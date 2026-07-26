Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС

Решенията на сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни.

Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов, бивш заместник-министър на външните работи, в коментар на парламентарното решение, подкрепено от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС, за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

"Единственото, което ме смущава, е процесът у нас. Решенията на сигурността и външната политика трябва да се базират на достоверна теория на международните отношения и качествен процес на обсъждане, какъвто засега липсва в България", добави той. И подчерта, че интересът на България за сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и ЕС, стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна и фокус върху иновациите, но този контекст се губи в България, защото гаранцията на сигурността на страната ни е в НАТО:

"Затова има възможност чрез манипулации и хибридни информационни атаки важни решения за страната ни да създават допълнително напрежение и разделение, което трябва много бързо да бъде преодоляно, защото ние живеем в един несигурен свят".

Според Шаламанов няма засилен риск заради разполагането на американски самолети у нас:

"Съществува фонов риск поради това, че Иран провежда политика на дестабилизация на региона. ... Рискът, който виждаме, че се развива, е на разделение на българското общество и противопоставяне, което е в резултат на водената хибридна война и информационни атаки срещу българското общество".

По думите му не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран":

"А операцията на САЩ е по същество превантивна за намаляване на този риск".

Той подчерта, че противовъздушна и противоракетна отбрана НАТО и САЩ гарантират, но по отношение на борбата с тероризма - специалните служби на България трябва да са активни.

Велизар Шаламанов определи като погрешна и против българския национален интерес политиката на правителството на Румен Радев по отношение на войната на Русия в Украйна.