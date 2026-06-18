Очаква се НС да одобри искането за нов държавен дълг - 3,8 млрд. евро

Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро.
Желанието на управляващите от "Прогресивна България" е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.
Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новият дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти.
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви вчера: До момента не сме получили нито един от двата разчета.
Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи: Дефицит очакван от 2,5 милиарда като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.
Опозицията обаче отново не остана доволна. Депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров заяви: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова, колкото ни трябва. Само че не работи така системата.
А Цончо Ганев от "Възраждане" изтъкна: Като управляващи в момента, в лицето на финансите, криете тази информация.
От ГЕРБ също са притеснени, посочи депутатът Владислав Горанов: Лимитът, който се предлага, не е достатъчен.
От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс Бюджет 2026. Ето какво каза Константин Проданов - председател на Комисията по бюджет и финанси: Т.е. вие искате Бюджет 2026 година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народното събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.
А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
Коментиран от #4, #15, #17
07:25 18.06.2026
2 Без име
07:28 18.06.2026
3 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
07:29 18.06.2026
4 Морския
До коментар #1 от "мъкаааа":От къде пари за шапкарите и калинките ?
07:30 18.06.2026
5 разследване на урудите
07:32 18.06.2026
6 Безобразие
6300 кв. клм. за ВЕИТА? Цинизъм и сметки за ток по 200 юро за януари.
Кой е истинският собственик на Електрохолд? Увеличени за една година 2025-2026 20% вода, 15% ток преди 12%, сега 3%, 30% сградна-отхвърлена от ВАС, парно 5.50% с подгряване топла вода 11%.
Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно (резерв)?
Защо преди 3 седмици Радев одобри 17 милиарда лева за помощ на богати социално държави, ако ЕЦБ и ЕК решат?
Какво правят 50% в управлението на Територията кадри на ДПС и ГЕРБ, фалирали Територията, унищожили границите, унищожили Конституцията, унищожили Референдумите.
Безобразие 20 000 лв. заплати на депутати с възнаграждения допълнителни, безплатни мобилни, ток, вода, парно, наеми, бензин, шофьори, лечения в елитни болници - без да плащат осигуровки, безплатен бензин, технически прегледи, общински данъци. Годишно за костюмчета по 6000 лв., едногодишна пенсия. Заеми за бюджетни заплати увеличени с 115% в определени сектори, на някой да му откриха откраднато в жилища, да са открили откраднатите ни коли.
ОСТАВКА на Радев, ПБ, ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС.
Оставка на Блатото. Това НС е обявило война на българският народ!
Референдум на Дойран за връщане на ВБ, който да спре бесните депутати да теглят заеми.
8 милиарда лева заеми за ВЕИ-та вдигащи сметките ни за ток с 50% такси и преноси.
8 млрд. за Оръжия!
8 млр
Коментиран от #13
07:37 18.06.2026
7 оня с коня
редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или
иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.
07:39 18.06.2026
8 Иванчо Костов сиганина
07:40 18.06.2026
9 16 лева
Зимата хората с камъни ще ви гонят от НС, от Глад и чудовищни цени на храни, лекарства, ток, вода, парно..
8 милиарда лева заеми, но не за ВОДОНАПОИТЕЛНИ с-ми, не за зеленчукопроизводители, не за животновъди. 6300 кв. клм унищожени ниви, пасища, лозя, за ВЕИта Гюров.
Отровни храни във веригите, които животните не ядат. Палмови масла и сухи млека, яйца на прах.
9 лева градински розов домат? Франция има таван надценки, тяНЕДЕМОКРАТИЧНА ли е? А Гърция, Унгария?
Правителството е обявило ВОЙНА на българският народ.
Което пролича от пропагандата за юрошит копейката, наричаха ни "СТАДО" в ефир, богатият пенсионер Цонев от ДПС ни наричаше "незнаещи" и изпадаше в истерия на трибуната на НС, за да унищожи български лЪВ и Валутен борд.
ОСТАВКА! Референдум за запазване Кеш в Конституцията, като Швейцария.
Референдум на Дойран и държавни резерви само в ЗЛАТО.
Оставка на НСИ, БНБ, и всички фалшифицирали данните за инфлация и дефицит!
Коментиран от #12, #16
07:50 18.06.2026
10 Дядо Йоцо
07:52 18.06.2026
11 пресолена
Коментиран от #19
07:54 18.06.2026
12 Град София
До коментар #9 от "16 лева":Цялата история на България. Е мижи да те лъжа! Продажничество Предателство Подлост. От времето на хан Аспарух. През турско и Поп Кръстьо. И до 1944 година избили много видни българи политици учени поети писатели. Стамболов Стамболийски..
07:55 18.06.2026
13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #6 от "Безобразие":Никой не краде повече от нас
От приватизацията, та до днес.
08:00 18.06.2026
14 Ахааа
08:00 18.06.2026
15 Докато дишаме брат
До коментар #1 от "мъкаааа":Шато БЬОн-блЬон и кроасОн с маслЬо само БрюкселЬ и Дондуков 1 и 2. За всички останали българи мухлясал хляб, зеленчук със сероводород, аналгин на кредит, и море през крив макарон 😉
08:01 18.06.2026
16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #9 от "16 лева":Ние фалирахме цяла държава
Ама не смеят да ни пипнат.
Радев е тръгнал по нашия път.
08:02 18.06.2026
17 Даа
До коментар #1 от "мъкаааа":Само за последните 15-16 години- Пеевски, Борисов и Асен Василев натрупаха рекорден външен дълг, сега вече имаме към 67 милиарда дълг, но къде са парите, кой ги открадна, и кой ще ги връща ???????
08:03 18.06.2026
18 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
08:03 18.06.2026
19 Евроатлантик
До коментар #11 от "пресолена":А как да се запълнят огромните дупки, оставени от предишните управляващи? Със слама не става, трябва си суха пара... Предишните управляващи бяха на принципа- След нас и потоп.....
08:05 18.06.2026
20 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Обрахме спестяванията на народните маси
От отявлени комунисти станахме
Върли капиталисти.
Сега си теглим заеми за милиарди и си гушкаме комисионните.
08:07 18.06.2026