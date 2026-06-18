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Парите на България за НАТО: Отделяме за отбрана колкото Франция, изпреварихме Италия

Парите на България за НАТО: Отделяме за отбрана колкото Франция, изпреварихме Италия

18 Юни, 2026 10:11 730 20

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  • армия-
  • превъоръжаване

Пред България са Гърция с 2,85% и Румъния с 2,28%, докато останалите държави от региона се движат около минималния праг на Алианса

Парите на България за НАТО: Отделяме за отбрана колкото Франция, изпреварихме Италия - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

С 2,05% от БВП за отбрана през 2025 г. България се нарежда сред държавите, които изпълняват изискванията на НАТО, като по този показател достига равнището на ядрената сила Франция и изпреварва Италия. Данните показват, че страната заема място в своеобразната „златна среда“ на Алианса – далеч от рекордните военни бюджети на източния фланг, но и пред редица от водещите икономики в Европа, предаде БГНЕС.

На фона на рекордното превъоръжаване в Европа България се утвърждава като една от държавите, които покриват и дори леко надхвърлят целта на НАТО за разходи за отбрана от поне 2% от брутния вътрешен продукт.

През 2025 г. страната отделя 2,05% от БВП за отбрана. Това поставя България в средата на класацията сред 22-те държави, които са едновременно членове на Европейския съюз и НАТО.

Особено показателно е сравнението с някои от най-големите европейски сили. България отделя същия дял от националната си икономика за отбрана, какъвто и Франция – 2,05% от БВП. Париж е една от трите ядрени сили в Европа и сред водещите военни държави в НАТО. По този показател България изпреварва Италия, която през 2025 г. достига 2,01%.

Данните показват още, че страната се нарежда на трето място сред балканските държави, които са едновременно членове на ЕС и НАТО.

Пред България са Гърция с 2,85% и Румъния с 2,28%, докато останалите държави от региона се движат около минималния праг на Алианса.

Въпреки че Полша остава безспорният лидер с 4,48% от БВП за отбрана, а балтийските държави също отделят над 3%, голяма част от европейските членки на НАТО продължават да се концентрират около прага от 2%. Именно в тази група попада и България, която съчетава изпълнение на съюзническите ангажименти без да достига екстремните нива на разходи, характерни за държавите на първа линия спрямо Русия.

Средно страните от ЕС в НАТО са изразходвали 2,5% от БВП за отбрана през 2025 г., което показва, че България остава под средното ниво за съюза, но същевременно е пред редица развити западноевропейски икономики.

Новият ориентир на НАТО, договорен на срещата на върха в Хага, предвижда до 2035 г. разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП.

На този фон България, както и повечето европейски държави, ще бъде изправена пред необходимостта от постепенно увеличаване на военните инвестиции през следващото десетилетие.

Засега обаче данните за 2025 г. очертават ясна картина – България е сред държавите, които изпълняват изискванията на Алианса, заема стабилна позиция в средата на европейската класация и отделя за отбрана същия дял от своята икономика, какъвто отделя и Франция.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 11 Отговор
    Само глупак може да си избере военен за диктатор.

    10:12 18.06.2026

  • 2 БЪЛГАРИЯ Е КАТО ОКРАИНА

    20 4 Отговор
    Разходен материал. Няма вече суверенна България.

    10:14 18.06.2026

  • 3 ЕвроАтлантик

    14 1 Отговор
    да се сравняваме с Италия си е манипулация, тоя пасквил го скрийте !

    10:22 18.06.2026

  • 4 Не така

    22 4 Отговор
    Отделяте за пушкала, а бикновените хора мизерстват заради важни болни натовски комплекси.От кого ще се защитавате бре , от марсианци ли ?

    10:22 18.06.2026

  • 5 режима днес

    12 2 Отговор
    Граби от народа храни нато и фирмите му.

