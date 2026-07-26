Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа

Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа

26 Юли, 2026 18:34 1 033 61

  • георги кандев-
  • влизане в политиката-
  • нова посока-
  • решение-
  • включване

Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията, коментира бившият и.д. главен секретар на МВР

Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
По думите на бившия и.д. главен секретар на МВР той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в представата за обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров ще е добър кандидат за президент“, смята Кандев.

Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.

Относно познанството си с Юлиян Янков - „Картофа“ Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му. „След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира Кандев.

Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.

Той отказа да коментира кандидатпрезидентската битка и включването в нея на определени личности.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    52 4 Отговор
    Аре, аре стига парчета и на децата беше ясно защо напусна МВР.

    Коментиран от #54

    18:36 26.07.2026

  • 2 срам голям си

    37 4 Отговор
    Само се обаждал на картофа само за това да си измива колата !!На боко не вярвам повече , от колкото на теб !!

    18:37 26.07.2026

  • 3 Пустиня(к)

    38 3 Отговор
    М-да-м, а Картофа кво вика?

    Коментиран от #7

    18:38 26.07.2026

  • 4 Ти се включи

    35 2 Отговор
    в политиката още с напускането на мвр като изпълни заръката на пп !

    18:38 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа!🤔

    44 4 Отговор
    Твърде, твърде компрометиран милиционер!

    18:39 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    18 2 Отговор
    Не си за там

    18:42 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кандев

    32 4 Отговор
    славата ти беше докато беше гл.секретар ,сега вече си отпаднала необходимост ! Не бих гласувал за теб ,защото утре може да се извъртиш и без причина пак да напуснеш !

    18:43 26.07.2026

  • 11 Ироничен

    29 3 Отговор
    И този иска да е Спасител.

    Коментиран от #32

    18:43 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стенли

    3 13 Отговор
    Не ми се иска да призная, но затова е прав - "Ние в началото дадохме толеранс като системна партия. Бюджетът е пълен фалстарт. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт, а улицата ще свали правителството на Румен Радев защото на подобен грабеж както в момента Българският народ не е бил подлаган досега"

    18:45 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кандев извън МВР е никой

    20 3 Отговор
    Такива като него с лопата да ги ринеш. Този са го харесали някои другари и затова ни го лансират.

    18:45 26.07.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    "Лицемерието се усеща веднага"...
    /твой думи комуняго/...
    Към кого ли ги адресираш....
    Много малко ще са тези, които няма да се сетят.

    18:45 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 .....

    6 6 Отговор
    Цял живот Ушев мозъка му е идеално гладък съшия т ъ п ак па к Радев които цял живот военен и вече цяла България видя , че за нищо не става !!!

    Коментиран от #48

    18:46 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дзак

    6 2 Отговор
    Аз ходя на автомивката на ОМВ!

    18:47 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 54321

    15 5 Отговор
    Смешник и Палячо си Братле 🙂 само дето лошо гледаш като повечето Българи

    18:48 26.07.2026

  • 26 На мръсната

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мръсната Саяна тук на купона":

    САЯНА да и обл.... ш кафявия сектор.
    Явно баща и те е.....л на всякъде

    Коментиран от #28

    18:49 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 3.14К

    16 3 Отговор
    Тоя ако го подложат на детектор на лъжата, ще взриви цялата високо волтова мрежа!

    18:50 26.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ТЪПИ ВОЕННИ И ОЩЕ ПО ТЪПИ ПОЛИЦАИ!ЦЪФТИМ И ВРЪЗВАМЕ!ПУУУ

    18:53 26.07.2026

  • 34 Аре изчезни бре

    11 0 Отговор
    Аман от ченгета, паткани и старшинки в тая политика

    18:54 26.07.2026

  • 35 Гробар

    9 1 Отговор
    Аман от ченгета и чорапи. Вървиме към Африка с двеста.

    18:56 26.07.2026

  • 36 Бен

    10 2 Отговор
    Фалшив та фалшив!

    18:56 26.07.2026

  • 37 И На Тоя !

    10 1 Отговор
    Джобовете Му !

    Изтъняха !

    18:57 26.07.2026

  • 38 Очевидно трябва

    13 1 Отговор
    да ви махнат ранното пенсиониране кърлежи бюджетни

    18:57 26.07.2026

  • 39 Нямаш

    14 2 Отговор
    КандеЕФ , нямаш капацитет. Фурнаджийска лопата.

