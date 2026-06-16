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Демерджиев отговори на Слави Трифонов за случая "Петрохан". Лидерът на ИТН обаче остана недоволен

Демерджиев отговори на Слави Трифонов за случая "Петрохан". Лидерът на ИТН обаче остана недоволен

16 Юни, 2026 22:16 1 350 19

  • иван демерджиев-
  • отговор-
  • слави трифонов-
  • случая петрохан-
  • недоволство

"Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно", ядосва се шоуменът

Демерджиев отговори на Слави Трифонов за случая "Петрохан". Лидерът на ИТН обаче остана недоволен - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов най-накрая получи отговор от вътрешния министър Иван Демерджиев по случая "Петрохан", съобщават от novini.bg. За това Трифонов настоява от началото на месеца, а в понеделник изпрати поредно писмо до Демерджиев с искане за информацията по случая, при който трима загинаха при хижа "Петрохан" и трима - на връх "Околчица".
Въпреки че все пак се сдоби с отговор, Трифонов остана недоволен.
"Господин министър, отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро" сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно", ядосва се лидерът на ИТН във "Фейсбук", където разпространи писмото, което е получил от Иван Демерджиев.
Според Трифонов ако МВР продължи да мълчи по случая, провокира "всякакви конспиративни теории по случая "Петрохан".

Ето и публикацията на шоумена във фейсбук:
Току-що получих писмо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на мое писмо, в което го призовах да разкрие цялата истина по случая „Петрохан“, тъй като има огромен обществен интерес. Предлагам на вашето внимание писмото на министъра.
В него пише:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,
Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:
В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан“ под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.
По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.
Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.
Предвид горното информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.
МИНИСТЪР:
Иван Демерджиев“
Господин министър,
отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро“ сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно. Използвам случая да Ви припомня, че МВР и прокуратурата няколко пъти даваха пресконференции по случая „Петрохан“. И това приключи с идването на кабинета „Гюров“. За съжаление, същото продължава и при Вас. И въобще, като я размахвате тая прокуратура, Вие защо се видяхте с майката на Калушев и с майката на Николай Златков, а не ги пратихте в прокуратурата?!
Господин Демерджиев,
не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая „Петрохан“? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?
Господин министър,
обществото очаква от Вас действия, а не оправдания.
Слави Трифонов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО

    29 1 Отговор
    БОЙО И ДРУГИЯТ ШОПАР НЕ СА В ЗАТВОРА.??
    ТОВА Е ТЕМА НОМЕР 1!

    22:20 16.06.2026

  • 2 АБЕ ТРИФОНОВ

    26 4 Отговор
    РАЗСТРЕЛЯНИ СА КАТО КУЧЕТА...ТИ ОЩЕ ЛИ НЕ СИ ГО РАЗБРАЛ...НАРЕДЕНИ КАТО САРДИНИЯ В КОНСЕРВА...ЕДНА СЕДМИЦА НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ ЦЯЛ КЕМПЕР , КОЙТО СЕ И ДВИЖИ...ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО...ТИ МАЛОУМНИК ЛИ СИ...

    22:27 16.06.2026

  • 3 Гласът на обществото

    16 2 Отговор
    Дървената мафия на депесарите ги приключи. Също както попа в Бориславци.
    ДПС гласуваха против разсекретяването на документите.

    22:33 16.06.2026

  • 4 славуцани

    19 2 Отговор
    що не питаш твойте дебели шефове що ги избиха като бесни кучета ? питай и васко щедрият дарител който също е в играта

    22:34 16.06.2026

  • 5 И ние се ядосахме и то много!

    26 0 Отговор
    Когато Ти-Слави ни излъга,прегръщайки се с Борисов,а преди това твърдеше,че това никога,ама никога няма да се случи...!
    Лъжец!!!

    22:35 16.06.2026

  • 6 Бех точен с парите

    3 3 Отговор
    Петроханците са нашо момчета, правил съм съвместно обучение с тях през 05.2023. Славчо не ме настъпвай по мазола.

    22:47 16.06.2026

  • 7 самовлюбена

    14 0 Отговор
    мъжка проститутка..... с прасетата сте и за психиатър...

    22:47 16.06.2026

  • 8 Стойо

    3 4 Отговор
    Нали знаете поговорката - "Гарван гарвану око не вади"! Да не са луди да кажат истината за Петрохан! Все едно сами да се гръмнат в главите!

    22:48 16.06.2026

  • 9 ПИТАМ СЕ.........

    8 0 Отговор
    ОЩЕ ЛИ И ЗАЩО МУ СЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ТОЯ ОТ ПА ДЪК.......?!?

    23:01 16.06.2026

  • 10 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    7 0 Отговор
    Я ЧАЛГАРИТЕ КЮЧЕГ ГЮБЕГ КИТАРА ШОУ.ХАНЪМ ШСЛВАР НЕ СА ЛИ И ТЕ В ПАРЛАМЕНТА!?
    Тия с далаверите биле на първия ред.в парламента.ГЕРБ И ДПС !? Е верно че такава пародия няма в ниоя държава.

    23:02 16.06.2026

  • 11 ПО ТОЧНО

    4 0 Отговор
    Това не са думи на чал гаря , говори въздуха над кухата му глава

    23:03 16.06.2026

  • 12 Слави Трифонов

    4 0 Отговор
    Защо тогава не пусне писмо до главната прокурорка? Циркове.
    Прочетох члена в НПК и си е ясно казано, че прокурорът разрешава даването на сведения, не МВР. Със същия успех може да пита и читалището в Мъглиж (моите уважения към хората, които работят там…)

    23:04 16.06.2026

  • 13 Демерджията

    3 0 Отговор
    Тоя инвалид защо ли го бръсне за слива? Чалгар който излъга избирателите. Пълен политически и физиологичен импотент е.

    23:05 16.06.2026

  • 14 Иванов

    3 0 Отговор
    Очиндолски каиш.
    Много ти разбра главата от тези работи.
    От опит знам, че такива като теб разбират от всичко. Сега стана и криминалист.
    Че и недоволен от отговора бил-ха ха ха.

    23:07 16.06.2026

  • 15 Слави прекаляваш

    1 0 Отговор
    Уважавам те, но отговора на министъра, при положение, че тече разследване, няма какъв да е друг, та дори и да знае повече!

    23:10 16.06.2026

  • 16 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Слави в качеството си на какъв пита? Айде у лево!

    23:12 16.06.2026

  • 17 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Отпадъкът Слави хем уж иска ред и законност, хем не знае какъв е редът и законността!
    Мисли си че е като при мутрите и педофилите, звъниш по телефона и някой ти снася цялата информация ей така. Тая вашата орташка мутренска история приключи, Трифонов!

    23:14 16.06.2026

  • 18 Тодорово

    1 0 Отговор
    Явно ти не си разбрал!. Това е право,а не чалга!

    23:16 16.06.2026

  • 19 Въплъщение на злото. - прилича ли ви

    0 0 Отговор
    Тоя мизерни защо го споменавате въобще.

    23:19 16.06.2026

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