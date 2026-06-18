Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Очаква се НС да одобри искането за нов държавен дълг - 3,8 млрд. евро

Очаква се НС да одобри искането за нов държавен дълг - 3,8 млрд. евро

18 Юни, 2026 07:23 415 20

  • нс-
  • гласуване-
  • държавен дълг

Желанието на управляващите от "Прогресивна България" е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост

Очаква се НС да одобри искането за нов държавен дълг - 3,8 млрд. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро.

Желанието на управляващите от "Прогресивна България" е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новият дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви вчера: До момента не сме получили нито един от двата разчета.

Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи: Дефицит очакван от 2,5 милиарда като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.

Опозицията обаче отново не остана доволна. Депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров заяви: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова, колкото ни трябва. Само че не работи така системата.

А Цончо Ганев от "Възраждане" изтъкна: Като управляващи в момента, в лицето на финансите, криете тази информация.

От ГЕРБ също са притеснени, посочи депутатът Владислав Горанов: Лимитът, който се предлага, не е достатъчен.

От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс Бюджет 2026. Ето какво каза Константин Проданов - председател на Комисията по бюджет и финанси: Т.е. вие искате Бюджет 2026 година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народното събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.

А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    3 1 Отговор
    До кога ще правим дългове?! Само с дългове ли ще живеем?!

    Коментиран от #4, #15, #17

    07:25 18.06.2026

  • 2 Без име

    4 0 Отговор
    Кандев взел 130 хиляди еврака накуп от изплатените 20 брутни заплати. Това означава, че брутната му заплата е била 6500 еврака. Затова заеми ще се вземат и след този, пари няма, но законът е закон. Заеми ще твглим, но за паразитите ще има.

    07:28 18.06.2026

  • 3 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    1 2 Отговор
    Вече сметнах моя дял от заема

    07:29 18.06.2026

  • 4 Морския

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    От къде пари за шапкарите и калинките ?

    07:30 18.06.2026

  • 5 разследване на урудите

    4 1 Отговор
    от дпс-гроб, инт, бсп и пи-пи ди-би

    07:32 18.06.2026

  • 6 Безобразие

    4 0 Отговор
    8 милиарда лева дълг за фактурираните, но неизплатени пари за 2025 на обръчите от фирми за строеж на ВЕИ- на ГЕРБ и ДПС, 50% от сумата.
    6300 кв. клм. за ВЕИТА? Цинизъм и сметки за ток по 200 юро за януари.
    Кой е истинският собственик на Електрохолд? Увеличени за една година 2025-2026 20% вода, 15% ток преди 12%, сега 3%, 30% сградна-отхвърлена от ВАС, парно 5.50% с подгряване топла вода 11%.
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно (резерв)?
    Защо преди 3 седмици Радев одобри 17 милиарда лева за помощ на богати социално държави, ако ЕЦБ и ЕК решат?
    Какво правят 50% в управлението на Територията кадри на ДПС и ГЕРБ, фалирали Територията, унищожили границите, унищожили Конституцията, унищожили Референдумите.
    Безобразие 20 000 лв. заплати на депутати с възнаграждения допълнителни, безплатни мобилни, ток, вода, парно, наеми, бензин, шофьори, лечения в елитни болници - без да плащат осигуровки, безплатен бензин, технически прегледи, общински данъци. Годишно за костюмчета по 6000 лв., едногодишна пенсия. Заеми за бюджетни заплати увеличени с 115% в определени сектори, на някой да му откриха откраднато в жилища, да са открили откраднатите ни коли.
    ОСТАВКА на Радев, ПБ, ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС.
    Оставка на Блатото. Това НС е обявило война на българският народ!
    Референдум на Дойран за връщане на ВБ, който да спре бесните депутати да теглят заеми.
    8 милиарда лева заеми за ВЕИ-та вдигащи сметките ни за ток с 50% такси и преноси.
    8 млрд. за Оръжия!
    8 млр

    Коментиран от #13

    07:37 18.06.2026

  • 7 оня с коня

    3 0 Отговор
    Соpocнята да стагя колана, че трябва да пълни бюджета. Заради еврото се отваря дупка в бюджета и някой трябва да я пълни,
    редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или
    иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.

