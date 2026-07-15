Qatar Airways напуска България и спира полетите до София

Катарската авиокомпания Qatar Airways напуска България и спира полетите между Доха и София. Това обяви за TravelNews Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Офисът в София се закрива от септември, като се освобождава и персоналът. „Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес“, коментира Горанова. Авиокомпанията оперира на българския пазар повече от 15 години, като в най-добрите време изпълняваше дори и по два полета на ден между Доха и София.
След започването на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари тя спря всички полети, но постепенно започна да ги възстановява от април насам. Qatar Airways поддържаше в резервационните системи полети до София за края на годината и за 2027 г., но изведнъж ги свалиха, след което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България, каза Горанова. Причини не са посочени. От офиса в София отказаха коментар, като препратиха запитването към централата в Доха. Според представители на туристическия бранш спирането на полетите е заради оптимизирането на дейността на авиокомпанията след военния конфликт, липсата на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.
„Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар, а България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия“, коментира пред TravelNews Петър Стоянов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). В момента най-добрите връзки са с „Турските авиолинии“ през Истанбул и с Fly Dubai през Дубай, като за втората е слаб интересът заради ситуацията в Близкия изток. Според него след прекратяването на полетите на Qatar Airways пазарът се е стеснил, а цените на билетите на Turkish Airlines са се повишили.
„Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха – както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Flydubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines“, коментира Стоянов. По думите му алтернативен вариант са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.
От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на авиокомпанията Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб. Стоянов отбеляза, че авиокомпанията вече изпълнява полети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро ще започне да лети и до Букурещ. „Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad“, каза той.
Според него интерес към полети до България проявяват също националните авиокомпании на Китай и Виетнам. И в този случай политическата подкрепа е определящ фактор. Air China и Vietnam Airways са готови да стартират полети, но трябва да има разбирателство между страните на високо ниво.
Затова от АБТТА ще изпратят писма до министерствата на транспорта и на туризма, за да започнат преговори с потенциални авиокомпании, които да влязат на българския пазар. Дори могат да бъдат поканени още Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които имат големи хъбове в Азия.
Димитрина Горанова подчерта, че въздушната свързаност е ключова за развитието на туризма и бизнеса. „За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия, така и на изходящия туризъм, но и на бизнес пътуванията“, заяви тя. По думите ѝ туроператорите срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са ограничени.
От туристическия бизнес са категорични, че България трябва да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа дестинация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почват
12:55 15.07.2026
2 Кривчо
Коментиран от #8
12:59 15.07.2026
3 Някой
Разбира се, масата хора у нас не ги касае този проблем, щото хем нямат пари за пътуване хем и да имат, няма да изберат да ходят в Азия и Близкия Изток
13:02 15.07.2026
4 Нормално
13:04 15.07.2026
5 Малий
Коментиран от #7
13:05 15.07.2026
6 Причини не са посочени - не е от еврото
Коментиран от #14, #15
13:05 15.07.2026
7 Едни
До коментар #5 от "Малий":почнаха да бягат, други направо отлитат.
13:06 15.07.2026
8 Кой ще дойде, бе торба акъл боташка
До коментар #2 от "Кривчо":на Ердоган ли ще подарявате пак?
Коментиран от #9
13:06 15.07.2026
9 Може
До коментар #8 от "Кой ще дойде, бе торба акъл боташка":и на Аерофлот да се надяват.
13:13 15.07.2026
10 Оня под Коня
13:15 15.07.2026
11 Скоро очаквайте
Коментиран от #18, #24
13:16 15.07.2026
12 Флайшиши
13:16 15.07.2026
13 АГАТ а Кристи
Тези които първи напускат кораба има най-голям шанс за оцеляване
13:17 15.07.2026
14 Перо
До коментар #6 от "Причини не са посочени - не е от еврото":Това се знаеше от миналата година и сега трябваше да се бесят, тия които ни вкараха в Еврозоната от ПП/ДБ!
13:26 15.07.2026
15 Пълни глупости
До коментар #6 от "Причини не са посочени - не е от еврото":Причината е поредната война. Какво евро? И когато бяхме със слабия лев нямаше опашки от желаещи за на там. Това да не е Гърция. Отиваш с Опела и торбичката в някое село и "почиваш" като "баровец" 85% от Ганя никога не е летял и нямаше и да лети по тези дестинации.
13:30 15.07.2026
16 Феникс
13:35 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аерофлот не могат
До коментар #11 от "Скоро очаквайте":да се вдигнат от падащи дронове. Скоро нямат да имат гориво и части за подръжка. Мордор ще минава на въглища и осели.
13:35 15.07.2026
19 Мунчо
13:36 15.07.2026
20 Неутратралитет
13:37 15.07.2026
21 Евгени
13:39 15.07.2026
22 Алексбг
13:42 15.07.2026
23 Абсурдистан
Коментиран от #26
13:46 15.07.2026
24 npaй клиzма
До коментар #11 от "Скоро очаквайте":шти месят глината
13:46 15.07.2026
25 Долу ЕС и сащ
Коментиран от #28
13:47 15.07.2026
26 скъсаняк
До коментар #23 от "Абсурдистан":мое летиш само от терасата
13:48 15.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 мигранти
До коментар #25 от "Долу ЕС и сащ":тигонатресат в градинката
13:50 15.07.2026
29 Тая реве за чужди печалби
14:00 15.07.2026
30 007 лиценз ту кил
14:04 15.07.2026
31 и слаб интерес
Инвестициите !
Идват !
14:08 15.07.2026
32 Байрактар"70
14:12 15.07.2026
33 Това се Казва Инфра структура !
14:15 15.07.2026
34 Сигурно Не са Чули !
Иначе !
Всички !
Щяха Да се Изсипят !
Тук !
14:32 15.07.2026