Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата

Бюджетът за тази година ще бъде изпълнен за период от пет месеца. По-голямата част от годината е изтекла, при това с удължителни закони. Той е като изравнителна сметка на „Топлофикация” - няма значение дали е лош или добър, а е такъв, какъвто е. Това каза в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев.
През последните години бяхме свидетели на бюджетна политика, която е несъобразена със Закона за публичните финанси, смята той. Според него дефицитът в края на годината няма да бъде 5,7%, тъй като ще бъде свит от Финансовото министерство. Митрев също така смята, че е възможно да се предвиждат резерви в случай на нужда с оглед настоящата политическа ситуация.
По отношение на външния дълг експертът е на мнение, че до края на годината, ако държавата се справи добре с парите по ПВУ и отбранителните програми, не е необходимо той да бъде поет в пълния размер така, както е разписан в Закона.
Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара е на мнение, че президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата. Митрев смята, че трудовият стаж трябва да се отчита на базата на работно време, затова не е проблем фактът, че 4-часовият работен ден вече ще носи 10-дневен отпуск и половин трудов стаж. Той посочи, че минималната работна заплата вече беше увеличена с 12% от 1 януари тази година и това важи за цялата 2026 г., т.е. няма замразяване на формулата.
Митрев коментира още разполагането на американските самолети на летище "Безмер". Той не смята, че конфликтът в Иран ще има отражение върху България, но беше категоричен, че войната оказва влияние върху цените на горивата. По негови думи не може да се очаква спад в цените на петрола в скоро време, като това се отразява на по-високи цени на стоките, на услугите и на покупателната възможност на хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за
19:17 27.07.2026
2 Овчар
19:18 27.07.2026
3 българска стопанска камара?
19:18 27.07.2026
4 Откъде Ги Намират ?
На Чужд Гръб !
И Сто Тояги !
Са Малко !
Коментиран от #7
19:35 27.07.2026
5 Муньовата
19:42 27.07.2026
6 Цвете
19:57 27.07.2026
7 Шиши
До коментар #4 от "Откъде Ги Намират ?":пробуткам ги на Муньо от нашата обща гербаво-депесаро-бекапейска банка за кадри. Калинките станаха копринки, хихихи!
20:01 27.07.2026
8 Колко бързо Радевата сган
20:07 27.07.2026
9 Тогава що го залагате щом
20:09 27.07.2026
10 Гората
20:42 27.07.2026
11 Мнение
20:48 27.07.2026