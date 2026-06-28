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Никола Минчев: Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи

Никола Минчев: Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи

28 Юни, 2026 10:42 989 52

  • никола минчев-
  • правителство-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • реформи

"Дори и да приемем, че това е преходен бюджет, той трябва да загатва за реформите, които управляващите възнамеряват да направят. Такова нещо не виждаме. Ако говорим за реформа в държавната администрация, която от години е признат проблем, то в този бюджет разходите за администрацията се увеличават с милиард и половина. Това не е заявка за реформа – точно обратното", коментира евродепутатът 

Никола Минчев: Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спорът около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическият дебат в България.

"От спор по бюджета винаги има смисъл. Бюджетът е законопроектът, с който едно правителство реализира своите политики. Именно затова политическият спор по него е един от най-смислените разговори, които могат да се водят. Проблемът в България е, че политическият разговор е сведен на много ниско ниво – фокусът се измества от политиките към личните нападки и комичните сблъсъци", каза той.

Минчев не се съгласи с тезата, че настоящият бюджет може да бъде оправдан единствено с това, че е приет в средата на годината:

"Дори и да приемем, че това е преходен бюджет, той трябва да загатва за реформите, които управляващите възнамеряват да направят. Такова нещо не виждаме. Ако говорим за реформа в държавната администрация, която от години е признат проблем, то в този бюджет разходите за администрацията се увеличават с милиард и половина. Това не е заявка за реформа – точно обратното."

По думите му държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ПП-ДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция:

"И ГЕРБ, и ние сме в позицията на опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия."

Според него истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система:

"Ще бъде много интересно да видим как "Прогресивна България" ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ – ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години, със съдействието на хората, които са ги създали, е трудно обяснимо."

Минчев призна, че предишните управления също не са успели да реализират всички необходими реформи, но подчерта, че настоящото мнозинство разполага с далеч по-големи възможности:

"Настоящото правителство е първото от години, което има дълъг хоризонт на управление и ясно парламентарно мнозинство. Това е огромен комфорт, но и огромна отговорност. Ние никога не сме разполагали с подобна парламентарна подкрепа. Тя дава възможност да се правят тежки реформи и именно това обществото очаква."

Евродепутатът коментира и започналата процедура по свръхдефицит на Европейската комисия срещу България:

"Не става въпрос за това, че досега сме нарушавали правилото за 3% дефицит. До момента България успяваше да покрива критериите, включително след допустимите корекции за разходите за отбрана. Проблемът е, че Европейската комисия вече вижда системен риск – разходите трайно изпреварват приходите. Именно това налага реформите."

По думите му, ако настоящата бюджетна политика бъде запазена, излизането от процедурата няма да стане бързо:

"Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи. Ако имаше мерки за ограничаване на неефективните разходи, процедурата можеше да приключи значително по-бързо. При сегашния подход обаче това няма да стане в рамките на една-две години."

Минчев отправи критики и към външнополитическите позиции на премиера Румен Радев:

"Изглежда, че той се опитва да говори различно пред различните аудитории – едно в България и друго в Брюксел. Това поставя нашите европейски партньори в ситуация да се питат коя всъщност е истинската позиция на България. Подобна стратегия не е полезна за страната."

По думите му евентуално българско вето върху нов пакет европейски санкции би било "много лош сигнал":

"Ако България започне да заема мястото, което досега заемаше Виктор Орбан, това ще ни постави в една много неприятна група държави в Европейския съюз."

Минчев коментира и появилите се информации, че Андрей Гюров може да бъде кандидат за президент:

"Не става дума за дистанциране от Андрей Гюров. Аз го познавам още от работата ни в Народното събрание и смятам, че е човек с безспорни качества. Просто към момента няма взето решение, няма инициативен комитет и няма какво да бъде официално обявявано."

Той допълни, че президентската институция трябва да изпълнява ролята на балансьор:

"На "Дондуков" 2 трябва да има човек, който може да бъде сериозна институционална опозиция на изпълнителната власт. Това е здравословно за демокрацията. Концентрацията на прекалено много власт на едно място никога не е добра за държавата."

