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СИГМА: Всеки гражданин вече може да провери сам къде отиват парите от обществените поръчки

СИГМА: Всеки гражданин вече може да провери сам къде отиват парите от обществените поръчки

16 Юни, 2026 14:01 781 19

  • сигма-
  • обществени поръчки-
  • данни-
  • договори

Разработена за по-малко от месец от служители на МИДТ и с помощта на изкуствен интелект (ИИ), sigma.midt.bg е безплатен публичен инструмент

СИГМА: Всеки гражданин вече може да провери сам къде отиват парите от обществените поръчки - 1
Снимка: МИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Министерския съвет днес беше представена СИГМА - публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) с помощта на изкуствен интелект. Платформата предоставя достъп до данни за 193 019 договора на обща стойност над 51 млрд. евро, сключени от 4 440 институции за периода 2020–2026 г. Достъпът е напълно безплатен, без регистрация, с лесна потребителска навигация и се намира на адрес sigma.midt.bg. Обновява се ежедневно. Разработката е осъществена за по-малко от месец от създаването на новото министерство от служители на МИДТ в сътрудничество с АОП и Информационно обслужване, без допълнителен бюджетен разход. Разработката и представянето ѝ са заедно с Министерския съвет и част от ангажимента на правителството за повишаване на прозрачността и контрола при разходването на публичните средства.

СИГМА е Система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ и е публичен инструмент, който показва къде отиват парите на данъкоплатеца чрез отворените данни за обществените поръчки от официалния регистър. СИГМА (Σ), математическият символ за сума, събира и показва сумата от всички публични договори между 2020 и 2026 година. Платформата е първият от серия публични инструменти на новото министерство МИДТ, който обединява данните от официалния регистър на обществените поръчки (ЦАИС ЕОП / АОП) на едно място, прави ги ясни, свързани и лесни за търсене, показва реални факти и оставя преценката на гражданите, журналистите, анализаторите, неправителствените организации и компетентните органи.

„Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и разходването на публичния ресурс. Изключително съм доволен, че само за месец вече имаме първата решителна крачка. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата версия и да обобщи огромен обем информация“, заяви министър-председателят Румен Радев при представянето на СИГМА в Гранитна зала на Министерския съвет.

"В МИДТ доказваме, че администрацията може да прави иновации. За един месец екипът на новото министерство пусна система, която никой досега не е искал да разработи или не е успял. Е, ние го направихме за кратко време и със собствени ресурси и с помощта на изкуствен интелект“, каза министър Иван Василев. „Най-важното е, че платформата, още от първата си версия, е с отворен достъп и с отворен код. Достъпна е както за граждани и журналисти, така и за IT специалисти, на които разчитаме изключително много, за да продължим надграждането на СИГМА, както и на други платформи, които ще разработваме в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация“, допълни той.

Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за 2025 г., България е на последно място в ЕС с най-нисък резултат от 2012 г. насам. Експертни оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфейл от 50 млрд. евро за шест години, това означава потенциална загуба от над 4 млрд. евро. Прозрачността е най-надеждният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики. СИГМА е институционален отговор на тази реалност, която дава на всеки гражданин, журналист и анализатор инструмент, с който сам да провери числата и да зададе въпросите.

СИГМА обединява данните от официалния регистър на обществените поръчки (ЦАИС ЕОП / АОП) и ги предоставя на потребителя в свързан вид с възможност за търсене по:

• Име на институция-възложител

• Име на фирма-изпълнител или ЕИК

• Ключова дума или предмет на поръчката

• Номер на поръчката в регистъра

За всеки договор е видима и неговата финансова история: прогнозна стойност при обявяване, договорена стойност при сключване и текуща стойност след евентуални анекси. Всеки списък може да се изтегли и като CSV файл, а всеки договор - като файл, а данните се обновяват ежедневно.

СИГМА не събира и не обработва лични данни на потребителите. Платформата е безплатна, без вход и не изисква регистрация, тя не съхранява данни за посещенията. Източникът на данните е официалният регистър, където анонимизацията на лични данни е заложена по закон. СИГМА не добавя допълнителна информация и не разкрива лични данни извън публично достъпните по закон. Видими са само данните за юридически лица (фирми, институции), които са страни по публични договори, а това е обществена информация по закон и не представлява лична тайна.

Настоящата, първа, версия на СИГМА все още не включва данни за връзка между фирмите подизпълнители и свързаните с тях лица, подизпълнители и съсобственици, която изисква допълнително свързване с Търговски регистър. Тази функционалност, както и автоматично откриване на несъответствия между прогнозна и реална стойност на договорите, публичен рисков индекс с прозрачна методология, са сред планираните следващи стъпки на платформата, чиято цел има дългосрочна визия да контролира обективно процеса по възлагане на обществените поръчки.

Всяка нова версия ще бъде показана публично, заедно с описание на промените.

Кодът на СИГМА е публикуван в държавния GitHub профил от деня на обявяването, с публичен лиценз. Всеки разработчик може да види механизма, да предложи подобрения и да надгражда платформата. МИДТ отправя покана към IT общността в България активно да се включи в развитието на инструмента. Данните на СИГМА са достъпни в CSV и в отворен дигитален формат и могат да бъдат взети и надградени. МИДТ кани стартъпи, разработчици, анализатори на данни, разследващи журналистически екипи, неправителствени организации, IT и академични среди да изградят върху тази основа собствени инструменти за анализ, визуализации, известия, сравнения и разследвания. СИГМА е замислена като база, върху която да се развива цяла екосистема от граждански инструменти за прозрачност: колкото повече такива инструменти се появяват, толкова по-полезна е самата основа. Всяка следваща разработка в тази посока ще намери в МИДТ партньор, който я подкрепя, защото тръгва от данните и отворения код, които министерството предостави първо.

