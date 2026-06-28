Никола Минчев: Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи

Евродепутатът Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спорът около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическият дебат в България.
"От спор по бюджета винаги има смисъл. Бюджетът е законопроектът, с който едно правителство реализира своите политики. Именно затова политическият спор по него е един от най-смислените разговори, които могат да се водят. Проблемът в България е, че политическият разговор е сведен на много ниско ниво – фокусът се измества от политиките към личните нападки и комичните сблъсъци", каза той.
Минчев не се съгласи с тезата, че настоящият бюджет може да бъде оправдан единствено с това, че е приет в средата на годината:
"Дори и да приемем, че това е преходен бюджет, той трябва да загатва за реформите, които управляващите възнамеряват да направят. Такова нещо не виждаме. Ако говорим за реформа в държавната администрация, която от години е признат проблем, то в този бюджет разходите за администрацията се увеличават с милиард и половина. Това не е заявка за реформа – точно обратното."
По думите му държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ПП-ДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция:
"И ГЕРБ, и ние сме в позицията на опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия."
Според него истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система:
"Ще бъде много интересно да видим как "Прогресивна България" ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ – ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години, със съдействието на хората, които са ги създали, е трудно обяснимо."
Минчев призна, че предишните управления също не са успели да реализират всички необходими реформи, но подчерта, че настоящото мнозинство разполага с далеч по-големи възможности:
"Настоящото правителство е първото от години, което има дълъг хоризонт на управление и ясно парламентарно мнозинство. Това е огромен комфорт, но и огромна отговорност. Ние никога не сме разполагали с подобна парламентарна подкрепа. Тя дава възможност да се правят тежки реформи и именно това обществото очаква."
Евродепутатът коментира и започналата процедура по свръхдефицит на Европейската комисия срещу България:
"Не става въпрос за това, че досега сме нарушавали правилото за 3% дефицит. До момента България успяваше да покрива критериите, включително след допустимите корекции за разходите за отбрана. Проблемът е, че Европейската комисия вече вижда системен риск – разходите трайно изпреварват приходите. Именно това налага реформите."
По думите му, ако настоящата бюджетна политика бъде запазена, излизането от процедурата няма да стане бързо:
"Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи. Ако имаше мерки за ограничаване на неефективните разходи, процедурата можеше да приключи значително по-бързо. При сегашния подход обаче това няма да стане в рамките на една-две години."
Минчев отправи критики и към външнополитическите позиции на премиера Румен Радев:
"Изглежда, че той се опитва да говори различно пред различните аудитории – едно в България и друго в Брюксел. Това поставя нашите европейски партньори в ситуация да се питат коя всъщност е истинската позиция на България. Подобна стратегия не е полезна за страната."
По думите му евентуално българско вето върху нов пакет европейски санкции би било "много лош сигнал":
"Ако България започне да заема мястото, което досега заемаше Виктор Орбан, това ще ни постави в една много неприятна група държави в Европейския съюз."
Минчев коментира и появилите се информации, че Андрей Гюров може да бъде кандидат за президент:
"Не става дума за дистанциране от Андрей Гюров. Аз го познавам още от работата ни в Народното събрание и смятам, че е човек с безспорни качества. Просто към момента няма взето решение, няма инициативен комитет и няма какво да бъде официално обявявано."
Той допълни, че президентската институция трябва да изпълнява ролята на балансьор:
"На "Дондуков" 2 трябва да има човек, който може да бъде сериозна институционална опозиция на изпълнителната власт. Това е здравословно за демокрацията. Концентрацията на прекалено много власт на едно място никога не е добра за държавата."
Евродепутатът каза още, че очаква по-активна позиция от президентската институция по ключови теми. Според него именно предстоящата президентска кампания ще бъде следващият голям политически сблъсък, който ще определя дневния ред през следващите месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 писарке цъкнете какво става по морето
„Сезонът е пред страшен провал. Положението е повече от трагично. Всичко е празно, туристи няма. Мога да сравня ситуацията с най-тежката ковидна година 2020-а, но може да е дори и по-лошо оттогава“, коментира зам.-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов. Според него причините за лошия сезон са няколко. На първо място той вижда проблема в присъединяването на страната ни към еврозоната и неконтролируемия скок на цените, най-вече на хранителните продукти.
„Идват туристи, които традиционно почиват в Слънчев бряг, и ми казват – тръгваме си, тук е станало по-скъпо дори от Лондон и от Париж. И положението наистина е такова. Тези космически цени са непосилни не само за българите, те са непосилни и за западните туристи. Хората идваха тук, защото намираха качество на адекватни и приемливи цени. Сега разбраха, че няма за какво да идват.
Коментиран от #8, #17
10:45 28.06.2026
2 писарке цъкнете какво става по морето
В Слънчев бряг чаша еспресо струва между 3 и 5 евро в среден клас заведение на пясъка, капучино и фрапе са по 4,50-6,50 евро, кенче безалкохолно е 4,50-5,00 евро, а в хранителен магазин цената му е 3,50. Храната също е много скъпа, най-евтини са сандвичите и пиците, които се продават за около 10 евро. Салатите и основните ястия в заведение тръгват от 12-15 евро нагоре, чаша таратор е 5-6 евро. Положението с цените е идентично и в другите морски курорти. В Созопол и Несебър постна супа струва 4-5 евро, порция пържен сафрид е 10-15 евро. В дискотеките и нощните клубове цените са буквално космически.
Коментиран от #23
10:45 28.06.2026
3 щото заплатите
Защо не започнем реформите от там ? 40% съкращение на заплатите им и огромните режийни около тези персони ? А ?
