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Стойчев: Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур

Стойчев: Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур

29 Юли, 2026 11:09 2 049 93

  • стойчо стойчев-
  • костадин костадиноив-
  • кандидат за президент-
  • втори тур

„Вдясно не могат да се нагласят. Там има доста апетити и трудно ще стигнат до консенсусна фигура. Защото не е само Андрей Гюров. Има и други, които загряват на старта. Струва ми се, че Николай Денков е един от тях. Затова няма да е много лесно именно Андрей Гюров да бъде излъчен", коментира и журналистът Мира Баджева

Стойчев: Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не е сигурно, че кандидатът на десницата за президент ще бъде Андрей Гюров. Консолидацията вдясно ще бъде трудна, а консервативен кандидат може изненадващо да стигне до балотаж с Илияна Йотова. Това коментираха в ефира на БНТ политологът и университетски преподавател доц. Стойчо Стойчев и журналистът Мира Баджева, цитирани от novini.bg.

„Вдясно не могат да се нагласят. Там има доста апетити и трудно ще стигнат до консенсусна фигура. Защото не е само Андрей Гюров. Има и други, които загряват на старта. Струва ми се, че Николай Денков е един от тях. Затова няма да е много лесно именно Андрей Гюров да бъде излъчен. Николай Денков също отговори доста уклончиво на въпроса кой ще бъде кандидатът на десницата“, заяви Баджева.

„И Йотова, и Гюров са прогресивни кандидати, докато здравият разум няма свой кандидат – консервативен кандидат, който да се позовава на по-традиционните християнски и европейски ценности“, коментира от своя страна Стойчев.

„Лявото отрича някои неща като религията и вярата в Бог. Докато г-н Гюров е представител на модерната прогресивна мисъл, той едва ли може да бъде възприет като консервативен кандидат. Не сме го виждали да ходи на църква. Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм. Това би бил по-съдържателният дебат“, категоричен е той.
Според Баджева не е имало забавяне в подкрепата на „Прогресивна България“ за Илияна Йотова.

„Тя е много по-комуникативен президент, отколкото бяха предишните, и умее да борави с комуникационните канали. Пресече и една интрига, която се разпространяваше много активно през последните месеци – че ПБ няма да я подкрепи и че Румен Радев няма да застане зад нея. Това беше пресечено още в зародиш“, заяви журналистът.

По думите ѝ самата Йотова е изградила конкурента си, след като го е издигнала за служебен министър-председател.

„Тя можеше да избере друг кандидат измежду претендентите, но не искаше да бъде обвинена, че дава шанс на хората на Пеевски, които бяха в другата част на т.нар. „домова книга“. Другото интересно е, че вътре в ПП–ДБ Андрей Гюров не е толкова добре приет. Говори се, че има известно напрежение между него и лидера на ПП. Споменаваше се и Кандев като вариант за вицепрезидент, но от това, което видях през уикенда в негово интервю, не останах с подобно впечатление. Казват, че му се радват заради харизмата, но според мен този човек вече отпадна като сериозен претендент – не беше убедителен“, допълни тя.

Стойчев също разви тази теза.

„Румен Радев създаде „Продължаваме промяната“ с политици като Кирил Петков и Асен Василев, а сега иска да влезе в полемика именно с тях и с техния кандидат“, каза той.
Политологът очаква Андрей Гюров сам да обяви кандидатурата си и да разчита на инициативен комитет.

Той не изключи и изненади на президентските избори.

„Като нищо може да видим отново балотаж като този между Георги Първанов и Волен Сидеров през 2006 г. Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур, защото консервативно настроените избиратели не виждат в Гюров свой кандидат. Така може да се повтори ситуацията отпреди 20 години“, заяви Стойчев.

