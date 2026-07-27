Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата

Бюджетът за тази година ще бъде изпълнен за период от пет месеца. По-голямата част от годината е изтекла, при това с удължителни закони. Той е като изравнителна сметка на „Топлофикация” - няма значение дали е лош или добър, а е такъв, какъвто е. Това каза в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев.

През последните години бяхме свидетели на бюджетна политика, която е несъобразена със Закона за публичните финанси, смята той. Според него дефицитът в края на годината няма да бъде 5,7%, тъй като ще бъде свит от Финансовото министерство. Митрев също така смята, че е възможно да се предвиждат резерви в случай на нужда с оглед настоящата политическа ситуация.

По отношение на външния дълг експертът е на мнение, че до края на годината, ако държавата се справи добре с парите по ПВУ и отбранителните програми, не е необходимо той да бъде поет в пълния размер така, както е разписан в Закона.

Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара е на мнение, че президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата. Митрев смята, че трудовият стаж трябва да се отчита на базата на работно време, затова не е проблем фактът, че 4-часовият работен ден вече ще носи 10-дневен отпуск и половин трудов стаж. Той посочи, че минималната работна заплата вече беше увеличена с 12% от 1 януари тази година и това важи за цялата 2026 г., т.е. няма замразяване на формулата.

Митрев коментира още разполагането на американските самолети на летище "Безмер". Той не смята, че конфликтът в Иран ще има отражение върху България, но беше категоричен, че войната оказва влияние върху цените на горивата. По негови думи не може да се очаква спад в цените на петрола в скоро време, като това се отразява на по-високи цени на стоките, на услугите и на покупателната възможност на хората.