Станислав Стоянов: В РСМ нападенията и преследванията срещу българската общност продължават

Евродепутатът Станислав Стоянов, който е председател на партията “Европа на суверенните нации”, зам.-председател на едноименната парламентарна група и част от делегацията на “Възраждане”, участва в “Общо разискване - Бъдеще в ЕС за Западните Балкани”, което се проведе в рамките на юнската сесия в Европейския парламент.

“Процесът на разширяване на Европейския съюз трябва да бъде основан на реални заслуги и реформи. Албания и Черна гора не са решили всички свои проблеми, но са сред водещите кандидати за членство именно заради усилията, които полагат, и реформите, които провеждат.

За съжаление, при Република Северна Македония наблюдаваме тревожно отстъпление. Правовата държава, демокрацията, медийната свобода и защитата на основните права все по-често стават жертва на политически натиск, безнаказаност и говор на омразата.

Физическите нападения и съдебните преследвания срещу представители на българската общност продължават. Случаите с Християн Пендиков и Люпчо Георгиевски са добре известни. Показателен е и случаят с Ива Михайлова, българска гражданка, на която се отказва лечение в чужбина. Особено тревожни са нападенията срещу български културни клубове.

Всичко това е следствие от насаждания в продължение на десетилетия говор на омразата срещу България и българите.

Само вчера /б.р.в понеделник/ бяха подпалени автомобили на българското посолство – недопустим акт срещу дипломатическо представителство на държава членка на Европейския съюз. Очевидно е, че Република Северна Македония не може да гарантира сигурността на дипломатите на държавите членки на ЕС.

Гражданите на страната заслужават по-добро бъдеще. Но то минава през реални реформи, върховенство на закона и уважение към правата на всички общности. Режимът на Мицкоски не може да предостави нищо от това и по-нататъшен напредък в преговорния процес не е оправдан.”, каза Станислав Стоянов в речта си по време на дебата.