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Каша с новите мита за малки пратки

Каша с новите мита за малки пратки

7 Юли, 2026 10:38 1 546 27

  • малки пратки-
  • безопасност на продуктите-
  • безопасност на пътя-
  • мита

Временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г. за пратки от държави извън ЕС

Каша с новите мита за малки пратки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него

Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за три раници е начислена такса от 3 евро, докато за три рокли сумата достига 10,80 евро. Според Найденова това най-вероятно е техническа грешка. „Това би трябвало да е грешка на платформата, тъй като артикулите са от един и същи вид и съгласно новите изисквания би трябвало да се начислят само 3 евро за тези три рокли“, заяви тя.

По думите ѝ част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. „Очакваме един преходен период, който да даде възможност на платформите да се адаптират към новите изисквания“, каза Найденова. Тя подчерта, че правилата са ясни, но прилагането им изисква техническо време за големите международни търговски платформи.

Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г. за пратки от държави извън ЕС. Според нея размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. „Ако включите 10 рокли, те би трябвало да бъдат обмитени с 3 евро. Но ако поръчате различни видове продукти - например козметика, обувки, плажна кърпа и бански костюм, тогава ще бъдат начислени по 3 евро за всеки вид артикул“, обясни тя.

Найденова беше категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. „Митото трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. Потребителят не трябва да бъде ангажиран в този процес“, подчерта тя.

Според изпълнителния директор на Българската Е-комерс асоциация по-важният въпрос пред потребителите не е дали поръчките ще поскъпнат с няколко евро, а дали закупуваните продукти отговарят на европейските изисквания за безопасност. „Първото нещо, на което трябва да обърнат внимание потребителите, е безопасността на продуктите“, каза Найденова.

Тя припомни, че наскоро Европейската комисия е наложила санкция от 200 млн. евро на една от големите китайски платформи заради продажба на забранени стоки в Европейския съюз. По думите ѝ най-често става въпрос за бебешки играчки, козметика и продукти, които са в пряк контакт с кожата.

„Не цената трябва да бъде водещият критерий при избора на продукт, а неговата безопасност“, обобщи Найденова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    20 1 Отговор
    Ще дуате кашата.хи хи хи

    Коментиран от #13

    10:40 07.07.2026

  • 2 Българска работа

    10 0 Отговор
    Искат да взимат пари , а ме знаят как.

    10:42 07.07.2026

  • 3 а още

    28 1 Отговор
    по-интересно е, какво ще прави ЕС със събраните парички, защото хич няма да са малко? Ще ги даде на Зельо ли?

    Коментиран от #10

    10:43 07.07.2026

  • 4 Начислява се

    29 0 Отговор
    ДДС на 3 те евро! Вече няма българска работа, а европейска! Тази комисия требе да се маха от управлението на ЕС!

    Коментиран от #8

    10:43 07.07.2026

  • 5 честен ционист

    15 1 Отговор
    Ганчо ще го крадат сега и от пощите.

    10:47 07.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    ЕсеС се "грижи" как вместо да Ви острижЕ,
    да Ви одерЕ ❗
    В 1 пратка поръчвате 5 броя от 1 артикул
    и ще Ви цакат с 3 4€ ❗
    В 1 пратка поръчвате по 1 брой от 5 артикула
    и ще Ви цакат с 15 €❗

    Коментиран от #12

    10:49 07.07.2026

  • 7 Урсулите

    23 0 Отговор
    Нямат пари за зеленото психо и налагат данък на всичко и скоро върху въздуха който дишаме!Да умрат!!

    10:49 07.07.2026

  • 8 честен ционист

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Начислява се":

    Веднъж плащаш ДДС при покупка, после се начислява мито като стоката влезе в България, заедно с ДДС върху стойността + митото, която са си измислили в митницата, а накрая и EUR 3 на артикул.

    10:50 07.07.2026

  • 9 БЛАГОДАРЕТЕ НА УРСУЛА

    19 0 Отговор
    За новите такси, таксички, данъци и безкрайни траншове към зелето.

    10:51 07.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "а още":

    Няма да ги дава не ZE,
    a ще ги внася във фонда!
    Фонда от който дава мЕлЕони на ZE😉❗

    10:52 07.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    На практика Вие пазарувате
    например от ТЕМУ,
    но складовете са в Ръмъния-
    Т.е. стоката вече Е в ЕсеС❗

    Коментиран от #14

    10:59 07.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ЕсеС се "грижи" как вместо да Ви острижЕ,
    да Ви одерЕ ❗
    В 1 пратка поръчвате 5 броя от 1 артикул
    и ще Ви цакат с 3 € ❗
    В 1 пратка поръчвате по 1 брой от 5 артикула
    и ще Ви цакат с 15 €❗

    11:00 07.07.2026

  • 13 И сега

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Кой бърка в джоба на младежите?

    Коментиран от #20

    11:02 07.07.2026

  • 14 Иванумъния, но са във външен за ЕС склад

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не става, може да са в Румъния, но са във външен за ЕС склад,
    Така че таксата пак я има

    Коментиран от #15

    11:05 07.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Иванумъния, но са във външен за ЕС склад":

    Да бе, спор няма. Но схемата е "пре€би другарче" ❗
    Вариант 1
    5 човека купуват по 1 изделие от 5 артикула,
    от склада излизат 25 артикула срещу 75€❗
    Вариант 2
    5-те човека купуват по 5 артикула от 1 от изделията ( и после си ги разменят)
    от склада излизат същите 25 артикула,
    но срещу такса ... 15€ ❗
    Кой прибира и отчита парите 🤔❗❓

    Коментиран от #17

    11:17 07.07.2026

  • 16 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Евраци за зеления наркоман си трябват, стягайте се за по 5 кожи да ви съдерат, и клечките за зъби ще ви обложат с данък за надрусеняка и хунтата

    Коментиран от #18

    11:19 07.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Може би поясно ще е
    ....По 5 изделия от 1 артикул...

    Коментиран от #19

    11:21 07.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    А таксата на кутийка ли ще е или на бройка🤔
    😉😉😉

    11:22 07.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    по-ясно

    11:23 07.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Хой

    7 0 Отговор
    Прави се всичко възможно да се пазаруват стоки само от ЕС и същевременно им се вдигат цените ....будала човек и вързано куче го хапе ... .....да живей евро демокрацията че поне ни осигури банани целогодишно .....

    11:48 07.07.2026

  • 22 БАНко

    3 0 Отговор
    НАТООООВЦЕ И УРСУЛИТЕ , ДА ВИ ПРИСЕДНАТ КРАДЕНИТЕ ПАРИ ОТ БЕДНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ - БОГАТИТЕ НЕ КУПУВАТ ОТ КИТАЙ !!! ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЖАЛКАРИ !!!

    11:59 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БАНко

    5 0 Отговор
    УРСУЛИЦЕ , КЪДЕ ЩЕ ОТИДАТ ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ ???

    Коментиран от #26

    12:02 07.07.2026

  • 25 правилна диагноза

    5 1 Отговор
    Искaам рефеeрендум за излизанeе от ерогееессския съюз на пеeдали и джеeндъри, преeвзет от чеeрна паaплач.

    12:02 07.07.2026

  • 26 вертхйк

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "БАНко":

    В златните тоалетни за зелениянарком

    12:03 07.07.2026

  • 27 Анонимен

    2 0 Отговор
    Които живеят близо до границата със Сърбия или Турция, не им пука особено, даже може и бизнес да завъртят.

    12:05 07.07.2026

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