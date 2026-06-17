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Критичен доклад за РСМ, за първи път се говори за заличаването на България от исторически документи

Критичен доклад за РСМ, за първи път се говори за заличаването на България от исторически документи

17 Юни, 2026 09:41 2 674 33

  • рсм-
  • доклад-
  • провокация

Поредна ескалация на напрежението между София и Скопие

Критичен доклад за РСМ, за първи път се говори за заличаването на България от исторически документи - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредна ескалация на напрежението между София и Скопие, след като дипломатическите коли пред посолството ни в Северна Македония бяха запалени. Ще излязат ли наяве мотивите на извършителя, който е задържан, както и защо Скопие обвинява страната ни в хибридна война? Преди месец имаше и друг инцидент, при който беше счупен прозорец на посолството. Темата коментираха в студиото на "Тази сутрин" по бТВ журналистите Нина Спасова и Валерий Тодоров.

„Не трябва да се поддаваме на провокацията, защото това е поредната провокация. Непрекъснато се случват такива — не само атаката на посолството, а и атаки срещу българи, които са там, български македонци. Има и нападения. Наскоро беше осъден един българин от Велес на една година условно за това, че е направил коментар във фейсбук. Преди това бяха запалени културни центрове, но не виждаме реакция на властите, освен формалното осъждане на инцидента. До там спира всичко. Дори този човек - един певец, запалил центъра в Битоля, беше написал във фейсбук, че е горд с това, което е направил", коментира Нина Спасова.

"Явно този двоен аршин — че на едните нищо не се случва, а другите са наказани за елементарни неща и дори получават присъди — има значение. Този език на омразата, това непрекъснато внушаване на македонците, че ние сме „лошите“, отразяването в медиите - особено последните дни, явно заради предстоящото обсъждане на доклада за Северна Македония, се случиха недопустими неща. В интернет имаше журналисти, които показваха нецензурни жестове, имаше груби обиди и псувни по адрес на България", посочи тя.

"Всичко това явно кара обикновените македонци да реагират по някакъв начин. Дали са инспирирани или е случайност — не е ясно, както каза и той, защото официално мотивът не е ясен. Но неофициално се твърди, че е гледал репортаж за неправилно паркиране, че примерът бил с български дипломатически коли и затова е отишъл да ги запали. Дали това е така, не е ясно, но факт е, че атмосферата, която създават политиците в Северна Македония, има отражение", коментира Нина Спасова.

"Първо впечатление е, че винаги когато има подготовка за обсъждане на проблемите в Северна Македония, особено на доклада за напредъка, се случват инциденти, което навежда на мисълта, че случайностите не са чак толкова случайни. Разбира се, това е контрапродуктивно. Македонското общество е силно разделено, доколкото наблюдаваме ситуацията отстрани — опозицията има повече импулси към успокояване и търсене на път към ЕС, докато управляващата партия има по-различен подход", посочи Валерий Тодоров.

"От една страна това е резултат от езика на омразата, а от друга — показва, че обществото реагира негативно на българския натиск и темите за идентичността и езика", отбеляза той.

По думите му в момента плащаме "данък" на този език на омразата.

"Аз се опитвам да си представя какво ще се получи, ако Северна Македония бъде приета в ЕС. Натискът с този език и тези действия ще продължи. Учудващо е, че ЕС досега не реагира достатъчно категорично на тези прояви. Това са силови действия и дискриминация спрямо хора, които се идентифицират като българи", коментира Тодоров.

"Трябва да е ясно, че след 1945 г. има изкуствено създадена държава, с изкуствено създаден език, но която вече пише своята история, нека не подправят факти от нея", призова той.

Вчера разбрахме и че от представител на „Зелените“ в Австрия идва предложение да се обезцени тази комисия, която от години се опитва да реши спорните въпроси между двете страни.

"Винаги има такива депутати. Македония лобира сериозно и финансово, не само политически. Казват, че в тази австрийска кампания в защита на Северна Македония, включително и докладчикът, се е опитал да промени текстове — да отпадне една част от текста на доклада, която в крайна сметка е много важна", посочи Нина Спасова.

"Този път в доклада, който е силно критичен и казва, че Северна Македония буксува, че нищо не се случва и че няма реформи, за първи път се говори за изкривяване на историята, за фалшифицирани надписи и за заличаването на „българин“ и „България“ от много сериозни исторически документи, какъвто е Битолският надпис", коментира тя.

