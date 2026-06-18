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Пеевски иска пенсия за пострадалите от Възродителния процес

Пеевски иска пенсия за пострадалите от Възродителния процес

18 Юни, 2026 15:12 1 413 101

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  • делян пеевски-
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  • пострадали-
  • възродителет процес-
  • дпс-
  • българия

ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на мюсюлманската общност

Пеевски иска пенсия за пострадалите от Възродителния процес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пакет законопроекти, свързани с правата представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на т.нар. възродителен процес и на българските граждани в Република Турция внесе парламентарната група на ДПС, съобщиха от пресцентъра на формацията.

В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани и в Изборния кодекс.

Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на "възродителния процес" и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. По този начин ще се гарантира, че служител, който в бъдеще си позволи да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран, се посочва в съобщението.

Законопроектът предвижда и механизъм, който ще реши проблема с възстановяването на имената на починалите български граждани, станали жертва на насилственото преименуване.

В мотивите вносителите посочват, че е дошло времето това изменение и допълнение на закона да получи широка подкрепа, с което да бъде поправена грешката, допусната от тогавашния тоталитарен режим спрямо турската и мюсюлманската общност.

В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предлага усъвършенстване на действащата правна уредба, регламентираща социалната и моралната реабилитация на лицата, пострадали от репресивните действия на тоталитарния комунистически режим в България, посочват от формацията.

От ДПС предлагат и преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от страна на държавната власт.

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс премахва изискванията за уседналост при упражняването на активното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от България.

Сред предложенията е и отпадане на езиковото ограничение и тези граждани на Европейския съюз, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други да имат възможността да направят информиран избор.

В мотивите се посочва, че предлаганите изменения са в съответствие с Конституцията България, принципите на всеобщото, равно и пряко избирателно право, както и демократичните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, насочени към осигуряване на възможно най-широко участие на гражданите в обществения и политическия живот.

На 4 март тази година на първо гласуване депутатите от предишното правителство не приеха да бъдат заличени в ЕСГРАОН насилствено наложените по време на т.нар. възродителен процес имена. Тогава народните представители гласуваха проект за промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али и група народни представители от "Алианс за права и свободи".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А,пък

    98 4 Отговор
    Останалите пенсионери Пенсия за пострадалите от Демокрацита!!!

    15:15 18.06.2026

  • 2 супер нагла маторица

    69 2 Отговор
    бананова държава

    15:16 18.06.2026

  • 3 хехе

    98 2 Отговор
    няма лошо прасето да бръкне в саковете с пари които изнесе за Дубай и да раздава наволя.

    15:16 18.06.2026

  • 4 Индже Войвода

    110 2 Отговор
    Айде, тоя усети жегата и започва с Етническия въпрос.
    Радев, не се мотай ами прибери прасето в кочината!

    Коментиран от #35

    15:16 18.06.2026

  • 5 🦜🦜🦜🦜🦜🦜🦜

    9 2 Отговор
    Или 🐔🐔🐔🐔🐔

    15:16 18.06.2026

  • 6 по време на възродителния процес

    58 2 Отговор
    България направи основно 2 неща - сложи ов - ова на фамилии и отвори границите с Турция.
    И двете са съвсем нормани за всяка демокрация.
    Основният проблем - бързане и ръчкане.
    Ако има пострадали от това бтързане и ръчкане, нека бъдат обезщетени семействата им.

    Само че аз настоявам и за обезщетения на пострадалите от демоКРАДския процес. Същия с който станахте милиардери. Малко български смейства има не пострадали. И още по-малко спечелили.

    Коментиран от #36

    15:18 18.06.2026

  • 7 Красимир Петров

    57 1 Отговор
    Да им даде от откраднатите милиарди

    Коментиран от #48

    15:18 18.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван Попов

    44 2 Отговор
    Пеевски и Борисов да им отпуснат

    15:19 18.06.2026

  • 10 нагъл шопар с плитки номера за повече

    49 1 Отговор
    гласуващи лапнишарани

    амче вадете от чекмеджетата и им давайте на амуджите преизбирачи

    15:20 18.06.2026

  • 11 Тургут Йозал беше добър човек!

