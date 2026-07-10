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Нова вълна от писма от адвокатски дружества с искания за плащане след невзети от потребители онлайн поръчки

Нова вълна от писма от адвокатски дружества с искания за плащане след невзети от потребители онлайн поръчки

10 Юли, 2026 08:48 1 328 8

  • адвокати-
  • писма-
  • пратки

Кога претенциите са основателни и кога е налице измама?

Нова вълна от писма от адвокатски дружества с искания за плащане след невзети от потребители онлайн поръчки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредна мащабна кампания по изпращане на писма от адвокатски дружества до потребители, които не са получили пратките си след покупки от чуждестранни електронни магазини, коментира основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите ѝ най-вероятно става въпрос за схема, развиваща се като продължение на две от най-разпространените измами с фалшиви онлайн магазини, посочени в данните от проведено наскоро проучване на Представителството на Европейската комисия в България. Едната е създаването на фалшиви електронни магазини с цел кражба на лични и платежни данни без намерение за реална продажба на стоки, а другата - изпращането на нискокачествени, а понякога и опасни продукти.

„Потребители, които са поръчали стоки от електронни магазини, но не са взели пратките си, след месеци или дори след година започват да получават писма от адвокатски дружества с искане да заплатят куриерските разходи за доставката и връщането на стоката, както и допълнителни такси и лихви. В писмата се твърди, че при неизпълнение срещу тях ще бъде образувано съдебно производство“, разказа Руменова.

Тя обясни, че ако действително става дума за поръчки от фалшиви електронни магазини, потребителите следва да подадат сигнали до компетентните органи. Ако обаче са сключили договор с реален електронен търговец и впоследствие са отказали да получат поръчаната стока, те могат да носят отговорност за неизпълнение на договорните си задължения и срещу тях действително да бъдат предявени подобни претенции.

Руменова посочи, че най-честата причина потребителите да откажат приемането на пратката е информацията от куриера, че за нея не е предвидена услугата „преглед и тест“, което поражда съмнения относно качеството на стоката. Тя припомни, че в общите условия на всеки електронен магазин е посочено дали тази възможност се предлага, и препоръча при пазаруване от непознати търговци да се предпочитат именно тези, които я осигуряват.

Според експерта по потребителски права подобен тип измами ще зачестяват не само заради все по-широкото навлизане на изкуствения интелект. „Съвременните потребители би трябвало да са по-подготвени за тези рискове, но практиката показва, че това невинаги е така. Ето защо са необходими повече усилия за повишаване на дигиталната култура – в училище, чрез медиите, от експертите по потребителски права и от институциите“, каза Руменова.

Тя обърна внимание и на факта, че много онлайн потребители, които пазаруват чрез т.нар. маркетплейси, все още не си дават сметка, че платформите обединяват оферти на различни търговци. „На практика те не купуват от компанията, която стои зад платформата, а от конкретния търговец, публикувал съответната оферта“, подчерта тя.

Руменова препоръча преди всяка онлайн покупка потребителите да проверяват внимателно търговеца, условията за продажба и характеристиките на предлаганите стоки. Тя обърна внимание, че при покупки от търговци извън Европейския съюз защитата на потребителите често е по-ограничена, а европейските правила невинаги намират приложение по същия начин, както при търговците, установени в ЕС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Киберсигурност

    13 0 Отговор
    Тука "органите" не са много компетентни обаче.

    08:52 10.07.2026

  • 2 честен ционист

    10 6 Отговор
    Всеки може да съди всеки и за всичко във фалшивата държава, обаче всички дела са незаконни, а присъдите нищожни.

    08:54 10.07.2026

  • 3 Даааа

    8 0 Отговор
    И аз получих такъв имейл от миналата година. Нямам спомен да съм поръчвал каквото и да е. Освен това стоките, които бяха показани в имейла бяха с неясна снимка и странно описание. Явно измама. Пуснах имейла като фишинг и това е.

    08:55 10.07.2026

  • 4 Тая е много умна

    8 1 Отговор
    Ако държавата си гледа работата, тези адвокатски дружества ще са вързани на стадиона, багерите ще носят камъни и целия град ще ги замеря. И за един месец няма да ти трябва дигитална култура. Ама и нейния интелект, е далеч от изкуствения.

    08:56 10.07.2026

  • 5 Урсуляка ни щави

    11 2 Отговор
    с по 3 евро на бройка в поръчките. Вече спрях да взимам каквото и да е от пощата.

    09:06 10.07.2026

  • 6 Дори в големи реални магазини

    4 0 Отговор
    продават некачествени китайски стоки!
    Каква е тази Европа, не знам!

    09:13 10.07.2026

  • 7 нормално за България

    3 0 Отговор
    Това е България днес. Някой ги излъга, че ще има демокрация, а в момента на всеки ъгъл има само измама, измама, измама. Измама, престъпления, грабеж, кражба. Докато не се промени системата и не се отвори пак някой лагер като Белене, нищо няма да се промени. Тогава много бързо ще изчезнат всички измами, фалшиви дружества, мними адвокатски колегии, колектори и прочие измет, която тероризира населението.

    09:33 10.07.2026

  • 8 шаа

    0 0 Отговор
    от целият материал разбрах, че потребителят има право да избере между супата, студената вода и арменския поп.

    09:57 10.07.2026

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