"Ясно е, че идеята е да се създава напрежение и чрез него да се оказва натиск върху Европейския съюз — да бъде приета държава, която използва враждебен език към съседна държава. Това противоречи на принципите от Копенхаген, така че аз лично смятам, че България трябва да реагира по-твърдо", отбеляза Валерий Тодоров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подлъгахте ме

    17 3 Отговор
    да кликна с "Критичен доклад за РСМ", а целият материал са хрумките на тази местна женица.
    Знам нашето мнение. Напишете материал изцяло и само за позицията на ЕС.

    Коментиран от #12, #23

    09:44 17.06.2026

  • 2 Е тоя път,ще станат работите!

    15 0 Отговор
    Щом...
    ...,, за първи път СЕ СЕ говори за заличаването на България от исторически документи"...!
    Ей,ама може ли такова нещо?!
    Едно заглавие не сте написали правилно,като хората ...!

    Коментиран от #11

    09:46 17.06.2026

  • 3 В крайна сметка

    24 2 Отговор
    Не е задължително Северна Македония да влезе в ЕС в близките 10 години. Бяха ми мили, но мога да живея без тях.

    Коментиран от #7

    09:47 17.06.2026

  • 4 Мукедонец

    16 4 Отговор
    При продадени над 150 000 български паспорта , само 2800 се писаха българи на преброяването.Какъв процент са спрямо останалото население , че да се пишат в конституцията?Албанци се определиха една трета от населението а българи една десета!

    Коментиран от #9, #15, #27

    09:48 17.06.2026

  • 5 Герги

    23 0 Отговор
    Този ши...австриец да бъде обявен за персона нон грата..от къде на къде външен индивид,НЕзапознат с историята на двете държави които в миналото са били една държава,ще се опитва да фалшифицира Историята...

    Коментиран от #32

    09:49 17.06.2026

  • 6 Бай Араб

    10 15 Отговор
    Сега е моментът да действат македонците, докато управление то е в ръцете на Румен Радев, няма да има никакви реакции.Това е план на Кремъл.

    Коментиран от #21

    09:49 17.06.2026

  • 7 честен ционист

    14 7 Отговор

    До коментар #3 от "В крайна сметка":

    Ама ти май не разбираш, че хората не искат в никакъв ЕС и им е през оная работа Ганчо дали ги пускал у ЕС. Те ако в Брюксел решат да ги приемат, няма и да питат Ганчо съгласен ли е, или не.

    09:49 17.06.2026

  • 8 Без име

    18 1 Отговор
    А ние ги лекувахме за наша сметка.

    09:50 17.06.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мукедонец":

    Ами сам си задай въпродса и сам си отговори...палите български центрове,коли на дипломатическата ни мисия с Скопие...биете български македонци...за пост в Фейсбук,наказанието е една година условно с три годишен изпитателен срок....ЗА ТОВА ГИ Е СТРАХ ДА СЕ ОБЯВЯТ ПУБЛИЧ1НО ЧЕ СА БЪЛГАРИ...много си промит,дали го осъзнаваш..

    09:52 17.06.2026

  • 10 Абе

    7 4 Отговор
    Ди викним НАТУ да ги нападни, щот сами ни можим.

    09:52 17.06.2026

  • 11 Браво!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е тоя път,ще станат работите!":

    Тоя път-бързо реагираха...👏!

    09:53 17.06.2026

  • 12 Да ти кажа

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "подлъгахте ме":

    Нормално е представители на ЕС да охладнеят към България, след като нашите управници постоянно правят антиевропейски, русофилски изказвания.

    Коментиран от #26

    09:56 17.06.2026

  • 13 Възмотен

    18 0 Отговор
    Тук няма политици и държавници, а мишки.За това сърбоманите се гаврят с България. Срам и позор!

    Коментиран от #17, #20

    09:56 17.06.2026

  • 14 Шушумиги

    10 1 Отговор
    Колко им е къса паметта на макетата,колко бързо забравиха борбата за живот на нашите медици за децата от Кочани.Колко паспорти получават макетата,уж с бг самосъзнание,твърдейки че имат баба и дедо в бг?Лично съм свидетел колко от тях работят в ЕС,и по света,ползвайки наши паспорти.Но иначе се бият в гърдите щото във вените им тече кръвта на Александър Македонски.

