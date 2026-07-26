Андрей Райчев: Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация

Първите месеци от управлението на "Прогресивна България" преминават бурно. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Андрей Райчев.
"Всички ги нападат, от двете страни, а те водят сравнително уникална за България линия, в която не сме в особено добри отношения със сегашното ръководство на Европа, значително по-добри отношения със САЩ и се опитваме да проявяваме самостоятелност във външната политика. Не кой знае каква, но малко с трепет поглеждаме, за да видим дали е възможно това за една малка страна, която традиционно е забивана в ъгъла и шамаросвана", коментира още той.
"Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация. Никакви такива тенденции няма. Това е "гладна кокошка просо сънува". Може и да възникнат, но нищо такова няма засега", подчерта социологът.
Атаките срещу управлението
"Атаките срещу управлението се дължат на 2 различни неща. Първо има криза в русофилската част на гласовете за Радев. За него гласуваха с огромни свои надежди не само хора, които обичат Русия, а и такива, които харесват Путин. И тези хора се разочароват, защото той не е путинист. Сините - другият полюс, който атакува Радев - там е съвсем друг механизъм. Те години ни говореха, че Радев ще ни заведе в Русия и какво - сега трябва да реагират на кацането на самолетите са САЩ", обясни Андрей Райчев.
"Това е много голямо поражение за тях. И когато той се справи с най-големия си вътрешен опонент Делян Пеевски - те съвсем няма да имат какво да говорят", категоричен бе той.
Заявката на Радев е "нормализация", подчерта Андрей Райчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Удри
16:16 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Paйчев,
16:17 26.07.2026
5 Без име
16:17 26.07.2026
6 Последния Софиянец
16:17 26.07.2026
7 Никой
Коментиран от #12
16:18 26.07.2026
8 Само че
16:19 26.07.2026
9 Хаха
16:19 26.07.2026
10 Кой Тъ !
Ба !
--
Ва ?
За Слива ?
16:20 26.07.2026
11 Сатана Z
“Ние сме с вас,които сте на власт” е мотото на Райчев Фемили .
Коментиран от #27
16:20 26.07.2026
12 Кой Плати !
До коментар #7 от "Никой":Повече !
16:21 26.07.2026
13 Уникално !
Невиждано !
До Сега !
16:23 26.07.2026
14 факт
Коментиран от #18
16:24 26.07.2026
15 звездите ми говорят
16:25 26.07.2026
16 ХиХи
16:27 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 за ад воката
До коментар #14 от "факт":Присъди, а не арести. Вервайте ми и се уповавайте. пет годишния ревизиран период на 25 годишния трудов стаж показват, че 411имота са придобити по наследство и му се полагат законно.
16:30 26.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
16:30 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1488
после ще има всенародни тържества и кренвирши ама със същия вкус като от едно време
16:31 26.07.2026
24 Срам
Тия 150 милиона освен с ала бала как се изкара ???
16:31 26.07.2026
25 Макс
16:34 26.07.2026
26 оня с коня
16:34 26.07.2026
27 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Сатана Z":Аз, лично, нямам нищо против циците й. И не само.😎
16:35 26.07.2026
28 Този тупан, ако
16:36 26.07.2026
29 гар баф
16:38 26.07.2026