Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове

Посолството на България в Скопие призова да не се допуска блокиране на граничните пунктове и пътищата между България и Северна Македония. Това се посочва в публикация на официалната страница на дипломатическата мисия във фейсбук, подписана от българския посланик в Северна Македония Желязко Радуков.

От посолството благодарят на българските институции, организации и граждани за изразената подкрепа към мисията „в настоящите особено трудни условия“.

На 15 юни мъж подпали два автомобила на посолството ни в Скопие. Палежът се случи пред очите на служители от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, които не са предприели действия да предотвратят инцидента.

В същото време дипломатическото представителство заявява, че подкрепя „правото на мирен граждански протест като основно право във всяко истински демократично общество“, но отправя и апел „да не се провокира блокиране на гранични пунктове или пътища между България и Северна Македония“.

Според посолството националният интерес на България изисква страната да остане отворена към своите югозападни съседи, като насърчава културния обмен, контактите между разделени семейства, както и икономическото сътрудничество и търговията.

„Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата“, посочват от мисията. Оттам допълват, че именно чрез поддържането на връзките между двете общества може да се подчертае близостта между народите и ползите както от общата история, така и от „общото ни бъдеще в Обединена Европа“.

В публикацията се подчертава още, че изразяването на недоволство и тревога във връзка със събитията в Скопие следва да има „конструктивен и европейски характер“.

Посолството отправя и послание към определени медийни и обществени фигури в Северна Македония, като определя за „неоснователно и непродуктивно“ квалифицирането на български организации като „антимакедонски“ заради различни оценки относно двустранните отношения и политиките на властите в Скопие.

Според дипломатическата мисия плурализмът е съществен белег на демокрацията и неговото проявление „не е насочено „срещу“ никого“, а има за цел да насърчава обществения диалог и да създава предпоставки за по-добро разбирателство между двете страни.