    09:58 17.06.2026

  • 15 Ми тогава

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мукедонец":

    да се отнемат българските паспорти на всички, които не са заявили, че са българи.

    09:59 17.06.2026

  • 16 Факт

    13 4 Отговор
    Сев. Македония е същата изкуствено създадена държава, като Украйна...

    09:59 17.06.2026

  • 17 Ясно е

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Възмотен":

    Така е защото са копейки и ги командват от Москва

    10:00 17.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Даааа

    8 0 Отговор
    Който се отказва от своите корени и от рода си, го чака изчезване! Това важи за всички! Първо обезличаване, после заличаване и изчезване!

    10:00 17.06.2026

  • 20 По точно

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Възмотен":

    Нашите политици и управници са русофили. Каквото им нареди Путин, това правят.

    Коментиран от #22, #25

    10:01 17.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "По точно":

    Особено тези от Възраждане и ПБ

    10:04 17.06.2026

  • 23 Така де

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "подлъгахте ме":

    Ето един българин, който бил подлъган, че го вкарали в ЕС. Ми направете си референдума, излезте от ЕС и въпросът за членството на РСМ да се решава.

    10:09 17.06.2026

  • 24 Руснаков

    7 0 Отговор
    Всичко ще се разбере как е, ако Сърбия отвори публично архивите на УДБА,ама няма как да стане, защото всички лъжи на Мицков и Сие ще лъснат като гол г..

    10:10 17.06.2026

  • 25 Аха...

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "По точно":

    Докато съществуват хора с такова мислене, да величаят едни и да хулят други, без значение кои, няма да тръгнем напред! Трябва да мислим и да работим за нас, за България, за децата ни. Да защитаваме нашите интереси и да изкореним мафията. Да помним нашето, българско минало, такова каквото е с всички хубави и недотам хубави събития. Да не забравяме за да не повтаряме лошото. С хулене не става!

    10:11 17.06.2026

  • 26 Нормално

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да ти кажа":

    е вече да охладнеят, след като ни вкараха-интегрираха изцяло в кошарата на ЕС. Сега там сме никой и няма къде да мърда ме.

    10:12 17.06.2026

  • 27 като питаш, да ти кажа!

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мукедонец":

    Проблема е, че албанците присъстват в конститцията на РСМ като държавотворен народ и са защитени от закона при политическо или друг вид преследване или малтретиране. Това им дава възможност открито да заявят произхода си, без дасе страхуватот проблеми след това. Управляващите в РСМ най много от това се страхуват, че ако впишат българите в конституцията и всички без страх от преследване обявят българския си произход, тогава македонците ще станат малцинство. Каква Македония тпгава ще бъде без македонци.

    10:14 17.06.2026

  • 28 И още мисирки ООД

    5 0 Отговор
    Най-наказана и най-отхвърлената е натрапената любов! Нашите политици не спряха да се кълнат във вечна любов към отдавна посърбените българи в МАКЕДОНИЯ, а те в отговор ни засипват с обиди,клевети, омраза и насилие!

    10:23 17.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 явер

    1 0 Отговор
    Има една приказка "Ке е маке все е lajно" и е вярна. Това се неблагодарници, както и всички от Западната част на България, защото днес са македонци утре сърби, както им дойде.

    10:30 17.06.2026

  • 32 Сеят раздор

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Герги":

    Неее... , те в бившата Австро-Унгария добре знаят историята. От Сръбско-българскта война все насочват Сърбия към македонските земи и така прокапаха Хърватия,Словения и Босна. Те тия подръпнаха Кобурга да започне Междусъюзническата война,като го излъгаха,че ще му помогнат. Нищо ново -.австродоЙчовците пак сеят раздор.

    10:38 17.06.2026

  • 33 Именно, да реагираме твърдо

    0 0 Отговор
    Русия вече даде пример със СВО, под претекст, че на територията на съседна държава се дискриминират руски граждани. Русия също така претендира, че някои исторически факти се представят неправдоподобно. Не знам доколко е истина всичко това, но след като с такива аргументи може да се нахлуе в съседна страна с претенцията, че ще се раздаде справедливо правосъдие, не знам защо и ние не взимаме пример. "Северомакедонците" отдавна си го просят, да не говорим пък за Сърбия, зад която обаче стои подкрепата на една много, ама много силна държава, която уж ни е братска, ама не иска на Балканите да има голяма и силна България.

    10:47 17.06.2026

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