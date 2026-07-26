Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
По думите на бившия и.д. главен секретар на МВР той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в представата за обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.
В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров ще е добър кандидат за президент“, смята Кандев.
Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.
Относно познанството си с Юлиян Янков - „Картофа“ Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му. „След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира Кандев.
Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.
Той отказа да коментира кандидатпрезидентската битка и включването в нея на определени личности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #54
18:36 26.07.2026
2 срам голям си
18:37 26.07.2026
3 Пустиня(к)
Коментиран от #7
18:38 26.07.2026
4 Ти се включи
18:38 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдаа!🤔
18:39 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
18:42 26.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кандев
18:43 26.07.2026
11 Ироничен
Коментиран от #32
18:43 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стенли
18:45 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кандев извън МВР е никой
18:45 26.07.2026
17 АГАТ а Кристи
/твой думи комуняго/...
Към кого ли ги адресираш....
Много малко ще са тези, които няма да се сетят.
18:45 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 .....
Коментиран от #48
18:46 26.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дзак
18:47 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 54321
18:48 26.07.2026
26 На мръсната
До коментар #15 от "Мръсната Саяна тук на купона":САЯНА да и обл.... ш кафявия сектор.
Явно баща и те е.....л на всякъде
Коментиран от #28
18:49 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 3.14К
18:50 26.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Боруна Лом
18:53 26.07.2026
34 Аре изчезни бре
18:54 26.07.2026
35 Гробар
18:56 26.07.2026
36 Бен
18:56 26.07.2026
37 И На Тоя !
Изтъняха !
18:57 26.07.2026
38 Очевидно трябва
18:57 26.07.2026
39 Нямаш
18:59 26.07.2026
40 Бивш главен секретар
19:00 26.07.2026
41 Дружна !
Планина Повдига !
Дупе Да Ни Е Яко !
19:04 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този грозния е
19:12 26.07.2026
44 Пълен Провал
19:15 26.07.2026
45 665
19:19 26.07.2026
46 Бойко Българоубиец
19:21 26.07.2026
47 Копейкин
19:24 26.07.2026
48 Кънчо
До коментар #19 от ".....":А на военншя Радев и кохортата воевни без нито една гънка
19:27 26.07.2026
49 Чик чирик
19:30 26.07.2026
50 Фют
Да знаеш какво е и къде да си го намеря?
19:40 26.07.2026
51 Янко
19:42 26.07.2026
52 Този
19:44 26.07.2026
53 Вече се пооля
19:45 26.07.2026
54 Това ли е
До коментар #1 от "хехе":Крокодила Геня?
19:46 26.07.2026
55 Е само ти
19:51 26.07.2026
56 Смърфиета
19:52 26.07.2026
57 Ганю- простия
Коментиран от #61
19:54 26.07.2026
58 ШЕФА
19:54 26.07.2026
59 Полицай
19:55 26.07.2026
60 БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са
19:56 26.07.2026
61 Ганю- простия
До коментар #57 от "Ганю- простия":Другари, не се хабете повече да пишете, аз изложих всички факти.
19:56 26.07.2026