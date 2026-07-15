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Qatar Airways напуска България и спира полетите до София

Qatar Airways напуска България и спира полетите до София

15 Юли, 2026 12:54 2 194 34

  • qatar airways-
  • полети-
  • авиолинии-
  • азия

От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на авиокомпанията Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб

Qatar Airways напуска България и спира полетите до София - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катарската авиокомпания Qatar Airways напуска България и спира полетите между Доха и София. Това обяви за TravelNews Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Офисът в София се закрива от септември, като се освобождава и персоналът. „Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес“, коментира Горанова. Авиокомпанията оперира на българския пазар повече от 15 години, като в най-добрите време изпълняваше дори и по два полета на ден между Доха и София.

След започването на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари тя спря всички полети, но постепенно започна да ги възстановява от април насам. Qatar Airways поддържаше в резервационните системи полети до София за края на годината и за 2027 г., но изведнъж ги свалиха, след което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България, каза Горанова. Причини не са посочени. От офиса в София отказаха коментар, като препратиха запитването към централата в Доха. Според представители на туристическия бранш спирането на полетите е заради оптимизирането на дейността на авиокомпанията след военния конфликт, липсата на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.

„Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар, а България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия“, коментира пред TravelNews Петър Стоянов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). В момента най-добрите връзки са с „Турските авиолинии“ през Истанбул и с Fly Dubai през Дубай, като за втората е слаб интересът заради ситуацията в Близкия изток. Според него след прекратяването на полетите на Qatar Airways пазарът се е стеснил, а цените на билетите на Turkish Airlines са се повишили.

„Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха – както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Flydubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines“, коментира Стоянов. По думите му алтернативен вариант са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.

От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на авиокомпанията Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб. Стоянов отбеляза, че авиокомпанията вече изпълнява полети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро ще започне да лети и до Букурещ. „Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad“, каза той.

Според него интерес към полети до България проявяват също националните авиокомпании на Китай и Виетнам. И в този случай политическата подкрепа е определящ фактор. Air China и Vietnam Airways са готови да стартират полети, но трябва да има разбирателство между страните на високо ниво.

Затова от АБТТА ще изпратят писма до министерствата на транспорта и на туризма, за да започнат преговори с потенциални авиокомпании, които да влязат на българския пазар. Дори могат да бъдат поканени още Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които имат големи хъбове в Азия.

Димитрина Горанова подчерта, че въздушната свързаност е ключова за развитието на туризма и бизнеса. „За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия, така и на изходящия туризъм, но и на бизнес пътуванията“, заяви тя. По думите ѝ туроператорите срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са ограничени.

От туристическия бизнес са категорични, че България трябва да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа дестинация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почват

    41 2 Отговор
    да напускат много и всякакви компании !

    12:55 15.07.2026

  • 2 Кривчо

    4 30 Отговор
    Да напускат, празно няма, друг ще дойде!

    Коментиран от #8

    12:59 15.07.2026

  • 3 Някой

    45 2 Отговор
    Е, ние сме треторазрядна държава, дето не може да напълни и един полет на ден за Доха. Какво да правят тук? Който иска да лети за изтока, да хваща пътя и я през Букурещ, я през Белград, а най-сигурно през Истанбул.
    Разбира се, масата хора у нас не ги касае този проблем, щото хем нямат пари за пътуване хем и да имат, няма да изберат да ходят в Азия и Близкия Изток

    13:02 15.07.2026

  • 4 Нормално

    27 3 Отговор
    летището вече наистина е мишена за Иран, пък и няма нужда от полети на инвеститори до най-продънената €кочина.

    13:04 15.07.2026

  • 5 Малий

    19 29 Отговор
    Читавите компании напускат България. Мунчо не го интересува. Интересува го руския патриарх и други такива.

    Коментиран от #7

    13:05 15.07.2026

  • 6 Причини не са посочени - не е от еврото

    29 6 Отговор
    Обедняхме наполовина с тва кухо евро и българите немат пари за пътувания..едвам се свързват краищата и изкарва месеца. За спестяване и дума не може да става...скоро ще трябва да опъваме на въжетата тези, които ни вкараха в еврозоната и ни докараха до просешка тояга..да се стягат.

    Коментиран от #14, #15

    13:05 15.07.2026

  • 7 Едни

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    почнаха да бягат, други направо отлитат.

    13:06 15.07.2026

  • 8 Кой ще дойде, бе торба акъл боташка

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кривчо":

    на Ердоган ли ще подарявате пак?

    Коментиран от #9

    13:06 15.07.2026

  • 9 Може

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кой ще дойде, бе торба акъл боташка":

    и на Аерофлот да се надяват.

    13:13 15.07.2026

  • 10 Оня под Коня

    30 5 Отговор
    Бай Тошо ни завеща цяла авиокомпания. Казваше се Авиокомпания Балкан. Имаше самолети над 120. Синята пародия какво ни завеща?

    13:15 15.07.2026

  • 11 Скоро очаквайте

    13 3 Отговор
    Аерофлот. Сейте цветя и месете погачи.

