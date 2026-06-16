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БЧК: 500 спасени от водни инциденти през 2025 година

БЧК: 500 спасени от водни инциденти през 2025 година

16 Юни, 2026 09:44 461 6

  • спасители-
  • море-
  • черно море

Спасителската професия става все по-атрактивна

БЧК: 500 спасени от водни инциденти през 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

500 души са спасени през миналата година при инциденти във водата.

Това съобщи д-р Петър Радушев - областен председател на Българския червен кръст във Варна по време на Седмицата на водното спасяване, която продължава до 22-ри юни.

Радушев каза, че приоритет за организацията остава работата с децата и младежите, а целта е въвеждане на обучение по плуване за всички деца. Това обаче изисква ангажимент както от страна на местната власт, така и на държавата: "Най-вече това, което сме си поставили – варненската организация – навлизане в училищата и най-вече запознаване на най-малките с опасност при къпането."

Председателят на Националната комисия на БЧК по водно спасяване, Велислав Цеков, коментира курсовете за водни спасители: "Обявили сме три курса за басейн, сертифицирани успешно 43-ма души, един курс за море с обучени 10 курсисти, или 53-ма човека. Стартира курс за море, нов, с 11 човека. Спасителската професия става все по-атрактивна."


България
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  • 2 Шамандура

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    Който го е страх от мечки, не влиза в морето.

    09:49 16.06.2026

  • 3 500 не са малко . 40 проценти от тях са

    1 0 Отговор
    рискови . податливи са на издавяне и на инфаркти във водата . та голяма част от тях ще се издавят тая година . 600 измират от травми падания, затрупвания , 600 от издавяния язовири, басеини , морето , реките . 600 при катастрофи . общо кажи речи официално 1500 измират . 200 плажа по 6 спасителни поста са 1200 места за цамбурене . а 500 са под половината места . много е рядко на едно място 2 издавени или 3 спасени . 3 издавени италянски гмурци в подводни пещери са сгрешили . нямало е как да се спасят .

    09:57 16.06.2026

  • 4 Робин Хорсфол

    1 0 Отговор
    Някога да си спасител беше изключително престижна и харесвана професия, сега по цял ден се караш с пияници, чистиш плажовете, спиш във фургон, и накрая на сезона работодателя ти каже ами слаб сезон ще ви изплатя половината, а другата половина ще видим. И как да има спасители?

    10:00 16.06.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Някой виждал ли е Мара без цайси? Става ли?

    10:03 16.06.2026

  • 6 каква професия е това . висиш цял ден на

    1 0 Отговор
    висока температура на слънце . и навикваш непослушните туристи . е курс трябва . плуване в морето за норматив . измъкване на давещ се с пояс или голи ръце кат плува . съвременните спасители в океана имат други методи и възможности . там няма издавени . джетове, лодки , катери, скутери , хеликоптер до болницата за цолабирал на плажа . полицейска подкрепа за спасители и спасителки . работят и жени . натренирани . дядо шкембелия на 70 г рядко ще се види . през деня спасител, а вечер сервитьор .

    10:20 16.06.2026

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