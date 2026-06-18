Пеевски иска пенсия за пострадалите от Възродителния процес

Пакет законопроекти, свързани с правата представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на т.нар. възродителен процес и на българските граждани в Република Турция внесе парламентарната група на ДПС, съобщиха от пресцентъра на формацията.

В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани и в Изборния кодекс.

Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на "възродителния процес" и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. По този начин ще се гарантира, че служител, който в бъдеще си позволи да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран, се посочва в съобщението.

Законопроектът предвижда и механизъм, който ще реши проблема с възстановяването на имената на починалите български граждани, станали жертва на насилственото преименуване.

В мотивите вносителите посочват, че е дошло времето това изменение и допълнение на закона да получи широка подкрепа, с което да бъде поправена грешката, допусната от тогавашния тоталитарен режим спрямо турската и мюсюлманската общност.

В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предлага усъвършенстване на действащата правна уредба, регламентираща социалната и моралната реабилитация на лицата, пострадали от репресивните действия на тоталитарния комунистически режим в България, посочват от формацията.

От ДПС предлагат и преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от страна на държавната власт.

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс премахва изискванията за уседналост при упражняването на активното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от България.

Сред предложенията е и отпадане на езиковото ограничение и тези граждани на Европейския съюз, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други да имат възможността да направят информиран избор.

В мотивите се посочва, че предлаганите изменения са в съответствие с Конституцията България, принципите на всеобщото, равно и пряко избирателно право, както и демократичните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, насочени към осигуряване на възможно най-широко участие на гражданите в обществения и политическия живот.

На 4 март тази година на първо гласуване депутатите от предишното правителство не приеха да бъдат заличени в ЕСГРАОН насилствено наложените по време на т.нар. възродителен процес имена. Тогава народните представители гласуваха проект за промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али и група народни представители от "Алианс за права и свободи".