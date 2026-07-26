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Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС

Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС

26 Юли, 2026 13:34 853 42

  • велизар шаламанов-
  • сигурност-
  • просперитет-
  • българия-
  • нато-
  • ес

Няма засилен риск заради разполагането на американски самолети у нас, коментира още бившият заместник-министър на външните работи

Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решенията на сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни.

Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов, бивш заместник-министър на външните работи, в коментар на парламентарното решение, подкрепено от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС, за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

"Единственото, което ме смущава, е процесът у нас. Решенията на сигурността и външната политика трябва да се базират на достоверна теория на международните отношения и качествен процес на обсъждане, какъвто засега липсва в България", добави той. И подчерта, че интересът на България за сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и ЕС, стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна и фокус върху иновациите, но този контекст се губи в България, защото гаранцията на сигурността на страната ни е в НАТО:

"Затова има възможност чрез манипулации и хибридни информационни атаки важни решения за страната ни да създават допълнително напрежение и разделение, което трябва много бързо да бъде преодоляно, защото ние живеем в един несигурен свят".

Според Шаламанов няма засилен риск заради разполагането на американски самолети у нас:

"Съществува фонов риск поради това, че Иран провежда политика на дестабилизация на региона. ... Рискът, който виждаме, че се развива, е на разделение на българското общество и противопоставяне, което е в резултат на водената хибридна война и информационни атаки срещу българското общество".

По думите му не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран":

"А операцията на САЩ е по същество превантивна за намаляване на този риск".

Той подчерта, че противовъздушна и противоракетна отбрана НАТО и САЩ гарантират, но по отношение на борбата с тероризма - специалните служби на България трябва да са активни.

Велизар Шаламанов определи като погрешна и против българския национален интерес политиката на правителството на Румен Радев по отношение на войната на Русия в Украйна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурността и просперитета на България

    47 0 Отговор
    изисква дръти безполезни мишоци бърбоковци
    да са на хранилка на бюджета

    13:36 26.07.2026

  • 2 Шаламан като

    31 0 Отговор
    сарфалад.

    На скара да го опечеш, от кеф да цвърка и лой да тече.

    Коментиран от #25

    13:37 26.07.2026

  • 3 Този натовски шаман

    42 0 Отговор
    не е българин.

    Коментиран от #33

    13:38 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе този да не се

    28 0 Отговор
    готви за генерален секретар на НАТО, щото както приказва ще речеш, че това е мисията на живота му?

    13:42 26.07.2026

  • 6 Ужас

    29 0 Отговор
    Този Шаламанов в последните няколко години се е подул от ядене и пиене, та ще се пръсне.
    Без майтап, подпухналото лице е сигурен признак за големи проблеми със сърдечно съдовата система и сърдечна недостатъчност.
    В скоро време, този върл русофоб ще се срещне с неговия приятел Съби Събев.

    13:42 26.07.2026

  • 7 нннн

    31 1 Отговор
    На проскубаните ястреби Шаламанов, Тагарев и Запрянов показвайте само снимките. Знаем какво ще кажат.

    13:47 26.07.2026

  • 8 Боклук

    30 0 Отговор
    Комунистическия боклук със червена петолъчка на челото се прави на демократ и евролиберал. Ако се смени властта и след 5 минути е с шинела и червеното знаме.

    13:48 26.07.2026

  • 9 ШЕФА

    32 0 Отговор
    Народе вижте това краварско мекере,вижте то жалко подобие на мъж,вижте един 100 % нац.предател и престъпник,вижте лицето на продажника !

    13:50 26.07.2026

  • 10 Варна

    27 0 Отговор
    Шамшалов,ти си за раз..... без съд и присъда !

    13:51 26.07.2026

  • 11 И Вели Сюлехманов

    18 0 Отговор
    отдавна е сложил феса.

    13:52 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пример

    26 0 Отговор
    Един обобщен образ на национален предател.

    13:53 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    16 0 Отговор
    Какво е фонов риск.

    Откъде изпълзяват тези хора. Фонов риск и рецитира като на Манифестация - С БКП напред - има ли война - ще стане проблем.

    Бяхме съюзници на Хитлер - хапнахме дървото .- сега няма логика да се бутаме пак при губещите.

    13:53 26.07.2026

  • 16 Хаха

    16 0 Отговор
    Папагал бг и напишете Велизар Шаламанов свързани фирми. О чудо

    Коментиран от #21

    13:54 26.07.2026

  • 17 Марш бе

    18 0 Отговор
    Цървул

    13:55 26.07.2026

  • 18 Акъл…

    16 0 Отговор
    …от подвижни НЕКРОЛОЗИ не желая!!! Всички агитиращи за въвличане на БГ във всякакъв вид вътрешни и външни войни в затворът -> ВЕДНАГА!!! Все някой трябва да чука камъните за магистралите в БГ!!!

