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Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството

Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството

16 Юни, 2026 17:55 924 32

  • румен радев-
  • кнсб-
  • работа-
  • изсветляване-
  • производство-
  • икономика

От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност

Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството работи за изсветляване на процесите в икономиката, за насърчаване на производството, заетостта и ограничаване на сивата икономика, което да повиши и данъчните постъпления в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която се проведе по инициатива на синдикалната организация в Министерския съвет. Министър-председателят подчерта, че правителството предприема действия за стабилизиране на държавата, но същевременно трябва спешно да се справи с натрупани през годините проблеми.
По време на разговора от КНСБ поставиха редица въпроси, свързани с държавния бюджет за 2026 година, политиката по доходите в обществения сектор, тревожните данни за спад в индустриалното производство, нерешени проблеми в сферата на енергетиката, разминавания в разпоредбите на българското законодателство в областта на труда с европейското право, натрупани с години проблеми в сферата на транспорта, земеделието и други.
От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност. Във връзка с това министър-председателят обърна внимание, че правителството работи за реална модернизация на българската икономика и открои като пример предприетите действия от Министерството на отбраната за предоговаряне на вече сключени договори, за да се добави към тях и да се разшири индустриалното сътрудничество и технологичният трансфер към България. Румен Радев подчерта, че политиката на правителството е повече български компании да станат неотменима част от веригите на доставки по всички договори, които сключва държавата.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министър-председателя Румен Радев за добрия диалог по време на неговия президентски мандат, като подчерта, че тогава Радев е работил последователно и активно за защита на правата на работещите и на ключови сектори на българската икономика и изрази благодарност и за конструктивния диалог с правителството, започнал още от първите дни на кабинета.
В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков и заместник-министърът на икономиката, иновациите и индустрията Красимир Якимов.
От страна на КНСБ в срещата взеха участие президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, както и главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Любослав Костов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    9 0 Отговор
    Месията работи хахахаха какво къде Месията оставка

    Коментиран от #20

    17:57 16.06.2026

  • 2 Анонимен

    7 0 Отговор
    Месията работи хахахаха какво къде Месията оставка

    Коментиран от #3

    17:57 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Имай вяра, Моисей ще ви преведе през пустинята.

    18:03 16.06.2026

  • 4 Цвете

    10 1 Отговор
    СРЕЩИ ДА ЧАКАШ, А РЕЗУЛТАТИ, КОГА? МНОГО ПРИКАЗКИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА ,ВРЕМЕТО СИ МИНАВА И ДО ДНЕС НЕЩО ОСЕТИХТЕ ЛИ? КАКВО СТАВА С ОЛИГАРСИТЕ ,МАФИЯТА, КОЯТО Е ОВЛАДЯЛА ДЪРЖАВАТА НИ? КОГА ЩЕ НАМАЛИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯТА? КОГА РАБОТЕЩИТЕ ( АДМИНИСТРАЦИЯТА) ЩЕ СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ? КЪДЕ ГО ИМА В ЕВРОПА, РАБОТЕЩИТЕ ДА ПЛАЩАТ ОТ СВОЯ СОБСТВЕН ДЖОБ ОСИГУРОВКИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА? КОЙ ИДИОТ НАПИСА ТОЗИ ЗАКОН? 🥸✈️👀🫵🤔🤷‍♀️🤦‍♂️

    Коментиран от #7

    18:03 16.06.2026

  • 5 000

    7 0 Отговор
    Какво производство ще насърчава този? България унищожи своята производствена база, за външни пазари да не говорим. България умира бавно, но шумно - с песни и празнества за био масата. Връщане назад няма. Децата ви ще бъдат слуги на чужди, каквито сте и вие.

    18:03 16.06.2026

  • 6 Цвете

    2 1 Отговор
    СРЕЩИ ДА ЧАКАШ, А РЕЗУЛТАТИ, КОГА? МНОГО ПРИКАЗКИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА ,ВРЕМЕТО СИ МИНАВА И ДО ДНЕС НЕЩО ОСЕТИХТЕ ЛИ? КАКВО СТАВА С ОЛИГАРСИТЕ ,МАФИЯТА, КОЯТО Е ОВЛАДЯЛА ДЪРЖАВАТА НИ? КОГА ЩЕ НАМАЛИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯТА? КОГА РАБОТЕЩИТЕ ( АДМИНИСТРАЦИЯТА) ЩЕ СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ? КЪДЕ ГО ИМА В ЕВРОПА, РАБОТЕЩИТЕ ДА ПЛАЩАТ ОТ СВОЯ СОБСТВЕН ДЖОБ ОСИГУРОВКИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА? КОЙ ИДИОТ НАПИСА ТОЗИ ЗАКОН? 🥸✈️👀🫵🤔🤷‍♀️🤦‍♂️

    18:04 16.06.2026

  • 7 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Може и да се наложи 40г да следвате Радевисти, но накрая ще стигнете обетованата.

    Коментиран от #17

    18:05 16.06.2026

  • 8 Срещи с кетъринг

    7 0 Отговор
    Съмнявам се, че Радев знае и разбира от какво се хранят и как съществуват профсъюзите в България. И кои се производствата са производствата с висока добавена стойност след като страната не може да се изхранва и кой и как ще направи тази трансформация при 3млн чиновници и силоваци , неплащащи осигуровки при общо 4,5 млн работещи.

    18:05 16.06.2026

  • 9 Анонимен

    10 2 Отговор
    Асен изкара розовото прасе на господин Пеевски изкара бандитите по улиците и събори Законното правителство сега Асен пак да ги Изкарва и да прогонва Радев олигарха Крадеца Боташа взе цялата власт с червените олигарси и затрива България

    18:05 16.06.2026

  • 10 Стенли

    7 4 Отговор
    Министъра на земеделието ,храните и горите в служебното правителство на "Гюров",автор в сайта факти и чест гост в студиото на факти с потресаващи разкрития. Прав е бившият министър Иван Христанов! Също е прав че Таки ,Маджо,Пашата ,Гергов и останалите са донесли на ПБ на радев около 700 хиляди гласа.

    Коментиран от #18

    18:06 16.06.2026

  • 11 Иван Христанов бивш служебен министър

    8 4 Отговор
    В кабинета "Гюров" на земеделието ,храните и горите -
    В кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"

    18:08 16.06.2026

  • 12 Милчо

    10 0 Отговор
    Не маха Копринков и Узунов....

    18:08 16.06.2026

  • 13 Радев Сам Прави Така !

    8 2 Отговор
    Радев Сам Прави Така ! Че да Му Нямаш !

    Доверие !

    С хората с Кито се е Заобиколил !

    В Крайна Сметка !

    Кой Му е Крив !

    И Защо пак Реже !

    Нашите Права !

    Това си Е !

    Съвършено Необяснимо !

    На фона на претенцията !

    Че бил искал да спре корупцията !

    Която е Обхванала !

    И Държавната Власт !

    18:09 16.06.2026

  • 14 правилно е

    5 2 Отговор
    Трябва да има комуникация със синдикатите.
    Но трябва и да се внимава, защото за 23 години предишната власт и там е просмукала все свои хора.

    18:10 16.06.2026

  • 15 Грийн сок

    13 0 Отговор
    Льотчик да управлява икономика
    е същото като
    икономист да управлява самолет
    Катастрофата е неизбежна.

    18:14 16.06.2026

  • 16 Хахахахаха

    8 0 Отговор
    Производството на какво, бе Рундьо мамин?! От скъпата вълна ли произвеждате за износ в аранския свят? 😂😂

    18:15 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Христанката е малко тик-ток шашма

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    но за някои неща е прав.

    18:17 16.06.2026

  • 19 Радев БНБ

    7 0 Отговор
    Ало военният ,Вие от финанси силно не РАЗБИРАТЕ !!! В тази нашата държава не живеят само пенсионирани военни и завистливи старчета и бабки! Тук просперитет искат хората ,а не бюджети на постните пици и стегнати колани от вече 30 години които са на мода!!!! Срока на това Вашето правителство е до март 2027 и младите колкото и на ги гоните по Гонките,накрая Вас ще изгонят !!! Вие обърнахте процесите отново младите да бягат от държавата !!! Не Ви е срам !

    18:18 16.06.2026

  • 20 Данъкоплатец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Предизборната димка на Радев беше,
    че ще пребори корупцията.
    Запитаха ли се гласувалите за него,
    защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
    Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
    след като ДАНС му предоставяха списъци,
    начело с най-видните корупционери???
    като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...

