Очаква се НС да одобри искането за нов държавен дълг - 3,8 млрд. евро

Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро.

Желанието на управляващите от "Прогресивна България" е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новият дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви вчера: До момента не сме получили нито един от двата разчета.

Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи: Дефицит очакван от 2,5 милиарда като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.

Опозицията обаче отново не остана доволна. Депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров заяви: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова, колкото ни трябва. Само че не работи така системата.

А Цончо Ганев от "Възраждане" изтъкна: Като управляващи в момента, в лицето на финансите, криете тази информация.

От ГЕРБ също са притеснени, посочи депутатът Владислав Горанов: Лимитът, който се предлага, не е достатъчен.

От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс Бюджет 2026. Ето какво каза Константин Проданов - председател на Комисията по бюджет и финанси: Т.е. вие искате Бюджет 2026 година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народното събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.

А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията.