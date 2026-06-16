Демерджиев отговори на Слави Трифонов за случая "Петрохан". Лидерът на ИТН обаче остана недоволен

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов най-накрая получи отговор от вътрешния министър Иван Демерджиев по случая "Петрохан", съобщават от novini.bg. За това Трифонов настоява от началото на месеца, а в понеделник изпрати поредно писмо до Демерджиев с искане за информацията по случая, при който трима загинаха при хижа "Петрохан" и трима - на връх "Околчица".
Въпреки че все пак се сдоби с отговор, Трифонов остана недоволен.
"Господин министър, отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро" сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно", ядосва се лидерът на ИТН във "Фейсбук", където разпространи писмото, което е получил от Иван Демерджиев.
Според Трифонов ако МВР продължи да мълчи по случая, провокира "всякакви конспиративни теории по случая "Петрохан".
Ето и публикацията на шоумена във фейсбук:
Току-що получих писмо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на мое писмо, в което го призовах да разкрие цялата истина по случая „Петрохан“, тъй като има огромен обществен интерес. Предлагам на вашето внимание писмото на министъра.
В него пише:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,
Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:
В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан“ под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.
По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.
Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.
Предвид горното информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.
МИНИСТЪР:
Иван Демерджиев“
Господин министър,
отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро“ сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно. Използвам случая да Ви припомня, че МВР и прокуратурата няколко пъти даваха пресконференции по случая „Петрохан“. И това приключи с идването на кабинета „Гюров“. За съжаление, същото продължава и при Вас. И въобще, като я размахвате тая прокуратура, Вие защо се видяхте с майката на Калушев и с майката на Николай Златков, а не ги пратихте в прокуратурата?!
Господин Демерджиев,
не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая „Петрохан“? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?
Господин министър,
обществото очаква от Вас действия, а не оправдания.
Слави Трифонов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАЩО
ТОВА Е ТЕМА НОМЕР 1!
22:20 16.06.2026
2 АБЕ ТРИФОНОВ
22:27 16.06.2026
3 Гласът на обществото
ДПС гласуваха против разсекретяването на документите.
22:33 16.06.2026
4 славуцани
22:34 16.06.2026
5 И ние се ядосахме и то много!
Лъжец!!!
22:35 16.06.2026
6 Бех точен с парите
22:47 16.06.2026
7 самовлюбена
22:47 16.06.2026
8 Стойо
22:48 16.06.2026
9 ПИТАМ СЕ.........
23:01 16.06.2026
10 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
Тия с далаверите биле на първия ред.в парламента.ГЕРБ И ДПС !? Е верно че такава пародия няма в ниоя държава.
23:02 16.06.2026
11 ПО ТОЧНО
23:03 16.06.2026
12 Слави Трифонов
Прочетох члена в НПК и си е ясно казано, че прокурорът разрешава даването на сведения, не МВР. Със същия успех може да пита и читалището в Мъглиж (моите уважения към хората, които работят там…)
23:04 16.06.2026
13 Демерджията
23:05 16.06.2026
14 Иванов
Много ти разбра главата от тези работи.
От опит знам, че такива като теб разбират от всичко. Сега стана и криминалист.
Че и недоволен от отговора бил-ха ха ха.
23:07 16.06.2026
15 Слави прекаляваш
23:10 16.06.2026
16 Директора👨✈️
23:12 16.06.2026
17 Ти да видиш
Мисли си че е като при мутрите и педофилите, звъниш по телефона и някой ти снася цялата информация ей така. Тая вашата орташка мутренска история приключи, Трифонов!
23:14 16.06.2026
18 Тодорово
23:16 16.06.2026
19 Въплъщение на злото. - прилича ли ви
23:19 16.06.2026