Ключови факти към 16.06.2026

• 193 019 договора за периода 2020–2026 г.

• Над 51 млрд. евро обща проследена стойност

• 4 440 институции-възложители на национално и местно ниво

• 17 449 фирми-изпълнители

• Ежедневно обновяване от официалния регистър

• Отворен код с публичен лиценз от деня на пускането

• Разработена за един месец от служители на МИДТ, без допълнителен бюджетен разход


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    От Зайчарника при Мистър Кеш.

    14:03 16.06.2026

  • 2 Да питам,

    10 1 Отговор
    И като видим, после какво..? Крадците ще бъдат ли по затворите или пак от същото? Батко Крадев, вече сме гледали този филм.

    14:04 16.06.2026

  • 3 Изкуственият интелект послъгва

    5 0 Отговор
    РАЙОН "БАНКЯ"

    Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.

    Обща стойност
    2,3 млн. €

    14:07 16.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    5 3 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не извършват никаква дейност ?

    Коментиран от #11

    14:07 16.06.2026

  • 5 Защо ни е да знаем?

    4 0 Отговор
    Да знаем, та да ни докажете че мафията са висши и нищо не можете да направите. Толкова жалки и елементарни неможачи крадливи сте , от къде се събрахте такива....

    14:09 16.06.2026

  • 6 Име

    4 0 Отговор
    Лисват данни за по-стари периоди . Тъй че, кото крал - крал, койно не е - да е!

    14:11 16.06.2026

  • 7 Мдаа

    3 2 Отговор
    Зайчарника и кочината не показваха такива данни за да няма много въпроси.

    14:11 16.06.2026

  • 8 Кога ще се национализира НОРМА

    3 0 Отговор
    Държавата няма държавна правно информационна система която да дава свободен достъп на правна информация

    14:12 16.06.2026

  • 9 35 мотриси за 451,5 млн EUR

    3 0 Отговор
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    14:12 16.06.2026

  • 10 Вече няма

    3 0 Отговор
    да ходим на работа за да проверяваме къде отиват парите за обществените поръчки. И като видим къде отиват парите за обществените поръчки какво ще стане - нищо. Обществените поръчки са колективна безнаказаност. Смях.

    14:21 16.06.2026

  • 11 Миме

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    а не е ли по-добре да каже колко са "нулевите"фирми на ингилизките и говедарските шпиони в България?

    14:23 16.06.2026

  • 12 Отново

    4 0 Отговор
    прах в очите на хората. Некадърници...

    14:24 16.06.2026

  • 13 Креми Боташлийска

    2 0 Отговор
    Да направят един брояч за това колко пари се пращат в Турция за Боташ. Всеки национален канал да го държи нон-стоп на екрана.

    Коментиран от #17

    14:27 16.06.2026

  • 14 Миме

    0 0 Отговор
    най-добре е да се направи един списък на сичките НКО иноагенти по подобие на говедарския ФАРА както не веднъж е предлагал доктор Костадинов,та да станеясно веднъж за винаги кои са фашистите в България

    14:28 16.06.2026

  • 15 Веднага

    1 0 Отговор
    отивам да проверя !

    14:29 16.06.2026

  • 16 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Бацо вече се регистрира за да види, къде отиват паричките му, както и на брат му Шишо!

    Коментиран от #18

    14:30 16.06.2026

  • 17 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Креми Боташлийска":

    по-добре брояч на парите за златните тоалетни на зеленото,нашмъркано,бандераско жуженце

    14:31 16.06.2026

  • 18 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    обаче сички знаят ,че паричките на корумпето коцев са у баба алино

    14:34 16.06.2026

  • 19 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор
    Сега да ви подсетя нещо във връзка със СИГМА, за което повечето не се сещат. Нали разбирате, че обществени поръчки се правят, за да може частни фирми от малкия, средния и големия бизнес да правят неща, които едно време, при социализма, ги правеха държавните предприятия самостоятелно? Тоест с обществените поръчки държавата дава пари на бизнеса, тъй като няма достатъчно държавни служители или служители с тази експертиза, които да го свършат това на по-ниска цена.
    Давам ви пример: вместо 3 експерти в министерство, които общо тримата получават 20 хиляди Евро заплата за срок от една година, се прави обществена поръчка и същото нещо го прави частна фирма срещу 30-40 хиляди Евро за срок от половин година.
    Сега излиза, че фирмите вземали много от държавните пари. Но в същото време, тези фирми искат и съкращения в държавната администрация и държавните служители да си плащат осигуровките.
    Ироничният парадокс в икономиката е: Частният бизнес получава милиарди евро от държавата под формата на обществени поръчки (което се вижда ясно през новата система „СИГМА“). В същото време същият този бизнес настоява държавата да затегне коланите, да съкрати чиновници и да ги накара да плащат осигуровки, за да се намали дефицитът в хазната, от която бизнесът се захранва. Тоест хората да се без работа и децата им да са гладни, но да отиват повече пари в бизнеса!

    14:34 16.06.2026

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