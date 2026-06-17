Новини
България »
Благоевград »
Бащата на загиналата в Благоевград Ивана поиска пълната истина за смъртта на дъщеря си

Бащата на загиналата в Благоевград Ивана поиска пълната истина за смъртта на дъщеря си

17 Юни, 2026 05:41, обновена 17 Юни, 2026 04:44 778 1

  • благоевград-
  • ивана-
  • бдение

В града се проведе бдение в памет на 16-годишното момиче

Бащата на загиналата в Благоевград Ивана поиска пълната истина за смъртта на дъщеря си - 1
Снимка: БНР
БТА БТА

Бащата на загиналото 16-годишно момиче в Благоевград Стойне Стойнев настоя за пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на дъщеря му по време на организираното тази вечер мирно бдение в памет на момичето.

Пред събралите се граждани Стойнев изрази недоверие към работата на полицията и прокуратурата по случая и заяви, че според него редица обстоятелства около смъртта на дъщеря му не са били изяснени. Той отправи призив за извършването на задълбочена проверка на всички събрани данни и свидетелски показания по разследването.

По време на изявлението си той съобщи, че е подал искане за ексхумация и допълнителни експертизи, като заяви, че към момента не е получил отговор по искането си.

Пред присъстващите бащата на загиналата Ивана призова институциите да продължат работата по случая до пълното изясняване на фактите и обстоятелствата около трагичния инцидент. Той се обърна и към медиите с апел да продължат да следят развитието на разследването.

По време на бдението Стойне Стойнев каза, че е предоставил на разследващите органи информация за предполагаема схема за разпространение на наркотици, включително данни за финансови операции и евентуално изтичане на информация към проверявани лица. Той призова институциите да проверят всички предоставени данни.

Бащата на загиналото момиче заяви още, че възнамерява да продължи да събира информация по случая и обмисля създаването на организация, която обединява близки на жертви на престъпления и тежки инциденти с цел защита на правата им и търсене на по-голяма отчетност от институциите.

Инцидентът, при който загина непълнолетното момиче, предизвика обществен отзвук в Благоевград и бе организирано мирно бдение още в края на миналия месец.

БТА припомня, че в края на май до жилищен блок в Благоевград бе открито починало непълнолетно момиче. При извършен оглед на мястото от другата страна на сградата полицаите откриха да лежи непълнолетен младеж, който бе транспортиран в болница в София с опасност за живота, а впоследствие премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на „Пирогов", след което бе изписан.

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен мъж. На 27 май бе разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Александър Георгиев. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

На 29 май от Окръжна прокуратура – Благоевград бе внесен протест срещу определението на съда, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

В началото на този месец Софийският апелативен съд пусна без мярка за неотклонение Александър Георгиев, като решението е окончателно.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Града на наркоманите

    1 2 Отговор
    И на кифлетата обичащи групово

    06:23 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове