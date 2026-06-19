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Нова митническа такса за малки пратки от трети страни

Нова митническа такса за малки пратки от трети страни

19 Юни, 2026 11:27 1 711 36

  • мита-
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  • митнически такси-
  • пратки-
  • китай

През есента се очаква и въвеждане на мито за обработка на всяка пратка

Нова митническа такса за малки пратки от трети страни - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасяни от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 г. Темата беше коментирана в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS от Вяра Генова-Рудолф, началник на отдел „Връзки с обществеността“ в Агенция „Митници“. По думите ѝ най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай.

„Де факто те ще са най-засегнати от тази регулация, като 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай“, заяви Генова-Рудолф.

Тя посочи, че мащабът на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в ЕС са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думите ѝ именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима.

„Това са изключително голям обем от стоки, които на практика досега използваха облекчението за потребители и минаваха през една паралелна линия на търговския внос“, обясни тя.

Новата такса ще се събира чрез самите платформи. Генова-Рудолф уточни, че европейският законодател е посочил платформата като отговорно лице, тъй като тя и сега събира ДДС при поръчката. „Когато поръчва потребителят, заплаща и ДДС, и сега към него следва да се прибави и митническата такса“, каза представителят на Агенция „Митници“.

По думите ѝ потребителят би трябвало да вижда крайната цена още при покупката. Все още обаче не е ясно дали платформите ще показват таксата отделно, или ще я включват в цената на отделните продукти. „Потребителят би трябвало да вижда крайната цена, в която са изчислени всички данъци“, посочи Генова-Рудолф. Тя подчерта, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи условия.

Според нея новата мярка има както фискален, така и конкурентен ефект. От една страна, митата са собствен ресурс на Европейския съюз, който се преразпределя чрез различни програми. От друга - досегашният режим поставя в по-неблагоприятна позиция търговците, които внасят стоки по стандартния ред.

„Ако вие сте търговец, който купува стоки от Китай на едро, внася ги, те минават през всички възможни проверки, през заплащане на мито, имате складове, плащате на работници, имате онлайн магазин или физически магазин, създавате заетост - тези търговци са в неблагоприятно положение спрямо китайските платформи“, обясни тя.

Генова-Рудолф прогнозира, че новият режим може да доведе до промяна в модела на работа на големите платформи. Очакването е те все повече да внасят стоки в търговски количества в ЕС и след това да ги разпределят като вътреобщностни пратки. „В крайна сметка това ще донесе на потребителите още по-бърза доставка, още по-добра предвидимост в цените и справедливо облагане“, заяви тя.

Представителят на Агенция „Митници“ уточни, че таксата от 3 евро е само първа стъпка. По думите ѝ през есента се очаква и въвеждане на такса за обработка на всяка пратка. За пратки над 150 евро режимът остава както досега - облагането ще зависи от конкретния артикул и неговия митнически код.

Генова-Рудолф увери, че българските митници вече са адаптирали системите си към новите европейски изисквания. „В момента вървят тестове, към 1 юли ще имаме работеща система“, каза тя. В същото време уточни, че през България минава много малък дял от тези пратки като митническа обработка - под 1% от общия обем.

Тя предупреди, че около преходния период може да има неприятни изненади за част от потребителите. Възможно е пратки, поръчани преди 1 юли, но пристигнали след тази дата, да бъдат обложени с новата такса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    41 1 Отговор
    Все едно, Европа е и ще си остане абсолютно неконкурентна на Китай.

    11:35 19.06.2026

  • 2 ООрана държава

    49 1 Отговор
    Урсулата пак се чуди от къде да вземе пари че да праща на зеленко

    11:38 19.06.2026

  • 3 Герп боклуци

    40 3 Отговор
    Смятай 5.8 милярда пратки по 3 евро на пратка ще дерат тия от ес

    Коментиран от #4, #16

    11:38 19.06.2026

  • 4 Бъдеще

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "Герп боклуци":

    Не е на пратка, а е на всяка бройка от стоката в пратката...

    Коментиран от #13

    11:42 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    30 0 Отговор
    Елене Рудолф би ли обяснила как нещо струващо 1.8 евро в тему стига крайна цена 29.90 евро в магазина?

    11:47 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Глобата

    11 0 Отговор
    от 3 евро е на артикул плюс 20% ддс без значение дали изпращача ще ги натъпка в една пратка. Хубаво е да проверявате преди да пишете статии.

    11:47 19.06.2026

  • 9 Механик

    26 1 Отговор
    " Тя подчерта, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи условия"
    По-справедливи за КОГО??? М?
    ЕС е създаден да дере кожи, а не за да даде спокойствие и удобство за гражданите си!
    Не знам какви сме, след като търпим всичките регулационни РЕСТРИКЦИИ на тоя съюз. Скоро всичко ще е криминализирано, или ще се плаща скъпо. Всяка седмица нови рестрикции. Каквото и да направиш, или трябва да плащаш, или си под ударите на закона. Пууууу

    11:48 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЕВРОГЛУПАК

    24 2 Отговор
    Евроглупака може само да унищожи собственото си производство и после да наложи мито на вноса, за да накаже още повече европейците.

    11:50 19.06.2026

  • 12 ееее

    18 1 Отговор
    Няма да преборят китайския внос, какво то и да направят. Защото Китай произвежда изключително много и е без конкурнеция като цени. Бутиковите глупости за по стотици евро вече никой не ги купува.

    11:50 19.06.2026

  • 13 Без име

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бъдеще":

    Въвежда се фиксирано мито от 3 евро за всеки отделен артикул в пратката, а не върху общата стойност на колета. Т.е., ако поръчаш три тениски, един панталон и две шапки, ще платиш 9 евро.

