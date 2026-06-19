Нова митническа такса за малки пратки от трети страни

От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасяни от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 г. Темата беше коментирана в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS от Вяра Генова-Рудолф, началник на отдел „Връзки с обществеността“ в Агенция „Митници“. По думите ѝ най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай.
„Де факто те ще са най-засегнати от тази регулация, като 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай“, заяви Генова-Рудолф.
Тя посочи, че мащабът на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в ЕС са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думите ѝ именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима.
„Това са изключително голям обем от стоки, които на практика досега използваха облекчението за потребители и минаваха през една паралелна линия на търговския внос“, обясни тя.
Новата такса ще се събира чрез самите платформи. Генова-Рудолф уточни, че европейският законодател е посочил платформата като отговорно лице, тъй като тя и сега събира ДДС при поръчката. „Когато поръчва потребителят, заплаща и ДДС, и сега към него следва да се прибави и митническата такса“, каза представителят на Агенция „Митници“.
По думите ѝ потребителят би трябвало да вижда крайната цена още при покупката. Все още обаче не е ясно дали платформите ще показват таксата отделно, или ще я включват в цената на отделните продукти. „Потребителят би трябвало да вижда крайната цена, в която са изчислени всички данъци“, посочи Генова-Рудолф. Тя подчерта, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи условия.
Според нея новата мярка има както фискален, така и конкурентен ефект. От една страна, митата са собствен ресурс на Европейския съюз, който се преразпределя чрез различни програми. От друга - досегашният режим поставя в по-неблагоприятна позиция търговците, които внасят стоки по стандартния ред.
„Ако вие сте търговец, който купува стоки от Китай на едро, внася ги, те минават през всички възможни проверки, през заплащане на мито, имате складове, плащате на работници, имате онлайн магазин или физически магазин, създавате заетост - тези търговци са в неблагоприятно положение спрямо китайските платформи“, обясни тя.
Генова-Рудолф прогнозира, че новият режим може да доведе до промяна в модела на работа на големите платформи. Очакването е те все повече да внасят стоки в търговски количества в ЕС и след това да ги разпределят като вътреобщностни пратки. „В крайна сметка това ще донесе на потребителите още по-бърза доставка, още по-добра предвидимост в цените и справедливо облагане“, заяви тя.
Представителят на Агенция „Митници“ уточни, че таксата от 3 евро е само първа стъпка. По думите ѝ през есента се очаква и въвеждане на такса за обработка на всяка пратка. За пратки над 150 евро режимът остава както досега - облагането ще зависи от конкретния артикул и неговия митнически код.
Генова-Рудолф увери, че българските митници вече са адаптирали системите си към новите европейски изисквания. „В момента вървят тестове, към 1 юли ще имаме работеща система“, каза тя. В същото време уточни, че през България минава много малък дял от тези пратки като митническа обработка - под 1% от общия обем.
Тя предупреди, че около преходния период може да има неприятни изненади за част от потребителите. Възможно е пратки, поръчани преди 1 юли, но пристигнали след тази дата, да бъдат обложени с новата такса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
11:35 19.06.2026
2 ООрана държава
11:38 19.06.2026
3 Герп боклуци
Коментиран от #4, #16
11:38 19.06.2026
4 Бъдеще
До коментар #3 от "Герп боклуци":Не е на пратка, а е на всяка бройка от стоката в пратката...
Коментиран от #13
11:42 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
11:47 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Глобата
11:47 19.06.2026
9 Механик
По-справедливи за КОГО??? М?
ЕС е създаден да дере кожи, а не за да даде спокойствие и удобство за гражданите си!
Не знам какви сме, след като търпим всичките регулационни РЕСТРИКЦИИ на тоя съюз. Скоро всичко ще е криминализирано, или ще се плаща скъпо. Всяка седмица нови рестрикции. Каквото и да направиш, или трябва да плащаш, или си под ударите на закона. Пууууу
11:48 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЕВРОГЛУПАК
11:50 19.06.2026
12 ееее
11:50 19.06.2026
13 Без име
До коментар #4 от "Бъдеще":Въвежда се фиксирано мито от 3 евро за всеки отделен артикул в пратката, а не върху общата стойност на колета. Т.е., ако поръчаш три тениски, един панталон и две шапки, ще платиш 9 евро.
Коментиран от #30, #32
11:51 19.06.2026
14 Бойкот на О.Л.Хлъц
Ще поръчам нещо за 2€, а ще плащам такса 3 €, отделно че има и ДДС 20%...
11:54 19.06.2026
15 Добре, че
11:55 19.06.2026
16 Някой
До коментар #3 от "Герп боклуци":Е, ами няма да ги спонсорираме. ези 5 млрд пратки ще паднат рязко на 1 млрд. Примерно.
А и китайците няма да спят - ще направят още по-големи хъбове из Европа. Така, хем клиента няма да бъде товарен с излишни 3 евро на парче (ясно е, че ще има мита, които ще се начисляват на стоката, но няма да има 3 евра, които дразнят само като ги погледнеш), но и ще се съкрати времето за доставка до клиента.
Европа не може да се опре на Китай. Щото ще бъде смачкана икономически, ако се пробва.
11:56 19.06.2026
17 УдоМача
11:57 19.06.2026
18 НЯКОЙ ПьОДАЛЛИБЕРАЛ
11:57 19.06.2026
19 ТОВА Е НОВАТА ТАКСА ЗЕЛЕНСКИ
12:02 19.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тцтц
И за къв yи
12:06 19.06.2026
22 Питах
12:09 19.06.2026
23 Точат лиги
12:10 19.06.2026
24 Лука
12:10 19.06.2026
25 Иван
12:18 19.06.2026
26 какво от това
12:18 19.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 трифон зарезан
И откъде ги взимат тия пари, като ЕС е фалирал.
12:22 19.06.2026
29 Каваров
12:23 19.06.2026
30 Кокорев
До коментар #13 от "Без име":И така за държавата ,смятай в политически ръчички ,от твоя джоб на тези пари и 20 % ДДС . Голяма грижа за кой да прибере и как да прибере всичките ,до евроцент пари на остатъка от унищожен народ. За три дена всичко сами си вдигнахме с потребителското си поведение и без никакви бойкоти на магазини и монополисти . война имало на Мачо Пикчу . Сега нищо няма да намалят щом сте плащали и купували на скъпото . Значи можете и имате . Богаташи масово. Няма що . Изчезващи като порода овце. И за разлика от коня на Пржевалски с изключителните грижи да не изчезне ,за нас няма никой да си мръдне пръста .
12:32 19.06.2026
31 Вуте
12:35 19.06.2026
32 Изброил си 6 артикула
До коментар #13 от "Без име":Не 9, а 18 евро ще дължиш
Коментиран от #35
12:35 19.06.2026
33 Станчо
Коментиран от #36
12:36 19.06.2026
34 веско
наглостта и простащината й да те убеждава за някава несъществуваща" справедливост" тая не само е глупава но и нахална като смята хората за балами .
12:45 19.06.2026
35 Изброил е ТРИ артикула
До коментар #32 от "Изброил си 6 артикула":Объркал си се...
12:46 19.06.2026
36 Мери
До коментар #33 от "Станчо":3 ЛевРо
12:47 19.06.2026