Шишков: Договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред журналисти на пресконференция, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. И, колкото и да не са добри, трябва да се изпълнят, тъй като такова е законодателството, информират от novini.bg.

Министърът все пак изтъкна една положителна тенденция и тя е, че в последните години са започнали да се сключват договори за основни ремонти на пътищата и да се правят проекти, но подчерта, че „обществото се интересува кой и кога е подписал всички тези договори“.

По негови думи има около 30 сключени договора за основни ремонти, а фирмите, които са се появявали и развивали във времето назад, той нарече „фирмите на наследството“.

„Не сме избрали фирмите, не са наши. Единственият начин да се ремонтират пътищата е по този начин – по Закона за обществените поръчки. По пътищата безспорно трябва да започнат да се изпълняват тези основни ремонти“, поясни Шишков.

Регионалният министър обърна внимание и на договорите, които касаят пътната поддръжка.

„Държавното дружество „Автомагистрали“, което винаги е било на фокуса на общественото внимание, е спечелило три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите в България. Защо обществото и медиите имат интерес към тази поръчка? Защото „Автомагистрали“, след като печели конкурса, сключва допълнителни договори. Тези фирми са влизали извън първоначалното желание на „Автомагистрали“ да работи със съответните подизпълнители“, обясни регионалният министър и уточни, че въпросните магистрали са „Тракия,“ „Хемус“ и „Струма“.

По думите на Шишков единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Той припомни, че още от 2018 г. е имало рамков договор на „Автомагистрали“ и АПИ за АМ „Хемус“ от първи до шести лот, през 2019 г. по заповед на министър Петя Аврамова се дава възможност да се платят аванси повече от 20% и повече от 100 000 лева.