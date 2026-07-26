Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите на бившия и.д. главен секретар на МВР той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в представата за обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров ще е добър кандидат за президент“, смята Кандев.

Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.

Относно познанството си с Юлиян Янков - „Картофа“ Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му. „След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира Кандев.

Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.

Той отказа да коментира кандидатпрезидентската битка и включването в нея на определени личности.