    Коментиран от #18, #24

    13:16 15.07.2026

  • 12 Флайшиши

    9 4 Отговор
    Ми то само антуража на Шишо летеше с тази компания и сега пилота, като им подряза крилцата и е го на линията фалира😉

    13:16 15.07.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    6 5 Отговор
    Мунчооо, мунчо,
    Тези които първи напускат кораба има най-голям шанс за оцеляване

    13:17 15.07.2026

  • 14 Перо

    18 4 Отговор

    До коментар #6 от "Причини не са посочени - не е от еврото":

    Това се знаеше от миналата година и сега трябваше да се бесят, тия които ни вкараха в Еврозоната от ПП/ДБ!

    13:26 15.07.2026

  • 15 Пълни глупости

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Причини не са посочени - не е от еврото":

    Причината е поредната война. Какво евро? И когато бяхме със слабия лев нямаше опашки от желаещи за на там. Това да не е Гърция. Отиваш с Опела и торбичката в някое село и "почиваш" като "баровец" 85% от Ганя никога не е летял и нямаше и да лети по тези дестинации.

    13:30 15.07.2026

  • 16 Феникс

    5 0 Отговор
    Еми така е никой не иска да лети до третият свят!

    13:35 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аерофлот не могат

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Скоро очаквайте":

    да се вдигнат от падащи дронове. Скоро нямат да имат гориво и части за подръжка. Мордор ще минава на въглища и осели.

    13:35 15.07.2026

  • 19 Мунчо

    7 6 Отговор
    Отворих линия до Мацква и нито един бг клепар не иска да ходи там.

    13:36 15.07.2026

  • 20 Неутратралитет

    10 4 Отговор
    му е майката! Едни ни напускат заради санкциите срещу Русия, други заради подръжката на Украйна, трети за това, че летището ни вече е хем гражданско, хем военно.

    13:37 15.07.2026

  • 21 Евгени

    2 1 Отговор
    Не е болка за умиране. Ще ползваме да летим до там на Мурджо - Пеевски!

    13:39 15.07.2026

  • 22 Алексбг

    4 4 Отговор
    Какви примитиви са тия ,дребни душици от измамната група ПБ,на Рундьо Радев,която преметна ,със шмекерски номера ,нашия доверчив и НЕинформиран народ!!!Дерменджиев ,тоя "послушко",са му поставили задача, да мачка Пеевски и да ни хвърлят прах в очите,че ужким се борят с олигархията.Но всъщност се борят за тлъстия кокал и да отстранят ,конкурентите. Изкараха Пеевски и Борисов,по-черни от дявола и виновни за всичко.Всъщност ,искат само да ги изместят.Само каква фалшивост и дребнавост,какво безпътие, на тоя кабинет от руски агенти,скалъпен от показно некомпетентни фигури.!!!Нищо няма да постигнат,а и нямат намерение,защото това е политически театър с тема..."корупция".Че те ,повечето ,ако не всички са корупционери ,в това правителство,защото са на хранилка от Москва !Много от тях имат и "засъхнали",стари дела за корупция у нас.Излиза ,че вълците искат да пазят кошарата ,с агнетата.Нещо много често срещано у нас.

    13:42 15.07.2026

  • 23 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Няма да ми липсват. Бяха добри, но са прекалено скъпи.

    Коментиран от #26

    13:46 15.07.2026

  • 24 npaй клиzма

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Скоро очаквайте":

    шти месят глината

    13:46 15.07.2026

  • 25 Долу ЕС и сащ

    8 3 Отговор
    да не забравяме, че нашия ПАРТНЬОРХЕГЕМОН ни го натресе! военни самолети бази, цистерни срещу Иран... българите са най големите ид иоти на този континент, затова ще изчезнат!!!! ето ви нато! целия туризъм вече е смачкан и си траят, само констатират

    Коментиран от #28

    13:47 15.07.2026

  • 26 скъсаняк

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абсурдистан":

    мое летиш само от терасата

    13:48 15.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мигранти

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Долу ЕС и сащ":

    тигонатресат в градинката

    13:50 15.07.2026

  • 29 Тая реве за чужди печалби

    3 0 Отговор
    Губим само, ако българска компания губи линия. Няма да коментирам кой пътуваше за Катар и що за контингент беше. Туризмът в тази част на света умря благодарение на САЩ и Израел, скоро няма да спре тормоза им за всички в региона.

    14:00 15.07.2026

  • 30 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Няма проблем. Пеевски открива редовна луния до Дубай с частния самолет.

    14:04 15.07.2026

  • 31 и слаб интерес

    1 0 Отговор
    и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.

    Инвестициите !

    Идват !

    14:08 15.07.2026

  • 32 Байрактар"70

    2 0 Отговор
    Назове нещата с истинските им имена, просто открито! Колкото повече се ,,наблюдават" израелски движение и интереси, толкова повече инвестиции БЯГАТ!

    14:12 15.07.2026

  • 33 Това се Казва Инфра структура !

    1 0 Отговор
    И Свързаност !

    14:15 15.07.2026

  • 34 Сигурно Не са Чули !

    1 0 Отговор
    За Бангаранга !

    Иначе !

    Всички !

    Щяха Да се Изсипят !

    Тук !

    14:32 15.07.2026

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