Каша с новите мита за малки пратки

Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката.
В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него
Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за три раници е начислена такса от 3 евро, докато за три рокли сумата достига 10,80 евро. Според Найденова това най-вероятно е техническа грешка. „Това би трябвало да е грешка на платформата, тъй като артикулите са от един и същи вид и съгласно новите изисквания би трябвало да се начислят само 3 евро за тези три рокли“, заяви тя.
По думите ѝ част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. „Очакваме един преходен период, който да даде възможност на платформите да се адаптират към новите изисквания“, каза Найденова. Тя подчерта, че правилата са ясни, но прилагането им изисква техническо време за големите международни търговски платформи.
Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г. за пратки от държави извън ЕС. Според нея размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. „Ако включите 10 рокли, те би трябвало да бъдат обмитени с 3 евро. Но ако поръчате различни видове продукти - например козметика, обувки, плажна кърпа и бански костюм, тогава ще бъдат начислени по 3 евро за всеки вид артикул“, обясни тя.
Найденова беше категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. „Митото трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. Потребителят не трябва да бъде ангажиран в този процес“, подчерта тя.
Според изпълнителния директор на Българската Е-комерс асоциация по-важният въпрос пред потребителите не е дали поръчките ще поскъпнат с няколко евро, а дали закупуваните продукти отговарят на европейските изисквания за безопасност. „Първото нещо, на което трябва да обърнат внимание потребителите, е безопасността на продуктите“, каза Найденова.
Тя припомни, че наскоро Европейската комисия е наложила санкция от 200 млн. евро на една от големите китайски платформи заради продажба на забранени стоки в Европейския съюз. По думите ѝ най-често става въпрос за бебешки играчки, козметика и продукти, които са в пряк контакт с кожата.
„Не цената трябва да бъде водещият критерий при избора на продукт, а неговата безопасност“, обобщи Найденова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
Коментиран от #13
10:40 07.07.2026
2 Българска работа
10:42 07.07.2026
3 а още
Коментиран от #10
10:43 07.07.2026
4 Начислява се
Коментиран от #8
10:43 07.07.2026
5 честен ционист
10:47 07.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
да Ви одерЕ ❗
В 1 пратка поръчвате 5 броя от 1 артикул
и ще Ви цакат с 3 4€ ❗
В 1 пратка поръчвате по 1 брой от 5 артикула
и ще Ви цакат с 15 €❗
Коментиран от #12
10:49 07.07.2026
7 Урсулите
10:49 07.07.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "Начислява се":Веднъж плащаш ДДС при покупка, после се начислява мито като стоката влезе в България, заедно с ДДС върху стойността + митото, която са си измислили в митницата, а накрая и EUR 3 на артикул.
10:50 07.07.2026
9 БЛАГОДАРЕТЕ НА УРСУЛА
10:51 07.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "а още":Няма да ги дава не ZE,
a ще ги внася във фонда!
Фонда от който дава мЕлЕони на ZE😉❗
10:52 07.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
например от ТЕМУ,
но складовете са в Ръмъния-
Т.е. стоката вече Е в ЕсеС❗
Коментиран от #14
10:59 07.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ЕсеС се "грижи" как вместо да Ви острижЕ,
да Ви одерЕ ❗
В 1 пратка поръчвате 5 броя от 1 артикул
и ще Ви цакат с 3 € ❗
В 1 пратка поръчвате по 1 брой от 5 артикула
и ще Ви цакат с 15 €❗
11:00 07.07.2026
13 И сега
До коментар #1 от "Урсула 1984":Кой бърка в джоба на младежите?
Коментиран от #20
11:02 07.07.2026
14 Иванумъния, но са във външен за ЕС склад
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не става, може да са в Румъния, но са във външен за ЕС склад,
Така че таксата пак я има
Коментиран от #15
11:05 07.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Иванумъния, но са във външен за ЕС склад":Да бе, спор няма. Но схемата е "пре€би другарче" ❗
Вариант 1
5 човека купуват по 1 изделие от 5 артикула,
от склада излизат 25 артикула срещу 75€❗
Вариант 2
5-те човека купуват по 5 артикула от 1 от изделията ( и после си ги разменят)
от склада излизат същите 25 артикула,
но срещу такса ... 15€ ❗
Кой прибира и отчита парите 🤔❗❓
Коментиран от #17
11:17 07.07.2026
16 Хохо Бохо
Коментиран от #18
11:19 07.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Може би поясно ще е
....По 5 изделия от 1 артикул...
Коментиран от #19
11:21 07.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Хохо Бохо":А таксата на кутийка ли ще е или на бройка🤔
😉😉😉
11:22 07.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":по-ясно
11:23 07.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай Хой
11:48 07.07.2026
22 БАНко
11:59 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БАНко
Коментиран от #26
12:02 07.07.2026
25 правилна диагноза
12:02 07.07.2026
26 вертхйк
До коментар #24 от "БАНко":В златните тоалетни за зелениянарком
12:03 07.07.2026
27 Анонимен
12:05 07.07.2026