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Аритметика за 4 клас: До €10 000 могат да се увеличат замразените депутатски заплати

Аритметика за 4 клас: До €10 000 могат да се увеличат замразените депутатски заплати

18 Юни, 2026 12:04 1 742 24

  • депутати-
  • заплати-
  • 10 000 евро-
  • доходи-
  • законодателство

Имаме 4,2 хиляди евро основна заплата. Като прибавите двете трети допълнителни средства, сумата става около 7 хиляди евро. След това идват и други плащания - стигаме до около 10 хиляди евро на човек, посочи проф. Михаил Константинов

Аритметика за 4 клас: До €10 000 могат да се увеличат замразените депутатски заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите единодушно решиха да замразят заплатите си на нивата от март, като основното им възнаграждение остава 4236 евро. Решението обаче предизвика дебат дали това реално ще доведе до икономии за бюджета, тъй като към основната сума се добавят редица допълнителни средства. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов и Диана Ефтимова от Института за развитие на публичната среда коментираха реалния размер на депутатските възнаграждения и необходимостта от по-голяма прозрачност.

По думите на проф. Константинов основната заплата далеч не отразява реалния доход на народните представители. „Имаме 4,2 хиляди евро основна заплата. Като прибавите двете трети допълнителни средства, сумата става около 7 хиляди евро. След това идват и други плащания - стигаме до около 10 хиляди евро на човек“, изчисли той.

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март

„Намаляването или увеличаването на тези числа има морален ефект. То няма никакво реално отражение върху бюджета“, подчерта Константинов. Той допълни, че по-важен от размера на заплатите е резултатът от работата на народните представители: „Когато се произвежда законодателен брак и законите се поправят десетки пъти, тогава колкото и малко да им даваме, все е много.“

Диана Ефтимова посочи, че обвързването на депутатските възнаграждения със средната заплата в обществения сектор има своята логика. „Народните представители, работейки за благото на всички нас, допринасят за повишаването на доходите на гражданите и затова техните възнаграждения също растат“, обясни тя. По думите ѝ т.нар. две трети допълнителни средства не би трябвало да бъдат „безотчетни“, тъй като са предназначени за експертизи, външни консултанти и дейности, свързани със законодателния процес. „В самите вътрешни правила трябва да се определя как се разходват тези средства и как се отчитат“, каза Ефтимова.

Според експертите обществото трябва да следи по-внимателно както разходите, така и качеството на работата на депутатите. „Депутатите трябва да спазват собствените си правила“, заяви Ефтимова и подчерта, че гражданите и медиите трябва да настояват за повече публичност. „Ако нашите депутатски заплати са около 70-80% от средните европейски, не виждам нищо лошо. Ако обаче са повече, тогава вече има дисбаланс и несправедливост“, заключи проф. Константинов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба ви Алина

    26 1 Отговор
    И баба иска пенсия 4000 €.

    Коментиран от #3

    12:07 18.06.2026

  • 2 това 10 000

    30 1 Отговор
    е без далаверите и фабриките им

    12:08 18.06.2026

  • 3 точна сметка, добри приятели

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Баба ви Алина":

    Много завижда Индожовката.
    Да беше станала депутатка.

    12:10 18.06.2026

  • 4 Добра Заплата !

    18 1 Отговор
    За да топлиш Стола !

    Докато стане време За Гласуване !

    И аз Искам !

    12:14 18.06.2026

  • 5 Членовед 🍌

    13 5 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    12:15 18.06.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 3 Отговор
    Търтеите на държавна служба не ги закачат, нито заплатите им, обаче идва прогресивен данък върху имотите .....
    Крадев, за това ли те избраха бе некадърен фатмако?!

    12:17 18.06.2026

  • 7 Генов - още не е заспал!

    5 9 Отговор
    НПЗ ,, Москва,, горит. А вие говорите за покупка на руски нефт.

    12:22 18.06.2026

  • 8 БайТиквун

    13 3 Отговор
    това от Фатмаците, поредната демагогия и прах в очите на обикновените Българи

    12:24 18.06.2026

  • 9 Онзи от селото

    4 3 Отговор
    З0 безпилотника се врязаха в нпз Москва тази сутрин, рано по първи петли. Не може да се налива бензин в канистрах - (туби от ламарина)).