    10:24 18.06.2026

  • 6 Кольо

    6 1 Отговор
    Малко е . Ние сме богати и с по-високи цени на живота от западни държави. Щом за три месеца оживяхте с двойни и по-високи цени ,значи може и тези % да ги направят поне на 4 % . Реално обаче тези % са само показност защото в цифра са нищожни на фона на чуждите суми. Идва от "огромния " брутен вътрешен продукт. Т.е. от един цифрово надут балон без никакво покритие водещо до обезлюдяване на територията. Три града в които има някакво подобие на живот с намръщени и озверени хора. Останалото е пустиня с феодални родове и остатъци от крепостни ходещи сенки. Има значение дали 2,5 % ще са на 100 или на 100 милиона ,нали ? Толкова и такова ще е въоръжението -като за тези 2,5 %. Сигурно ще има за три-четири гаубици от новите или поне за още един Генерал в редицата от такива и за пенсията му. Все пак и генерали от пожарната си имаме. Сега може и от Горското . А ,то пък и гора не остана.

    10:25 18.06.2026

  • 7 държава само на фантастика

    13 0 Отговор
    Вече нямаме държава всичко ни контролират и нареждат.

    10:25 18.06.2026

  • 8 Къде

    5 1 Отговор
    Сме ний, къде е бедна Италия?

    10:28 18.06.2026

  • 9 Пич

    9 0 Отговор
    Че това за хвалба ли е...?! Българите да гладуват, а дембелите ни политици да угояват козяците!!!

    10:29 18.06.2026

  • 10 Фелтфебел

    10 0 Отговор
    Не знам за какво харчат бюджета, ама военните карат 60-годишни джогани

    10:30 18.06.2026

  • 11 Кую

    9 0 Отговор
    Защото имаме управници идиоти.

    10:35 18.06.2026

  • 12 Оня под Коня

    2 7 Отговор
    Няма ефективен разход. При управлението на Иван Костов България бе решаващ фактор, формиращ регионалната конюнктура. Иван Костов натри сол на главите на няколко Велики сили, като забрани достъпа във въздушното пространство на БГ за Русия, а разреши същия на НАТО за операции в Сърбия и Босна. Иван Костов има акъл и това е решаващия фактор, а не поръчки...

    10:37 18.06.2026

  • 13 В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    6 1 Отговор
    НИЕ СМЕ "НАЙ-БОГАТИТЕ".
    ПОВЕЧЕТО НИ ПЕНСИОНЕРИ ЩОМ ИЗКАРВАТ С 300 € МЕСЕЦА,ЗНАЧИ МОЖЕМ ДА ЗАДЕЛЯМЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПУШКАЛА.

    10:45 18.06.2026

  • 14 Оня под Коня

    2 1 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил! Въпреки много доброто начало в управлението на ГЕРБ, последния кабинет на Роската Жел бе обидно некачествен. Обещаваха благосъстояние и голям келепир от еврото, но уви. Резултат инфлация.. Това Иван Костов нямаше да го допусне. Макроикономист от най компетентно ниво Иван Костов винаги изкярваше значим келепир и изгода.

    10:49 18.06.2026

  • 15 Много горди че сме пушечно месо

    9 0 Отговор
    Голяма просташка гордост на управляващите лумпени. Не се радват и действат да стигнем по жизнен стандарт Франция и Италия, а се радват че сме ги стигнали по военен стандарт за сметка на здравето, културата, социалните нужди и т.н и т.н . Тия управляващи майкопродавци ни готвят
    За пушечно месо за кефа на запада.

    10:56 18.06.2026

  • 16 Проста мисирка

    2 0 Отговор
    Едно е 2% от 100лева, съвсем друго е от 100000000....

    11:29 18.06.2026

  • 17 Отделяме за отбрана колкото Франция

    3 0 Отговор
    смешници
    голема хвалба

    в най бедната болнава измираща корумпирана страна в ес
    а от нато искат 5%
    демек нови дългове

    11:30 18.06.2026

  • 18 деНАТОфикация

    1 0 Отговор
    България трябва да напусне незабавно терористичния съюз на убийците на деца от НАТО. Двадесетгодишният договор изтече миналият април!

    11:39 18.06.2026

  • 19 Само че

    0 0 Отговор
    Заглавието ви е подвеждащо. Парите не са за НАТО, а за повишаване отбраната на България като член на НАТО и по натовари стандарт.

    11:57 18.06.2026

  • 20 Артилерист

    0 0 Отговор
    Повече от 3/4 от матряла повтаря едно и също, колко прилежен член на НАТО е България и как дава оскъдните си средства-основно от заеми-за закупуване на ненужни, с просрочен срок за годност, американски оръжия...

    11:59 18.06.2026

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