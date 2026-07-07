Каша с новите мита за малки пратки

Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него

Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за три раници е начислена такса от 3 евро, докато за три рокли сумата достига 10,80 евро. Според Найденова това най-вероятно е техническа грешка. „Това би трябвало да е грешка на платформата, тъй като артикулите са от един и същи вид и съгласно новите изисквания би трябвало да се начислят само 3 евро за тези три рокли“, заяви тя.

По думите ѝ част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. „Очакваме един преходен период, който да даде възможност на платформите да се адаптират към новите изисквания“, каза Найденова. Тя подчерта, че правилата са ясни, но прилагането им изисква техническо време за големите международни търговски платформи.

Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г. за пратки от държави извън ЕС. Според нея размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. „Ако включите 10 рокли, те би трябвало да бъдат обмитени с 3 евро. Но ако поръчате различни видове продукти - например козметика, обувки, плажна кърпа и бански костюм, тогава ще бъдат начислени по 3 евро за всеки вид артикул“, обясни тя.

Найденова беше категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. „Митото трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. Потребителят не трябва да бъде ангажиран в този процес“, подчерта тя.

Според изпълнителния директор на Българската Е-комерс асоциация по-важният въпрос пред потребителите не е дали поръчките ще поскъпнат с няколко евро, а дали закупуваните продукти отговарят на европейските изисквания за безопасност. „Първото нещо, на което трябва да обърнат внимание потребителите, е безопасността на продуктите“, каза Найденова.

Тя припомни, че наскоро Европейската комисия е наложила санкция от 200 млн. евро на една от големите китайски платформи заради продажба на забранени стоки в Европейския съюз. По думите ѝ най-често става въпрос за бебешки играчки, козметика и продукти, които са в пряк контакт с кожата.

„Не цената трябва да бъде водещият критерий при избора на продукт, а неговата безопасност“, обобщи Найденова.