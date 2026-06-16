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СО: Giro d'Italia превърна София и България в световна туристическа сензация

СО: Giro d'Italia превърна София и България в световна туристическа сензация

16 Юни, 2026 12:52 366 7

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  • туристическа дестинация

Анализ на Sensika Technologies показва, че трите български етапа са отразени в 87 държави

СО: Giro d'Italia превърна София и България в световна туристическа сензация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските етапи на Giro d'Italia са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Това показва официалният доклад за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието, изработен от технологичната компания Sensika Technologies. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации.

В дните около българските етапи официалните профили на Giro d'Italia в платформите TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X са публикували общо 499 поста. Те предизвикаха огромна вълна от органични реакции, които генерираха над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието. В рамките на тази мащабна кампания у нас, официалният профил на кмета на София Васил Терзиев се утвърди като един от лидерите по влияние и ангажираност на аудиторията.

Паралелно с рекордите в социалните мрежи, докладът на Sensika Technologies отчита и забележителен мащаб в традиционното медийно отразяване. За периода от 1 август 2025 г. до 11 май 2026 г. общият брой на материалите в електронните медии надхвърля 17 000 публикации. Те се разпределят по следния начин:

Български медии: 10 754 материала от 590 източника.

Международни медии: 6 463 материала от 1 640 източника в 87 държави по целия свят.

Изключително силен акцент в анализа е, че в международното отразяване България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите (общо 1 995 публикации), а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф.

„Bulgaria, you’ve been sensational!“ - природа, култура и споделена емоция пред света

Според доклада на Sensika Technologies, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Специалният телевизионен формат GiroExpress действаше като вълнуващ „туристически дневник“ - непосредствено преди колоездачите, предаването показа на милиони зрители духа градовете по трасето.

Изключителното гостоприемство и атмосфера предизвикаха официалния международен профил на Giro d'Italia да обобщи емоцията с думите: „Bulgaria, you’ve been sensational!“ („България, бяхте сензационни!“).

„Sofia Drift“: Световните анализатори дадоха име на зрелищния финал в София, превърнал се в най-гледания момент от състезанието

Около 250 000 души проследиха на живо грандиозния финал по емблематичните жълти павета, превръщайки последните километри от състезанието в едно от най-мащабните публични събития в столицата през последните години. Освен по улиците на града, столицата привлече и огромно внимание в дигиталната среда, където финалът по жълтите павета се нареди сред най-гледаните, най-споделяните и емоционални моменти от цялото състезание.

Според Sensika Technologies дигиталният разказ за града улови автентичния дух на столицата - от модерния ѝ градски пулс до превърналата се в хит сватба край трасето в село Долни Пасарел. Кадрите от сватбения ден се появиха в 33 публикации от мониторинга и натрупаха рекордна ангажираност от 6,28 милиона взаимодействия, близо 6 милиона гледания и повече от 15 000 споделяния.

„Това е истинското лице на града ни. Светът не само видя красиви кадри от цялата страна, но и усети нашия дух, нашето гостоприемство и способността ни да се обединяваме около големи каузи. Доказахме, че когато вложим сърце, София може да бъде сцена за събития от най-висок световен ранг. Това ни показва, че бъдещето на града и страната ни зависи единствено от мащаба на нашите собствени мечти. Благодаря на всеки един софиянец, който стана част от тази магия“, споделя кметът на Столична община Васил Терзиев.

Резултатите от медийния отзвук потвърждават, че Grande Partenza 2026 на Giro d’Italia даде на София и България нов тип глобално самочувствие. Това домакинство остави трайна дигитална следа, която тепърва ще привлича пътешественици от цял свят и превърна града ни и цялата страна в разпознаваема, гостоприемна и модерна дестинация на голямата европейска карта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    По-скоро покрай Джирото се накрадоха като за световно. Очаквам догодина да поканят и световното по водна топка да се провежда някъде из Дунава.

    12:54 16.06.2026

  • 2 Питане

    2 3 Отговор
    По-полека че ще задавиш !!!
    Всичките цигански ли измреха, та ги заместваш ???

    12:55 16.06.2026

  • 3 Колоездачна обиколка на България

    4 2 Отговор
    Която да се заснема от дрон или хеликоптер /това ще е скъпо/ , но само такова заснемане на красотите на България ще бъде от полза за това хората дори и самите българи да открият България.

    12:57 16.06.2026

  • 4 излагация поредна

    1 4 Отговор
    Васко плати на едни циганета да навлекат розови костюми на динозавари и да ги разкарва от село на село, само за да ги уловят камерите на Джирото.

    12:58 16.06.2026

  • 5 Дано Само Посещенията !

    3 2 Отговор
    Не останат !

    Само Дигитални !

    12:59 16.06.2026

  • 6 Ъхъ

    1 2 Отговор
    И ако се подлъжат да дойдат,цени като в Марбеля,а догодина с Бангаранга, 🏨 като в Монако.Като сме толкова " известни" защо хотелиерите вият на умряло?

    13:00 16.06.2026

  • 7 Имаше две ужасни падания

    1 1 Отговор
    Особено когато валеше дъжд и нищо не се виждаше този етап трябваше да се отложи ли не знам. Направо от Бургас да бяха тръгнали за Пловдив. Броденето из Лясковец и Търново беше пълен провал.

    13:07 16.06.2026

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