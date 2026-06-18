Отменят планираната блокада на три гранични пункта с РСМ

Насроченият за неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония (ГКПП) „Гюешево-Деве баир“, „Станке Лисичково-Делчево“ и „Златарево-Ново село“ засега се отменя. Това каза Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония“, цитиран от БНТ. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.
По думите на Стоянов организацията традиционно работи в координация с институциите и именно тази синхронност е довела до преценката, че към настоящия момент подобен тип протестни действия, включително дори краткотрайно блокиране на границата, биха били контрапродуктивни.
Той посочи още, че целта на инициативата е била да даде възможност за изразяване на гражданска позиция по теми, свързани с отношенията с Република Северна Македония и положението на българите там. В същото време обаче е било отчетено, че подобна форма на натиск може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс.
Стоянов съобщи, че вече са уведомени и отговорните институции, за да не се предприемат действия по организация и обезпечаване на протеста. По думите му това е направено с оглед оптимизиране на ресурсите и избягване на ненужно напрежение в граничните райони.
Председателят на фондацията подчерта, че съществува сериозен обществен интерес и натрупано обществено напрежение по темата, което той определи като „гражданска енергия“ и „справедлив гняв“. Според него тази енергия следва да бъде насочена към други продуктивни форми на действие.
В тази връзка от фондация „Македония“ ще предложат алтернативни инициативи, чрез които гражданите да могат да се включат активно и конструктивно. Подробности за тези действия ще бъдат представени на пресконференция, която ще се състои утре в централния клуб на БТА в София.
Очаква се по време на пресконференцията да бъдат изложени всички факти и обстоятелства около взетото решение, както и конкретни предложения за последващи граждански действия. От организацията подчертават, че макар протестът да се отменя на този етап, темата остава актуална и ще продължат да работят за ангажиране на обществото по нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 защо бе
Коментиран от #6
22:59 18.06.2026
2 Македонец от Скопие
Коментиран от #10
23:04 18.06.2026
3 со кротце
Отворетите контакти разобличават пропагандата.
23:06 18.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Желю Жабата селяндура от село Веселиново
23:10 18.06.2026
6 Защото
До коментар #1 от "защо бе":всъщност няма и кой да иде. На Вардаро са 24/7 в истерия срещу България но тук фокуса на обществото е далеч от скопянската драма. Пишем си чат пат в нета като стане някоя скопянска простотия като тази с возилата но до там. Някой да тръгне циркове да прави по границите за сега не го виждам.
23:13 18.06.2026
7 Абсолютна грешка!
23:15 18.06.2026
8 1111
23:22 18.06.2026
9 Юнака
23:30 18.06.2026
10 1111
До коментар #2 от "Македонец от Скопие":Кои сте вие, бе Саше Македонскийо, ве, вие сте изпаднали древни макета от Лунско!
23:31 18.06.2026
11 Като видите македонец
Най-хубавият сапун се прави от македонци + сода каустик.
23:42 18.06.2026
12 Европеец
23:45 18.06.2026