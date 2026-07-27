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Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата

Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата

27 Юли, 2026 19:12 719 11

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  • президент-
  • вето-
  • бюджет

По отношение на външния дълг експертът е на мнение, че до края на годината, ако държавата се справи добре с парите по ПВУ и отбранителните програми, не е необходимо той да бъде поет в пълния размер така, както е разписан в Закона

Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за тази година ще бъде изпълнен за период от пет месеца. По-голямата част от годината е изтекла, при това с удължителни закони. Той е като изравнителна сметка на „Топлофикация” - няма значение дали е лош или добър, а е такъв, какъвто е. Това каза в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев.
През последните години бяхме свидетели на бюджетна политика, която е несъобразена със Закона за публичните финанси, смята той. Според него дефицитът в края на годината няма да бъде 5,7%, тъй като ще бъде свит от Финансовото министерство. Митрев също така смята, че е възможно да се предвиждат резерви в случай на нужда с оглед настоящата политическа ситуация.

По отношение на външния дълг експертът е на мнение, че до края на годината, ако държавата се справи добре с парите по ПВУ и отбранителните програми, не е необходимо той да бъде поет в пълния размер така, както е разписан в Закона.
Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара е на мнение, че президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата. Митрев смята, че трудовият стаж трябва да се отчита на базата на работно време, затова не е проблем фактът, че 4-часовият работен ден вече ще носи 10-дневен отпуск и половин трудов стаж. Той посочи, че минималната работна заплата вече беше увеличена с 12% от 1 януари тази година и това важи за цялата 2026 г., т.е. няма замразяване на формулата.
Митрев коментира още разполагането на американските самолети на летище "Безмер". Той не смята, че конфликтът в Иран ще има отражение върху България, но беше категоричен, че войната оказва влияние върху цените на горивата. По негови думи не може да се очаква спад в цените на петрола в скоро време, като това се отразява на по-високи цени на стоките, на услугите и на покупателната възможност на хората.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за

    14 0 Отговор
    име Митре ?

    19:17 27.07.2026

  • 2 Овчар

    11 1 Отговор
    Още един лумпер..!

    19:18 27.07.2026

  • 3 българска стопанска камара?

    12 0 Отговор
    поредната безмислена излишна и даже вредна за България люпилня за нищонеправещи неможачи че и управител?

    19:18 27.07.2026

  • 4 Откъде Ги Намират ?

    13 0 Отговор
    Тези Кефали ?

    На Чужд Гръб !

    И Сто Тояги !

    Са Малко !

    Коментиран от #7

    19:35 27.07.2026

  • 5 Муньовата

    12 0 Отговор
    няма да наложи вето и никой не го очаква. Целта е да й лъснат задните части и хората да не гласуват с широко затворени очи. А иначе тоя бляботи глупости

    19:42 27.07.2026

  • 6 Цвете

    8 0 Отговор
    ТАКА Е, ЗАЩОТО ТИ СИ СЕ УРЕДИЛ И НЕ ТИ ПУКА. А ТЕЗИ С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДАЛИ СА СЪГЛАСНИ С МНЕНИЕТО ТИ. СЪМНЯВАМ СЕ.

    19:57 27.07.2026

  • 7 Шиши

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Откъде Ги Намират ?":

    пробуткам ги на Муньо от нашата обща гербаво-депесаро-бекапейска банка за кадри. Калинките станаха копринки, хихихи!

    20:01 27.07.2026

  • 8 Колко бързо Радевата сган

    4 0 Отговор
    стана точно същата като предишните боклуци. Забелязвате ли? Риторика и маниери, наглост и безочие.....

    20:07 27.07.2026

  • 9 Тогава що го залагате щом

    4 0 Отговор
    дефицитът в края на годината няма да бъде 5,7%, тъй като ще бъде свит ? А? Почнахме със старите герберски номера а? Крадлива долна пасмина ей

    20:09 27.07.2026

  • 10 Гората

    2 0 Отговор
    Кой си ти бе, откъде те изкопаха, досега не те бяхме чували и виждали.

    20:42 27.07.2026

  • 11 Мнение

    1 0 Отговор
    ПБ е бита карта, дойде на власт с едни големи лъжи. Три месеца го търпяхме и чакахме. Той оправи личните си доходи и доходите на олигархията и време е да си ходи. Бюджетът е престъпен! Йотова е 132 депутат на ПБ и не е вариант за президент, не издържа и много се издъни с подкрепата на бюджета, Радев и олигархията.

    20:48 27.07.2026

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