БЧК: 500 спасени от водни инциденти през 2025 година

500 души са спасени през миналата година при инциденти във водата.

Това съобщи д-р Петър Радушев - областен председател на Българския червен кръст във Варна по време на Седмицата на водното спасяване, която продължава до 22-ри юни.

Радушев каза, че приоритет за организацията остава работата с децата и младежите, а целта е въвеждане на обучение по плуване за всички деца. Това обаче изисква ангажимент както от страна на местната власт, така и на държавата: "Най-вече това, което сме си поставили – варненската организация – навлизане в училищата и най-вече запознаване на най-малките с опасност при къпането."

Председателят на Националната комисия на БЧК по водно спасяване, Велислав Цеков, коментира курсовете за водни спасители: "Обявили сме три курса за басейн, сертифицирани успешно 43-ма души, един курс за море с обучени 10 курсисти, или 53-ма човека. Стартира курс за море, нов, с 11 човека. Спасителската професия става все по-атрактивна."