Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС

Решенията на сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни.
Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов, бивш заместник-министър на външните работи, в коментар на парламентарното решение, подкрепено от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС, за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".
"Единственото, което ме смущава, е процесът у нас. Решенията на сигурността и външната политика трябва да се базират на достоверна теория на международните отношения и качествен процес на обсъждане, какъвто засега липсва в България", добави той. И подчерта, че интересът на България за сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и ЕС, стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна и фокус върху иновациите, но този контекст се губи в България, защото гаранцията на сигурността на страната ни е в НАТО:
"Затова има възможност чрез манипулации и хибридни информационни атаки важни решения за страната ни да създават допълнително напрежение и разделение, което трябва много бързо да бъде преодоляно, защото ние живеем в един несигурен свят".
Според Шаламанов няма засилен риск заради разполагането на американски самолети у нас:
"Съществува фонов риск поради това, че Иран провежда политика на дестабилизация на региона. ... Рискът, който виждаме, че се развива, е на разделение на българското общество и противопоставяне, което е в резултат на водената хибридна война и информационни атаки срещу българското общество".
По думите му не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран":
"А операцията на САЩ е по същество превантивна за намаляване на този риск".
Той подчерта, че противовъздушна и противоракетна отбрана НАТО и САЩ гарантират, но по отношение на борбата с тероризма - специалните служби на България трябва да са активни.
Велизар Шаламанов определи като погрешна и против българския национален интерес политиката на правителството на Румен Радев по отношение на войната на Русия в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурността и просперитета на България
да са на хранилка на бюджета
13:36 26.07.2026
2 Шаламан като
На скара да го опечеш, от кеф да цвърка и лой да тече.
Коментиран от #25
13:37 26.07.2026
3 Този натовски шаман
Коментиран от #33
13:38 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе този да не се
13:42 26.07.2026
6 Ужас
Без майтап, подпухналото лице е сигурен признак за големи проблеми със сърдечно съдовата система и сърдечна недостатъчност.
В скоро време, този върл русофоб ще се срещне с неговия приятел Съби Събев.
13:42 26.07.2026
7 нннн
13:47 26.07.2026
8 Боклук
13:48 26.07.2026
9 ШЕФА
13:50 26.07.2026
10 Варна
13:51 26.07.2026
11 И Вели Сюлехманов
13:52 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пример
13:53 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой
Откъде изпълзяват тези хора. Фонов риск и рецитира като на Манифестация - С БКП напред - има ли война - ще стане проблем.
Бяхме съюзници на Хитлер - хапнахме дървото .- сега няма логика да се бутаме пак при губещите.
13:53 26.07.2026
16 Хаха
Коментиран от #21
13:54 26.07.2026
17 Марш бе
13:55 26.07.2026
18 Акъл…
13:55 26.07.2026
19 Гост
13:55 26.07.2026
20 Артилерист
13:55 26.07.2026
21 Мерси боку
До коментар #16 от "Хаха":Нека да популяризираме някои от данните подсказани от нашия колега по форум.
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Коментиран от #26
13:58 26.07.2026
22 Хей
14:00 26.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Към Украйна
14:02 26.07.2026
25 Ъхъ
До коментар #2 от "Шаламан като":Преди това да виси на месарска кука!
14:02 26.07.2026
26 Още за фирмите на Шаламанов
До коментар #21 от "Мерси боку":АТЛАНТИЧЕСКИ КЛЪСТЕР "КОСМОС-ИЗПРЕВАРВАМЕ БЪДЕЩЕТО"
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14:03 26.07.2026
27 А50
14:06 26.07.2026
28 Просперитета На България ?
Остави !
14:07 26.07.2026
29 Защо никой
Коментиран от #34
14:11 26.07.2026
30 тоя
14:13 26.07.2026
31 Така Така
14:17 26.07.2026
32 Старецът добре ли е
Защо изискват от България активно участие и във войната в украйна и в тази в Иран и по какъв начин това нашето участие ни прави сигурни и проспериращи? Това са празни приказки бля, бля, бля.
Моето мнение е, че като се навираме там, където не ни е работата има вероятност да пострадаме, а тоя да продължава да си дрънка заучените фрази, че да стане мил на господарите си.
ЗАЩО ВСИЧКИ ОКОЛНИ НА НАС НАТОВСКИ ДЪРЖАВИ ДОРИ ТУРЦИЯ ОТКАЗАХА ДА ПУСНАТ ТЕЗИ САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ НА ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ ?
Ще ми е много интересно, ако тоя неуважаем от мен екземпляр може да отговори на този въпрос.
14:18 26.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 факуса
До коментар #29 от "Защо никой":щот ползите от липсата на нато ще са в пъти повече от членството ни там,което е само разходи в полза на сащ
Коментиран от #40
14:20 26.07.2026
35 Доктор
14:25 26.07.2026
36 Напомням
14:30 26.07.2026
37 А стига , бе !
14:31 26.07.2026
38 идиоти вън
14:33 26.07.2026
39 Цар Шишман
14:36 26.07.2026
40 все
До коментар #34 от "факуса":пак не са изключени ползи с Радев премиер !......
14:40 26.07.2026
41 ха ха
14:53 26.07.2026
42 Жфреяс
14:53 26.07.2026