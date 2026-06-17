Критичен доклад за РСМ, за първи път се говори за заличаването на България от исторически документи

Поредна ескалация на напрежението между София и Скопие, след като дипломатическите коли пред посолството ни в Северна Македония бяха запалени. Ще излязат ли наяве мотивите на извършителя, който е задържан, както и защо Скопие обвинява страната ни в хибридна война? Преди месец имаше и друг инцидент, при който беше счупен прозорец на посолството. Темата коментираха в студиото на "Тази сутрин" по бТВ журналистите Нина Спасова и Валерий Тодоров.
„Не трябва да се поддаваме на провокацията, защото това е поредната провокация. Непрекъснато се случват такива — не само атаката на посолството, а и атаки срещу българи, които са там, български македонци. Има и нападения. Наскоро беше осъден един българин от Велес на една година условно за това, че е направил коментар във фейсбук. Преди това бяха запалени културни центрове, но не виждаме реакция на властите, освен формалното осъждане на инцидента. До там спира всичко. Дори този човек - един певец, запалил центъра в Битоля, беше написал във фейсбук, че е горд с това, което е направил", коментира Нина Спасова.
"Явно този двоен аршин — че на едните нищо не се случва, а другите са наказани за елементарни неща и дори получават присъди — има значение. Този език на омразата, това непрекъснато внушаване на македонците, че ние сме „лошите“, отразяването в медиите - особено последните дни, явно заради предстоящото обсъждане на доклада за Северна Македония, се случиха недопустими неща. В интернет имаше журналисти, които показваха нецензурни жестове, имаше груби обиди и псувни по адрес на България", посочи тя.
"Всичко това явно кара обикновените македонци да реагират по някакъв начин. Дали са инспирирани или е случайност — не е ясно, както каза и той, защото официално мотивът не е ясен. Но неофициално се твърди, че е гледал репортаж за неправилно паркиране, че примерът бил с български дипломатически коли и затова е отишъл да ги запали. Дали това е така, не е ясно, но факт е, че атмосферата, която създават политиците в Северна Македония, има отражение", коментира Нина Спасова.
"Първо впечатление е, че винаги когато има подготовка за обсъждане на проблемите в Северна Македония, особено на доклада за напредъка, се случват инциденти, което навежда на мисълта, че случайностите не са чак толкова случайни. Разбира се, това е контрапродуктивно. Македонското общество е силно разделено, доколкото наблюдаваме ситуацията отстрани — опозицията има повече импулси към успокояване и търсене на път към ЕС, докато управляващата партия има по-различен подход", посочи Валерий Тодоров.
"От една страна това е резултат от езика на омразата, а от друга — показва, че обществото реагира негативно на българския натиск и темите за идентичността и езика", отбеляза той.
По думите му в момента плащаме "данък" на този език на омразата.
"Аз се опитвам да си представя какво ще се получи, ако Северна Македония бъде приета в ЕС. Натискът с този език и тези действия ще продължи. Учудващо е, че ЕС досега не реагира достатъчно категорично на тези прояви. Това са силови действия и дискриминация спрямо хора, които се идентифицират като българи", коментира Тодоров.
"Трябва да е ясно, че след 1945 г. има изкуствено създадена държава, с изкуствено създаден език, но която вече пише своята история, нека не подправят факти от нея", призова той.
Вчера разбрахме и че от представител на „Зелените“ в Австрия идва предложение да се обезцени тази комисия, която от години се опитва да реши спорните въпроси между двете страни.
"Винаги има такива депутати. Македония лобира сериозно и финансово, не само политически. Казват, че в тази австрийска кампания в защита на Северна Македония, включително и докладчикът, се е опитал да промени текстове — да отпадне една част от текста на доклада, която в крайна сметка е много важна", посочи Нина Спасова.
"Този път в доклада, който е силно критичен и казва, че Северна Македония буксува, че нищо не се случва и че няма реформи, за първи път се говори за изкривяване на историята, за фалшифицирани надписи и за заличаването на „българин“ и „България“ от много сериозни исторически документи, какъвто е Битолският надпис", коментира тя.
"Ясно е, че идеята е да се създава напрежение и чрез него да се оказва натиск върху Европейския съюз — да бъде приета държава, която използва враждебен език към съседна държава. Това противоречи на принципите от Копенхаген, така че аз лично смятам, че България трябва да реагира по-твърдо", отбеляза Валерий Тодоров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 подлъгахте ме
Знам нашето мнение. Напишете материал изцяло и само за позицията на ЕС.
Коментиран от #12, #23
09:44 17.06.2026
2 Е тоя път,ще станат работите!
...,, за първи път СЕ СЕ говори за заличаването на България от исторически документи"...!