    07:39 18.06.2026

  • 8 Иванчо Костов сиганина

    4 0 Отговор
    ЩЕ СЕ КРАДЕ. МНОГО ЩЕ КРАДАТ!

    07:40 18.06.2026

  • 9 16 лева

    1 0 Отговор
    субсидия за глас. 7 по МРЗ заплати, най-високите спрямо МРЗ в ЕС депутатиски заплати. 40 000 лв. месечна заплата в органи? 6000 лв. за костюмчета, къде се намирате вие в Катар, петролни шейхове ли сте?
    Зимата хората с камъни ще ви гонят от НС, от Глад и чудовищни цени на храни, лекарства, ток, вода, парно..
    8 милиарда лева заеми, но не за ВОДОНАПОИТЕЛНИ с-ми, не за зеленчукопроизводители, не за животновъди. 6300 кв. клм унищожени ниви, пасища, лозя, за ВЕИта Гюров.
    Отровни храни във веригите, които животните не ядат. Палмови масла и сухи млека, яйца на прах.
    9 лева градински розов домат? Франция има таван надценки, тяНЕДЕМОКРАТИЧНА ли е? А Гърция, Унгария?
    Правителството е обявило ВОЙНА на българският народ.
    Което пролича от пропагандата за юрошит копейката, наричаха ни "СТАДО" в ефир, богатият пенсионер Цонев от ДПС ни наричаше "незнаещи" и изпадаше в истерия на трибуната на НС, за да унищожи български лЪВ и Валутен борд.
    ОСТАВКА! Референдум за запазване Кеш в Конституцията, като Швейцария.
    Референдум на Дойран и държавни резерви само в ЗЛАТО.
    Оставка на НСИ, БНБ, и всички фалшифицирали данните за инфлация и дефицит!

    Коментиран от #12, #16

    07:50 18.06.2026

  • 10 Дядо Йоцо

    1 2 Отговор
    А, с този дълг очаква ли да се увеличи заплащането във всички сектори и спрямо стандарта на живот към момента за абсолютно всички българи?

    07:52 18.06.2026

  • 11 пресолена

    2 1 Отговор
    ние сме различни и правилни. няма да сме като старите .и хоп -отново дълг.. но пък прогресивен дълг. ....

    Коментиран от #19

    07:54 18.06.2026

  • 12 Град София

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "16 лева":

    Цялата история на България. Е мижи да те лъжа! Продажничество Предателство Подлост. От времето на хан Аспарух. През турско и Поп Кръстьо. И до 1944 година избили много видни българи политици учени поети писатели. Стамболов Стамболийски..

    07:55 18.06.2026

  • 13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Безобразие":

    Никой не краде повече от нас
    От приватизацията, та до днес.

    08:00 18.06.2026

  • 14 Ахааа

    1 2 Отговор
    Когато миналата година Пеевски и Борисов изтеглиха 20 милиарда, не се вдигаше шум..... а сега за 3- 4 милиарда- страшен вой!!!!

    08:00 18.06.2026

  • 15 Докато дишаме брат

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    Шато БЬОн-блЬон и кроасОн с маслЬо само БрюкселЬ и Дондуков 1 и 2. За всички останали българи мухлясал хляб, зеленчук със сероводород, аналгин на кредит, и море през крив макарон 😉

    08:01 18.06.2026

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "16 лева":

    Ние фалирахме цяла държава
    Ама не смеят да ни пипнат.
    Радев е тръгнал по нашия път.

    08:02 18.06.2026

  • 17 Даа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    Само за последните 15-16 години- Пеевски, Борисов и Асен Василев натрупаха рекорден външен дълг, сега вече имаме към 67 милиарда дълг, но къде са парите, кой ги открадна, и кой ще ги връща ???????

    08:03 18.06.2026

  • 18 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    0 1 Отговор
    Вече си изчислих комисионната

    08:03 18.06.2026

  • 19 Евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "пресолена":

    А как да се запълнят огромните дупки, оставени от предишните управляващи? Със слама не става, трябва си суха пара... Предишните управляващи бяха на принципа- След нас и потоп.....

    08:05 18.06.2026

  • 20 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор
    Ние окрадохме българския народ чрез приватизацията
    Обрахме спестяванията на народните маси
    От отявлени комунисти станахме
    Върли капиталисти.
    Сега си теглим заеми за милиарди и си гушкаме комисионните.

    08:07 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове