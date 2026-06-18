Пеевски иска пенсия за пострадалите от Възродителния процес

Пакет законопроекти, свързани с правата представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на т.нар. възродителен процес и на българските граждани в Република Турция внесе парламентарната група на ДПС, съобщиха от пресцентъра на формацията.
В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани и в Изборния кодекс.
Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на "възродителния процес" и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. По този начин ще се гарантира, че служител, който в бъдеще си позволи да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран, се посочва в съобщението.
Законопроектът предвижда и механизъм, който ще реши проблема с възстановяването на имената на починалите български граждани, станали жертва на насилственото преименуване.
В мотивите вносителите посочват, че е дошло времето това изменение и допълнение на закона да получи широка подкрепа, с което да бъде поправена грешката, допусната от тогавашния тоталитарен режим спрямо турската и мюсюлманската общност.
В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предлага усъвършенстване на действащата правна уредба, регламентираща социалната и моралната реабилитация на лицата, пострадали от репресивните действия на тоталитарния комунистически режим в България, посочват от формацията.
От ДПС предлагат и преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от страна на държавната власт.
Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс премахва изискванията за уседналост при упражняването на активното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от България.
Сред предложенията е и отпадане на езиковото ограничение и тези граждани на Европейския съюз, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други да имат възможността да направят информиран избор.
В мотивите се посочва, че предлаганите изменения са в съответствие с Конституцията България, принципите на всеобщото, равно и пряко избирателно право, както и демократичните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, насочени към осигуряване на възможно най-широко участие на гражданите в обществения и политическия живот.
На 4 март тази година на първо гласуване депутатите от предишното правителство не приеха да бъдат заличени в ЕСГРАОН насилствено наложените по време на т.нар. възродителен процес имена. Тогава народните представители гласуваха проект за промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али и група народни представители от "Алианс за права и свободи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А,пък
15:15 18.06.2026
2 супер нагла маторица
15:16 18.06.2026
3 хехе
15:16 18.06.2026
4 Индже Войвода
Радев, не се мотай ами прибери прасето в кочината!
Коментиран от #35
15:16 18.06.2026
5 🦜🦜🦜🦜🦜🦜🦜
15:16 18.06.2026
6 по време на възродителния процес
И двете са съвсем нормани за всяка демокрация.
Основният проблем - бързане и ръчкане.
Ако има пострадали от това бтързане и ръчкане, нека бъдат обезщетени семействата им.
Само че аз настоявам и за обезщетения на пострадалите от демоКРАДския процес. Същия с който станахте милиардери. Малко български смейства има не пострадали. И още по-малко спечелили.
Коментиран от #36
15:18 18.06.2026
7 Красимир Петров
Коментиран от #48
15:18 18.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван Попов
15:19 18.06.2026
10 нагъл шопар с плитки номера за повече
амче вадете от чекмеджетата и им давайте на амуджите преизбирачи
15:20 18.06.2026
11 Тургут Йозал беше добър човек!
Коментиран от #71, #82
15:20 18.06.2026
12 Никси
15:20 18.06.2026
13 Красимир Петров
До коментар #8 от "Мицкоски":А ви храните шиптъри,Албанци,ци,гани и др.подобни
15:22 18.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 На много хора не им достига стаж
Радев, за този проблем защо не помислиш?
15:23 18.06.2026
18 По-добре
15:23 18.06.2026
19 Пеевски
15:24 18.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
15:25 18.06.2026
23 тоз пък
15:25 18.06.2026
24 Чочо
Да им ги даде от неговите ,крадените !!!
15:25 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да им даде собствени пари
15:26 18.06.2026
27 1488
15:26 18.06.2026
28 Смър на турците,
15:27 18.06.2026
29 Цвете
15:27 18.06.2026
30 Интересно
Докога ще го угояваме този ш0пар? Не е ли готов вече?
