Бащата на загиналата в Благоевград Ивана поиска пълната истина за смъртта на дъщеря си

Бащата на загиналото 16-годишно момиче в Благоевград Стойне Стойнев настоя за пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на дъщеря му по време на организираното тази вечер мирно бдение в памет на момичето.

Пред събралите се граждани Стойнев изрази недоверие към работата на полицията и прокуратурата по случая и заяви, че според него редица обстоятелства около смъртта на дъщеря му не са били изяснени. Той отправи призив за извършването на задълбочена проверка на всички събрани данни и свидетелски показания по разследването.

По време на изявлението си той съобщи, че е подал искане за ексхумация и допълнителни експертизи, като заяви, че към момента не е получил отговор по искането си.

Пред присъстващите бащата на загиналата Ивана призова институциите да продължат работата по случая до пълното изясняване на фактите и обстоятелствата около трагичния инцидент. Той се обърна и към медиите с апел да продължат да следят развитието на разследването.

По време на бдението Стойне Стойнев каза, че е предоставил на разследващите органи информация за предполагаема схема за разпространение на наркотици, включително данни за финансови операции и евентуално изтичане на информация към проверявани лица. Той призова институциите да проверят всички предоставени данни.

Бащата на загиналото момиче заяви още, че възнамерява да продължи да събира информация по случая и обмисля създаването на организация, която обединява близки на жертви на престъпления и тежки инциденти с цел защита на правата им и търсене на по-голяма отчетност от институциите.

Инцидентът, при който загина непълнолетното момиче, предизвика обществен отзвук в Благоевград и бе организирано мирно бдение още в края на миналия месец.

БТА припомня, че в края на май до жилищен блок в Благоевград бе открито починало непълнолетно момиче. При извършен оглед на мястото от другата страна на сградата полицаите откриха да лежи непълнолетен младеж, който бе транспортиран в болница в София с опасност за живота, а впоследствие премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на „Пирогов", след което бе изписан.

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен мъж. На 27 май бе разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Александър Георгиев. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

На 29 май от Окръжна прокуратура – Благоевград бе внесен протест срещу определението на съда, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

В началото на този месец Софийският апелативен съд пусна без мярка за неотклонение Александър Георгиев, като решението е окончателно.