    13:55 26.07.2026

  • 19 Гост

    22 0 Отговор
    Шаламенко, защо с Тагаренко още сте тук? Зеленски плаче за такива велики стратези като вас! Веднага ще ви назначи за министър на войната и главнокомандващ ВСУ! По този начин ще му разрешите и военната и политическата криза! А Путин само като чуе за вас веднага ще развее белия байрак!

    13:55 26.07.2026

  • 20 Артилерист

    17 0 Отговор
    За Шаламанов непременно припомнят, че ебил военен министър, с което вероятно искат да ни внушат, че разбира от военни теми, но той предпочита политическата еквилибристика, защото военната тематика и особено оперативното изкуство и тактиката на бой-общовойскови и на видовете и родове войски-е в сферата на неопределеното и изисква голям обем от конкретни знания, за да се определи правилното...

    13:55 26.07.2026

  • 21 Мерси боку

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Нека да популяризираме някои от данните подсказани от нашия колега по форум.
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    Управителен съвет: ПЕТЪР СТОЯНОВ КЕНДЕРОВ (свързан с 3 фирми)

    Коментиран от #26

    13:58 26.07.2026

  • 22 Хей

    17 0 Отговор
    Рептил лъжлив! Да изчезваш с твоите лъжи и да не се връщаш!

    14:00 26.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Към Украйна

    16 0 Отговор
    Бегом Марш!

    14:02 26.07.2026

  • 25 Ъхъ

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шаламан като":

    Преди това да виси на месарска кука!

    14:02 26.07.2026

  • 26 Още за фирмите на Шаламанов

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мерси боку":

    АТЛАНТИЧЕСКИ КЛЪСТЕР "КОСМОС-ИЗПРЕВАРВАМЕ БЪДЕЩЕТО"
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    14:03 26.07.2026

  • 27 А50

    11 0 Отговор
    Повтарят едни и същи мантри вече 20години и не хващат декиш в народонаселението, и те не си вярват но заработват добри парици за нескопосаната им пропаганда

    14:06 26.07.2026

  • 28 Просперитета На България ?

    7 0 Отговор
    Наложи !

    Остави !

    14:07 26.07.2026

  • 29 Защо никой

    13 0 Отговор
    досега не е разработил и не е проиграл варианта: какви ще са процесите в България ако не е член на НАТО? Така ще имаме критерии за съпоставка и за просперитет.

    Коментиран от #34

    14:11 26.07.2026

  • 30 тоя

    9 0 Отговор
    оттече вече, сега пак се показва, ни срам, ни съвест!......

    14:13 26.07.2026

  • 31 Така Така

    8 0 Отговор
    Айде мешката и напред ама други гинат заради Търтеи като този

    14:17 26.07.2026

  • 32 Старецът добре ли е

    12 0 Отговор
    Това нещо на снимката вярва ли си на глупостите, които дрънка?
    Защо изискват от България активно участие и във войната в украйна и в тази в Иран и по какъв начин това нашето участие ни прави сигурни и проспериращи? Това са празни приказки бля, бля, бля.
    Моето мнение е, че като се навираме там, където не ни е работата има вероятност да пострадаме, а тоя да продължава да си дрънка заучените фрази, че да стане мил на господарите си.
    ЗАЩО ВСИЧКИ ОКОЛНИ НА НАС НАТОВСКИ ДЪРЖАВИ ДОРИ ТУРЦИЯ ОТКАЗАХА ДА ПУСНАТ ТЕЗИ САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ НА ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ ?
    Ще ми е много интересно, ако тоя неуважаем от мен екземпляр може да отговори на този въпрос.

    14:18 26.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 факуса

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Защо никой":

    щот ползите от липсата на нато ще са в пъти повече от членството ни там,което е само разходи в полза на сащ

    Коментиран от #40

    14:20 26.07.2026

  • 35 Доктор

    5 0 Отговор
    Нещастен боклук.

    14:25 26.07.2026

  • 36 Напомням

    1 2 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲

    14:30 26.07.2026

  • 37 А стига , бе !

    1 0 Отговор
    Жалко дупене на турско-англосаксонския му господари , и критики към избраното от българите правителство . Този явно е от атлантическия клуб на Соломон Паси .

    14:31 26.07.2026

  • 38 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Е дай пример бе, бегай у Украйна на първа линия!!!!

    14:33 26.07.2026

  • 39 Цар Шишман

    0 0 Отговор
    Териториянци,кво стаа

    14:36 26.07.2026

  • 40 все

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "факуса":

    пак не са изключени ползи с Радев премиер !......

    14:40 26.07.2026

  • 41 ха ха

    0 0 Отговор
    много сте загрижени за сигурността си , затова гледате да се прилепите към който и да е съюз който ще ви гарантира правото да грабите и тероризират е населението

    14:53 26.07.2026

  • 42 Жфреяс

    0 0 Отговор
    Този е с два памперса, а се прави на умен. Трагедия.

    14:53 26.07.2026

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