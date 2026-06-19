Партиите с критики към Радев за ветото върху санкциите срещу Русия е грешка

"Заявката за вето върху санкциите срещу Русия е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости, каза заместник-председателят на ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той коментира изказването на премиера Румен Радев в четвъртък, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет.
„Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война, освещава автомати и изпраща млади руски мъже на фронта. Виждаме, че България се превръща в "Орбанова Унгария". С първото си заседание Радев заема позицията, която досега заемаше Орбан“, коментира Божанов.
Той смята, че могат да ни изолират при взимането на важни стратегически решения във връзка със сигурността и отбраната на Европа. „В момента се построява стратегическата рамка и форматът, в който Европа ще гарантира сигурността и отбраната си, така че сега е лош момент да бъдем в изолация“, заяви Божанов.
По думите му, това не е православен въпрос. „Унгария не е православна страна, а католическа. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция, затова нека религията да не се използва за политически цели, а да се поема политическа отговорност“, добави той.
Божанов призова за преразглеждане на тези позиции.
Попитан какви парламентарни стъпки ще предприемат, той посочи, че ролята им като опозиция е рано да покажат къде са стратегическите грешки на управлението.
От ГЕРБ-СДС също посочиха, че защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата, по-влиятелна, по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз и сигурността на Черноморския регион. „Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава един от начините за това“, заяви Даниел Митов в декларацията от името на парламентарната група.
„Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта - като суверенитет. Именно такъв момент преживяваме днес в спора около позицията на българското правителство по последния пакет европейски санкции срещу Руската федерация“, коментира той.
По думите му на пръв поглед спорът е за санкциите срещу руския патриарх. В действителност обаче е за нещо много по-голямо - за начина, по който България разбира своя национален интерес, за мястото ни в Европа, за отношението ни към войната, международното право и собствената ни история. „Позицията на правителството се опитва да представи този въпрос като сблъсък между политика и религия, внушава се, че едва ли не ЕС е решил да санкционира православието и че България е последната преграда пред подобна несправедливост. Подобна теза няма нищо общо с действителността, никой не санкционира православната вяра, никой не санкционира руската православна църква като религиозна институция“.
„Никой не поставя под въпрос свободата на вероизповеданията. Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност“, смятат от ГЕРБ-СДС.
Митов припомни, че самият Румен Радев в ролята си на президент преди години е казал, че Кирил е дошъл като духовен водач, а е избрал да си тръгне като политик.
„Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Още по-интересен е опитът този спор да бъде облечен в исторически аргументи. Беше казано, че руското православие имало принос за освобождението на България и че това следвало да бъде отчетено при формирането на българската позиция. България помни своята история, почита паметта на загиналите в Руско-турската война. България не страда от историческа амнезия“, заяви депутатът.
„Ако някой иска да превръща освобождението във вечен политически дълг към Русия, трябва да си спомни и друг исторически факт - след освобождението младото българско княжество десетилетия наред изплаща значителни суми на руската империя за издръжката на окупационната администрация и войски“, отбеляза Даниел Митов.
По думите му нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX век. „Ако започнем да правим това, ще трябва да пренапишем цялата европейска история и да върнем международните отношения в епоха, която е отдавна приключила“.
В декларацията се посочва, че днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. „Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкциониране“, питат от политическата сила.
„Когато става дума за енергийната сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискови последици за българската икономика, спор няма, всяко българско правителство е важно да защитава националните икономически интереси и да настоява за решения, които не вредят на българските граждани и предприятия“, посочи Даниел Митов.
Според него именно поради това е трудно да се разбере защо към тези напълно легитимни икономически аргументи се добави специална защита за един от най-разпознаваемите публични защитници на войната на Кремъл. По думите му едно е защита на българската икономика, друго е защита на руската политическа пропаганда.
„Независимата външна политика не е дебнене от засада кога да кажеш „не“ на съюзниците си, за да изглеждаш независим. Това е твърде елементарно разбиране за държавност. Суверенитетът е способността ясно да обясниш защо заемаш дадена позиция и как тя защитава интересите на собствената ти държава“, посочиха от ГЕРБ-СДС. И добавиха, че точно тук аргументите на правителството започват да се разпадат.