Коментиран от #62
15:28 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 матей
15:28 18.06.2026
33 Жожи
15:28 18.06.2026
34 Без име
Коментиран от #45
15:29 18.06.2026
35 Интересно
До коментар #4 от "Индже Войвода":Прави се на интересен пред електората си, да трупа ПР.
Старите му 3иган ски номера.
15:29 18.06.2026
36 Реалист
До коментар #6 от "по време на възродителния процес":Отвори границите защото аскера беше на щик на границата:)
15:29 18.06.2026
37 дЕбеляН
15:29 18.06.2026
38 Куйбишев
Коментиран от #75
15:30 18.06.2026
39 провинциалист
Коментиран от #97
15:30 18.06.2026
40 Реалист
До коментар #8 от "Мицкоски":500 ко? Години ли ве? :))
Коментиран от #49
15:30 18.06.2026
41 Омерзително!
Да се мразим, за да не потърсим сметка на ликвидаторите, грабителите и разпределящите порции.
Това дебело момче защо не е затвора?
15:30 18.06.2026
42 Без име
Коментиран от #86
15:31 18.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Класически българин
15:31 18.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Аааааа
Вина има, мерките били са леко закъсняли.
15:33 18.06.2026
47 Ачо
15:33 18.06.2026
48 Левски 1914
До коментар #7 от "Красимир Петров":Ами милионите на ФАЛИРАЛИЯ отбор?
15:35 18.06.2026
49 Никси
До коментар #40 от "Реалист":Не бе 500 чирки да му излезнат по седалищните части на Мицукоски и още толко бръмки на езико и херписи на устата !!!.
15:35 18.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 По един шут
Коментиран от #63
15:36 18.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Възpожденец 🇧🇬
15:37 18.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Довечера е възможен
15:38 18.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този Крадец !
Да си изплати Реалните пенсии на хората с Увреждания !
Така както е регламентирано в Конвенцията на ООН !
За правата на Хората с Увреждания !
Ипосле да Говори За Друго !
30 Години !
Кражби !
Мошенничество !
И Ограбване на Хората с Увреждания !
Тук !
Има и Конституция !
И Закон !
Тук !
Има ли Закон ?
Или няма Закон !
И Къде се намират Тези Феодали !
Тотална Дискриминаия !
Навсякъде !
Във Всичко !
Да Мародерстват Тези Хора ?
15:39 18.06.2026
58 Трябва
15:39 18.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 В Такъв Случай !
И На Жертвите !
На Демократично - Феодалния процес !
В България !
Каквито са !
Всички пенсионери !
И Хората с Увреждания !
Както и на Всички Деца !
Жертва на този !
Демократично - Феодален !
„
Процес !
15:43 18.06.2026
61 Иван 1
15:44 18.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Циганите Да си Ги вземат С тях !
До коментар #51 от "По един шут":Да им Пеят !
Точно така !
Както са ги Докарали !
Тук !
15:46 18.06.2026
64 Наглост ДъПъСарска
15:47 18.06.2026
65 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
15:48 18.06.2026
66 Дзак
15:48 18.06.2026
67 азз
15:51 18.06.2026
68 Пешо z
15:54 18.06.2026
69 Радев
15:54 18.06.2026
70 Русенец
Питам българомохамеданите: Как го оставяте да се гаври с болезнени за вас въпроси, за да си трупа актив на името? Наистина ли не виждате, как ви използва?
15:55 18.06.2026
71 Никси
До коментар #11 от "Тургут Йозал беше добър човек!":Я ти не ми се обяснявай като Ученичка а кажи за Атентата на Гара Буново колко Деца и Жени Български Загинаха , за това Бай Тошо ви е изселил щото сте щели да ни запалите Държавата и сега искате Пенция наглеци ТЕКИВА я марш у Анадола веднага , Пенсия ли оня Дека Реза порциите от баницата та взима от залъка на Българските Деца , сакайте си му я от него Пенцията !!!.
