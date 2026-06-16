България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС

През 2025 г. 85% от водите за къпане в Европа са с отлични условия – най-стриктния стандарт за качество в ЕС. Данните са оповестени в публикувания днес от Комисията годишен доклад за състоянието на водите за къпане. 96% от всички места за къпане в ЕС, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като „лоши“.
Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през 2025 г. е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция – общо 95% или повече. За България, този процент е 96.9.
Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията, показват къде плувците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.
Отличното качество на водите за къпане в Европа се подкрепя от трайното въздействие на правото на ЕС. Благодарение на Директивата на ЕС за водите за къпане и други законодателни актове, качеството на водите за къпане в Европа непрекъснато се подобрява през последните години. Това включва подобрени практики за мониторинг и управление, инвестиции в пречиствателни станции за градски отпадъчни води и по-добро събиране на отпадъчните води.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #14
13:56 16.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
13:57 16.06.2026
3 цирк
13:58 16.06.2026
4 Дааааа
13:58 16.06.2026
5 Бг-турист
13:58 16.06.2026
6 Хи,хи,хи...
13:58 16.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #11
13:59 16.06.2026
8 Ганя Путинофила
Дебили!
13:59 16.06.2026
9 ЯВНО
14:00 16.06.2026
10 българина
14:04 16.06.2026
11 Без име
До коментар #7 от "честен ционист":То пък Средиземно е чисто, защото и цяла северна Африка си изхвърля л@йната там.
Коментиран от #21
14:10 16.06.2026
12 хаха
ХАХАХА! Още малко и ще си повярва даже тази пасмина.
Като изравнихте цените с НОРМАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ и изведнъж никой не иска да почива при вас а?
Ами такива сте си и толкова си струвате.
14:11 16.06.2026
13 оня с коня
14:12 16.06.2026
14 Механик
До коментар #1 от "1488":Не е сарказъм. Просто искат да кажат, че другите държави са мнооооого зле с водите. Ние също сме много зле, но малко по-добре от другите.
Това са искали да кажат. Нещо като "живеем в кочина, ма нашата кочина е по-малко кочинао т другите кочини".
14:15 16.06.2026
15 Табиетлия
ако желаете потопете се
14:16 16.06.2026
16 ФАКТ
14:18 16.06.2026
17 Алекс
14:20 16.06.2026
18 пешо
14:23 16.06.2026
19 да, да - точно така
14:25 16.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото на плажа......
14:25 16.06.2026
21 честен ционист
До коментар #11 от "Без име":Средиземно море е 18 пъти по-солено от Черно и десетки пъти-поголямо, а солта не позволява на бактериите да се развиват, затова в Черно море виреят всякакви гадинки и като те лъхне една миризма, докато Средиземно не мирише на нищо.
Коментиран от #23, #25
14:26 16.06.2026
22 Дида
Коментиран от #29
14:27 16.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "честен ционист":Я пак , колко пъти❗
Че май си изпуснАл една запетая❗
14:29 16.06.2026
24 Софиянец
14:30 16.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "честен ционист":20 промила срещу 40 промила❗
и ОСЕМНАДЕСЕТ ПЪТИ викаш❗
Къде ли си ЧЕСТЕН🤔
14:33 16.06.2026
26 Марков
14:33 16.06.2026
27 българина
14:38 16.06.2026
28 най-добро качество на водите за къпане
a за пиене става ли водата от чешмата
даже и с филтрирани кани?
14:44 16.06.2026
29 Жоро
До коментар #22 от "Дида":Нямаш проблем с храната, защото си носиш бурканите от вкъщи. Нали ви глесам всеки път с пълните багажници.
14:52 16.06.2026