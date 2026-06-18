Мартин Димитров предложи всички заплати в бюджетния сектор да станат публични

„Предвид проблемите с дефицита в цялата бюджетна сфера трябва да се случат няколко неща. Първо всички заплати трябва да станат публични - било то на директори на болници, администрации или всичко, което е на държавен бюджет. И второ - трябва да се намери формула и подход, така че всичко да изглежда обективно и справедливо“. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров, коментирайки решението на народните представители да замразят заплатите си.
По отношение на евентуално намаляване на депутатските възнаграждения той подчерта че, "ако има такива предложения- аз съм за такъв подход“.
Димитров изтъкна, че тази мярка не трябва да се ограничава само до парламента: „За мен в целия бюджетен сектор, покрай процедурата по свръхдефицит, трябва да се направи реформа, която да включва и хората в пенсионна възраст. Липсват данни относно броя на пенсионерите, работещи в държавната администрация".
По въпроса за прозрачността в публичните финанси депутатът изтъкна, че: „Първата стъпка трябва да бъде никой да не може да получава по-висока заплата в бюджетната сфера от премиера".
Той припомни и необходимостта от последователност и контрол върху разходите. „Трябват серия от мерки“, изтъкна Димитров и даде пример с незаетите щатни бройки, които според него създават възможности за изкривявания и неефективно разходване на средства. „Колко са тези бройки - нямам точен отговор. Не знам. Не ми отговарят на този въпрос с години“, категоричен е той.
Като възможни стъпки за реформа той изтъкна съкращаване на незаети позиции, ограничаване на едновременното получаване на пенсия и заплата в държавния сектор, както и цялостен одит на администрацията с цел премахване на дублиращи функции.
По отношение на бюджетната рамка и новия дълг от 3,8 милиарда евро той изтъкна липсата на яснота: „Никой не ни е дал конкретен разчет как са изчислени тези 3,8 милиарда евро дълг. Липсва и информация какво е предназначението на тези средства".
Според него са необходими структурни реформи и фискална дисциплина. „Трябва да се приеме план за реформи и бюджет с дефицит под 3%. В никакъв случай не трябва да се увеличават данъците“, категоричен е депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Очилатото джудже с говорния дефект
Коментиран от #9, #27
13:09 18.06.2026
2 Отивай при Дилов
13:11 18.06.2026
3 Скромен държавен служител
Коментиран от #32
13:11 18.06.2026
4 Нямаме нищо против
13:11 18.06.2026
5 хехе
13:11 18.06.2026
6 Окооо
Коментиран от #12
13:12 18.06.2026
7 Българският народ построи НДК
13:12 18.06.2026
8 Априлско въстание!
13:15 18.06.2026
9 Ако може да мине Тънкаж !
До коментар #1 от "Очилатото джудже с говорния дефект":Защо Не ?
13:18 18.06.2026
10 МалтинЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула
13:18 18.06.2026
11 Боньо Монев
13:19 18.06.2026
12 Даа
До коментар #6 от "Окооо":И когато миналата година Пеевски- Борисов изтеглиха 20 милиарда дълг си мълчаха, сега новите, като теглят 3,8 милиарда за да запълват зейнали дупки в бюджета, сега много шум, много лошо било вече.... Какъв народ !?!?
13:20 18.06.2026
13 Павел Пенев
13:22 18.06.2026
14 На това момченце трябва да се
13:26 18.06.2026
15 АБВ
Аман от соросоиди !
13:29 18.06.2026
16 Марто
13:29 18.06.2026
17 Берия
заплатите в сектора, не значи да се намалят с 50%,заплатите, както в Унгария! Тази функция има само Рундьо в България!
До септември у нас, това няма да се случи!
С малко акъл, ще прозреш, защо е така?
Богата България, бедни българи! Жалко, че
си дупедат, за много пъти в Парламента!
13:30 18.06.2026
18 кьораф
13:40 18.06.2026
19 Баба ви Алина
Коментиран от #22
13:43 18.06.2026
20 а що ве плямпащ
демек обратно в хазната
аман от дърдоркофци
хем не бъркате в меда като чекмеджарите ама никога няма да ги посочите с пръст
13:47 18.06.2026
21 Лена
Парламента е превилегия! Ти нито си имал и осигурявал работници, нито си видял отблизо живота на тези семейства!
Спри да бъдеш магарето в Парламента!
Там има много!
13:50 18.06.2026
22 баба ранга
До коментар #19 от "Баба ви Алина":аз пък кат изпеа една мангаранга на лапнишарани
хонорарчето ми пък е по-високо от премиерската заплата
13:50 18.06.2026
23 По полека по яващ
Ще ви уврят кратуните че единните щатни таблици бяха полезни
Вчера един от вашите пък ги плюеше
На вас няма ограда
13:51 18.06.2026
24 Няма да се спре, генетика
А години наред симулираше дейност!
13:52 18.06.2026
25 Миро
13:55 18.06.2026
26 Таня
14:00 18.06.2026
27 Най - добре да станат общи !
До коментар #1 от "Очилатото джудже с говорния дефект":Ще има за всички .Малко да се облажат и хората на труда.
14:09 18.06.2026
28 Хасковски каунь
14:13 18.06.2026
29 Някой
14:17 18.06.2026
30 Навлек
14:20 18.06.2026
31 дядото
14:20 18.06.2026
32 В частния бизнес има работа.
До коментар #3 от "Скромен държавен служител":Като не ви харесват държавните заплати, преместете се. Ама такива май няма. Въртите, сучете, оплаквате се, но стоите на държавна хранилка.
Коментиран от #34
14:21 18.06.2026
33 Ехаааа
14:24 18.06.2026
34 Скромен държавен служител
До коментар #32 от "В частния бизнес има работа.":Защо така нещо трудно се разбираме? Не сме говорили че търсим работа , а заплати !
Да работи маймуната , да стане човек !
Коментиран от #41
14:30 18.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цеко Сифоня
Любен Дилов!
Колкото по-малко, толкова по-малко и по-
добре! 240 хрантутници на гърба на народа!
14:38 18.06.2026
37 Никой не казва
14:39 18.06.2026
38 пери
14:43 18.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 за маЛтинчо
15:00 18.06.2026
41 Тъй де, тъй....
До коментар #34 от "Скромен държавен служител":Важното е заплати високи да има, а работата, тя е за маймуните. То за това добрата стара Европа запада.. :–(
15:01 18.06.2026