15:55 18.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 КАЧВАЙ ГИ
ЕЙ,АМА ХЕМ ПРОZZД,ХЕМ ИНАГЪЛ.
15:57 18.06.2026
74 Факт
15:59 18.06.2026
75 ИМА ОЩЕ
До коментар #38 от "Куйбишев":МАЛКО РАБОТА.
ТРЯБВА ДА МУ СЕ ПОДСИЛИ НАРА,ЧЕ МНОГО СЕ Е ОХРАНИЛ.
16:00 18.06.2026
76 си пън
16:01 18.06.2026
77 БАРС
16:03 18.06.2026
78 Папуц
ДПС беше трийсет години във властта , защо не го направи , ами сега , когато са в опозиция, грухчо се сетил!
16:04 18.06.2026
79 Ппдб-ли
16:07 18.06.2026
80 Той не знае че те
Никой не ги пренебрегва
Работят и живеят спокойно
16:08 18.06.2026
81 Уфруд
Дай им това, което смота от КТБ и от несметните ти богатства.
Нещо май си за масажиране.
16:24 18.06.2026
82 гост
До коментар #11 от "Тургут Йозал беше добър човек!":Още ли ви се пие българска кръв ? Този път ще се задавите, вече не е 14век.
16:29 18.06.2026
83 Тоя нещо навири нос.
Абе, свинишън. Всички бивши и настоящи депутета о кметове сте с ограмни финансови и материални ресурси. Има да раздавате пенсии до следващия Възродителен процес. Няма да ви озори много, защото наближава.
16:30 18.06.2026
84 Ха ха ха ха ха ха ха
16:42 18.06.2026
85 Снежанка Димитрова
Това което се случи с мохамеданите е дело на ЦК на БКП, българският народ не участваше в това престъпление.
Кой ще плати на българите от Тракия и Македония, които бяха клани и прокудени от домовете си след Илинденското въстание и ПСВ.
Стига е бъркал в раните с нечистоплътни.цели.
Коментиран от #88
16:44 18.06.2026
86 На мен ми ги платиха
До коментар #42 от "Без име":Ама родът от години си е живял там и съответно си е плащал и данъци за земята. Лесно е, отиваш във валийстворо в Одрин, казваш на кой си наследник, къде ти е бил имота, проверяват в данъчните регистри и си готов. Много хора го направиха. Сега, ако си наследник на тези които през 1912 дойдоха след погромите на българската армия и се самонастаниха в обезлюдените домове на убитите турци и после през 1913 бягаха през глава няма да стане, няма да получиш нищо. Обикновено тези дето ревете постоянно сте точно такива.
16:44 18.06.2026
87 Дебилия
ПБ да започва ревизия на всички твои фирми,сделки
16:45 18.06.2026
88 След като искаш БКП да плаща
До коментар #85 от "Снежанка Димитрова":Отиди да искаш и султана да ти плати
Коментиран от #98
16:46 18.06.2026
89 пол
16:48 18.06.2026
90 българина
16:56 18.06.2026
91 Снежанка Димитрова
Кой ще плати на трудовите хора щетите от кражбите за този криминален преход
Стига популизъм, започнете да учите история и спрете да ограбвате бъдещето на българите.
16:57 18.06.2026
92 дядото
16:59 18.06.2026
93 Тоя видя,че губи избиратели!
17:00 18.06.2026
94 Да им я даде
17:01 18.06.2026
95 мхм
17:01 18.06.2026
96 Да бе да
17:03 18.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Снежанка Димитрова
До коментар #88 от "След като искаш БКП да плаща":Не редовите членове на БКП, а ЦК и номенклатурата, които вършиха безобразия в тези райони и изкупиха на безценица имотите на изселниците. Тези, които тероризираха това население и издевателствата по-районите управления на милицията. Сега тяхните отрочета се правят на борци за справедливост
17:09 18.06.2026
99 Така е
17:10 18.06.2026
100 Ей ся веч...!
17:11 18.06.2026
101 Българин
17:13 18.06.2026