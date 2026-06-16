БЧК: 500 спасени от водни инциденти през 2025 година

500 души са спасени през миналата година при инциденти във водата.
Това съобщи д-р Петър Радушев - областен председател на Българския червен кръст във Варна по време на Седмицата на водното спасяване, която продължава до 22-ри юни.
Радушев каза, че приоритет за организацията остава работата с децата и младежите, а целта е въвеждане на обучение по плуване за всички деца. Това обаче изисква ангажимент както от страна на местната власт, така и на държавата: "Най-вече това, което сме си поставили – варненската организация – навлизане в училищата и най-вече запознаване на най-малките с опасност при къпането."
Председателят на Националната комисия на БЧК по водно спасяване, Велислав Цеков, коментира курсовете за водни спасители: "Обявили сме три курса за басейн, сертифицирани успешно 43-ма души, един курс за море с обучени 10 курсисти, или 53-ма човека. Стартира курс за море, нов, с 11 човека. Спасителската професия става все по-атрактивна."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:46 16.06.2026
2 Шамандура
09:49 16.06.2026
3 500 не са малко . 40 проценти от тях са
09:57 16.06.2026
4 Робин Хорсфол
10:00 16.06.2026
5 Евгени от Алфапласт
10:03 16.06.2026
6 каква професия е това . висиш цял ден на
10:20 16.06.2026