Евродепутатът каза още, че очаква по-активна позиция от президентската институция по ключови теми. Според него именно предстоящата президентска кампания ще бъде следващият голям политически сблъсък, който ще определя дневния ред през следващите месеци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писарке цъкнете какво става по морето

    17 2 Отговор
    В края на юни морските курорти на юг са полупразни, а плажните ивици пусти. Картината е най-ярка в най-големия ни морски курорт Слънчев бряг, където някои от хотелите дори и не са отворили. Хотелиери, ресторантьори и търговци са в паника и чакат да се случи чудо, в което и самите те не вярват.

    „Сезонът е пред страшен провал. Положението е повече от трагично. Всичко е празно, туристи няма. Мога да сравня ситуацията с най-тежката ковидна година 2020-а, но може да е дори и по-лошо оттогава“, коментира зам.-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов. Според него причините за лошия сезон са няколко. На първо място той вижда проблема в присъединяването на страната ни към еврозоната и неконтролируемия скок на цените, най-вече на хранителните продукти.

    „Идват туристи, които традиционно почиват в Слънчев бряг, и ми казват – тръгваме си, тук е станало по-скъпо дори от Лондон и от Париж. И положението наистина е такова. Тези космически цени са непосилни не само за българите, те са непосилни и за западните туристи. Хората идваха тук, защото намираха качество на адекватни и приемливи цени. Сега разбраха, че няма за какво да идват.

    Коментиран от #8, #17

    10:45 28.06.2026

  • 2 писарке цъкнете какво става по морето

    13 4 Отговор
    Премиерът Радев беше прав, че сега не ни беше време да влизаме в еврозоната. Но вече нищо не може да се поправи. Нека сега всички „капацитети“ по финансовите и икономическите въпроси, които се кълняха колко добре ще сме в „клуба на богатите“, да излязат пак и да кажат какво да се прави с празните курорти, в които кило домати е 6 евро – двойно повече от европейските столици. Храната, месото, услугите – всичко е поскъпнало поне със 100%“, коментира Налбантов.

    В Слънчев бряг чаша еспресо струва между 3 и 5 евро в среден клас заведение на пясъка, капучино и фрапе са по 4,50-6,50 евро, кенче безалкохолно е 4,50-5,00 евро, а в хранителен магазин цената му е 3,50. Храната също е много скъпа, най-евтини са сандвичите и пиците, които се продават за около 10 евро. Салатите и основните ястия в заведение тръгват от 12-15 евро нагоре, чаша таратор е 5-6 евро. Положението с цените е идентично и в другите морски курорти. В Созопол и Несебър постна супа струва 4-5 евро, порция пържен сафрид е 10-15 евро. В дискотеките и нощните клубове цените са буквално космически.

    Коментиран от #23

    10:45 28.06.2026

  • 3 щото заплатите

    17 4 Отговор
    на евродепутатите не са са проблем.
    Защо не започнем реформите от там ? 40% съкращение на заплатите им и огромните режийни около тези персони ? А ?

    Коментиран от #24

    10:46 28.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    Коментиран от #13, #26, #48, #49

    10:51 28.06.2026

  • 5 име

    21 3 Отговор
    Я ни припомни вие какви реформи направихте. А опитахте ли се дори да направите някакви? Два пъти бяхте в управление и само теглене на заеми и увеличение на заплати в държавния сектор видяхме от вас. И крепяхте правителството на железко водопада, че да влезем успешно с фалшиви данни за инфлация и дефицит. Да не споменаваме конституционната реформа, дето се изтропахте.

    Коментиран от #31

    10:51 28.06.2026

  • 6 Факт

    9 13 Отговор
    Това е най - лошия и опасен бюджет от 30 години ! Катастрофата е програмирана !