    18:59 26.07.2026

  • 40 Бивш главен секретар

    15 3 Отговор
    на МВР Кандев видя колко е хубаво да бъркаш в кацата с меда и реши че само пенсия не стига

    19:00 26.07.2026

  • 41 Дружна !

    2 0 Отговор
    Дружина !

    Планина Повдига !


    Дупе Да Ни Е Яко !

    19:04 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този грозния е

    9 3 Отговор
    Пълно менте. Корумпе, Картофа го изобличи. Страх го е да се яви на детектора на лъжата

    19:12 26.07.2026

  • 44 Пълен Провал

    7 3 Отговор
    Палячо.

    19:15 26.07.2026

  • 45 665

    14 2 Отговор
    Тоя па служил 30г за родината хаха. Ще кажеш, че за без пари е полицай.

    19:19 26.07.2026

  • 46 Бойко Българоубиец

    9 0 Отговор
    Това съм аз преди 20 години, помните ли ме 😉😘

    19:21 26.07.2026

  • 47 Копейкин

    8 3 Отговор
    Айдеее-и тоя дървен милиционер ще влиза в политиката..Не вижда ли ,че е кух като изтърбушена тиква.

    19:24 26.07.2026

  • 48 Кънчо

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от ".....":

    А на военншя Радев и кохортата воевни без нито една гънка

    19:27 26.07.2026

  • 49 Чик чирик

    2 1 Отговор
    Тъй ли и кредита сигур още чака погасителни вноски

    19:30 26.07.2026

  • 50 Фют

    2 1 Отговор
    Канди, нещо ми липсва от гардероба.
    Да знаеш какво е и къде да си го намеря?

    19:40 26.07.2026

  • 51 Янко

    0 1 Отговор
    На България точно такива политици и трябват.Милиционери с ниски чела и задължително да е корумпиран

    19:42 26.07.2026

  • 52 Този

    0 1 Отговор
    е много УТРЕПАН. Тъп милиционер.

    19:44 26.07.2026

  • 53 Вече се пооля

    1 1 Отговор
    Бил чакал назначение и се обидил, боже

    19:45 26.07.2026

  • 54 Това ли е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Крокодила Геня?

    19:46 26.07.2026

  • 55 Е само ти

    0 0 Отговор
    Липсваш

    19:51 26.07.2026

  • 56 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Не съм голям социолог, ама до наесен има време и ако милиционерът на народа направи добра кампания, одма отива на балотащ а там я камилата я камиларя. Не е ясно, но това, което искам да кажа, е че Герб си отива, и колкото и да е неясно, риба се лови в мътна вода, може би г-н Кандев да стане новият президент на РБ. С г-н Радев ще работи лесно. Той и всички вече разбраха, че не Кайзера, а Премиер министъра с Диетата е шефа. Диета значи Парламенто.

    19:52 26.07.2026

  • 57 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    Другари, този е шарлатанин, петруханец , украинец, фашист , гей и педофил.

    Коментиран от #61

    19:54 26.07.2026

  • 58 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Тоя жалък корумпиран и т.п некадърник ако може да осъзнае колко е жалък ще се гр... със служебният Макаров !

    19:54 26.07.2026

  • 59 Полицай

    2 1 Отговор
    Ти си позор Бе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19:55 26.07.2026

  • 60 БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са

    2 0 Отговор
    БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са олигарси. Вижте дори за Женя от Васко от с. Рупча. БКП смени Москва с Вашингтон. БКП е аристокрация и фарисеи, но Вашигнтон е папството, религията е неоконсерватизъм, неолиберализъм, фашизъм, дясното, богатият да е герой и светец - бедният и който не е инвеститор е грешника. Това папство има тояга и морков, за управление на БКП фарисеи и капиталисти. Морковът е субсидии и ззащита от лява революция, и пазари, тоягата е еколозите и сега ПП-ДБ. Но и тоягата е от БКП-ДС родове, но свързани с Трактора и бащата на К. Петков. тоест и ЦРУ. БКП счупи еколозите рекетиращи, чупи и тоягата ДБ-ПП с разследване на строежите до Варна. .. .. ... .. Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере парцалът Бойко, през времето което парцалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии.

    19:56 26.07.2026

  • 61 Ганю- простия

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ганю- простия":

    Другари, не се хабете повече да пишете, аз изложих всички факти.

    19:56 26.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол