Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството

Правителството работи за изсветляване на процесите в икономиката, за насърчаване на производството, заетостта и ограничаване на сивата икономика, което да повиши и данъчните постъпления в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която се проведе по инициатива на синдикалната организация в Министерския съвет. Министър-председателят подчерта, че правителството предприема действия за стабилизиране на държавата, но същевременно трябва спешно да се справи с натрупани през годините проблеми.
По време на разговора от КНСБ поставиха редица въпроси, свързани с държавния бюджет за 2026 година, политиката по доходите в обществения сектор, тревожните данни за спад в индустриалното производство, нерешени проблеми в сферата на енергетиката, разминавания в разпоредбите на българското законодателство в областта на труда с европейското право, натрупани с години проблеми в сферата на транспорта, земеделието и други.
От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност. Във връзка с това министър-председателят обърна внимание, че правителството работи за реална модернизация на българската икономика и открои като пример предприетите действия от Министерството на отбраната за предоговаряне на вече сключени договори, за да се добави към тях и да се разшири индустриалното сътрудничество и технологичният трансфер към България. Румен Радев подчерта, че политиката на правителството е повече български компании да станат неотменима част от веригите на доставки по всички договори, които сключва държавата.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министър-председателя Румен Радев за добрия диалог по време на неговия президентски мандат, като подчерта, че тогава Радев е работил последователно и активно за защита на правата на работещите и на ключови сектори на българската икономика и изрази благодарност и за конструктивния диалог с правителството, започнал още от първите дни на кабинета.
В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков и заместник-министърът на икономиката, иновациите и индустрията Красимир Якимов.
От страна на КНСБ в срещата взеха участие президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, както и главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Любослав Костов.
Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството
16 Юни, 2026 17:55 924 32
От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност
Правителството работи за изсветляване на процесите в икономиката, за насърчаване на производството, заетостта и ограничаване на сивата икономика, което да повиши и данъчните постъпления в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която се проведе по инициатива на синдикалната организация в Министерския съвет. Министър-председателят подчерта, че правителството предприема действия за стабилизиране на държавата, но същевременно трябва спешно да се справи с натрупани през годините проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #20
17:57 16.06.2026
2 Анонимен
Коментиран от #3
17:57 16.06.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Анонимен":Имай вяра, Моисей ще ви преведе през пустинята.
18:03 16.06.2026
4 Цвете
Коментиран от #7
18:03 16.06.2026
5 000
18:03 16.06.2026
6 Цвете
18:04 16.06.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "Цвете":Може и да се наложи 40г да следвате Радевисти, но накрая ще стигнете обетованата.
Коментиран от #17
18:05 16.06.2026
8 Срещи с кетъринг
18:05 16.06.2026
9 Анонимен
18:05 16.06.2026
10 Стенли
Коментиран от #18
18:06 16.06.2026
11 Иван Христанов бивш служебен министър
В кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"
18:08 16.06.2026
12 Милчо
18:08 16.06.2026
13 Радев Сам Прави Така !
Доверие !
С хората с Кито се е Заобиколил !
В Крайна Сметка !
Кой Му е Крив !
И Защо пак Реже !
Нашите Права !
Това си Е !
Съвършено Необяснимо !
На фона на претенцията !
Че бил искал да спре корупцията !
Която е Обхванала !
И Държавната Власт !
18:09 16.06.2026
14 правилно е
Но трябва и да се внимава, защото за 23 години предишната власт и там е просмукала все свои хора.
18:10 16.06.2026
15 Грийн сок
е същото като
икономист да управлява самолет
Катастрофата е неизбежна.
18:14 16.06.2026
16 Хахахахаха
18:15 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Христанката е малко тик-ток шашма
До коментар #10 от "Стенли":но за някои неща е прав.
18:17 16.06.2026
19 Радев БНБ
18:18 16.06.2026
20 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Анонимен":Предизборната димка на Радев беше,
че ще пребори корупцията.
Запитаха ли се гласувалите за него,
защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
след като ДАНС му предоставяха списъци,
начело с най-видните корупционери???
като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...
18:19 16.06.2026
21 крадев
18:25 16.06.2026
22 Развитие
Коментиран от #25
18:27 16.06.2026
23 Точни сте всички
18:28 16.06.2026
24 Васил
18:29 16.06.2026
25 Оня с коня
До коментар #22 от "Развитие":Оставка ник Развитие (ПРОМЯНА) но по добре зимата когато народа е напълно прогледнал и озверял!!!
18:30 16.06.2026
26 какво работите бе
Коментиран от #27
18:32 16.06.2026
27 да връщат
До коментар #26 от "какво работите бе":парите
18:50 16.06.2026
28 С Вашата Правосъдна Система !
Да Правя !
Нищо Тук !
18:54 16.06.2026
29 Проблемът ви е РАЗХОДНАТА ЧАСТ
ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец. Връщане лЪв, ВБ и резерви в злато. ОСТАВКАА на всички комисии, депутати, органи, министри и зам. министри на ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и БКП, фалирали Територията от 2020 Умишлено. ОСТАВКА. Да нямаш прогресивен данък с необлагаем минимум.
19:04 16.06.2026
30 Българи
Коментиран от #32
19:25 16.06.2026
31 Т.КОЛЕВ
19:52 16.06.2026
32 Анонимен
До коментар #30 от "Българи":Това за лъжи за малоумници лъжи за невежи лъжи отвратителни 30 защо лъжеш гнусно е написаното 30
20:01 16.06.2026