Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Отменят планираната блокада на три гранични пункта с РСМ

Отменят планираната блокада на три гранични пункта с РСМ

18 Юни, 2026 22:57 641 12

  • блокада-
  • гранични пунктове-
  • рсм

Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие

Отменят планираната блокада на три гранични пункта с РСМ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Насроченият за неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония (ГКПП) „Гюешево-Деве баир“, „Станке Лисичково-Делчево“ и „Златарево-Ново село“ засега се отменя. Това каза Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония“, цитиран от БНТ. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.

По думите на Стоянов организацията традиционно работи в координация с институциите и именно тази синхронност е довела до преценката, че към настоящия момент подобен тип протестни действия, включително дори краткотрайно блокиране на границата, биха били контрапродуктивни.

Той посочи още, че целта на инициативата е била да даде възможност за изразяване на гражданска позиция по теми, свързани с отношенията с Република Северна Македония и положението на българите там. В същото време обаче е било отчетено, че подобна форма на натиск може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс.

Стоянов съобщи, че вече са уведомени и отговорните институции, за да не се предприемат действия по организация и обезпечаване на протеста. По думите му това е направено с оглед оптимизиране на ресурсите и избягване на ненужно напрежение в граничните райони.

Председателят на фондацията подчерта, че съществува сериозен обществен интерес и натрупано обществено напрежение по темата, което той определи като „гражданска енергия“ и „справедлив гняв“. Според него тази енергия следва да бъде насочена към други продуктивни форми на действие.

В тази връзка от фондация „Македония“ ще предложат алтернативни инициативи, чрез които гражданите да могат да се включат активно и конструктивно. Подробности за тези действия ще бъдат представени на пресконференция, която ще се състои утре в централния клуб на БТА в София.

Очаква се по време на пресконференцията да бъдат изложени всички факти и обстоятелства около взетото решение, както и конкретни предложения за последващи граждански действия. От организацията подчертават, че макар протестът да се отменя на този етап, темата остава актуална и ще продължат да работят за ангажиране на обществото по нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо бе

    7 2 Отговор
    подложковци

    Коментиран от #6

    22:59 18.06.2026

  • 2 Македонец от Скопие

    2 5 Отговор
    Ние сме готови да впишем буга рете в конституцията, но не като буга ри , а като татари!

    Коментиран от #10

    23:04 18.06.2026

  • 3 со кротце

    3 0 Отговор
    Тези гранични пунктове са били напълно затворени в продължение на 45 социалистически години , за да може да укрепне сърбоманската ориентираност и изопачената историчарска пропаганда.
    Отворетите контакти разобличават пропагандата.

    23:06 18.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Желю Жабата селяндура от село Веселиново

    3 3 Отговор
    Първи в света призна тази измислена държава, след което и подари 100 танка!

    23:10 18.06.2026

  • 6 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "защо бе":

    всъщност няма и кой да иде. На Вардаро са 24/7 в истерия срещу България но тук фокуса на обществото е далеч от скопянската драма. Пишем си чат пат в нета като стане някоя скопянска простотия като тази с возилата но до там. Някой да тръгне циркове да прави по границите за сега не го виждам.

    23:13 18.06.2026

  • 7 Абсолютна грешка!

    3 1 Отговор
    Всякакви отношенията с приматите трябва да приключат веднъж завинаги!

    23:15 18.06.2026

  • 8 1111

    3 1 Отговор
    Аз не мога да разбера кой блокира - ако ние сме се отказали от блокиране, значи им лягаме, ако те блокирват - местим Го дружно и да се потапят в единственото си Езеро, няма кво да се занимаваме с неблагодарници...

    23:22 18.06.2026

  • 9 Юнака

    3 0 Отговор
    Дебилски изпълнения.

    23:30 18.06.2026

  • 10 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Македонец от Скопие":

    Кои сте вие, бе Саше Македонскийо, ве, вие сте изпаднали древни макета от Лунско!

    23:31 18.06.2026

  • 11 Като видите македонец

    1 0 Отговор
    винаги му пръдн€т€ в устата та да знае как му мирише мозъка гумен.
    Най-хубавият сапун се прави от македонци + сода каустик.

    23:42 18.06.2026

  • 12 Европеец

    0 0 Отговор
    браво,това е начинът! Те като са диви и елементарни да палят коли и клубове, ние не сме и няма да падаме до тяхното ниво!! Ние раздаваме рози на опонентите си, защото те не са ни врагове, а хора с които спорим.Както се пее в повечето народни песни от ония край - да се пукат душманите!

    23:45 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове