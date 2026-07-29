"Стойчев: Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур"

Не е сигурно, че кандидатът на десницата за президент ще бъде Андрей Гюров. Консолидацията вдясно ще бъде трудна, а консервативен кандидат може изненадващо да стигне до балотаж с Илияна Йотова. Това коментираха в ефира на БНТ политологът и университетски преподавател доц. Стойчо Стойчев и журналистът Мира Баджева, цитирани от novini.bg.
„Вдясно не могат да се нагласят. Там има доста апетити и трудно ще стигнат до консенсусна фигура. Защото не е само Андрей Гюров. Има и други, които загряват на старта. Струва ми се, че Николай Денков е един от тях. Затова няма да е много лесно именно Андрей Гюров да бъде излъчен. Николай Денков също отговори доста уклончиво на въпроса кой ще бъде кандидатът на десницата“, заяви Баджева.
„И Йотова, и Гюров са прогресивни кандидати, докато здравият разум няма свой кандидат – консервативен кандидат, който да се позовава на по-традиционните християнски и европейски ценности“, коментира от своя страна Стойчев.
„Лявото отрича някои неща като религията и вярата в Бог. Докато г-н Гюров е представител на модерната прогресивна мисъл, той едва ли може да бъде възприет като консервативен кандидат. Не сме го виждали да ходи на църква. Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм. Това би бил по-съдържателният дебат“, категоричен е той.
Според Баджева не е имало забавяне в подкрепата на „Прогресивна България“ за Илияна Йотова.
„Тя е много по-комуникативен президент, отколкото бяха предишните, и умее да борави с комуникационните канали. Пресече и една интрига, която се разпространяваше много активно през последните месеци – че ПБ няма да я подкрепи и че Румен Радев няма да застане зад нея. Това беше пресечено още в зародиш“, заяви журналистът.
По думите ѝ самата Йотова е изградила конкурента си, след като го е издигнала за служебен министър-председател.
„Тя можеше да избере друг кандидат измежду претендентите, но не искаше да бъде обвинена, че дава шанс на хората на Пеевски, които бяха в другата част на т.нар. „домова книга“. Другото интересно е, че вътре в ПП–ДБ Андрей Гюров не е толкова добре приет. Говори се, че има известно напрежение между него и лидера на ПП. Споменаваше се и Кандев като вариант за вицепрезидент, но от това, което видях през уикенда в негово интервю, не останах с подобно впечатление. Казват, че му се радват заради харизмата, но според мен този човек вече отпадна като сериозен претендент – не беше убедителен“, допълни тя.
Стойчев също разви тази теза.
„Румен Радев създаде „Продължаваме промяната“ с политици като Кирил Петков и Асен Василев, а сега иска да влезе в полемика именно с тях и с техния кандидат“, каза той.
Политологът очаква Андрей Гюров сам да обяви кандидатурата си и да разчита на инициативен комитет.
Той не изключи и изненади на президентските избори.
„Като нищо може да видим отново балотаж като този между Георги Първанов и Волен Сидеров през 2006 г. Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур, защото консервативно настроените избиратели не виждат в Гюров свой кандидат. Така може да се повтори ситуацията отпреди 20 години“, заяви Стойчев.
Баджева коментира и позицията на ГЕРБ. „Бойко Борисов, когато не му е изгодно, изчаква. Той вижда, че Илияна Йотова трудно ще бъде победена. До голяма степен изходът от изборите изглежда ясен, освен ако не се случи чудо и всички десни партии не се обединят около един кандидат. Но това ще бъде трудно, защото в подобен сценарий трябва да бъде включен и ГЕРБ“, заяви тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лизаторите,
Коментиран от #22
11:11 29.07.2026
2 жълтопаветник
Коментиран от #23
11:12 29.07.2026
3 Нека да не се повтарям тук
После, ще свалят правителството на Радев с платени протести.
Предсрочни избори, ПП-ДБ ще управляват в коалиция.
Следва вкарване на България във войната с Русия и пълно разсипване на територията.
Колкото и да ме триете, това вече е решено.
Коментиран от #11, #52, #59, #86
11:13 29.07.2026
4 Мнение
Коментиран от #30
11:14 29.07.2026
5 В Тази Страна !
Но !
Винаги !
Не за Добро !
11:15 29.07.2026
6 Сила
Благодаря Ви , че ме разсмяхте и подобрихте настроението ми ....
Костя Копейкин президент на катуна ....ха ха ха
Коментиран от #36
11:16 29.07.2026
7 Овчар
Коментиран от #68
11:18 29.07.2026
8 ккк
11:18 29.07.2026
9 копейкин
Коментиран от #18
11:20 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гюро Прайда
До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":не става за запиняч на кочина.
11:25 29.07.2026
12 Напълно е възможно!
11:27 29.07.2026
13 Ми КК е
Коментиран от #16
11:27 29.07.2026
14 Хмм
11:28 29.07.2026
15 белотаж
Коментиран от #77
11:28 29.07.2026
16 костя копейкин
До коментар #13 от "Ми КК е":е найтъпия
Коментиран от #78
11:30 29.07.2026
17 логична закономерност
11:30 29.07.2026
18 Някакъв копейкин
До коментар #9 от "копейкин":Едно си знае едно си бае: връщай парите. Друга опорка нямаш ли бе. ...
Коментиран от #21
11:31 29.07.2026
19 Хмм
11:32 29.07.2026
20 Ами в пъти
11:32 29.07.2026
21 а защо
До коментар #18 от "Някакъв копейкин":излъга лумпинити че няма да зема субсидията пък после почна да строи палати с нея????
Коментиран от #84
11:33 29.07.2026
22 Добра идея
До коментар #1 от "Лизаторите,":Да сложим циганка за президент ! Щом може жени и гейове , защо да не може и от етноса? Не е европейско и демократично малцинствата а се дескриминират !
11:35 29.07.2026
23 Европеец
До коментар #2 от "жълтопаветник":Ще поживеем и ще видим, Костадинов ако се кандидатира и са коментирани те сегашните кандидати, определено отива на балотаж,,, а жълтите павета да си говорят каквото си искат ...... Би било интересен дебат Костадинов - Йотова, ако се съгласят да има дебат, напоследък от ерата на тиквата не прават дебати.....
Коментиран от #32
11:35 29.07.2026
24 Григор
Възможно е, но сте допуснали груба грешка, господин Стойчев. Кой ви каза, че ще има втори тур? Втори тур няма да има! Желанията са едно, а реалностите,друго!
Коментиран от #27, #35, #87
11:35 29.07.2026
25 Пушкин
Коментиран от #66
11:37 29.07.2026
26 йфйф
ако можеше щеше
11:37 29.07.2026
27 Реалностите да други
До коментар #24 от "Григор":И за теб се отнася.
Коментиран от #28
11:38 29.07.2026
28 бългерска мушенгия
До коментар #27 от "Реалностите да други":не се карайте мача е сфирен!
11:39 29.07.2026
29 Стойчев
11:40 29.07.2026
30 наблюдател
До коментар #4 от "Мнение":Костадинов е човек на Борисов, този доцент също!
ГЕРБ се надяват да имат план Б за президентството и това е точно Костадинов!
Коментиран от #88
11:44 29.07.2026
31 Българин 🇧🇬
Коментиран от #89
11:44 29.07.2026
32 Според теб ще има ли дебат
До коментар #23 от "Европеец":Не ми се вярва защото той е много начетен и никой не може да му се мери на знанията. Той е енциклопедия от знания. Изключително умен и знаещ човек много внимателен и възпитан , изобщо има много качества достойни за уважение. Той е достоен българин.
Коментиран от #70
11:47 29.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 мнение
11:49 29.07.2026
35 Възможно е
До коментар #24 от "Григор":Ти да си в грешка.
11:50 29.07.2026
36 Ганю- простия
До коментар #6 от "Сила":Костя Копейкин президент, президент!