    4 26 Отговор
    Аскера се заканваше за 3 часа да е в Софето да нашока канчетата на раята!

    Коментиран от #71, #82

    15:20 18.06.2026

  • 12 Никси

    21 1 Отговор
    А да ги возиме у тигань и да им четиме Вестник Работническо Дело не искаш ли , и я сакам пенсия от Станянци Първа Категория но заради Иван Костов не може да я хванем точно за 3 месеца а само на крайчък ми се измазульй , да да ако беше до 2000 година включително а той я направи до 99 година , втора имам много но нямам годините за пенсия и жалко че влачихме тия железа у Студ ,Кал и Прах за нема никой и после девиза е "ЗА МЕРСИ НЕ МЕ ТЪРСИ" !!!.

    15:20 18.06.2026

  • 13 Красимир Петров

    20 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мицкоски":

    А ви храните шиптъри,Албанци,ци,гани и др.подобни

    15:22 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На много хора не им достига стаж

    29 2 Отговор
    защото 90- те години бачкаха за новите чорбаджии без осигуровки за да оцелеят!
    Радев, за този проблем защо не помислиш?

    15:23 18.06.2026

  • 18 По-добре

    35 1 Отговор
    по един билет за анадола на всички карабини

    15:23 18.06.2026

  • 19 Пеевски

    38 0 Отговор
    нахлузи чалмата.

    15:24 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    На 400 000 в Турция как ще плащаме пенсии.

    15:25 18.06.2026

  • 23 тоз пък

    54 0 Отговор
    Тази партия май стана доста етническа! Още ли ще стои в парламента? Чии интереси обслужва?

    15:25 18.06.2026

  • 24 Чочо

    37 0 Отговор
    Чудесно.
    Да им ги даде от неговите ,крадените !!!

    15:25 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да им даде собствени пари

    40 0 Отговор
    Милярди е откраднал тоя Шопар.

    15:26 18.06.2026

  • 27 1488

    33 1 Отговор
    по хубаво от Възродителния процес в бг не е ставало

    15:26 18.06.2026

  • 28 Смър на турците,

    10 8 Отговор
    сингяните и мигрите

    15:27 18.06.2026

  • 29 Цвете

    33 0 Отговор
    АБЕ, ДЕБЕЛО ЧУЧАЛО, ВЗЕМИ СЕ В РЪЦЕТЕ И ВЪРНИ ПАРИТЕ ОТ КТБ ЛАФКА И БУЛГАРТАБАК. ТАКА ЩЕ ИМА ПАРИ ЗА " ТВОЙТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ " И ЗА БЪЛГАРИТЕ, КОЕТО Е ПО ВАЖНО. СПРИЯТЕЛИХТЕ ЛИ СЕ С ЧИЧО РУМЕН? КАТО ТЕ ГЛЕДАМЕ ОЩЕ НЕ СИ ПОВЯХНАЛ.ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ, ЩЕ ТЕ ТОРМОЗИМ ДО ТОГАВА, ДОКАТО НЕ ВЪЗСТАНОВИШ ПАРИТЕ ОТ КТБ, ТАКА КАКТО ТИ СЕ ПОДИГРА С БЪЛГАРИТЕ. ЗАПОМНИ ГО. 🐷🐙🤦‍♂️🤷‍♀️🚔🐷👨‍🎓

    15:27 18.06.2026

  • 30 Интересно

    42 1 Отговор
    А за пострадалите от баташкото клане?
    Докога ще го угояваме този ш0пар? Не е ли готов вече?

    Коментиран от #62

    15:28 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 матей

    35 0 Отговор
    Мекере долно,, а кой ще обезщети помаците и кой е майчиният им език! Това говедо не е българско!

    15:28 18.06.2026

  • 33 Жожи

    27 0 Отговор
    Крадливи мръш ляци. Да се изземе краденото от Доган и Пеевски

    15:28 18.06.2026

  • 34 Без име

    25 2 Отговор
    Ужас. Накъде ще бягаме, българи? Територията очевадно изгубихме, а народа го доят и е ..ат кой откъдето свари.

    Коментиран от #45

    15:29 18.06.2026

  • 35 Интересно

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "Индже Войвода":

    Прави се на интересен пред електората си, да трупа ПР.
    Старите му 3иган ски номера.

    15:29 18.06.2026

  • 36 Реалист

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "по време на възродителния процес":

    Отвори границите защото аскера беше на щик на границата:)

    15:29 18.06.2026

  • 37 дЕбеляН

    20 0 Отговор
    То в този случай, трябва да дадът и на всчики Българи които пострадаха от това.. Дивиденти няма да извлечеш от това баце Дебеляне..

    15:29 18.06.2026

  • 38 Куйбишев

    27 0 Отговор
    На тоя не му ли е готова вече килията ?

    Коментиран от #75

    15:30 18.06.2026

  • 39 провинциалист

    17 3 Отговор
    А сега защо масово сменят имената на братчедите от маалата с български?

    Коментиран от #97

    15:30 18.06.2026

  • 40 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мицкоски":

    500 ко? Години ли ве? :))

    Коментиран от #49

    15:30 18.06.2026

  • 41 Омерзително!

    28 0 Отговор
    Ето това е действие на подклаждана омраза на етническа основа.
    Да се мразим, за да не потърсим сметка на ликвидаторите, грабителите и разпределящите порции.
    Това дебело момче защо не е затвора?

    15:30 18.06.2026

  • 42 Без име

    30 1 Отговор
    А земите ни в Одринска Тракия кога ще платят? Моите предци са бягали оттам. За нас пенсии ор Турция КОГА?

    Коментиран от #86

    15:31 18.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Класически българин

    14 0 Отговор
    Вика аз направих магистрали и всичко,дойде на власт ограби цялата държава.Гледа тиквено-Банкянски хахаха

    15:31 18.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Аааааа

    11 2 Отговор
    Агент Пеевски, въпросът с Възродителният процес не е тема нито за Социалното министерство, нито за НОИ.
    Вина има, мерките били са леко закъсняли.

    15:33 18.06.2026

  • 47 Ачо

    19 0 Отговор
    Има ли още за пенсиониране от Турция,бе?Те се пенсионираха всички или с фалфиш стаж,или с фалшиви епикризи.Ако не вярвате проверете!

    15:33 18.06.2026

  • 48 Левски 1914

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Ами милионите на ФАЛИРАЛИЯ отбор?

    15:35 18.06.2026

  • 49 Никси

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Реалист":

    Не бе 500 чирки да му излезнат по седалищните части на Мицукоски и още толко бръмки на езико и херписи на устата !!!.

    15:35 18.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 По един шут

    15 3 Отговор
    към анадола за турците, покръстване на помаклар, а циганите в сапунерки

    Коментиран от #63

    15:36 18.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Възpожденец 🇧🇬

    5 14 Отговор
    Аз искам пенсиите на членовете на БКП, да се изравни с минималната (да не бъдем животни като тях да я отнемаме напълно). Режима е обявен за престъпен и участниците в него са също престъпници !

    15:37 18.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Довечера е възможен

    12 1 Отговор
    възпламенителен процес на централите на дпс в цяла България

    15:38 18.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този Крадец !

    10 0 Отговор
    Най напред !

    Да си изплати Реалните пенсии на хората с Увреждания !

    Така както е регламентирано в Конвенцията на ООН !

    За правата на Хората с Увреждания !

    Ипосле да Говори За Друго !

    30 Години !

    Кражби !

    Мошенничество !

    И Ограбване на Хората с Увреждания !

