснява, е делегитимирането на съюзническите отношения. Това личи и в речта на премиера пред посланиците, където се заявява промяна на геополитическия курс“, каза Митов.
Той допълни, че според него недоволството на хората в Ямболско е резултат от посланията на премиера.
„Той трябва да си носи отговорността. Опита се да я прехвърли върху нашата парламентарна група за решение, което трябва да вземе самият той. Когато трябва да вземеш подобно решение, е редно да се обърнеш малко по-любезно към опозицията и да потърсиш консенсус“, категоричен беше Митов.
По повод въпроса дали има риск, той заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъдат изслушани разузнавателните служби.
„Наплашиха хората. Всяваха страх, че самолетите са опасни“, заяви депутатът от ГЕРБ.
„Как твърдиш, че Националната детска болница ти е приоритет, след като за нея няма средства в бюджета? До вчера обясняваха, че бюджета на кабинета „Желязков“ е бюджет на отложената измама. А този сега бюджет на реализираната измама ли е? Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху Бюджет 2026“, категоричен беше Митов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #4, #7
09:35 25.07.2026
2 обективен
Коментиран от #15
09:40 25.07.2026
3 в кратце
09:40 25.07.2026
4 Рогач
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":Въженце, грес, дърво! Твоето не се трае!
09:41 25.07.2026
5 гост
09:41 25.07.2026
6 Чужденец
09:42 25.07.2026
7 гост
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":Цъкай,цъкай -изцъкал си се целия!
09:43 25.07.2026
8 ристю
09:43 25.07.2026
9 Овчар
09:43 25.07.2026
10 Рогач
09:45 25.07.2026
11 Някой
Всички в Парламента сте в кюпа и за бюджета и за всичко и не се правете на света вода ненапита като критикувате грешките на сегашните, а не си признавате вашите. Цял живот сте на хранилка и само с приказки се занимавате от разни трибуни.
09:45 25.07.2026
12 пилотски лъжливи маневри
Същото, както Радев твърди, че подпис от Велислава Чамова върху киевската декларация няма, но съгласие за вписването на подкрепа на текста на декларацията има (за разлика от позицията на Вучич)
09:45 25.07.2026
13 Хи хи хи
09:46 25.07.2026
14 ДАНИЕЛКА
09:49 25.07.2026
15 Търновец
До коментар #2 от "обективен":Ела в Търново да видиш шкембе заплатаджия от силов държавен орган - бивша мутра и зет на етническа Тюркиня от Пишмана която преди години разправяше че посланика на Палестина и заръчал да купи къща в село близко до Полски Тръмбеш. А дъщерята на Тюркинята твърдеше че била застъпничка на ГЕРБ но гласувала за друга партия
10:00 25.07.2026
16 ТОЗИ БЮДЖЕТ Е
10:06 25.07.2026
17 защо
10:07 25.07.2026
18 Йеронимус БОШ
10:08 25.07.2026
19 Фют
Наоми е икона за всички, напълно истинска.
10:09 25.07.2026
20 евалата чалгопитеци
Къде са българите в чужбина? Прибраха ли се да раждат българчета?
10:09 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този спе.рмояд
🤮
10:14 25.07.2026
23 Хмм
10:16 25.07.2026
24 Историк
10:18 25.07.2026
25 гласоподавател
Коментиран от #26
10:19 25.07.2026
26 Пепи
До коментар #25 от "гласоподавател":България е направила своя геополитически избор.
10:21 25.07.2026