Баджева коментира и позицията на ГЕРБ. „Бойко Борисов, когато не му е изгодно, изчаква. Той вижда, че Илияна Йотова трудно ще бъде победена. До голяма степен изходът от изборите изглежда ясен, освен ако не се случи чудо и всички десни партии не се обединят около един кандидат. Но това ще бъде трудно, защото в подобен сценарий трябва да бъде включен и ГЕРБ“, заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лизаторите,

    45 3 Отговор
    приличат на цигански врачки. Смешници

    Коментиран от #22

    11:11 29.07.2026

  • 2 жълтопаветник

    15 34 Отговор
    Путин на балотаж в България? Няма да го допуснем!

    Коментиран от #23

    11:12 29.07.2026

  • 3 Нека да не се повтарям тук

    18 55 Отговор
    Президент ще бъде Гюров - това е 99.99999%.
    После, ще свалят правителството на Радев с платени протести.
    Предсрочни избори, ПП-ДБ ще управляват в коалиция.
    Следва вкарване на България във войната с Русия и пълно разсипване на територията.
    Колкото и да ме триете, това вече е решено.

    Коментиран от #11, #52, #59, #86

    11:13 29.07.2026

  • 4 Мнение

    19 10 Отговор
    Явно всички освен ППДБ искат Костадинов на балотаж. Герб, за да не личи колко са слаби, Йотова, защото това е сигурна победа за нея, русофилите ясно защо, и дори дпс, защото взаимно се стимулират с националистите.

    Коментиран от #30

    11:14 29.07.2026

  • 5 В Тази Страна !

    16 7 Отговор
    Всичко е Възможно !

    Но !

    Винаги !

    Не за Добро !

    11:15 29.07.2026

  • 6 Сила

    14 32 Отговор
    Ха ха ха , хо хо хо ....
    Благодаря Ви , че ме разсмяхте и подобрихте настроението ми ....
    Костя Копейкин президент на катуна ....ха ха ха

    Коментиран от #36

    11:16 29.07.2026

  • 7 Овчар

    16 24 Отговор
    Възраждане и ГЕРБ са едно и също..! Има история която някой хора следят..,! На лумпера половината избиратели гласуваха за Радев..! Марешки навремето затова го шамароса ..Костя е двуличен продажник..

    Коментиран от #68

    11:18 29.07.2026

  • 8 ккк

    12 24 Отговор
    няма как Костя да стигне и до 4-тото място

    11:18 29.07.2026

  • 9 копейкин

    15 22 Отговор
    да връща парите!

    Коментиран от #18

    11:20 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гюро Прайда

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":

    не става за запиняч на кочина.

    11:25 29.07.2026

  • 12 Напълно е възможно!

    12 17 Отговор
    Жалко, че Коцето е такъв неописуем зъГ!

    11:27 29.07.2026

  • 13 Ми КК е

    24 13 Отговор
    Най компетентния най ерудирания и най интелигентния български политик.

    Коментиран от #16

    11:27 29.07.2026

  • 14 Хмм

    14 12 Отговор
    ако не се появи някой "месия", йотова ще спечели, но при много ниска активност

    11:28 29.07.2026

  • 15 белотаж

    12 21 Отговор
    ако костадинов стигне до белотаж аз ще се обряза още веднъж вижте само още на първия тур да не спечели Йотова а който гласува за копейката значи е гласувал за герб през толкова години видяхме копейката как гласуват заедно с мафията герб-сдс

    Коментиран от #77

    11:28 29.07.2026

  • 16 костя копейкин

    11 15 Отговор

    До коментар #13 от "Ми КК е":

    е найтъпия

    Коментиран от #78

    11:30 29.07.2026

  • 17 логична закономерност

    22 9 Отговор
    Ами нищо чудно да стане и президент, след като лъжлив радев излъга избирателите си за всичко, за което бе избран

    11:30 29.07.2026

  • 18 Някакъв копейкин

    15 10 Отговор

    До коментар #9 от "копейкин":

    Едно си знае едно си бае: връщай парите. Друга опорка нямаш ли бе. ...