    12:25 18.06.2026

  • 10 ъглошлайф

    15 0 Отговор
    Малко са им, това не са никакви пари. Ако почнете да разстрелвате пенсионерите знаете ли какви пари ще се освободят. Например, блокирате даден блок изкарвате пенсионерите отпред на плаца и бум. Утре правите същото с друг блок. Има една народна приказка, как един спасил баща си, а когато настанал глад бащата казал да разровят мравуняците и там да търсят жито.

    12:27 18.06.2026

  • 11 Далай мама

    9 0 Отговор
    Горкичките ццццц, какво ще ядЪт пиленца златни 😀

    12:38 18.06.2026

  • 12 Истината

    13 2 Отговор
    Прогресивните наглеци, дами и господа!!!
    Не ги е срам!!!

    12:41 18.06.2026

  • 13 С ТЕЗИ "ЗАПЛАТКИ"

    12 0 Отговор
    Дали ще могат да си купуват кюфтета за 0,50 € !?

    12:44 18.06.2026

  • 14 Дедо,

    12 0 Отговор
    при пенсия от 374 левро,10000 си е направо подигравка с обикновените хора. И защо, останаха 240 търтея? 🤮

    Коментиран от #23

    12:53 18.06.2026

  • 15 Обективен

    2 4 Отговор
    Мишленце Константиново, професоре недоклатенf, R.I.P!!!!!

    12:55 18.06.2026

  • 16 Артилерист

    8 0 Отговор
    Според мен най-голямата вреда в заплащането на т.нар."народни представители" е, че не се търси отчет и отговорност за свършена работа. Има депутати, които проспиват мандата си и никой не ги забелязва, но те не са толкова вредни, като някои активни от сглобката от сорта на "правната нула"(по Г. Марков) Христо Иванов. Те, например, промениха правомощията на президента така, че да се чуди Радев (заради него специално бяха всички еквилибристики с "домовата книга") дали ще има човек за служебен премиер. Същите са и промените на гербаджийската шайка за гл.прокурор, за състава на висшите съдебни органи и др. За всички недомислия, доказани впоследствие в практиката, инициаторите, разработчиците и вносителите ТРЯБВА да носят наказателна отговорност...

    Коментиран от #18

    12:55 18.06.2026

  • 17 ОБЕКТИВНИЯ

    7 0 Отговор
    Освен заплатите получават пари и за участия в комисии и за научни степени и титли ! Имам чувство ,че все едно работят в "БАН" и то насила!По свое желание са влезнали в парламента с нашия вот !
    Би трябвало да взимат САМО
    заплата и то не по-висока от
    3500 евро!

    Коментиран от #21

    13:02 18.06.2026

  • 18 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    В предишничт парламент например, кърджалийската кофа, нито веднъж не я видяхме на трибуната.
    И за Фандъкова е същото. 2-3 безлични изказвания, не я правят активен участник в дебатите, а да не говорим, че има и такива жмульовци, които изобщо не ги познаваме и няма как да разберем кои са и какво мислят.
    За Пеевски и Борисов да не говорим. Там е тежък медицински случай.

    13:04 18.06.2026

  • 19 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Минималната пенсия е колкото дневната надница на 1 депутат !
    Тъжен ЦИРК !
    Такова безобразие
    няма никъде по света!

    13:08 18.06.2026

  • 20 Пецата

    1 3 Отговор
    Даже е малка, заплатата трябва да се направи без ограничение. Щом могат да взимат. Останалите могат само да се облизват и да хленчат. Да са живи и здрави, че и за това се иска акъл .

    13:08 18.06.2026

  • 21 Ами командировъчните?

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Ядат и пият на почерпките и срещите като за последно, носят си кучешки салам и русенско варено, хотелите им за сметка на НС и си се връщат с пачки, а отчет за това какво са правили- никакъв.

    13:09 18.06.2026

  • 22 Според мен,

    2 0 Отговор
    Само на заплата и нищо друго, е освен това което си е по закон. Категория труд, прослужени години и т
    Какви са тия пари от комисии? Нали за това са в НС. Да участват в комисии и да законотворстват!
    И аз като пркурор искам, да ми се плаща за всяко заседание, в което участвам и допълнително възнаграждение за всяко възложено ми дело!
    Искам! И смятам, че това е справедливо по логиката и морала на свидните ни народни избранници!
    Господ здраве да им дава!

    13:15 18.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Генов - още не е заспал!

    0 1 Отговор
    Няма никакви резервация ( бронированья ) в Крим.

    13:28 18.06.2026

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