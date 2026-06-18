Аритметика за 4 клас: До €10 000 могат да се увеличат замразените депутатски заплати

Депутатите единодушно решиха да замразят заплатите си на нивата от март, като основното им възнаграждение остава 4236 евро. Решението обаче предизвика дебат дали това реално ще доведе до икономии за бюджета, тъй като към основната сума се добавят редица допълнителни средства. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов и Диана Ефтимова от Института за развитие на публичната среда коментираха реалния размер на депутатските възнаграждения и необходимостта от по-голяма прозрачност.
По думите на проф. Константинов основната заплата далеч не отразява реалния доход на народните представители. „Имаме 4,2 хиляди евро основна заплата. Като прибавите двете трети допълнителни средства, сумата става около 7 хиляди евро. След това идват и други плащания - стигаме до около 10 хиляди евро на човек“, изчисли той.
Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март
„Намаляването или увеличаването на тези числа има морален ефект. То няма никакво реално отражение върху бюджета“, подчерта Константинов. Той допълни, че по-важен от размера на заплатите е резултатът от работата на народните представители: „Когато се произвежда законодателен брак и законите се поправят десетки пъти, тогава колкото и малко да им даваме, все е много.“
Диана Ефтимова посочи, че обвързването на депутатските възнаграждения със средната заплата в обществения сектор има своята логика. „Народните представители, работейки за благото на всички нас, допринасят за повишаването на доходите на гражданите и затова техните възнаграждения също растат“, обясни тя. По думите ѝ т.нар. две трети допълнителни средства не би трябвало да бъдат „безотчетни“, тъй като са предназначени за експертизи, външни консултанти и дейности, свързани със законодателния процес. „В самите вътрешни правила трябва да се определя как се разходват тези средства и как се отчитат“, каза Ефтимова.
Според експертите обществото трябва да следи по-внимателно както разходите, така и качеството на работата на депутатите. „Депутатите трябва да спазват собствените си правила“, заяви Ефтимова и подчерта, че гражданите и медиите трябва да настояват за повече публичност. „Ако нашите депутатски заплати са около 70-80% от средните европейски, не виждам нищо лошо. Ако обаче са повече, тогава вече има дисбаланс и несправедливост“, заключи проф. Константинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба ви Алина
Коментиран от #3
12:07 18.06.2026
2 това 10 000
12:08 18.06.2026
3 точна сметка, добри приятели
До коментар #1 от "Баба ви Алина":Много завижда Индожовката.
Да беше станала депутатка.
12:10 18.06.2026
4 Добра Заплата !
Докато стане време За Гласуване !
И аз Искам !
12:14 18.06.2026
5 Членовед 🍌
(с) Радой Ралин
12:15 18.06.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Крадев, за това ли те избраха бе некадърен фатмако?!
12:17 18.06.2026
7 Генов - още не е заспал!
12:22 18.06.2026
8 БайТиквун
12:24 18.06.2026
9 Онзи от селото
12:25 18.06.2026
10 ъглошлайф
12:27 18.06.2026
11 Далай мама
12:38 18.06.2026
12 Истината
Не ги е срам!!!
12:41 18.06.2026
13 С ТЕЗИ "ЗАПЛАТКИ"
12:44 18.06.2026
14 Дедо,
Коментиран от #23
12:53 18.06.2026
15 Обективен
12:55 18.06.2026
16 Артилерист
Коментиран от #18
12:55 18.06.2026
17 ОБЕКТИВНИЯ
Би трябвало да взимат САМО
заплата и то не по-висока от
3500 евро!
Коментиран от #21
13:02 18.06.2026
18 Прав си
До коментар #16 от "Артилерист":В предишничт парламент например, кърджалийската кофа, нито веднъж не я видяхме на трибуната.
И за Фандъкова е същото. 2-3 безлични изказвания, не я правят активен участник в дебатите, а да не говорим, че има и такива жмульовци, които изобщо не ги познаваме и няма как да разберем кои са и какво мислят.
За Пеевски и Борисов да не говорим. Там е тежък медицински случай.
13:04 18.06.2026
19 ОБЕКТИВНИЯ
Тъжен ЦИРК !
Такова безобразие
няма никъде по света!
13:08 18.06.2026
20 Пецата
13:08 18.06.2026
21 Ами командировъчните?
До коментар #17 от "ОБЕКТИВНИЯ":Ядат и пият на почерпките и срещите като за последно, носят си кучешки салам и русенско варено, хотелите им за сметка на НС и си се връщат с пачки, а отчет за това какво са правили- никакъв.
13:09 18.06.2026
22 Според мен,
Какви са тия пари от комисии? Нали за това са в НС. Да участват в комисии и да законотворстват!
И аз като пркурор искам, да ми се плаща за всяко заседание, в което участвам и допълнително възнаграждение за всяко възложено ми дело!
Искам! И смятам, че това е справедливо по логиката и морала на свидните ни народни избранници!
Господ здраве да им дава!
13:15 18.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Генов - още не е заспал!
13:28 18.06.2026