    Коментиран от #21

    11:31 29.07.2026

  • 19 Хмм

    11 7 Отговор
    на миналите избори костадинов се кандидатира, сега проверих - 3,92% срещу 49,42% за Радев на първия тур

    11:32 29.07.2026

  • 20 Ами в пъти

    21 5 Отговор
    По знаеш, можеш и праволинеен от другите двама!!!Гюрата е въздух под налягане,а Йотовица е хитра и добра в мимикрията- от верен член на БСП до дългогодишен евро депутат и вече убедена евроатлантическа демократка!!;

    11:32 29.07.2026

  • 21 а защо

    12 10 Отговор

    До коментар #18 от "Някакъв копейкин":

    излъга лумпинити че няма да зема субсидията пък после почна да строи палати с нея????

    Коментиран от #84

    11:33 29.07.2026

  • 22 Добра идея

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лизаторите,":

    Да сложим циганка за президент ! Щом може жени и гейове , защо да не може и от етноса? Не е европейско и демократично малцинствата а се дескриминират !

    11:35 29.07.2026

  • 23 Европеец

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "жълтопаветник":

    Ще поживеем и ще видим, Костадинов ако се кандидатира и са коментирани те сегашните кандидати, определено отива на балотаж,,, а жълтите павета да си говорят каквото си искат ...... Би било интересен дебат Костадинов - Йотова, ако се съгласят да има дебат, напоследък от ерата на тиквата не прават дебати.....

    Коментиран от #32

    11:35 29.07.2026

  • 24 Григор

    5 14 Отговор
    "Стойчев: Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур"
    Възможно е, но сте допуснали груба грешка, господин Стойчев. Кой ви каза, че ще има втори тур? Втори тур няма да има! Желанията са едно, а реалностите,друго!

    Коментиран от #27, #35, #87

    11:35 29.07.2026

  • 25 Пушкин

    10 14 Отговор
    Костадинов може да стигне до втори тур, само и единствено ако жителите на Москва имат право да гласуват за БГ Президент!

    Коментиран от #66

    11:37 29.07.2026

  • 26 йфйф

    6 4 Отговор
    за божество няма ли да се кандидатира?
    ако можеше щеше

    11:37 29.07.2026

  • 27 Реалностите да други

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    И за теб се отнася.

    Коментиран от #28

    11:38 29.07.2026

  • 28 бългерска мушенгия

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Реалностите да други":

    не се карайте мача е сфирен!

    11:39 29.07.2026

  • 29 Стойчев

    3 5 Отговор
    говори глупости...

    11:40 29.07.2026

  • 30 наблюдател

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Костадинов е човек на Борисов, този доцент също!
    ГЕРБ се надяват да имат план Б за президентството и това е точно Костадинов!

    Коментиран от #88

    11:44 29.07.2026

  • 31 Българин 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Прекалено емоционален . А от Възраждане , с големи шансове за успех на избори са : /Цончо Ганев – зам.-председател на партията, дългогодишен народен представител и заместник-председател на Народното събрание в няколко последователни парламента. / Петър Петров – зам.-председател на партията, секретар на парламентарната група и водещ юридически експерт на организацията.

    Коментиран от #89

    11:44 29.07.2026

  • 32 Според теб ще има ли дебат

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    Не ми се вярва защото той е много начетен и никой не може да му се мери на знанията. Той е енциклопедия от знания. Изключително умен и знаещ човек много внимателен и възпитан , изобщо има много качества достойни за уважение. Той е достоен българин.

    Коментиран от #70

    11:47 29.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 мнение

    7 7 Отговор
    Дано се появи качествен кандидат, защото при сегашните номинации не виждам такъв! Надявам се някоя партия да забележи и издигне Атанас Семов!

    11:49 29.07.2026

  • 35 Възможно е

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Ти да си в грешка.

    11:50 29.07.2026

  • 36 Ганю- простия

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Костя Копейкин президент, президент!

    Коментиран от #37

    11:52 29.07.2026

  • 37 Всъщност

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ганю- простия":

    В ДПС що не обсъждате вашите си кандидатури ?

    Коментиран от #48

    11:55 29.07.2026

  • 38 Ако Костадинов се кандидатира

    18 8 Отговор
    За президент, ще гласувам за него!
    Поне да му дадем шанс да покаже колко е лоялен към народа!

