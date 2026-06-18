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Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове

Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове

18 Юни, 2026 22:15 1 039 26

  • скопие-
  • желязко радуков-
  • рсм

От посолството благодарят на българските институции, организации и граждани за изразената подкрепа

Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Посолството на България в Скопие призова да не се допуска блокиране на граничните пунктове и пътищата между България и Северна Македония. Това се посочва в публикация на официалната страница на дипломатическата мисия във фейсбук, подписана от българския посланик в Северна Македония Желязко Радуков.

От посолството благодарят на българските институции, организации и граждани за изразената подкрепа към мисията „в настоящите особено трудни условия“.

На 15 юни мъж подпали два автомобила на посолството ни в Скопие. Палежът се случи пред очите на служители от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, които не са предприели действия да предотвратят инцидента.

В същото време дипломатическото представителство заявява, че подкрепя „правото на мирен граждански протест като основно право във всяко истински демократично общество“, но отправя и апел „да не се провокира блокиране на гранични пунктове или пътища между България и Северна Македония“.

Според посолството националният интерес на България изисква страната да остане отворена към своите югозападни съседи, като насърчава културния обмен, контактите между разделени семейства, както и икономическото сътрудничество и търговията.

„Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата“, посочват от мисията. Оттам допълват, че именно чрез поддържането на връзките между двете общества може да се подчертае близостта между народите и ползите както от общата история, така и от „общото ни бъдеще в Обединена Европа“.

В публикацията се подчертава още, че изразяването на недоволство и тревога във връзка със събитията в Скопие следва да има „конструктивен и европейски характер“.

Посолството отправя и послание към определени медийни и обществени фигури в Северна Македония, като определя за „неоснователно и непродуктивно“ квалифицирането на български организации като „антимакедонски“ заради различни оценки относно двустранните отношения и политиките на властите в Скопие.

Според дипломатическата мисия плурализмът е съществен белег на демокрацията и неговото проявление „не е насочено „срещу“ никого“, а има за цел да насърчава обществения диалог и да създава предпоставки за по-добро разбирателство между двете страни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    16 3 Отговор
    Македония не е , и дори за африканския съюз.

    22:18 18.06.2026

  • 2 Град Крива паланка

    3 12 Отговор
    Как да блокирате граници , като балгариа и Македония е в НАТО ,какво скате

    Коментиран от #13, #24

    22:19 18.06.2026

  • 3 Яшар

    4 13 Отговор
    Българите незнам дали са хубави или лоши хора но все още живеят в средновековието ...поне 30-50 % от тях

    Коментиран от #9, #25

    22:20 18.06.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    15 2 Отговор
    Български посланик в Македония звучи доста смешно

    Коментиран от #7

    22:22 18.06.2026

  • 5 Хипотетично

    7 2 Отговор
    Сърбоманите провокират с всякакви средства , за да докажат лъжеидеята си, че българите са основен враг в миналото, в сегашно и в бъдещето на живеещите на територията на настоящата Северна Македония.

    22:27 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БайБоцимир

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Муткурова , Пазарджик":

    С омраза няма да стане. Не всички в Македония са съгласни действията на техните управляващи. Не е нужно да се конфронтираме и с нормалните хора там.

    Коментиран от #11, #12

    22:29 18.06.2026

  • 8 Гост

    11 2 Отговор
    Нека махнат българските лични карти на макетата и да идват само със визи.

    22:38 18.06.2026

  • 9 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Смотаняк имаш ли български документи.

    Коментиран от #23

    22:40 18.06.2026

  • 10 Перо

    5 2 Отговор
    Тоя трябва да бъде сменен, безгръбначно джендърско животно от прехода! Явно е бил куфар в МВнР, нищо че е имал отношение към Балканите! Няма никаква приемственост със старите кримки, които разбираха нещата от вътре и от вън, стила и методите на работа на УДБ-а, които още контролират положението в РСМ, те и отрочетата зад които стоят!

    22:40 18.06.2026

  • 11 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "БайБоцимир":

    Джендо, изборите подсказват за зомбираното население, освен ако не са манипулирани!

    22:42 18.06.2026

  • 12 Обикновените

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "БайБоцимир":

    хора скърцат със зъби към управляващите ги, както у нас, така и у тях.
    Няма как да намразя братовчедите на дедите ми за кефа на сърбоманите.

    22:44 18.06.2026

  • 13 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Крива паланка":

    Не те слуша главата

    22:44 18.06.2026

  • 14 Цуци

    1 1 Отговор
    Най важното е да не се блокират , а да се затворят окончателно

    22:48 18.06.2026

  • 15 0000

    1 1 Отговор
    СВО това е

    22:54 18.06.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Абе, някой разбира ли какъв е проблемът в отношенията ни с Македония? Натискане ги, да признаят българско малцинство у тях, а премълчаваме, че цялата пиринска Македония в България е населена с македонско малцинство. Чули ли сте , как си говорят местните в Банско. Това не е български език. Ванга винаги е твърдяла, че е македонка, а не българка
    Жена ми е македонка и ги знам , какви са.

    Коментиран от #21

    22:58 18.06.2026

  • 17 Исторически парк

    0 0 Отговор
    БЛОКАДА!

    23:01 18.06.2026

  • 18 Радев

    0 0 Отговор
    НАРЕЖДАМ ПЪЛНА БЛОКАДА И ЕМБАРГО! И ПОЖИЗНЕНО ВЕТО ЗА ЕС!

    23:02 18.06.2026

  • 19 някой в скопие

    2 0 Отговор
    е напълнил памперса да него наритат шиптиристите и сега се прави на медиатор
    предлагам посланника да се напръска с церезит стоп мухъл

    23:04 18.06.2026

  • 20 Макеподобна маймуна

    0 0 Отговор
    Не трябва да се обръща особено внимание на сърбоманите в Скопие.Целта им е провокация , скандал , търсене на внимание.Трябва ни твърда позиция и игнориране.

    23:08 18.06.2026

  • 21 Сменяй щом жена ти е маке!

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    За нищо не стават гумените глави!Ще го разбереш по- трудният начин действай!

    Коментиран от #22

    23:09 18.06.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сменяй щом жена ти е маке!":

    На нас с жени македонки ни дават по-рано пенсия, щото не живеем много. Ама това са лични проблеми, аз гледам по-мащабно, държавнически, дет се вика.

    23:13 18.06.2026

  • 23 Ти къв си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    От средновековниците ли?

    23:33 18.06.2026

  • 24 Водещата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Крива паланка":

    държава е България, а другата - Северна Македония, така се изписват и България е в ЕС и Шенген

    23:37 18.06.2026

  • 25 Смешар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    не злобей, ние сме древна държава, красиви сме и вървим напред, а ти ква тв.р си

    23:43 18.06.2026

  • 26 Тато

    0 0 Отговор
    Затваряите Границата с тези селяни да минават през Сръбските си господари.

    23:44 18.06.2026

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