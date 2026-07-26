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Асен Василев: Заради Бюджет 2026 всеки българин- от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро

Асен Василев: Заради Бюджет 2026 всеки българин- от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро

26 Юли, 2026 19:54 272 10

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  • 400 евро

„Лъжа е, че до дефицит от 5,7% от БВП се е стигнало заради нашето управление. Тя служи за оправдание, за да бъдат замразени доходите на българските граждани“, смята лидерът на ПП

Асен Василев: Заради Бюджет 2026 всеки българин- от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заради Бюджет 2026 всеки български гражданин - от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро до края на годината. От тях около 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото няма детайлна разбивка в бюджета.Това каза в предаването „120 минути“ Асен Василев - лидер на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър.

„Лъжа е, че до дефицит от 5,7% от БВП се е стигнало заради нашето управление. Тя служи за оправдание, за да бъдат замразени доходите на българските граждани“, смята Василев.

Той обърна внимание на бюджетите, които неговият екип изработи за 2022, 2023 и 2024 година. „Първият завърши с 3% дефицит, сертифициран от Евростат. Вторият - с 2%. Третият отново с 3%. Дефицитът включва и всички начислени, но неплатени задължения. Тоест, ако има издадени фактури, те вече са включени в сметката на Евростат“.

„Освен това вече 2 години не съм финансов министър“, посочи той.
По думите му не е вярно, че има много фактури, които не са били разплатени и са заварени. „Няма го в бюджета. Ако съберете капиталовите разходи по приложение №2, ще видите, че има разходи за около 1,4 млрд. евро, а са заложени над 3,1 млрд. евро“.

„Ако действително имаше неразплатени задължения, трябваше да бъде записано: „Тази фактура е от тази година, дължим толкова пари.“ Такава таблица няма. Липсват около 1,7 млрд. евро необяснени разходи. Това не са стари задължения. Това са нови планирани разходи“, смята Василев.

„Второто нещо е, че се говори за дълговете, които били натрупани по мое време. За трите бюджета общото нетно увеличение на дълга беше около 8 млрд. евро. А планираното нетно увеличение на дълга в този бюджет е 10 млрд. евро“, посочи той.

По думите му само за една година това правителство ще вземе повече нов дълг, отколкото е бил натрупан през предходните 3 години общо. „Но има още нещо. При нас съотношението беше 1 към 4 - за всеки 1 евро нов дълг икономиката нарастваше с 4 евро. Сега съотношението е 1 към 0,9 - за 1 евро нов дълг икономиката расте с едва 0,9 евро“.

„Разликата между този бюджет и предишния на Теменужка Петкова, който изкара хората на улицата, е, че капиталовите разходи са увеличени с около 2 млрд. евро, а разходите за издръжка - с още около 1 млрд. евро“, посочи Василев.

Според него, ако тези задължения съществуваха, те щяха да бъдат описани в бюджета. „Нямаше да има по-добра реклама за правителството от това да покаже: „Ето, наследили сме неплатени сметки от предишното управление.“

„Увеличението на разходите тази година спрямо миналата е 9 млрд. Пенсиите се увеличават с 1,1 млрд. Всички социални разходи - здравеопазване, образование, администрация, общо са 3,5 млрд. От тези 9 млрд. да кажем, че 3,5 млрд. са наследство. Но останалите 6,5 млрд. за какво са? Те не са наследство. Всичко това е отчетено“, подчерта той.

„Искам да отговоря и на президента Илияна Йотова, която попита как за един месец сме влезли в процедура по свръхдефицит. „Критерият за дефицита е изпълнен, ако действителният дефицит за предходната година и планираният дефицит за текущата година не надвишават 3%“, гласи докладът на Европейската комисия от 3 юни 2026 година“, коментира Василев.

По думите му за 2025 година, след изключването на военните разходи, критерият е изпълнен. Но за 2026 година планираният дефицит е 5,7%. Именно заради него сме в процедура по свръхдефицит.

„Заради това всеки български гражданин - от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро до края на годината. От тях около 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото няма детайлна разбивка в бюджета“, посочи Василев.