    Коментиран от #57

    11:57 29.07.2026

  • 39 Аналлизатор

    10 1 Отговор
    Това гербаджийско доцентче съм го запомнил с това, че показа среден пръст пред ТВ камерите при инцидента на Ситняково! С НИЩО ДРУГО !

    11:57 29.07.2026

  • 40 Факт

    2 2 Отговор
    Плямпало

    11:58 29.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ако не беше пет вековното робство

    11 3 Отговор
    Шест века и половина вече русофоби либерали и други подобни абсолютно безполезни твари пропагандират срещу ВЪЗРАЖДАНЕ срещу ЛЕВА срещу БОТЕВ и ЛЕВСКИ и срещу всичко българско и свято. Ако не беше лъжливата либерална демокрадция тогава можеше да има и избори. Сега избори няма и никога не е имало. ....

    11:59 29.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    7 9 Отговор
    За партия Изражда е няма кой вече да гласува. Измряха наивниците.

    Коментиран от #69, #92

    12:02 29.07.2026

  • 46 Не че съм фен на Йотова

    7 6 Отговор
    Но петрохански хижар лама за президент
    Повече от абсурдно

    Изборите са ясни състезание с един кандидат
    Другите са куци коне

    Чудо трябва да стане за да победи някой друг освен Йотова

    Сами са си виновни

    12:03 29.07.2026

  • 47 Костя от Максуда

    6 7 Отговор
    ще Възроди България така, че няма да я познаем!

    12:05 29.07.2026

  • 48 Ганю- простия

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "Всъщност":

    Аз всъщност се чудя между Костя и Славито, те са ми на кантар, на един акъл и двамцата много ме кефят ама не знам дали ще се кандидатират. Още не съм решил точно кой от двамата и затова викам да ги водят на един лост и който направи коремното той да става президент.

    12:08 29.07.2026

  • 49 Един

    8 3 Отговор
    Нека се кандидатира ,да усети народната любов.

    12:09 29.07.2026

  • 50 Като гледам и слушам

    5 7 Отговор
    Какви кандидати се обсъждат да застанат срещу Йотова май втори тур няма да има

    Коментиран от #93

    12:11 29.07.2026

  • 51 Ако не беше пет вековното робство

    6 3 Отговор
    Шест века и половина вече русофоби либерали и други подобни абсолютно безполезни твари пропагандират срещу ВЪЗРАЖДАНЕТО срещу ЛЕВА срещу БОТЕВ и ЛЕВСКИ и срещу всичко българско и свято. Ако не беше лъжливата либерална демокрадция тогава можеше да има и избори. Сега избори няма и никога не е имало. ....

    12:12 29.07.2026

  • 52 ежко

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":

    Слагаш ли едни 10 хилки зад мнението си?

    12:15 29.07.2026

  • 53 Изборите зависят от медиите

    7 1 Отговор
    А медиите зависят от Пропагандата. Това е стратегията на властимащите. Те вече формираха безродно бездушно нефелно общество , което не реагира на поробването и което е още по лошо с гордост си носи синджира и оковите.

    12:21 29.07.2026

  • 54 Ба бааааа

    5 10 Отговор
    Кой е луд да гласува за Костя

    12:27 29.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хохо Бохо

    5 5 Отговор
    Добрите сили са като пиле с отрязана глава, пърхат и се шматкат без да осъзнават, че отдавна са приключили. Не гюру ама ако ще и на Лорер жената да издигнат Йотова ще ги отнесе, ама с 300. Толкова са жалки горките петроханци, още се имат за фактор

    12:28 29.07.2026

  • 57 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ако Костадинов се кандидатира":

    Лоялен към джоба си

    12:29 29.07.2026

  • 58 Аз ще гласувам

    4 1 Отговор
    За Цончо най харесвам как се форсира като служебно балканче на баир

    12:30 29.07.2026

  • 59 аууу

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":

    На какво си? Синтетичта дро-а? Гюрчо това циганьорско помачорче няма никакъв шанс.

