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Андрей Райчев: Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация

Андрей Райчев: Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация

26 Юли, 2026 16:14 503 29

  • андрей райчев-
  • данни-
  • спад в доверието-
  • кабинет радев-
  • ала-бала

"Всички ги нападат, от двете страни, а те водят сравнително уникална за България линия, в която не сме в особено добри отношения със сегашното ръководство на Европа, значително по-добри отношения със САЩ и се опитваме да проявяваме самостоятелност във външната политика", коментира още социологът

Андрей Райчев: Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите месеци от управлението на "Прогресивна България" преминават бурно. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Андрей Райчев.

"Всички ги нападат, от двете страни, а те водят сравнително уникална за България линия, в която не сме в особено добри отношения със сегашното ръководство на Европа, значително по-добри отношения със САЩ и се опитваме да проявяваме самостоятелност във външната политика. Не кой знае каква, но малко с трепет поглеждаме, за да видим дали е възможно това за една малка страна, която традиционно е забивана в ъгъла и шамаросвана", коментира още той.

"Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация. Никакви такива тенденции няма. Това е "гладна кокошка просо сънува". Може и да възникнат, но нищо такова няма засега", подчерта социологът.

Атаките срещу управлението
"Атаките срещу управлението се дължат на 2 различни неща. Първо има криза в русофилската част на гласовете за Радев. За него гласуваха с огромни свои надежди не само хора, които обичат Русия, а и такива, които харесват Путин. И тези хора се разочароват, защото той не е путинист. Сините - другият полюс, който атакува Радев - там е съвсем друг механизъм. Те години ни говореха, че Радев ще ни заведе в Русия и какво - сега трябва да реагират на кацането на самолетите са САЩ", обясни Андрей Райчев.

"Това е много голямо поражение за тях. И когато той се справи с най-големия си вътрешен опонент Делян Пеевски - те съвсем няма да имат какво да говорят", категоричен бе той.

Заявката на Радев е "нормализация", подчерта Андрей Райчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Удри

    5 7 Отговор
    С времето ще има все по-голяма нормализация към доверието на Радев.

    16:16 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Paйчев,

    7 1 Отговор
    К0врата на дс

    16:17 26.07.2026

  • 5 Без име

    4 2 Отговор
    😂😂😂 Всичките удряме тавана с г... от радост и прославяме Радев, че вече сме цел и на Русия, и на Иран.

    16:17 26.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Единственият шанс на Радев да остане на власт е война и военно положение като Зеленски и Нетаняху.

    16:17 26.07.2026

  • 7 Никой

    7 0 Отговор
    Ала-бала социология

    Коментиран от #12

    16:18 26.07.2026

  • 8 Само че

    2 0 Отговор
    Изследването на Маркет Линукс е ала бала

    16:19 26.07.2026

  • 9 Хаха

    7 4 Отговор
    Истината е, че вече никой не вярва на приказките на Мунчо и шарлатаните му.

    16:19 26.07.2026

  • 10 Кой Тъ !

    2 1 Отговор
    Е !

    Ба !

    --

    Ва ?

    За Слива ?

    16:20 26.07.2026

  • 11 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Лицето Райчев е продуктово позициониран,да не говорим за неговата цицеста щерка Ружа Райчева.
    “Ние сме с вас,които сте на власт” е мотото на Райчев Фемили .

    Коментиран от #27

    16:20 26.07.2026

  • 12 Кой Плати !

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Повече !

    16:21 26.07.2026

  • 13 Уникално !

    2 0 Отговор
    Робство !

    Невиждано !

    До Сега !

    16:23 26.07.2026

  • 14 факт

    1 1 Отговор
    чакаме арести след промяна в съдебната власт

    Коментиран от #18

    16:24 26.07.2026

  • 15 звездите ми говорят

    1 0 Отговор
    Нормализацията на рейтинга е понижаване, обратното е изключение.

    16:25 26.07.2026

  • 16 ХиХи

    1 0 Отговор
    Кабинета Рундю ша отнесе протести заради лъжите, ала бала със самолетите

    16:27 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 за ад воката

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Присъди, а не арести. Вервайте ми и се уповавайте. пет годишния ревизиран период на 25 годишния трудов стаж показват, че 411имота са придобити по наследство и му се полагат законно.

    16:30 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1488

    1 2 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му

    16:30 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    2 1 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му до девето колянo ще бьдaт ритуално oбесени пред парламента на 9ти септември.
    после ще има всенародни тържества и кренвирши ама със същия вкус като от едно време

    16:31 26.07.2026

  • 24 Срам

    1 0 Отговор
    Ала бала си ти бе комуняго.!!!
    Тия 150 милиона освен с ала бала как се изкара ???

    16:31 26.07.2026

  • 25 Макс

    1 2 Отговор
    Нормализацията означава никакво доверие на Радев и ПБ . Неееенормалници като Райчев нека вярват , те са с изтекъл срок на годност .

    16:34 26.07.2026

  • 26 оня с коня

    0 1 Отговор
    Прав е според мене Райчев че клоним повече към САЩ отколкото към Европа,точно като Полша например.Да обясни обаче Радев:КАК се е справил Радев с Пеевски- чрез някакви ДОЛНИ И НЕЗАКОННИ Милиционерски машинации на Демерджиев по медиите,представляващи абсолютен Кьорфишек?

    16:34 26.07.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Аз, лично, нямам нищо против циците й. И не само.😎

    16:35 26.07.2026

  • 28 Този тупан, ако

    2 0 Отговор
    му плащаха само за вярните прогнози, отдавна щеше да е умрял от глад.

    16:36 26.07.2026

  • 29 гар баф

    0 0 Отговор
    чеее фуууут

    16:38 26.07.2026

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