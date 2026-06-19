Нова митническа такса за малки пратки от трети страни

От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасяни от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 г. Темата беше коментирана в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS от Вяра Генова-Рудолф, началник на отдел „Връзки с обществеността“ в Агенция „Митници“. По думите ѝ най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай.

„Де факто те ще са най-засегнати от тази регулация, като 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай“, заяви Генова-Рудолф.

Тя посочи, че мащабът на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в ЕС са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думите ѝ именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима.

„Това са изключително голям обем от стоки, които на практика досега използваха облекчението за потребители и минаваха през една паралелна линия на търговския внос“, обясни тя.

Новата такса ще се събира чрез самите платформи. Генова-Рудолф уточни, че европейският законодател е посочил платформата като отговорно лице, тъй като тя и сега събира ДДС при поръчката. „Когато поръчва потребителят, заплаща и ДДС, и сега към него следва да се прибави и митническата такса“, каза представителят на Агенция „Митници“.

По думите ѝ потребителят би трябвало да вижда крайната цена още при покупката. Все още обаче не е ясно дали платформите ще показват таксата отделно, или ще я включват в цената на отделните продукти. „Потребителят би трябвало да вижда крайната цена, в която са изчислени всички данъци“, посочи Генова-Рудолф. Тя подчерта, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи условия.

Според нея новата мярка има както фискален, така и конкурентен ефект. От една страна, митата са собствен ресурс на Европейския съюз, който се преразпределя чрез различни програми. От друга - досегашният режим поставя в по-неблагоприятна позиция търговците, които внасят стоки по стандартния ред.

„Ако вие сте търговец, който купува стоки от Китай на едро, внася ги, те минават през всички възможни проверки, през заплащане на мито, имате складове, плащате на работници, имате онлайн магазин или физически магазин, създавате заетост - тези търговци са в неблагоприятно положение спрямо китайските платформи“, обясни тя.

Генова-Рудолф прогнозира, че новият режим може да доведе до промяна в модела на работа на големите платформи. Очакването е те все повече да внасят стоки в търговски количества в ЕС и след това да ги разпределят като вътреобщностни пратки. „В крайна сметка това ще донесе на потребителите още по-бърза доставка, още по-добра предвидимост в цените и справедливо облагане“, заяви тя.

Представителят на Агенция „Митници“ уточни, че таксата от 3 евро е само първа стъпка. По думите ѝ през есента се очаква и въвеждане на такса за обработка на всяка пратка. За пратки над 150 евро режимът остава както досега - облагането ще зависи от конкретния артикул и неговия митнически код.

Генова-Рудолф увери, че българските митници вече са адаптирали системите си към новите европейски изисквания. „В момента вървят тестове, към 1 юли ще имаме работеща система“, каза тя. В същото време уточни, че през България минава много малък дял от тези пратки като митническа обработка - под 1% от общия обем.

Тя предупреди, че около преходния период може да има неприятни изненади за част от потребителите. Възможно е пратки, поръчани преди 1 юли, но пристигнали след тази дата, да бъдат обложени с новата такса.