    18:19 16.06.2026

  • 21 крадев

    5 0 Отговор
    теглигме милярдите това политиката!!

    18:25 16.06.2026

  • 22 Развитие

    10 0 Отговор
    Радев е пенсионер цял живот на държавната хранилка какво е работил а онези служебници покрай него 10 години лежат в президенството и прибират от държавата ни айде стига вече Оставка

    Коментиран от #25

    18:27 16.06.2026

  • 23 Точни сте всички

    6 0 Отговор
    Какво изсветляване като за месец и половина радев с олигарсите си откраднаха повече от 8 млрд. Прав беше Борисов в Шумен вчера че заради радко България е ощетявана с 600 хиляди евро на ден

    18:28 16.06.2026

  • 24 Васил

    4 0 Отговор
    Кво производство кви пет лева всичко е внос вместо държавата да инвестира в частният сектор тя инвестира в дър жавният като раздава високо заплати и бонуси а БВП-то им е 0

    18:29 16.06.2026

  • 25 Оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Развитие":

    Оставка ник Развитие (ПРОМЯНА) но по добре зимата когато народа е напълно прогледнал и озверял!!!

    18:30 16.06.2026

  • 26 какво работите бе

    8 0 Отговор
    хазната защо е празна къде са парите бе кой ги окраде кажете?

    Коментиран от #27

    18:32 16.06.2026

  • 27 да връщат

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "какво работите бе":

    парите

    18:50 16.06.2026

  • 28 С Вашата Правосъдна Система !

    2 1 Отговор
    Не искам !

    Да Правя !

    Нищо Тук !

    18:54 16.06.2026

  • 29 Проблемът ви е РАЗХОДНАТА ЧАСТ

    1 0 Отговор
    23 милиарда лева за БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ. Още 6500 кв.клм. ще бъдат осеяни с ВЕИ-та, Гюров вклч. София, и ние плащаме, вместо да строи Белене. Увеличи ток с 3% общо 2025 ГЕРБ и ПБ 15% за година 2025-2026, вода 20%, парно и подгряване вода обща по 5.50% е11%, само 2025-2026. Доматите ставащи за ядене са 7.80 лв. във веригите, без ПРОМОЦИЯ. и 9.80 в кварталните магазинчета. Мин. вода с 137% няма намерение да я връща към нормални цени. Депутатите в Територията с най-високи заплати като съотношение минимална спрямо депутатска и увеличение на всеки 3 месеца в ЕС- увеличиха си заплатите до 20 000 лв. и ги замразиха, в Унгария си плащат мобилните и 40% намаление. Държавните фирми продължават да въоръжават. Оставка, да си взимайте си любимата еврошит копейка и се МАХАЙТЕ.
    ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
    ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец. Връщане лЪв, ВБ и резерви в злато. ОСТАВКАА на всички комисии, депутати, органи, министри и зам. министри на ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и БКП, фалирали Територията от 2020 Умишлено. ОСТАВКА. Да нямаш прогресивен данък с необлагаем минимум.

    19:04 16.06.2026

  • 30 Българи

    0 1 Отговор
    Радев си напусна благата президентска службица и слезе в парламента за да ви спаси от мафията и олигархията а вие го плюете неблагодарници!!

    Коментиран от #32

    19:25 16.06.2026

  • 31 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    Това е добре. НО ТОВА С ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ЯСЛА НЕ Е ДОБРЕ ВОДИ ДО НОВИ МИЛИАРДИ ЗАЕМИ НА ТИЯ ДАЖЕ И ОСИГОРОВКИТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ С ПАЧКИ ЗАПЛАТИ ПЛЮС МЛАДИ ПЕНСИОНЕРИ С ПЕНСИЙ ПАК ОТ ДАНЪЦИ ПЛЮС 20 ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НА КУП ОТ ДАНЪЦИ ПЛЮС МНОГО ОТ ТЯХ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СТОЯТ НА ХРАНИЛКАТА И СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ ВЪЗПОЛЗВАТ СЕ И ОТ СЛАБИ ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПЪЛЕН ПАНСИОН ОТ ДО. А ПОВЕЧЕТО ХОРА ЕДВАМ ВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ ЗАРАДИ ТИЯ.

    19:52 16.06.2026

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българи":

    Това за лъжи за малоумници лъжи за невежи лъжи отвратителни 30 защо лъжеш гнусно е написаното 30

    20:01 16.06.2026

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