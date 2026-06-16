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България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС

16 Юни, 2026 13:55 660 29

  • води за къпане-
  • ес-
  • европа

Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. 85% от водите за къпане в Европа са с отлични условия – най-стриктния стандарт за качество в ЕС. Данните са оповестени в публикувания днес от Комисията годишен доклад за състоянието на водите за къпане. 96% от всички места за къпане в ЕС, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като „лоши“.

Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през 2025 г. е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция – общо 95% или повече. За България, този процент е 96.9.

Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията, показват къде плувците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.

Отличното качество на водите за къпане в Европа се подкрепя от трайното въздействие на правото на ЕС. Благодарение на Директивата на ЕС за водите за къпане и други законодателни актове, качеството на водите за къпане в Европа непрекъснато се подобрява през последните години. Това включва подобрени практики за мониторинг и управление, инвестиции в пречиствателни станции за градски отпадъчни води и по-добро събиране на отпадъчните води.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 2 Отговор
    да бехте поне сложили вапрос накрая да знаем че е сарказьм

    Коментиран от #14

    13:56 16.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    4 6 Отговор
    чисто и евтино

    13:57 16.06.2026

  • 3 цирк

    14 1 Отговор
    Замърсяване няма, не е имало и никога няма да има. хи хи хи

    13:58 16.06.2026

  • 4 Дааааа

    20 1 Отговор
    Даже и за пиене става !

    13:58 16.06.2026

  • 5 Бг-турист

    17 4 Отговор
    При Турция и Гърция трябва да си мазохист за да ходиш на море у нас.

    13:58 16.06.2026

  • 6 Хи,хи,хи...

    16 2 Отговор
    Голема смешка. Чисти води? Ще си сменя очилата.

    13:58 16.06.2026

  • 7 честен ционист

    18 4 Отговор
    Черно море е затворено море, в което се излива цялата канализация на Украйна и половината на Европа, Турция и Русия. Каква чистота, какви 5 евро?

    Коментиран от #11

    13:59 16.06.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    7 1 Отговор
    Водата е чиста, защото няма туристи!
    Дебили!

    13:59 16.06.2026

  • 9 ЯВНО

    4 3 Отговор
    В НАШИТЕ ВОДИ СЕ ИЗЛИВАТ ПО- МАЛКО Л@ЙНА??

    14:00 16.06.2026

  • 10 българина

    4 1 Отговор
    защото нема ора тука и индустрия, чакаме да. ни заселят

    14:04 16.06.2026

  • 11 Без име

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    То пък Средиземно е чисто, защото и цяла северна Африка си изхвърля л@йната там.

    Коментиран от #21

    14:10 16.06.2026

  • 12 хаха

    9 0 Отговор
    Тези ГЛУПОСТИ ги дрънкайте на някой който не ви знае. Тоест на чужденците.

    ХАХАХА! Още малко и ще си повярва даже тази пасмина.
    Като изравнихте цените с НОРМАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ и изведнъж никой не иска да почива при вас а?
    Ами такива сте си и толкова си струвате.

    14:11 16.06.2026

  • 13 оня с коня

    0 9 Отговор
    Ама нали Русофилите обясняваха колко било мръсно Морето ни и респективно опасно за здравето,пък то КАК ВСЕГДА се оказва Болшой Руский Обман?И да се направи Анкета от "Факти":КОЛКО от усърдно плюещите по Морските ни Курорти ИЗОБЩО са стъпвали на Морски пясък през последното десетилетие поради "Финансови причини",независимо че величаят Гръцкото море и "колко доволни са останали от почивката си там"?!

    14:12 16.06.2026

  • 14 Механик

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не е сарказъм. Просто искат да кажат, че другите държави са мнооооого зле с водите. Ние също сме много зле, но малко по-добре от другите.
    Това са искали да кажат. Нещо като "живеем в кочина, ма нашата кочина е по-малко кочинао т другите кочини".

    14:15 16.06.2026

  • 15 Табиетлия

    2 0 Отговор
    благоприятна среда за развитие на микрофлората

    ако желаете потопете се

    14:16 16.06.2026

  • 16 ФАКТ

    4 1 Отговор
    СУПЕР СИЕ СТАВАШ КАФЯВ ЗА СЕКУНДИ И ПОСЛЕ СЕ ЛЕКУВАШ МЕСЕЦИ ЛЕКОВИТА Е

    14:18 16.06.2026

  • 17 Алекс

    6 0 Отговор
    Това не е вярно ! Например по Южното черноморие фекалиите от села, градчета, хотели и други се вливат по тръби в морето. Пречиствателни станции има само в Созопол, но тя обхваща и пречиства само 50-60%. Другата пречиствателна станция е в Царево, но тя също не обхваща 100%. Фекалните води предизвикват болести, зарази, алергии, паразити и други, особено опасни за децата.

    14:20 16.06.2026

  • 18 пешо

    5 0 Отговор
    пълни глупости

    14:23 16.06.2026

  • 19 да, да - точно така

    3 0 Отговор
    Особено във Варна.

    14:25 16.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    За къпане .... в банята ли 🤔❓❗
    Щото на плажа......

    14:25 16.06.2026

  • 21 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Средиземно море е 18 пъти по-солено от Черно и десетки пъти-поголямо, а солта не позволява на бактериите да се развиват, затова в Черно море виреят всякакви гадинки и като те лъхне една миризма, докато Средиземно не мирише на нищо.

    Коментиран от #23, #25

    14:26 16.06.2026

  • 22 Дида

    4 2 Отговор
    Откакто сина ми изходи 30 см тения един месец след почивка по българското черноморие повече не сме стъпали. Вместо две седмици на море в България вече ходим една седмица на море в Гърция или Турция и да ви кажа с обслужване качество на храна и чиста морска вода проблеми нямаме засега.

    Коментиран от #29

    14:27 16.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Я пак , колко пъти❗
    Че май си изпуснАл една запетая❗

    14:29 16.06.2026

  • 24 Софиянец

    1 3 Отговор
    Да бе, пълно е укро телесни части! Зеля всяка седмица праща лодки с бандеровци да превземат змийския остров и руснаците ги пръсват!

    14:30 16.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    20 промила срещу 40 промила❗
    и ОСЕМНАДЕСЕТ ПЪТИ викаш❗
    Къде ли си ЧЕСТЕН🤔

    14:33 16.06.2026

  • 26 Марков

    2 0 Отговор
    Не само, че водата е батак и миризлива по българското Черноморие, но и храната в ресторанти и хотели е отвратителна съставена изключително от химия, синтетика, ГМО и Палмово масло.

    14:33 16.06.2026

  • 27 българина

    3 1 Отговор
    опит за спасяване на сезона, но това няма да оправи скапаната гнусна инфраструктура. на страната, тук няма нишо красиво, всичко е грозно постровно с евтини и нетрайни материали, зле измислено и организирано

    14:38 16.06.2026

  • 28 най-добро качество на водите за къпане

    2 2 Отговор
    мишоци самохвални
    a за пиене става ли водата от чешмата
    даже и с филтрирани кани?

    14:44 16.06.2026

  • 29 Жоро

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дида":

    Нямаш проблем с храната, защото си носиш бурканите от вкъщи. Нали ви глесам всеки път с пълните багажници.

    14:52 16.06.2026

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