Коментиран от #37
11:52 29.07.2026
37 Всъщност
До коментар #36 от "Ганю- простия":В ДПС що не обсъждате вашите си кандидатури ?
Коментиран от #48
11:55 29.07.2026
38 Ако Костадинов се кандидатира
Поне да му дадем шанс да покаже колко е лоялен към народа!
Коментиран от #57
11:57 29.07.2026
39 Аналлизатор
11:57 29.07.2026
40 Факт
11:58 29.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ако не беше пет вековното робство
11:59 29.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Някой
Коментиран от #69, #92
12:02 29.07.2026
46 Не че съм фен на Йотова
Повече от абсурдно
Изборите са ясни състезание с един кандидат
Другите са куци коне
Чудо трябва да стане за да победи някой друг освен Йотова
Сами са си виновни
12:03 29.07.2026
47 Костя от Максуда
12:05 29.07.2026
48 Ганю- простия
До коментар #37 от "Всъщност":Аз всъщност се чудя между Костя и Славито, те са ми на кантар, на един акъл и двамцата много ме кефят ама не знам дали ще се кандидатират. Още не съм решил точно кой от двамата и затова викам да ги водят на един лост и който направи коремното той да става президент.
12:08 29.07.2026
49 Един
12:09 29.07.2026
50 Като гледам и слушам
Коментиран от #93
12:11 29.07.2026
51 Ако не беше пет вековното робство
12:12 29.07.2026
52 ежко
До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":Слагаш ли едни 10 хилки зад мнението си?
12:15 29.07.2026
53 Изборите зависят от медиите
12:21 29.07.2026
54 Ба бааааа
12:27 29.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хохо Бохо
12:28 29.07.2026
57 Мухахаха
До коментар #38 от "Ако Костадинов се кандидатира":Лоялен към джоба си
12:29 29.07.2026
58 Аз ще гласувам
12:30 29.07.2026
59 аууу
До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":На какво си? Синтетичта дро-а? Гюрчо това циганьорско помачорче няма никакъв шанс.
12:31 29.07.2026
60 Никси
12:32 29.07.2026
61 Ако Костадинов
Коментиран от #62, #75
12:35 29.07.2026
62 хахаха
До коментар #61 от "Ако Костадинов":Трай коньо за зелена трева
12:38 29.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пенявиме се,
12:39 29.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 1111
До коментар #25 от "Пушкин":в москва никой не го брои за нищо. с 4% той е равен на нула.
12:42 29.07.2026
67 Стою средния
12:43 29.07.2026
68 Минувач
До коментар #7 от "Овчар":Да, следим историята, но май ти не я следиш!
Да ти казвам ли, че ГЕРБ водеха дела за заличаване на Възраждане?
Или, че Костадинов го задържаха в ареста, а по протестите им МВР на ГЕРБ ги биеше и задържаше на поразия?
Или, че ГЕРБ проверяваха Възраждане с неспирни проверки на НАП за субсидии и всякакви връзки, някъде към 3 пъти повече отколкото на другите партии примерно?
Или, че Костадинов го разнищваха от проверки персонално за всеки лев, имоти, родители и т.н.?
Или, че след протеста с боята, ГЕРБ спираха автобусите на Възраждане из цялата страна на връщане и незаконно записваха данните на всички хора, като ги заплашваха, че вече ги водят в списък и да не ходят повече напротести?
Или, че след него протест държаха в ареса над 1 месец няколко човека по обвинение в хулиганство??? Няма такава мярка за неотклонение само за някаква хулиганство, това да не са серийни убийци? Но ги държаха за назидание..... пак от ГЕРБ!
Въобще да продължавам ли ... има ли смисъл?
12:45 29.07.2026
69 Избираме
До коментар #45 от "Някой":по-малкото зло и на инат. Принудени сме. "Свестните у нас считат за луди..."