    Тук !

    Има и Конституция !

    И Закон !

    Тук !

    Има ли Закон ?

    Или няма Закон !

    И Къде се намират Тези Феодали !

    Тотална Дискриминаия !

    Навсякъде !

    Във Всичко !

    Да Мародерстват Тези Хора ?

    15:39 18.06.2026

  • 58 Трябва

    11 0 Отговор
    да има пенсии за активните борци против фашизъма и капитализъма...... Дали?

    15:39 18.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 В Такъв Случай !

    14 0 Отговор
    Трябва да се отпуснат Пенсии !

    И На Жертвите !

    На Демократично - Феодалния процес !

    В България !

    Каквито са !

    Всички пенсионери !

    И Хората с Увреждания !

    Както и на Всички Деца !

    Жертва на този !

    Демократично - Феодален !

    Процес !

    15:43 18.06.2026

  • 61 Иван 1

    11 0 Отговор
    Дебеляне ,то не останаха живи на които да се плаща,а за загиналите хора след атентатите и край с този процес остави хората на мира.

    15:44 18.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Циганите Да си Ги вземат С тях !

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "По един шут":

    Да им Пеят !

    Точно така !

    Както са ги Докарали !

    Тук !

    15:46 18.06.2026

  • 64 Наглост ДъПъСарска

    6 5 Отговор
    Същите заблуди дрънкаше и агент Сава - най-успешният проект на ДС и КГБ, чудовищеот, което въртеше на пръста си цялата държава, комунистите от престъпната и кървава БКП и креатурата на БКП - Боко Тиквата от СИК - Банкя! И агент Сава все дрънкаше за съд за виновниците за "Възродителния процес", нооотва беше само за заблуда на нещастните турци и помаци, които здраво манипулиарше и експлоатилаше, най-вече благодарение на местните кметове на ДъПъСъто! Всъщност, самият агент Сава, познат и като Аамед Доган, е свиреп функционер на ДС, лично е участвал в смяната на имената! Да, ама нито БКП -то, нито ГЕРБа на СИКаджийската мутра смееха да му се опълчат! Напротив - клякаха и изпълняваха нарежданията му, както сега изпълняват и тези на уродливото 190- кибограмово Прасе! Че защо чакахте 36 годиин, за да поискате съд за престъпниците - комунисти, чието дело е срамният и позорен "Възродителен процес" - една много черна страница в многовековната ни история! Може би даже най-черната! Ама то пък, като си помисли човек, всички старници, написани от престъпната и кървава БКП са черни!

    15:47 18.06.2026

  • 65 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 0 Отговор
    Еми да я изкара от джоба си и да им е плаща ,,и без това е милиардер с откраднати от нас народни пари да е,Б,,а и прасето мръсно нагло

    15:48 18.06.2026

  • 66 Дзак

    11 0 Отговор
    А пенсия заради Прехода и Мутрите от 90-те има ли?

    15:48 18.06.2026

  • 67 азз

    10 0 Отговор
    А аз искам Коледа за пеевски....

    15:51 18.06.2026

  • 68 Пешо z

    10 0 Отговор
    Шопара да отива в Турция.

    15:54 18.06.2026

  • 69 Радев

    6 1 Отговор
    Не става. Ако им я плащаш ти, сфински, тогава - да. Иначе ще искаш, когато спечелиш изборите.

    15:54 18.06.2026

  • 70 Русенец

    11 0 Отговор
    Аман от популизъм на гърба на електората.
    Питам българомохамеданите: Как го оставяте да се гаври с болезнени за вас въпроси, за да си трупа актив на името? Наистина ли не виждате, как ви използва?

    15:55 18.06.2026

  • 71 Никси

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тургут Йозал беше добър човек!":

    Я ти не ми се обяснявай като Ученичка а кажи за Атентата на Гара Буново колко Деца и Жени Български Загинаха , за това Бай Тошо ви е изселил щото сте щели да ни запалите Държавата и сега искате Пенция наглеци ТЕКИВА я марш у Анадола веднага , Пенсия ли оня Дека Реза порциите от баницата та взима от залъка на Българските Деца , сакайте си му я от него Пенцията !!!.

