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Шишков: Договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство

Шишков: Договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство

20 Юли, 2026 11:50 790 17

  • иван шишков-
  • договори-
  • ремонти на пътищата-
  • наследство

Обществото се интересува кой и кога е подписал всички тези договори, коментира още регионалният министър

Шишков: Договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред журналисти на пресконференция, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. И, колкото и да не са добри, трябва да се изпълнят, тъй като такова е законодателството, информират от novini.bg.

Министърът все пак изтъкна една положителна тенденция и тя е, че в последните години са започнали да се сключват договори за основни ремонти на пътищата и да се правят проекти, но подчерта, че „обществото се интересува кой и кога е подписал всички тези договори“.

По негови думи има около 30 сключени договора за основни ремонти, а фирмите, които са се появявали и развивали във времето назад, той нарече „фирмите на наследството“.

„Не сме избрали фирмите, не са наши. Единственият начин да се ремонтират пътищата е по този начин – по Закона за обществените поръчки. По пътищата безспорно трябва да започнат да се изпълняват тези основни ремонти“, поясни Шишков.

Регионалният министър обърна внимание и на договорите, които касаят пътната поддръжка.

„Държавното дружество „Автомагистрали“, което винаги е било на фокуса на общественото внимание, е спечелило три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите в България. Защо обществото и медиите имат интерес към тази поръчка? Защото „Автомагистрали“, след като печели конкурса, сключва допълнителни договори. Тези фирми са влизали извън първоначалното желание на „Автомагистрали“ да работи със съответните подизпълнители“, обясни регионалният министър и уточни, че въпросните магистрали са „Тракия,“ „Хемус“ и „Струма“.

По думите на Шишков единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Той припомни, че още от 2018 г. е имало рамков договор на „Автомагистрали“ и АПИ за АМ „Хемус“ от първи до шести лот, през 2019 г. по заповед на министър Петя Аврамова се дава възможност да се платят аванси повече от 20% и повече от 100 000 лева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 гост

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  • 2 Последния Софиянец

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    Радев ни вкара във война с Иран.Честито!

    11:55 20.07.2026

  • 3 Ами , избрахме ви

    10 1 Отговор
    Да го изритате това наследство !? Имаш пълно мнозинство какво чакаш !?

    11:56 20.07.2026

  • 4 Шишо

    9 0 Отговор
    бакшишо - прогресивен мазньо.

    11:57 20.07.2026

  • 5 Овчар

    1 3 Отговор
    Послание към Соломон Паси ..! Скоро и той ще отговаря ...кой дърпа държавата към дъното и защо...! Защо притиска властта да поиска помощ от Русия ..? ОЧЕВАДНО Е ЧЕ ЩЕ Я ПОЛУЧИ..!

    Коментиран от #6

    12:00 20.07.2026

  • 6 мада

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Колкото Русия помогна на Сирия и Иран, толкова ще помогне и на България.

    12:01 20.07.2026

  • 7 Не ви ли прилича

    6 0 Отговор
    на Ам Гъл?

    Но с повече коса!

    12:01 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Любовно обяснение

    4 1 Отговор
    Написах лош коментар без обиди и автоматично бе изтрит. Само добро за госпудар Радев.

    12:04 20.07.2026

  • 10 Емо

    3 0 Отговор
    Ако един договор, няма клауза, за прекратяване или за промяна на договорените условия, значи е незаконен. Да се анулира и на ново сключен.

    12:05 20.07.2026

  • 11 Винаги

    7 0 Отговор
    договорите са наследство. Предстои да видим и вашето наследство. Когато беше служебен ти какво наследство остави некадърнико

    12:27 20.07.2026

  • 12 оня същия

    4 0 Отговор
    😀😀 Днес опашката за Гърция стигнала до Слънчака!... Последните стотина туристи се пекат на плажа!...

    12:31 20.07.2026

  • 13 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Шишков , май бързо забрави кой е подписал договорите за мантинелите и кой раздаваше пари по инхаус процедурите? Не ти ри ляга!

    12:59 20.07.2026

  • 14 Гражданин

    2 0 Отговор
    Наследство, но сладко наследство! Благодарение на тези договори и вие ще гушнете някое и друго евро!

    13:07 20.07.2026

  • 15 Сипете на човека !

    3 0 Отговор
    Жал ми е да го гледам така...

    13:09 20.07.2026

  • 16 Да,

    1 0 Отговор
    Нали и ти беше в политиката бе,
    kopyмnupaн мuшok лъжлuв. Да не падаш от небето?

    13:10 20.07.2026

  • 17 Румен Йотова

    0 0 Отговор
    Обичаме да получаваме
    наследства
    от всеки
    който
    дава
    Ура!

    13:11 20.07.2026

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