    Коментиран от #30, #32

    11:51 19.06.2026

  • 14 Бойкот на О.Л.Хлъц

    22 1 Отговор
    Поредната ГЛУПОСТ на кръвопийците от SS.
    Ще поръчам нещо за 2€, а ще плащам такса 3 €, отделно че има и ДДС 20%...

    11:54 19.06.2026

  • 15 Добре, че

    18 2 Отговор
    Китай работи , мързеливата и фалирала колониална "Европа" вече духа таратора и ние барабар

    11:55 19.06.2026

  • 16 Някой

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Герп боклуци":

    Е, ами няма да ги спонсорираме. ези 5 млрд пратки ще паднат рязко на 1 млрд. Примерно.
    А и китайците няма да спят - ще направят още по-големи хъбове из Европа. Така, хем клиента няма да бъде товарен с излишни 3 евро на парче (ясно е, че ще има мита, които ще се начисляват на стоката, но няма да има 3 евра, които дразнят само като ги погледнеш), но и ще се съкрати времето за доставка до клиента.
    Европа не може да се опре на Китай. Щото ще бъде смачкана икономически, ако се пробва.

    11:56 19.06.2026

  • 17 УдоМача

    15 2 Отговор
    Проклет да е европейският съюз, амин!

    11:57 19.06.2026

  • 18 НЯКОЙ ПьОДАЛЛИБЕРАЛ

    15 2 Отговор
    Може ли да обясни как тази такса от 3 евро на артикул ще направи живота на българите по-добър или по-лесен?

    11:57 19.06.2026

  • 19 ТОВА Е НОВАТА ТАКСА ЗЕЛЕНСКИ

    11 1 Отговор
    Еврофашистите не успяха да ограбят Русия, затова сега ще грабят европийските народи.

    12:02 19.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тцтц

    7 0 Отговор
    От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасяни от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 г

    И за къв yи

    12:06 19.06.2026

  • 22 Питах

    5 0 Отговор
    Изкуствения интелект и той каза ясно ,че сделка извършена преди първи юли не се облага с новите такси защото е извършена и платена ПРЕДИ ПЪРВИ ЮЛИ . Пояснението на госпожата показва ,че тука не е така при което отново сме готино изключение от правилата. Подготвят се тестват ама това им е "мъгла" да те обложат и ако не ти се разправя от теб да мине

    12:09 19.06.2026

  • 23 Точат лиги

    5 0 Отговор
    Еврокрадците, но сметката е без кръчмар! Аз и близките ми спираме напълно да купуваме, нека си смятат милиардите пратки по 3 евро за всеки артикул. И без това сме се затрупали с боклучаци през годините.

    12:10 19.06.2026

  • 24 Лука

    11 1 Отговор
    Поръчвам калъфче за телефон 1 евро и фолио за телефон 0.5 евро и на поръчка 1.5 евро плщам 6 евро на Урсула, а от 2027 г. и митническа такса. Така е в клуба на богатите събират пари и от въздуха който дишаме .

    12:10 19.06.2026

  • 25 Иван

    6 0 Отговор
    Три евро в България имат една стойност а Германия съвсем друга . Докога ще позволява тия диваци да се гаврят с нас?!

    12:18 19.06.2026

  • 26 какво от това

    3 0 Отговор
    Солунското пристанище е китайско. И е в ЕС.

    12:18 19.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 трифон зарезан

    3 1 Отговор
    5,8 милиарда пратки по 12 евро = 70 милиарда евро само от дребните пратки
    И откъде ги взимат тия пари, като ЕС е фалирал.

    12:22 19.06.2026

  • 29 Каваров

    2 0 Отговор
    Защо като не може да произвеждате и не искате да продавате по-евтино да не сложите по 3 Евро на всяка една бройка от Китайска стока . Едати и икономика ,търговия и справедливост. И "Бананова " република не сме защото и бананите са внос . Нищо няма тука . Прости аборигени командвани от 400 мафиотско политически фамилии които ги крадат и ограбват постоянно от много години. Ма вярно сме много богати щом я търпим тази работа. И до кога ? До пълно унищожение на народ на 1350 години.

    12:23 19.06.2026

  • 30 Кокорев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    И така за държавата ,смятай в политически ръчички ,от твоя джоб на тези пари и 20 % ДДС . Голяма грижа за кой да прибере и как да прибере всичките ,до евроцент пари на остатъка от унищожен народ. За три дена всичко сами си вдигнахме с потребителското си поведение и без никакви бойкоти на магазини и монополисти . война имало на Мачо Пикчу . Сега нищо няма да намалят щом сте плащали и купували на скъпото . Значи можете и имате . Богаташи масово. Няма що . Изчезващи като порода овце. И за разлика от коня на Пржевалски с изключителните грижи да не изчезне ,за нас няма никой да си мръдне пръста .

    12:32 19.06.2026

  • 31 Вуте

    2 0 Отговор
    Алчността на ЕС политиците няма граници.

    12:35 19.06.2026

  • 32 Изброил си 6 артикула

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Не 9, а 18 евро ще дължиш

    Коментиран от #35

    12:35 19.06.2026

  • 33 Станчо

    0 0 Отговор
    Ако си купя например 50 болчета по 10 евроцента, колко ще е таксата?

    Коментиран от #36

    12:36 19.06.2026

  • 34 веско

    2 0 Отговор
    Тая мало...умната овца казва ,"" Тя подчерта, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи условия.""
    наглостта и простащината й да те убеждава за някава несъществуваща" справедливост" тая не само е глупава но и нахална като смята хората за балами .

    12:45 19.06.2026

  • 35 Изброил е ТРИ артикула

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Изброил си 6 артикула":

    Объркал си се...

    12:46 19.06.2026

  • 36 Мери

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Станчо":

    3 ЛевРо

    12:47 19.06.2026

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