    12:31 29.07.2026

  • 60 Никси

    4 9 Отговор
    КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ОТ СПИН НЕМА ДА УМРЕ , ДА ВИ КАЖЕМ ЛИ ЗАЩО ? ЩОТО Е КАПУТ БЕ !!!.

    12:32 29.07.2026

  • 61 Ако Костадинов

    8 7 Отговор
    издигне някоя що годе свястна кандидатура за президент и вице, Възраждане, като нищо ще спечелят президентските избори. Той лично трябва да остане в НС. След ПБ идва Възраждане. Лъжовно или не, друг вариант до хоризонта не се вижда.

    Коментиран от #62, #75

    12:35 29.07.2026

  • 62 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ако Костадинов":

    Трай коньо за зелена трева

    12:38 29.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пенявиме се,

    4 6 Отговор
    не пенявиме, кой ще стане президент вероятно вече е решено. Чешем си езиците, за да знае който трябва, какво е общественото настроение.

    12:39 29.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 1111

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Пушкин":

    в москва никой не го брои за нищо. с 4% той е равен на нула.

    12:42 29.07.2026

  • 67 Стою средния

    1 1 Отговор
    Кандидата бай чекмеджан

    12:43 29.07.2026

  • 68 Минувач

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Да, следим историята, но май ти не я следиш!
    Да ти казвам ли, че ГЕРБ водеха дела за заличаване на Възраждане?
    Или, че Костадинов го задържаха в ареста, а по протестите им МВР на ГЕРБ ги биеше и задържаше на поразия?
    Или, че ГЕРБ проверяваха Възраждане с неспирни проверки на НАП за субсидии и всякакви връзки, някъде към 3 пъти повече отколкото на другите партии примерно?
    Или, че Костадинов го разнищваха от проверки персонално за всеки лев, имоти, родители и т.н.?
    Или, че след протеста с боята, ГЕРБ спираха автобусите на Възраждане из цялата страна на връщане и незаконно записваха данните на всички хора, като ги заплашваха, че вече ги водят в списък и да не ходят повече напротести?
    Или, че след него протест държаха в ареса над 1 месец няколко човека по обвинение в хулиганство??? Няма такава мярка за неотклонение само за някаква хулиганство, това да не са серийни убийци? Но ги държаха за назидание..... пак от ГЕРБ!
    Въобще да продължавам ли ... има ли смисъл?

    12:45 29.07.2026

  • 69 Избираме

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    по-малкото зло и на инат. Принудени сме. "Свестните у нас считат за луди..."

    12:45 29.07.2026

  • 70 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Според теб ще има ли дебат":

    Съгласен съм с написаното от теб, прав си ей така е моето мнение за Костадинов..... Определено, ако Костадинов се кандидатира за президент ще гласувам за него...

    12:49 29.07.2026

  • 71 По радиото някакъв мъж иска да ви

    2 0 Отговор
    Ограничава правата в социалните мрежи и да ви въвежда пръстов отпечатък на изборите вие тука си чешмите езиците

    12:50 29.07.2026

  • 72 Ае, Стойчо!

    2 2 Отговор
    Абе, лъжец ,измамник и лшено от най-елементарна култура платево "социологиечсок " ниощжество! Що ли не пъхнеш в устата онзи среден пръст, който показа на българския народ и не се разкараш? Знаеш ли колко много хора ще се радват, че няма да виждат повече мутрата ти по тиливзииту! Колкото до Копейкин, платената кремълска подлога, лъежеш се! Или лъжеш нас, което е по-вероятно, защото ти си лъжец!

    12:52 29.07.2026

  • 73 Зеления

    3 1 Отговор
    "Ники трябва да пътува" каза Кирил Петков.

    И като нищо сапунения академик ще се кандидатира за президент, за да може да пътува наляво-надясно с Фалкона, той е имунизиран от такива качества като чест и достойнство и като едно малко мишле, когато има някъде възможност да гризка и да хапва се настанява точно там.

    12:52 29.07.2026

  • 74 Изборите зависят от медиите

    3 2 Отговор
    А медиите зависят от Пропагандата. Това е стратегията на властимащите. Те вече формираха безродно бездушно нефелно общество , което не реагира на поробването и което е още по лошо с гордост си носи синджира и оковите.

