Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове

Посолството на България в Скопие призова да не се допуска блокиране на граничните пунктове и пътищата между България и Северна Македония. Това се посочва в публикация на официалната страница на дипломатическата мисия във фейсбук, подписана от българския посланик в Северна Македония Желязко Радуков.
От посолството благодарят на българските институции, организации и граждани за изразената подкрепа към мисията „в настоящите особено трудни условия“.
На 15 юни мъж подпали два автомобила на посолството ни в Скопие. Палежът се случи пред очите на служители от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, които не са предприели действия да предотвратят инцидента.
В същото време дипломатическото представителство заявява, че подкрепя „правото на мирен граждански протест като основно право във всяко истински демократично общество“, но отправя и апел „да не се провокира блокиране на гранични пунктове или пътища между България и Северна Македония“.
Според посолството националният интерес на България изисква страната да остане отворена към своите югозападни съседи, като насърчава културния обмен, контактите между разделени семейства, както и икономическото сътрудничество и търговията.
„Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата“, посочват от мисията. Оттам допълват, че именно чрез поддържането на връзките между двете общества може да се подчертае близостта между народите и ползите както от общата история, така и от „общото ни бъдеще в Обединена Европа“.
В публикацията се подчертава още, че изразяването на недоволство и тревога във връзка със събитията в Скопие следва да има „конструктивен и европейски характер“.
Посолството отправя и послание към определени медийни и обществени фигури в Северна Македония, като определя за „неоснователно и непродуктивно“ квалифицирането на български организации като „антимакедонски“ заради различни оценки относно двустранните отношения и политиките на властите в Скопие.
Според дипломатическата мисия плурализмът е съществен белег на демокрацията и неговото проявление „не е насочено „срещу“ никого“, а има за цел да насърчава обществения диалог и да създава предпоставки за по-добро разбирателство между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
22:18 18.06.2026
2 Град Крива паланка
Коментиран от #13, #24
22:19 18.06.2026
3 Яшар
Коментиран от #9, #25
22:20 18.06.2026
4 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #7
22:22 18.06.2026
5 Хипотетично
22:27 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БайБоцимир
До коментар #4 от "Муткурова , Пазарджик":С омраза няма да стане. Не всички в Македония са съгласни действията на техните управляващи. Не е нужно да се конфронтираме и с нормалните хора там.
Коментиран от #11, #12
22:29 18.06.2026
8 Гост
22:38 18.06.2026
9 Гост
До коментар #3 от "Яшар":Смотаняк имаш ли български документи.
Коментиран от #23
22:40 18.06.2026
10 Перо
22:40 18.06.2026
11 Перо
До коментар #7 от "БайБоцимир":Джендо, изборите подсказват за зомбираното население, освен ако не са манипулирани!
22:42 18.06.2026
12 Обикновените
До коментар #7 от "БайБоцимир":хора скърцат със зъби към управляващите ги, както у нас, така и у тях.
Няма как да намразя братовчедите на дедите ми за кефа на сърбоманите.
22:44 18.06.2026
13 Улав
До коментар #2 от "Град Крива паланка":Не те слуша главата
22:44 18.06.2026
14 Цуци
22:48 18.06.2026
15 0000
22:54 18.06.2026
16 РЕАЛИСТ
Жена ми е македонка и ги знам , какви са.
Коментиран от #21
22:58 18.06.2026
17 Исторически парк
23:01 18.06.2026
18 Радев
23:02 18.06.2026
19 някой в скопие
предлагам посланника да се напръска с церезит стоп мухъл
23:04 18.06.2026
20 Макеподобна маймуна
23:08 18.06.2026
21 Сменяй щом жена ти е маке!
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":За нищо не стават гумените глави!Ще го разбереш по- трудният начин действай!
Коментиран от #22
23:09 18.06.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Сменяй щом жена ти е маке!":На нас с жени македонки ни дават по-рано пенсия, щото не живеем много. Ама това са лични проблеми, аз гледам по-мащабно, държавнически, дет се вика.
23:13 18.06.2026
23 Ти къв си
До коментар #9 от "Гост":От средновековниците ли?
23:33 18.06.2026
24 Водещата
До коментар #2 от "Град Крива паланка":държава е България, а другата - Северна Македония, така се изписват и България е в ЕС и Шенген
23:37 18.06.2026
25 Смешар
До коментар #3 от "Яшар":не злобей, ние сме древна държава, красиви сме и вървим напред, а ти ква тв.р си
23:43 18.06.2026
26 Тато
23:44 18.06.2026