Коментиран от #24
10:46 28.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #26, #48, #49
10:51 28.06.2026
5 име
Коментиран от #31
10:51 28.06.2026
6 Факт
Коментиран от #10, #11
10:53 28.06.2026
7 оня с коня
10:54 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дориана
Коментиран от #28
10:57 28.06.2026
10 Ми като е така защо поне ти не си сложиш
До коментар #6 от "Факт":Поне един плюс ти си сложи.
11:00 28.06.2026
11 Дориана
До коментар #6 от "Факт":Програмиран ти е мозъка на теб. Свиквай с мисълта, че Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще управляват пълен мандат самостоятелно. като не ти харесва напускай България и без това всички защитници на мафията и корупцията си получават заслуженото.
Коментиран от #35
11:00 28.06.2026
12 То си Повече от Ясно !
Радев Дойде !
За да Яхне Той Коня !
Сега вдига Само Пушилка !
За да се прави Че прави Нещо !
Но очевидно !
Не Каквото Трябва !
Но Целта е Изпълнена !
Излъга народа !
И се Метна На Коня !
11:01 28.06.2026
13 защото
До коментар #4 от "Последния Софиянец":позлатиха съдебната власт. ето че имало защо.
11:06 28.06.2026
14 кажете
Коментиран от #29
11:09 28.06.2026
15 Правителството вдига данъците 20-30%
11:09 28.06.2026
16 миме
Коментиран от #39
11:10 28.06.2026
17 алибега
До коментар #1 от "писарке цъкнете какво става по морето":вдигам цените!!
11:10 28.06.2026
18 Минчефф
Коментиран от #30
11:14 28.06.2026
19 Боримечката
Коментиран от #40
11:20 28.06.2026
20 този
Коментиран от #21
11:26 28.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мани го правителството
11:34 28.06.2026
23 Премиерът Радев никога не е
До коментар #2 от "писарке цъкнете какво става по морето":бил прав за каквото и да било.
Реалността му опровергава всичките лъжи.
11:35 28.06.2026
24 А защо не започнем от Боташ,
До коментар #3 от "щото заплатите":където всъщност изчезнаха парите ни, м?
Щото ти е неловко ли?
Коментиран от #52
11:36 28.06.2026
25 Без име
Коментиран от #34
11:37 28.06.2026
26 Защото Рундьо чака ред преди него
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Един по един, не се блъскай!
11:37 28.06.2026
27 Мафалда
Коментиран от #37
11:38 28.06.2026
28 Пак си измисляш
До коментар #9 от "Дориана":Добре, че сме ти свикнали и не ти вярваме.
11:39 28.06.2026
29 Парите са в Боташ
До коментар #14 от "кажете":Радев да ти отговори.
11:40 28.06.2026
30 То пък чунким
До коментар #18 от "Минчефф":ПБ знае.
Излагация!
11:41 28.06.2026
31 Предпочитам да науча за реформите
До коментар #5 от "име":на Радев. Не живеем в минало време все пак.
Интересува ме днес.
11:42 28.06.2026
32 сериозни структурни реформи
Първо да уточним, че това клише може да го изпозлва всеки лаик, който си няма хабер какво говори.
Врторо, ето какво значи:
Сериозна структурна реформа осъществухме 89-99г. Ликвидирахме почти всичките си производства и загубихме 50% от икономически активното си население.
Сериозна структурна реформа означава мащабно страдание за големи маси хора.
Е, този лигльо не е страдал нито фамилията му, та едва ли е запознат.
11:43 28.06.2026
33 СССс
Коментиран от #38, #44
11:44 28.06.2026
34 Защо да ги търсим?
До коментар #25 от "Без име":Ние ги знаем
Дефицитът е заради Радевия Боташ.
Всичко друго бледнее пред това разхищение.
11:44 28.06.2026
35 С крадец и лъжец не се свиква
До коментар #11 от "Дориана":Не не навивай, аз съм си у дома.
Копейките не сте. Вие не сте българи.
Паспортите ви български, самосъзнанието ви руско.
Вие не харесвате ЕС и НАТО, а тук е ЕС и НАТО
Искате да ги напускате - прав ви път към Раша.
11:47 28.06.2026
36 Източна ромелия
Коментиран от #45
11:47 28.06.2026
37 А на теб ли да дадат?
До коментар #27 от "Мафалда":Ти не си фактор за нищо.
11:48 28.06.2026
38 Нема нужда
До коментар #33 от "СССс":Всички знаят къде са. В Боташ.
Коментиран от #50
11:50 28.06.2026
39 Защото не е вярно
До коментар #16 от "миме":Проблемите са извън еврозоната, заради което страда и тя
Копейската ти теория е опровергана, свиквай.
11:51 28.06.2026
40 Кажи го на Радев
До коментар #19 от "Боримечката":Не е спирал да папа.
11:52 28.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мнение
Коментиран от #46
11:55 28.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Защо тях?
До коментар #33 от "СССс":Техните кражби са нищо в сравнение с милиардите загуби от аферата на века Боташ.
Българинът най-обича да си избира за медии баш бандитите
Ще си го търпите дави краде Крадев и няма да се оправдавате с друг.
12:00 28.06.2026
45 И аз не понасям от седем години
До коментар #36 от "Източна ромелия":Крадев да ми дава акъл.
И кво?
12:02 28.06.2026
46 Нищо лошо не са направили
До коментар #42 от "Мнение":Не са били родени тогава. Питай си партизаните
12:04 28.06.2026
47 Скрий се ве
12:11 28.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 днес
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защото прави сФФирки на правилните ххора.
12:18 28.06.2026
50 питам си
До коментар #38 от "Нема нужда":Ама ти прочете и разбара договора или само четеш коментари на педергейците от ППДБСС
12:19 28.06.2026
51 Ми трай бе
Ще дойде и твоят ред
Трайчо му е майката и памперс
12:20 28.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.