    15:55 18.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 КАЧВАЙ ГИ

    8 1 Отговор
    НА ФАЛКОНА И ГИ ВОДИ В ДУБАЙ,АМА НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ!
    ЕЙ,АМА ХЕМ ПРОZZД,ХЕМ ИНАГЪЛ.

    15:57 18.06.2026

  • 74 Факт

    8 0 Отговор
    Да знаете, че това нагло prase е готово на много по-омерзителни действия, само и само да се закрепи на хранилката.

    15:59 18.06.2026

  • 75 ИМА ОЩЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Куйбишев":

    МАЛКО РАБОТА.
    ТРЯБВА ДА МУ СЕ ПОДСИЛИ НАРА,ЧЕ МНОГО СЕ Е ОХРАНИЛ.

    16:00 18.06.2026

  • 76 си пън

    9 0 Отговор
    свинчо,плати ги ти нали си загрижен за хората,а и милиони девиденти имаш

    16:01 18.06.2026

  • 77 БАРС

    9 2 Отговор
    А КОГА ЩЕ ИМА КОНПЕСПЦИЯ НА ПОТОМЦИИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ДЕТО СЕ ИЗСЕЛИХА ОТ ОДРИНСКА ТРАКИЯ И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ

    16:03 18.06.2026

  • 78 Папуц

    12 1 Отговор
    Поредната извратена идея , на един бъдещ затворник.
    ДПС беше трийсет години във властта , защо не го направи , ами сега , когато са в опозиция, грухчо се сетил!

    16:04 18.06.2026

  • 79 Ппдб-ли

    7 3 Отговор
    Съгласни сме! И на хомосексуалистите с потъпкани права също!

    16:07 18.06.2026

  • 80 Той не знае че те

    9 1 Отговор
    Се върнаха и тук останаха по доволни
    Никой не ги пренебрегва
    Работят и живеят спокойно

    16:08 18.06.2026

  • 81 Уфруд

    4 0 Отговор
    Искаш ли един чепат.
    Дай им това, което смота от КТБ и от несметните ти богатства.
    Нещо май си за масажиране.

    16:24 18.06.2026

  • 82 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тургут Йозал беше добър човек!":

    Още ли ви се пие българска кръв ? Този път ще се задавите, вече не е 14век.

    16:29 18.06.2026

  • 83 Тоя нещо навири нос.

    2 2 Отговор
    От как се срещна с турския министър нещо се посъвзе.
    Абе, свинишън. Всички бивши и настоящи депутета о кметове сте с ограмни финансови и материални ресурси. Има да раздавате пенсии до следващия Възродителен процес. Няма да ви озори много, защото наближава.

    16:30 18.06.2026

  • 84 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Пеевски да си запише час в приемното време на чичо Румен. И да отслабнем малко. 50 кг

    16:42 18.06.2026

  • 85 Снежанка Димитрова

    2 1 Отговор
    Пак на гърба на българския народ иска да прави пиар.
    Това което се случи с мохамеданите е дело на ЦК на БКП, българският народ не участваше в това престъпление.
    Кой ще плати на българите от Тракия и Македония, които бяха клани и прокудени от домовете си след Илинденското въстание и ПСВ.
    Стига е бъркал в раните с нечистоплътни.цели.

    Коментиран от #88

    16:44 18.06.2026

  • 86 На мен ми ги платиха

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Без име":

    Ама родът от години си е живял там и съответно си е плащал и данъци за земята. Лесно е, отиваш във валийстворо в Одрин, казваш на кой си наследник, къде ти е бил имота, проверяват в данъчните регистри и си готов. Много хора го направиха. Сега, ако си наследник на тези които през 1912 дойдоха след погромите на българската армия и се самонастаниха в обезлюдените домове на убитите турци и после през 1913 бягаха през глава няма да стане, няма да получиш нищо. Обикновено тези дето ревете постоянно сте точно такива.

    16:44 18.06.2026

  • 87 Дебилия

    3 0 Отговор
    Защо не ги прие по време на предишното мафиотско управление бе Магнитски.
    ПБ да започва ревизия на всички твои фирми,сделки

    16:45 18.06.2026

  • 88 След като искаш БКП да плаща

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Снежанка Димитрова":

    Отиди да искаш и султана да ти плати

    Коментиран от #98

    16:46 18.06.2026

  • 89 пол

    2 0 Отговор
    Кога нас тракийците Турция ще ни обещети?Баба ми разказваше как са колели бременни и пеленачета,а реката червена от кръвта на закланите българи!

    16:48 18.06.2026

  • 90 българина

    1 0 Отговор
    първо повдига въпроса сега, като дава козове на Ердоган при преговорите с Боташ, за да си изтъргува козовете и да се намаже, така Радев ще итстъпи магистрали на концесия на турски фирми, щото тука нямаме ....Второ като си говорим за етнически нерешени проблеми, Турция плати ли репарациите за изселването на хиляди, които е признала с договор? Трето за 500 г еничарство,което включва не само смяна на имената, незнам да е ибезщетен който и да е българин!

    16:56 18.06.2026

  • 91 Снежанка Димитрова

    1 1 Отговор
    Господина да предложи първо всички участници и тези,които се облагодетелстваха.от този позор да бъдат осъдени и имуществото им да се конфискува в полза на ощетените. Не народа да плаща за идиотщините им
    Кой ще плати на трудовите хора щетите от кражбите за този криминален преход
    Стига популизъм, започнете да учите история и спрете да ограбвате бъдещето на българите.

    16:57 18.06.2026

  • 92 дядото

    2 0 Отговор
    аз пък искам:- всеки гражданин да избира религията си свободно,но гражданите на българия да са с български имена,както е по света

    16:59 18.06.2026

  • 93 Тоя видя,че губи избиратели!

    3 0 Отговор
    И заложи на старата етническа карта,белким съживи скелети от гардероба...

    17:00 18.06.2026

  • 94 Да им я даде

    1 0 Отговор
    пари нали си има. Няма що да плащам и на тях. Репресиите на комунизма бяха срещу всички нормални българи. Хайде всички да получаваме пенсийка, може ли?

    17:01 18.06.2026

  • 95 мхм

    1 0 Отговор
    а на пострадалите от фалшивите тестове кога ?

    17:01 18.06.2026

  • 96 Да бе да

    2 0 Отговор
    Е все си мислех, че това нещо е стигнало дъното, но ето че ме опроверга отново. Браво Диляне, майстор си! А и имаш опита на твоя учител Ахмед. Явно следваш неговите стъпки - а дано ...

    17:03 18.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "След като искаш БКП да плаща":

    Не редовите членове на БКП, а ЦК и номенклатурата, които вършиха безобразия в тези райони и изкупиха на безценица имотите на изселниците. Тези, които тероризираха това население и издевателствата по-районите управления на милицията. Сега тяхните отрочета се правят на борци за справедливост

    17:09 18.06.2026

  • 99 Така е

    0 0 Отговор
    Не е законно на хората да се сменят имената насилствено, да бъдат бити и пращани в Белене. Трябва да получат обезщетения.

    17:10 18.06.2026

  • 100 Ей ся веч...!

    1 0 Отговор
    ТоА ни се прави на интересен,ръчкайки жарта на отдавна изгаснал огън,с цел извличане на политически дивиденти...!

    17:11 18.06.2026

  • 101 Българин

    0 0 Отговор
    Тази мутра иска пенсии за убийците от гара Буново и се гордее че е синклеровски последовател,това англосаксонски бугарин

    17:13 18.06.2026

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