Според него, ако поне имаше социална програма, човек можеше да каже: „Добре, това е политиката им.“ „Но какво виждаме? Майчинските са замразени. Детските са замразени. Субсидията за Българската православна църква е намалена с 25%“.
„Андрей Гюров би бил отличен кандидат за президент“
„За да се кандидатира човек за президент, трябва да е наистина 100% сигурен, че може да понесе тази отговорност. А тя не е малка. Президентът трябва да бъде коректив на властта, а не неин говорител. Човек трябва да е готов да води тези битки в дългосрочен план. Това са 5 години“, смята Василев.

По думите му дали Андрей Гюров е готов, само той може да каже. „Аз лично смятам, че ако той се кандидатира за президент, това би била една наистина отлична кандидатура“.

„Ако се кандидатира, ще съберем Националния съвет на партията, ще обсъдим въпроса и ще излезем с официално решение. Като лидер не мога предварително да предопределя това решение“, посочи той.

„Към момента нямаме кандидатура на Гюров. Ако имахме, вече щяхме да сме свикали Националния съвет. Доколкото знам колегите от „Демократична България“ също имат подобни процедури. Ще консултираме нещата, така че да излезем с обща кандидатура или подкрепа за една кандидатура“, допълни Василев.

Василев посочи, че за първи път няма буфер между България и конфликта
„Последния път, когато парламентът гласува решение, подобно на това за самолетите в авиобаза „Безмер“, беше през 2003 година, когато България предостави въздушно пространство и изпрати войски в Ирак“, припомни василев.

По думите му разликата е, че когато те са били базирани през януари, САЩ не бяха във война с Иран. „Тогава самолетите бяха тук за учения. Сега ситуацията е различна по две причини - първо, има война с Иран, и второ, самолетите не са тук за учения, а България носи риска, защото е дала разрешение те да участват във военни операции“.

„За първи път няма буфер между България и конфликта. Това, както и бюджетът, е подмяна на управленския мандат, с който Румен Радев беше избран. Март месец казва едно нещо, а юни - друго. Ако хората знаеха, че ще направи такива неща, нямаше да го изберат“, посочи Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    За българите - ясно. А циганите?

    19:55 26.07.2026

  • 2 0000000.....

    1 4 Отговор
    И теб те вяхме колко пари струваш !!

    19:55 26.07.2026

  • 3 гундзяеф

    0 0 Отговор
    малко е!

    19:57 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гробар

    1 1 Отговор
    Ококорената торба с ла.на се мисли за фактор. Позор за Харвард. Трагедия.

    19:58 26.07.2026

  • 6 бай кокорчо

    4 0 Отговор
    изразявай се правилно
    Заради неразследваните неосъдените крадци лапали 20г всеки българин- от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро

    19:58 26.07.2026

  • 7 ДЯДО МУ Е ПОЛКОВНИК ВАНДОВ

    2 0 Отговор
    БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са олигарси. Вижте дори за Женя от Васко от с. Рупча. БКП смени Москва с Вашингтон. БКП е аристокрация и фарисеи, но Вашигнтон е папството, религията е неоконсерватизъм, неолиберализъм, фашизъм, дясното, богатият да е герой и светец - бедният и който не е инвеститор е грешника. Това папство има тояга и морков, за управление на БКП фарисеи и капиталисти. Морковът е субсидии и ззащита от лява революция, и пазари, тоягата е еколозите и сега ПП-ДБ. Но и тоягата е от БКП-ДС родове, но свързани с Трактора и бащата на К. Петков. тоест и ЦРУ. БКП счупи еколозите рекетиращи, чупи и тоягата ДБ-ПП с разследване на строежите до Варна. .. .. ... .. Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере парцалът Бойко, през времето което парцалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии.

    19:58 26.07.2026

  • 8 кокор спецова

    0 0 Отговор
    пи-пи ди-би и дпс-гроб са злата съдба на територията

    20:00 26.07.2026

  • 9 Прав е

    0 0 Отговор
    Кокорий. Нищо, че ги говори от другия бряг... Некадърниците не стига че ще ни направят просяци, ами ни вкараха и в 2 чужди войни.

    20:00 26.07.2026

  • 10 Цар

    0 0 Отговор
    За всички тесла, само за военни и полицаи рай

    20:01 26.07.2026

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