    Коментиран от #10, #11

    10:53 28.06.2026

  • 7 оня с коня

    2 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:54 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    19 8 Отговор
    Никола Минчев точно ППДБ и ГЕРБ не направихте никакви реформи , теглихте кредити повишихте тройно заплатите на силовите структури , повишихте заплатите с проценто повишение на учителите и на всички,които стачкуваха, прехвърлихте разплащанията на Новото правителство и сега по- най безкрупулен и нагъл начин крещите всички в хор срещу Новия Бюджет, който надгражда Вашия. Вие провалихте България и я вкарахте в дългова спирала и Свръх дефицит. Вие сте пълен провал отвсякъде

    Коментиран от #28

    10:57 28.06.2026

  • 10 Ми като е така защо поне ти не си сложиш

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Поне един плюс ти си сложи.

    11:00 28.06.2026

  • 11 Дориана

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Програмиран ти е мозъка на теб. Свиквай с мисълта, че Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще управляват пълен мандат самостоятелно. като не ти харесва напускай България и без това всички защитници на мафията и корупцията си получават заслуженото.

    Коментиран от #35

    11:00 28.06.2026

  • 12 То си Повече от Ясно !

    5 6 Отговор
    Стани Та да Седна !

    Радев Дойде !

    За да Яхне Той Коня !

    Сега вдига Само Пушилка !

    За да се прави Че прави Нещо !

    Но очевидно !

    Не Каквото Трябва !

    Но Целта е Изпълнена !

    Излъга народа !

    И се Метна На Коня !

    11:01 28.06.2026

  • 13 защото

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    позлатиха съдебната власт. ето че имало защо.

    11:06 28.06.2026

  • 14 кажете

    14 1 Отговор
    кой окраде парите мишоци!!!

    Коментиран от #29

    11:09 28.06.2026

  • 15 Правителството вдига данъците 20-30%

    3 2 Отговор
    И преди изборите сваля данъка на 10%

    11:09 28.06.2026

  • 16 миме

    12 4 Отговор
    абе лапача,кат ти разправяха ,че у зоната има само проблеми ти що се съгласи да набутат незаконно България?

    Коментиран от #39

    11:10 28.06.2026

  • 17 алибега

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "писарке цъкнете какво става по морето":

    вдигам цените!!

    11:10 28.06.2026

  • 18 Минчефф

    12 3 Отговор
    Знае ли как се прави бюджет и от къде идва тока. Може би мисли че е от копчето на стената.

    Коментиран от #30

    11:14 28.06.2026

  • 19 Боримечката

    5 1 Отговор
    Почти 37 години не можене, крадене, лапане, "усвояване" на едни пари от еврофондове, схеми, корупция, безнаказаност. Лапахте, бе, но поне свършете работа за пет пари! Мястото ви е в Слънчев бряг, този, който едно време беше до Ловеч.

    Коментиран от #40

    11:20 28.06.2026

  • 20 този

    1 3 Отговор
    кой е?

    Коментиран от #21

    11:26 28.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мани го правителството

    4 0 Отговор
    Провали се още на старта.

    11:34 28.06.2026

  • 23 Премиерът Радев никога не е

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "писарке цъкнете какво става по морето":

    бил прав за каквото и да било.
    Реалността му опровергава всичките лъжи.

    11:35 28.06.2026

  • 24 А защо не започнем от Боташ,

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "щото заплатите":

    където всъщност изчезнаха парите ни, м?
    Щото ти е неловко ли?

    Коментиран от #52

    11:36 28.06.2026

  • 25 Без име

    3 1 Отговор
    Трябва виновниците да са в затвора, а не да не ги търсим. Охлюв.

    Коментиран от #34

    11:37 28.06.2026

  • 26 Защото Рундьо чака ред преди него

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Един по един, не се блъскай!

    11:37 28.06.2026

  • 27 Мафалда

    4 2 Отговор
    Чудя де на това мамино детенце защо му давате трибуна.Да,лято е и нямате клиенти.Този грозник няма абсолютно никакво бъдеще като политик.На времето просто майка му купи от Коро тъпото депутатско място.Прояви се като се записа в историята.Като председател на НС нареди да сложат решетки на първия етаж на сградата на НС.Нещо нечувано не само в нашата ,но и световната парламентарна практика.Та днес дава интервю?Позор за нацията.Срамота.