Ей,ама може ли такова нещо?!
Едно заглавие не сте написали правилно,като хората ...!
Коментиран от #11
09:46 17.06.2026
3 В крайна сметка
Коментиран от #7
09:47 17.06.2026
4 Мукедонец
Коментиран от #9, #15, #27
09:48 17.06.2026
5 Герги
Коментиран от #32
09:49 17.06.2026
6 Бай Араб
Коментиран от #21
09:49 17.06.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "В крайна сметка":Ама ти май не разбираш, че хората не искат в никакъв ЕС и им е през оная работа Ганчо дали ги пускал у ЕС. Те ако в Брюксел решат да ги приемат, няма и да питат Ганчо съгласен ли е, или не.
09:49 17.06.2026
8 Без име
09:50 17.06.2026
9 Кривоверен алкаш
До коментар #4 от "Мукедонец":Ами сам си задай въпродса и сам си отговори...палите български центрове,коли на дипломатическата ни мисия с Скопие...биете български македонци...за пост в Фейсбук,наказанието е една година условно с три годишен изпитателен срок....ЗА ТОВА ГИ Е СТРАХ ДА СЕ ОБЯВЯТ ПУБЛИЧ1НО ЧЕ СА БЪЛГАРИ...много си промит,дали го осъзнаваш..
09:52 17.06.2026
10 Абе
09:52 17.06.2026
11 Браво!
До коментар #2 от "Е тоя път,ще станат работите!":Тоя път-бързо реагираха...👏!
09:53 17.06.2026
12 Да ти кажа
До коментар #1 от "подлъгахте ме":Нормално е представители на ЕС да охладнеят към България, след като нашите управници постоянно правят антиевропейски, русофилски изказвания.
Коментиран от #26
09:56 17.06.2026
13 Възмотен
Коментиран от #17, #20
09:56 17.06.2026
14 Шушумиги
09:58 17.06.2026
15 Ми тогава
До коментар #4 от "Мукедонец":да се отнемат българските паспорти на всички, които не са заявили, че са българи.
09:59 17.06.2026
16 Факт
09:59 17.06.2026
17 Ясно е
До коментар #13 от "Възмотен":Така е защото са копейки и ги командват от Москва
10:00 17.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Даааа
10:00 17.06.2026
20 По точно
До коментар #13 от "Възмотен":Нашите политици и управници са русофили. Каквото им нареди Путин, това правят.
Коментиран от #22, #25
10:01 17.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
До коментар #20 от "По точно":Особено тези от Възраждане и ПБ
10:04 17.06.2026
23 Така де
До коментар #1 от "подлъгахте ме":Ето един българин, който бил подлъган, че го вкарали в ЕС. Ми направете си референдума, излезте от ЕС и въпросът за членството на РСМ да се решава.
10:09 17.06.2026
24 Руснаков
10:10 17.06.2026
25 Аха...
До коментар #20 от "По точно":Докато съществуват хора с такова мислене, да величаят едни и да хулят други, без значение кои, няма да тръгнем напред! Трябва да мислим и да работим за нас, за България, за децата ни. Да защитаваме нашите интереси и да изкореним мафията. Да помним нашето, българско минало, такова каквото е с всички хубави и недотам хубави събития. Да не забравяме за да не повтаряме лошото. С хулене не става!
10:11 17.06.2026
26 Нормално
До коментар #12 от "Да ти кажа":е вече да охладнеят, след като ни вкараха-интегрираха изцяло в кошарата на ЕС. Сега там сме никой и няма къде да мърда ме.
10:12 17.06.2026
27 като питаш, да ти кажа!
До коментар #4 от "Мукедонец":Проблема е, че албанците присъстват в конститцията на РСМ като държавотворен народ и са защитени от закона при политическо или друг вид преследване или малтретиране. Това им дава възможност открито да заявят произхода си, без дасе страхуватот проблеми след това. Управляващите в РСМ най много от това се страхуват, че ако впишат българите в конституцията и всички без страх от преследване обявят българския си произход, тогава македонците ще станат малцинство. Каква Македония тпгава ще бъде без македонци.
10:14 17.06.2026
28 И още мисирки ООД
10:23 17.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 явер
10:30 17.06.2026
32 Сеят раздор
До коментар #5 от "Герги":Неее... , те в бившата Австро-Унгария добре знаят историята. От Сръбско-българскта война все насочват Сърбия към македонските земи и така прокапаха Хърватия,Словения и Босна. Те тия подръпнаха Кобурга да започне Междусъюзническата война,като го излъгаха,че ще му помогнат. Нищо ново -.австродоЙчовците пак сеят раздор.
10:38 17.06.2026
33 Именно, да реагираме твърдо
10:47 17.06.2026