12:45 29.07.2026
70 Европеец
До коментар #32 от "Според теб ще има ли дебат":Съгласен съм с написаното от теб, прав си ей така е моето мнение за Костадинов..... Определено, ако Костадинов се кандидатира за президент ще гласувам за него...
12:49 29.07.2026
71 По радиото някакъв мъж иска да ви
12:50 29.07.2026
72 Ае, Стойчо!
12:52 29.07.2026
73 Зеления
И като нищо сапунения академик ще се кандидатира за президент, за да може да пътува наляво-надясно с Фалкона, той е имунизиран от такива качества като чест и достойнство и като едно малко мишле, когато има някъде възможност да гризка и да хапва се настанява точно там.
12:52 29.07.2026
74 Изборите зависят от медиите
12:56 29.07.2026
75 Защо Костадинов да трябва да остане в
До коментар #61 от "Ако Костадинов":Парламент който днеска го има утре го няма. Костадинов ще е кандидата на Възраждане за президентските избори .
13:09 29.07.2026
76 Сто Х сто
Егати политолога, че и преподавател в СУ.
13:21 29.07.2026
77 Не лъжи!
До коментар #15 от "белотаж":Б.Борисов винаги е бил срещу Костадинов и "Възраждане". Докато беше м-р председател Борисов преследваше Костадинов, дори искаше да забрани партията Възраждане! Много демократично ! Но обори всичките лъжи в съда и защити правото на съществуване партията си! Възраждане е единствената патриотична и опозиционна партия срещу ГЕРБ и ДПС! Костадинов никога не потъпка обещанията си и не се се съчета нито с борисов, нито с Пеевски, за РАЗЛИКА от ПП-ДБ и БСП и ИТН!
13:36 29.07.2026
78 Костадинов е историк и юрист
До коментар #16 от "костя копейкин":Костадинов е завършил история и има магистърска степен, а като втора специалност има правно образование и е доктор по право! Но най-важното е, че има дълбоки познания по история не само на България, но и по световна история, както и по правните норми и системи, и притежава желязна логика с която опровергава неверните твърдения на евроатлантиците и доказва по беспорен начин тезата си!
Но най-важното е, че е за запзване на българска независимост и идентичност, за нашата история и традиции, за нашите български ценности- семейство, език, култура и православна вяра! Истински патриот на България!
Коментиран от #79
13:45 29.07.2026
79 Не е само историк
До коментар #78 от "Костадинов е историк и юрист":Костадинов е етнограф доктор на науките , ерудит , енциклопедист той е авторитет с чувство за дълг той е умен интелигентен. Той е най добрия човек когото познавам. Заслужава уважение.
Коментиран от #82
13:56 29.07.2026
80 Стенли
Коментиран от #85
14:12 29.07.2026
81 Карма
14:14 29.07.2026
82 Ловец
До коментар #79 от "Не е само историк":рибар....
14:15 29.07.2026
83 Анализаторка
14:19 29.07.2026
84 Това са соросоидни лъжи
До коментар #21 от "а защо":Костадинов и "Възраждане" искаха да се откажат от субсидията, но прецениха, че е по-добре да направят нещо полезно с нея. С тяхната субсидия Възраждане подпомагаха семейни двойки с реподуктивни проблеми, за инвитро процедури. Нико стотинка не е отишла в лична полза на Костадинов! За какъв палат става дума? Костадин Костадинов си е купил терен в Константиново и има къща на два етажа,съвременна, с раздвижен покрив, купена със заем от банката! От НАП го проверяваха няколко пъти, също и семейството му. Ако имаше и един лев отклонен от субсидията, щяха да му съставят акт, да го съдят сигурно като Льо Пен. Но такова нещо не можаха да открият, защото няма. Нито пък някой друг от Възраждане е взел нещо, всички членове са хора с образование, сериозни порфесии и добри професионалисти, със свой бизнес и добри доходи. Не се продават нито на ГЕРБ, нито на Пеевски, нито на Урсула, нито на Сорос.