    12:56 29.07.2026

  • 75 Защо Костадинов да трябва да остане в

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ако Костадинов":

    Парламент който днеска го има утре го няма. Костадинов ще е кандидата на Възраждане за президентските избори .

    13:09 29.07.2026

  • 76 Сто Х сто

    3 2 Отговор
    Ха-ха, по-голяма партенка няма как да се измисли.
    Егати политолога, че и преподавател в СУ.

    13:21 29.07.2026

  • 77 Не лъжи!

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "белотаж":

    Б.Борисов винаги е бил срещу Костадинов и "Възраждане". Докато беше м-р председател Борисов преследваше Костадинов, дори искаше да забрани партията Възраждане! Много демократично ! Но обори всичките лъжи в съда и защити правото на съществуване партията си! Възраждане е единствената патриотична и опозиционна партия срещу ГЕРБ и ДПС! Костадинов никога не потъпка обещанията си и не се се съчета нито с борисов, нито с Пеевски, за РАЗЛИКА от ПП-ДБ и БСП и ИТН!

    13:36 29.07.2026

  • 78 Костадинов е историк и юрист

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "костя копейкин":

    Костадинов е завършил история и има магистърска степен, а като втора специалност има правно образование и е доктор по право! Но най-важното е, че има дълбоки познания по история не само на България, но и по световна история, както и по правните норми и системи, и притежава желязна логика с която опровергава неверните твърдения на евроатлантиците и доказва по беспорен начин тезата си!
    Но най-важното е, че е за запзване на българска независимост и идентичност, за нашата история и традиции, за нашите български ценности- семейство, език, култура и православна вяра! Истински патриот на България!

    Коментиран от #79

    13:45 29.07.2026

  • 79 Не е само историк

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Костадинов е историк и юрист":

    Костадинов е етнограф доктор на науките , ерудит , енциклопедист той е авторитет с чувство за дълг той е умен интелигентен. Той е най добрия човек когото познавам. Заслужава уважение.

    Коментиран от #82

    13:56 29.07.2026

  • 80 Стенли

    1 0 Отговор
    И тая биволица дето сега се представя за президент, ама Гюров хептен не става , аз лично ще гласувам за Костадинов или друг кандидат излъчен от ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #85

    14:12 29.07.2026

  • 81 Карма

    1 0 Отговор
    После в градинката на Волен!

    14:14 29.07.2026

  • 82 Ловец

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Не е само историк":

    рибар....

    14:15 29.07.2026

  • 83 Анализаторка

    2 1 Отговор
    Ако има дебат,Костадинов ще спечели на първи тур!

    14:19 29.07.2026

  • 84 Това са соросоидни лъжи

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "а защо":

    Костадинов и "Възраждане" искаха да се откажат от субсидията, но прецениха, че е по-добре да направят нещо полезно с нея. С тяхната субсидия Възраждане подпомагаха семейни двойки с реподуктивни проблеми, за инвитро процедури. Нико стотинка не е отишла в лична полза на Костадинов! За какъв палат става дума? Костадин Костадинов си е купил терен в Константиново и има къща на два етажа,съвременна, с раздвижен покрив, купена със заем от банката! От НАП го проверяваха няколко пъти, също и семейството му. Ако имаше и един лев отклонен от субсидията, щяха да му съставят акт, да го съдят сигурно като Льо Пен. Но такова нещо не можаха да открият, защото няма. Нито пък някой друг от Възраждане е взел нещо, всички членове са хора с образование, сериозни порфесии и добри професионалисти, със свой бизнес и добри доходи. Не се продават нито на ГЕРБ, нито на Пеевски, нито на Урсула, нито на Сорос.

    14:19 29.07.2026

  • 85 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Стенли":

    И тая биволица дето сега се представя за президент не става , ама Гюро хептен не става , аз лично ще гласувам за Костадинов или друг кандидат излъчен от ВЪЗРАЖДАНЕ

    14:20 29.07.2026

  • 86 Вече сме вкарани във войните на юда

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да не се повтарям тук":

    Даваме пари и оръжие на зиленски и даваме плацдарм на американските самолети по заповед пак на юдеите. Вчера Трамп ги беше събрал в белия дом на обща среща Натаняхуй и Зиленски двете лица на една и съща сороска юдейска монета.

    14:36 29.07.2026

  • 87 Защо да няма втори тур?

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Досега всички Президенти на България са избирани на втори тур/ може би само с изключение на Ж. Желев/ Радев също бе избран на втори тур! Йотова може да се покрепя от Радев и ПБ, но те направиха груба грешка със самолетите в Безмер, хората няма така лесно да простят, че ни направиха косвен участник във войната срещу Иран, която не е наша. Йотова каза, че няма опасност за България и отказа да свика Съвета за нац. сигурност, така доказа, че американските интереси са по-важни за нея от българите. Освен това нарече русия"агресор" и дори осъди Русия и изрази съчувствие и предложи помощ на Румъния за дрон, който се оказа украински! Йотова е нагаждач, няма да бъде избрана на първи тур!

    14:39 29.07.2026

  • 88 Няма такова нещо!

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "наблюдател":

    Борисов винаги е искал да се докаже като евроатлантик1 Винаги навсякъде изтъква, че иска да се коалира и съчетае с ПП, с ДСБ, с ДБ, с ДПС, с БСП, с ИТН. С всички, но не и с Възраждане, за да не ядоста корумпираната Урсула и безумната Кая, както и тънкогласия Рюте.

    14:47 29.07.2026

  • 89 Само Костадинов може

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин 🇧🇬":

    да бъде сериозен кандидат от Възраждане. И Цончо Ганев и Петър Петро са в сянката на Костадинов. Ако ги предложи, значи Възраждане не иска да се бори и мачът е свирен от първи тур.

    14:51 29.07.2026

  • 90 Селски номера от селски хитрец

    1 1 Отговор
    На такива като тоя, тиквата им бута разни кьорфишеци, за да усети на къде духа вятъра, защото не му стига пипето да прецени сам !

    14:52 29.07.2026

  • 91 По принцип Лидерите на партии трябва

    1 1 Отговор
    да се кандидатират за президент:
    Бойко Борисов Костадин Костадинов . .....

    15:00 29.07.2026

  • 92 Някой за Възраждане

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Соросоидните подлоги не могат да вдянат, че изборите са за Президент, а не за Парламент, така че ще се гласува за личност, а не за партия.
    Не виждам по- достоен, знаещ, неподкупен и милеещ за българския народ и България, за нейното достойно бъдаще от Костадинов! Ако той беше на мястото на Радев, самолети-цистерни на САЩ в Безмер нямаше да има!

    15:06 29.07.2026

  • 93 Не виждам защо

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Като гледам и слушам":

    да няма втори тур? С какво толкова Йотова ще плени българските избиратели? С либералните си възгледи, или с раболепието си през Р. Радев и ПБ? Радев излъга избирателите си, никой не очакваше от него да подкрепя абсурдни декларации в Украйна чрез външния си министър, още по-малко гласувалите за него очакваха, че ще се кланя на САЩ и ще агитира за самолетите- цистерни да дойдат на летището в Безмер и че ще направи България косвен съучастник в една вероломна и жестока агресия на САЩ срещу Иран! Според мен, ако сега бе 19.04. нямаше да събере половината от гласовете, които получи за ПБ! Това ще се отрази и на избора на Йотова, която безпрекословно го подкрепя и одобрява самолетите-цистерни в Безмер, които според нея не носят риск за националната сигурност на България! Утре със същата лекота, ако стане президент, ще ни вкара във война срещу Русия в Украйна, ако от Брюксел или друг й нареди. Тя вече заяви, че Русия е агресор и повтаря евроатлантически опорки. Не мисля, че ще е независим Президент, по-скоро Радев ще управлява и МС и Президенството.

    15:22 29.07.2026

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