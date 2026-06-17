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Прокуратурата в Скопие обвини мъжа, запалил българските дипломатически автомобили

Прокуратурата в Скопие обвини мъжа, запалил българските дипломатически автомобили

17 Юни, 2026 11:52 548 8

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  • посолство-
  • скопие

Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила

Прокуратурата в Скопие обвини мъжа, запалил българските дипломатически автомобили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната прокуратура в Скопие е образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие, заподозрян в създаване на обща опасност по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония, във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие.

В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България заподозреният е причинил значителна опасност „за живота на хората и за имуществото в големи мащаби” със запалване на пожар.

Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил със запалка и веднага след като е причинил пожара, е напуснал мястото.

„Като се има предвид вида, характера и тежестта на въпросното престъпление, фактът, че то е извършено срещу две дипломатически превозни средства по обед, в центъра на Скопие, в период, когато честотата на придвижване на хора и превозни средства в тази част на града е висока, прокурорът прецени, че са налице очевидни обстоятелства, сочещи за наличието на условия за определяне на мярка за неотклонение и предложи на съда да определи такава мярка за сигурност по време на производството”, се казва в съобщението на прокуратурата.

От днешното съобщение на МВР в Северна Македония става ясно, че по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозряният е носил по време на престъплението. В полицейското управление заподозряният е признал, че е извършил престъплението.

В посочения от прокуратурата член от Наказателния кодекс се казва, че "който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, йонизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общоопасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хора или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Македонска наденица

    7 2 Отговор
    На бензиностанция е забранено да пълниш бутилки/шишета, тия в кой век живеят иначе в Европа искат.

    11:54 17.06.2026

  • 2 ще го пуснат воеводата макенски

    4 0 Отговор
    скоро да си създаде партийка

    11:57 17.06.2026

  • 3 дано освободят героя

    2 3 Отговор
    Защо са спрели върху тротоара ?

    11:58 17.06.2026

  • 4 Аце Пи.дерот

    3 2 Отговор
    Ке го напраим националнио ни херой!

    12:09 17.06.2026

  • 5 Този

    2 0 Отговор
    файърстартър ще смени Мицкоски, ще бъде новият антички герой от вълшебната приказка написана в Коминтерна, реализирана о Тито.
    Браво и Амин!

    12:15 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Григор

    0 0 Отговор
    Да припомним фактите. Имаше един български президент Жельо Митев Желев. Много демократичен! Та той настояваше ние да признаем първи в света новата държава Македония/сега Северна Македония/. Да признаем наша провинция за независима държава. Лудост някаква! "Демократична" лудост! И я признахме. Че и танкове дадохме на младата държава, щото държава без армия не може. Резултатът? Ами ето го! Злоба и омраза. Има и още. Пристига президента на тази държавица и казва на журналистите да задават въпросите си на английски! Как ви звучи?Докъде може да стигне злобата и омразата!

    12:32 17.06.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Обвинението не е за престъпление от омраза за което има една присъда, а е обвинен за присъда, за криминално или по непредпазливост престъпление с нанесени и възможни щети, за което има друга присъда, от 6 мес., до 5 г., но вероятно ще се размине с условна присъда, като предния подпалвач на културни център, който го направиха от престъпник в национален герой! Тия цигани ги оправя само жестоки санкции и бой по дървената и зомбирана глава! Ветото не е наказание, а оценка на политическото, културно, образователно /научно/ ниво на развитие за да се определи възможността на кандидата и дали отговаря на първоначалните критерии и условията за прием в ЕС!

    12:34 17.06.2026

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