14:19 29.07.2026
85 Стенли
До коментар #80 от "Стенли":И тая биволица дето сега се представя за президент не става , ама Гюро хептен не става , аз лично ще гласувам за Костадинов или друг кандидат излъчен от ВЪЗРАЖДАНЕ
14:20 29.07.2026
86 Вече сме вкарани във войните на юда
До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":Даваме пари и оръжие на зиленски и даваме плацдарм на американските самолети по заповед пак на юдеите. Вчера Трамп ги беше събрал в белия дом на обща среща Натаняхуй и Зиленски двете лица на една и съща сороска юдейска монета.
14:36 29.07.2026
87 Защо да няма втори тур?
До коментар #24 от "Григор":Досега всички Президенти на България са избирани на втори тур/ може би само с изключение на Ж. Желев/ Радев също бе избран на втори тур! Йотова може да се покрепя от Радев и ПБ, но те направиха груба грешка със самолетите в Безмер, хората няма така лесно да простят, че ни направиха косвен участник във войната срещу Иран, която не е наша. Йотова каза, че няма опасност за България и отказа да свика Съвета за нац. сигурност, така доказа, че американските интереси са по-важни за нея от българите. Освен това нарече русия"агресор" и дори осъди Русия и изрази съчувствие и предложи помощ на Румъния за дрон, който се оказа украински! Йотова е нагаждач, няма да бъде избрана на първи тур!
14:39 29.07.2026
88 Няма такова нещо!
До коментар #30 от "наблюдател":Борисов винаги е искал да се докаже като евроатлантик1 Винаги навсякъде изтъква, че иска да се коалира и съчетае с ПП, с ДСБ, с ДБ, с ДПС, с БСП, с ИТН. С всички, но не и с Възраждане, за да не ядоста корумпираната Урсула и безумната Кая, както и тънкогласия Рюте.
14:47 29.07.2026
89 Само Костадинов може
До коментар #31 от "Българин 🇧🇬":да бъде сериозен кандидат от Възраждане. И Цончо Ганев и Петър Петро са в сянката на Костадинов. Ако ги предложи, значи Възраждане не иска да се бори и мачът е свирен от първи тур.
14:51 29.07.2026
90 Селски номера от селски хитрец
14:52 29.07.2026
91 По принцип Лидерите на партии трябва
Бойко Борисов Костадин Костадинов . .....
15:00 29.07.2026
92 Някой за Възраждане
До коментар #45 от "Някой":Соросоидните подлоги не могат да вдянат, че изборите са за Президент, а не за Парламент, така че ще се гласува за личност, а не за партия.
Не виждам по- достоен, знаещ, неподкупен и милеещ за българския народ и България, за нейното достойно бъдаще от Костадинов! Ако той беше на мястото на Радев, самолети-цистерни на САЩ в Безмер нямаше да има!
15:06 29.07.2026
93 Не виждам защо
До коментар #50 от "Като гледам и слушам":да няма втори тур? С какво толкова Йотова ще плени българските избиратели? С либералните си възгледи, или с раболепието си през Р. Радев и ПБ? Радев излъга избирателите си, никой не очакваше от него да подкрепя абсурдни декларации в Украйна чрез външния си министър, още по-малко гласувалите за него очакваха, че ще се кланя на САЩ и ще агитира за самолетите- цистерни да дойдат на летището в Безмер и че ще направи България косвен съучастник в една вероломна и жестока агресия на САЩ срещу Иран! Според мен, ако сега бе 19.04. нямаше да събере половината от гласовете, които получи за ПБ! Това ще се отрази и на избора на Йотова, която безпрекословно го подкрепя и одобрява самолетите-цистерни в Безмер, които според нея не носят риск за националната сигурност на България! Утре със същата лекота, ако стане президент, ще ни вкара във война срещу Русия в Украйна, ако от Брюксел или друг й нареди. Тя вече заяви, че Русия е агресор и повтаря евроатлантически опорки. Не мисля, че ще е независим Президент, по-скоро Радев ще управлява и МС и Президенството.
15:22 29.07.2026