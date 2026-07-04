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Трафик в началото на уикенда: Ограничения за камиони на АМ „Тракия“ и АМ „Струма“

Трафик в началото на уикенда: Ограничения за камиони на АМ „Тракия“ и АМ „Струма“

4 Юли, 2026 07:56, обновена 4 Юли, 2026 08:02 637 3

  • пътна обстановка-
  • гранични пунктове-
  • ограничения

МВР и АПИ с актуални данни за пътната обстановка в страната и натовареността на граничните пунктове към 8.00 часа на 4 юли

Трафик в началото на уикенда: Ограничения за камиони на АМ „Тракия“ и АМ „Струма“ - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътищата от републиканската мрежа в страната са нормално проходими в първите часове на съботния ден, но се очаква пиково натоварване в посока морските и планинските курорти.

В сила влизат специални графици за движение на тежкотоварни автомобили, целящи облекчаване на трафика.

Сводка за катастрофи и жертви

По данни на Министерството на вътрешните работи, ситуацията по пътищата през последните часове се характеризира със следната статистика:

  • Тежки пътнотранспортни произшествия: 15 инцидента за изминалото денонощие.
  • Пострадали граждани: 19 души са ранени и са получили медицинска помощ.
  • Загинали: Няма регистрирани жертви на пътя в рамките на отчетния период.

Ограничения на движението и ремонти

  • Забрана за камиони над 12 тона: Днес, 4 юли, от 8:00 ч. до 12:00 ч. се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените направления – АМ "Тракия", Автомагистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п.в. „Симитли“ до п.в. „Кресна“ (в посока Бургас/Кулата). Като алтернативен маршрут шофьорите могат да използват Подбалканския път I-6.
  • АМ „Тракия“: Ремонтните дейности в област Стара Загора (от 218-и до 229-и км) приключиха успешно и движението там е изцяло възстановено в двете платна, което ще улесни пътуването към Черноморието.
  • Специални събития: На 4 и 5 юли се провежда „Рали Пампорово 2026“, поради което ще има временни затваряния на участъци около Пампорово, Смолян и Рожен, регулирани от „Пътна полиция“.
  • Военна техника: Днес продължава придвижването на личен състав и военна техника на Сухопътните войски по републиканските пътища, поради което се призовава за повишено внимание от страна на водачите.

Трафик по граничните пунктове

От Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщават, че трафикът на повечето места е в рамките на нормалното за летния сезон:

  • Граница с Турция: Трафикът е традиционно интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили на изход.
  • Граница с Румъния: Преминаването се осъществява нормално. Движението по „Дунав мост“ при Русе – Гюргево е напълно възстановено в двете платна след приключили ремонти.
  • Граница с Гърция, Сърбия и РС Македония: Преминаването през всички пунктове се извършва без сериозни забавяния или извънредни опашки

Източници: АПИ, МВР, БТА


България
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  • 1 Тиква

    1 0 Отговор
    Какъв уикенд?,пишите на български, заради такива "умни",19-25 годишните не знаят думите Авторитет,синоним, евентуално,пишите на Български.

    09:02 04.07.2026

  • 2 Винаги

    0 0 Отговор
    съм се чудил, що за глупости мислят МВР, а не вземат както е в Европа правилата за тежкотоварните. Неделя до 21 или 23ч имат забрана, с някои изключения (според товара)
    Допълнително могат да въведат и тези за температурата но и те са смешни. В Испания и Португалия няма такива, а там 35С са сутрин в 7ч 8м в годината
    Уж опита от други държави, ама минат през БГ призна става манджа с грозде

    09:29 04.07.2026

  • 3 Дайте път !

    1 0 Отговор
    На !

    Патакламата !

    09:35 04.07.2026

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