Никола Минчев: Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи

Евродепутатът Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спорът около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическият дебат в България.

"От спор по бюджета винаги има смисъл. Бюджетът е законопроектът, с който едно правителство реализира своите политики. Именно затова политическият спор по него е един от най-смислените разговори, които могат да се водят. Проблемът в България е, че политическият разговор е сведен на много ниско ниво – фокусът се измества от политиките към личните нападки и комичните сблъсъци", каза той.

Минчев не се съгласи с тезата, че настоящият бюджет може да бъде оправдан единствено с това, че е приет в средата на годината:

"Дори и да приемем, че това е преходен бюджет, той трябва да загатва за реформите, които управляващите възнамеряват да направят. Такова нещо не виждаме. Ако говорим за реформа в държавната администрация, която от години е признат проблем, то в този бюджет разходите за администрацията се увеличават с милиард и половина. Това не е заявка за реформа – точно обратното."

По думите му държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ПП-ДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция:

"И ГЕРБ, и ние сме в позицията на опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия."

Според него истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система:

"Ще бъде много интересно да видим как "Прогресивна България" ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ – ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години, със съдействието на хората, които са ги създали, е трудно обяснимо."

Минчев призна, че предишните управления също не са успели да реализират всички необходими реформи, но подчерта, че настоящото мнозинство разполага с далеч по-големи възможности:

"Настоящото правителство е първото от години, което има дълъг хоризонт на управление и ясно парламентарно мнозинство. Това е огромен комфорт, но и огромна отговорност. Ние никога не сме разполагали с подобна парламентарна подкрепа. Тя дава възможност да се правят тежки реформи и именно това обществото очаква."

Евродепутатът коментира и започналата процедура по свръхдефицит на Европейската комисия срещу България:

"Не става въпрос за това, че досега сме нарушавали правилото за 3% дефицит. До момента България успяваше да покрива критериите, включително след допустимите корекции за разходите за отбрана. Проблемът е, че Европейската комисия вече вижда системен риск – разходите трайно изпреварват приходите. Именно това налага реформите."

По думите му, ако настоящата бюджетна политика бъде запазена, излизането от процедурата няма да стане бързо:

"Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи. Ако имаше мерки за ограничаване на неефективните разходи, процедурата можеше да приключи значително по-бързо. При сегашния подход обаче това няма да стане в рамките на една-две години."

Минчев отправи критики и към външнополитическите позиции на премиера Румен Радев:

"Изглежда, че той се опитва да говори различно пред различните аудитории – едно в България и друго в Брюксел. Това поставя нашите европейски партньори в ситуация да се питат коя всъщност е истинската позиция на България. Подобна стратегия не е полезна за страната."

По думите му евентуално българско вето върху нов пакет европейски санкции би било "много лош сигнал":

"Ако България започне да заема мястото, което досега заемаше Виктор Орбан, това ще ни постави в една много неприятна група държави в Европейския съюз."

Минчев коментира и появилите се информации, че Андрей Гюров може да бъде кандидат за президент:

"Не става дума за дистанциране от Андрей Гюров. Аз го познавам още от работата ни в Народното събрание и смятам, че е човек с безспорни качества. Просто към момента няма взето решение, няма инициативен комитет и няма какво да бъде официално обявявано."

Той допълни, че президентската институция трябва да изпълнява ролята на балансьор:

"На "Дондуков" 2 трябва да има човек, който може да бъде сериозна институционална опозиция на изпълнителната власт. Това е здравословно за демокрацията. Концентрацията на прекалено много власт на едно място никога не е добра за държавата."

Евродепутатът каза още, че очаква по-активна позиция от президентската институция по ключови теми. Според него именно предстоящата президентска кампания ще бъде следващият голям политически сблъсък, който ще определя дневния ред през следващите месеци.