    Коментиран от #37

    11:38 28.06.2026

  • 28 Пак си измисляш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Добре, че сме ти свикнали и не ти вярваме.

    11:39 28.06.2026

  • 29 Парите са в Боташ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "кажете":

    Радев да ти отговори.

    11:40 28.06.2026

  • 30 То пък чунким

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Минчефф":

    ПБ знае.
    Излагация!

    11:41 28.06.2026

  • 31 Предпочитам да науча за реформите

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    на Радев. Не живеем в минало време все пак.
    Интересува ме днес.

    11:42 28.06.2026

  • 32 сериозни структурни реформи

    3 1 Отговор
    Какво значи това?

    Първо да уточним, че това клише може да го изпозлва всеки лаик, който си няма хабер какво говори.

    Врторо, ето какво значи:

    Сериозна структурна реформа осъществухме 89-99г. Ликвидирахме почти всичките си производства и загубихме 50% от икономически активното си население.

    Сериозна структурна реформа означава мащабно страдание за големи маси хора.
    Е, този лигльо не е страдал нито фамилията му, та едва ли е запознат.

    11:43 28.06.2026

  • 33 СССс

    2 3 Отговор
    Питайте Тиквата Шиши и Асена къде са парите и раздута бюрокрация.

    Коментиран от #38, #44

    11:44 28.06.2026

  • 34 Защо да ги търсим?

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Ние ги знаем
    Дефицитът е заради Радевия Боташ.
    Всичко друго бледнее пред това разхищение.

    11:44 28.06.2026

  • 35 С крадец и лъжец не се свиква

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Не не навивай, аз съм си у дома.
    Копейките не сте. Вие не сте българи.
    Паспортите ви български, самосъзнанието ви руско.
    Вие не харесвате ЕС и НАТО, а тук е ЕС и НАТО
    Искате да ги напускате - прав ви път към Раша.

    11:47 28.06.2026

  • 36 Източна ромелия

    2 1 Отговор
    Не обичма да ми дават акъл хора дето са били на власт и са се о с р а л и

    Коментиран от #45

    11:47 28.06.2026

  • 37 А на теб ли да дадат?

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мафалда":

    Ти не си фактор за нищо.

    11:48 28.06.2026

  • 38 Нема нужда

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "СССс":

    Всички знаят къде са. В Боташ.

    Коментиран от #50

    11:50 28.06.2026

  • 39 Защото не е вярно

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "миме":

    Проблемите са извън еврозоната, заради което страда и тя
    Копейската ти теория е опровергана, свиквай.

    11:51 28.06.2026

  • 40 Кажи го на Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Боримечката":

    Не е спирал да папа.

    11:52 28.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мнение

    2 2 Отговор
    Стига сте повтаряли едно и също, като развалени грамофони. Това, което вие натворихте в последните години не може да се поправи за 45 дни

    Коментиран от #46

    11:55 28.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Защо тях?

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "СССс":

    Техните кражби са нищо в сравнение с милиардите загуби от аферата на века Боташ.
    Българинът най-обича да си избира за медии баш бандитите
    Ще си го търпите дави краде Крадев и няма да се оправдавате с друг.

    12:00 28.06.2026

  • 45 И аз не понасям от седем години

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Източна ромелия":

    Крадев да ми дава акъл.
    И кво?

    12:02 28.06.2026

  • 46 Нищо лошо не са направили

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мнение":

    Не са били родени тогава. Питай си партизаните

    12:04 28.06.2026

  • 47 Скрий се ве

    3 0 Отговор
    Скрий се ве, лобистко корумпе!

    12:11 28.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 днес

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защото прави сФФирки на правилните ххора.

    12:18 28.06.2026

  • 50 питам си

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Нема нужда":

    Ама ти прочете и разбара договора или само четеш коментари на педергейците от ППДБСС

    12:19 28.06.2026

  • 51 Ми трай бе

    1 0 Отговор
    Първо кирливите ризи за изгаряне
    Ще дойде и твоят ред
    Трайчо му е майката и памперс

    12:20 28.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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