„Ние от ГЕРБ-СДС вярваме в различен подход. Вярваме, че България трябва да защитава твърдо своите икономически интереси, че трябва да бъде активен участник във формирането на европейските политики. Вярваме и в нещо друго, че българската история не трябва да бъде използвана като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости, че православието не трябва да бъде използвано като политическа пропаганда и че българският национален интерес не може да бъде дефиниран през призмата на това, какво е удобно за Кремъл“, пише още в декларацията.
Цончо Ганев от „Възраждане" пък заяви, че е правилно да се наложи вето и руският патриарх или който и да било друг да не бъде санкциониран, но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските икономически интереси.
„За тежките времена, в които живеем и се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно санкциите срещу Русия да бъдат премахнати. Правителството и Радев ще наложат вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх“, добави Ганев, цитиран от БТА.
„Реално правителството ще поскъпи санкциите по отношение на икономиката ни, ще подкрепи и няма да наложи вето за 90 милиарда евро за заем за Украйна и няма никакъв проблем за подписания договор от Андрей Гюров“, посочи той.
По думите му поредният дълг, който изтегли България, в размер на приблизително 8 млрд. лева, е изключително лош сигнал за това, което се случва в страната. „Към днешна дата 60 млрд. е общата задлъжнялост на страната ни. Всеки месец всеки един от нас респективно общо изплаща 205 млн., които даваме за кредитите, теглени от управляващите“, заяви Ганев.
„Управляващите вчера за първи път станаха пряко зависими, за да приемат този кредит и да има кворум от ГЕРБ и ДПС. Какво предстои да се случи с държавата ни по отношение на дълговата криза, мога да кажа е изключително страшно, защото задлъжнялостта на страната ни е в много големи размери“, каза Ганев. Той коментира, че са притеснителни и част от назначенията, свързани с новото правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пачо
11:59 19.06.2026
2 зИленски
АфТОРИ
11:59 19.06.2026
3 АГАТ а Кристи
Да бяха с такава политика и отношения към народа, че сега да не ни управляват путлер, руското расо и Пияндето губернатор.
А на Боташов идеално му паснаха обувките и одеждите на прогонения с камъни и дърве орбан.
Да здраствует 1944г
12:03 19.06.2026
4 Демокрация ли?
12:03 19.06.2026
5 Хххххххххххх
Коментиран от #11, #14
12:05 19.06.2026
6 DW смърди
Трябва да си смените името от ФАКти на Трагедия...
12:05 19.06.2026
7 Вие какво
12:06 19.06.2026
8 тоя целия
12:07 19.06.2026
9 Те пък
12:07 19.06.2026
10 ЦК на БКП
12:08 19.06.2026
11 Жжжжжжжжжж
До коментар #5 от "Хххххххххххх":А мен ме кефи облачността над Москва
12:08 19.06.2026
12 Бай Араб
12:08 19.06.2026
13 Летец Пешеходец
Коментиран от #21
12:13 19.06.2026
14 Порво
До коментар #5 от "Хххххххххххх":Си обърши кафеникавото останало от обли званието на руските назад ници... Ама и да предприеме такова действие, след малко отново си готов за бришенье !
Коментиран от #24
12:14 19.06.2026
15 за сега съм доволен
12:14 19.06.2026
16 Че на кой му пука за
Коментиран от #28
12:14 19.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Овца Стръвница
12:20 19.06.2026
19 Поздравления,за Радев👍!
Успех,в не лекият път!
Коментиран от #23
12:21 19.06.2026
20 Зеления
Вие какво заглавие на тази тема очаквате да направи?
12:21 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Питане
Не минуси, чакам текст !
Коментиран от #26, #27, #35
12:23 19.06.2026
23 Анонимен
До коментар #19 от "Поздравления,за Радев👍!":19 ти на какво се радваш от коя лудница си от руската ли
Коментиран от #25
12:25 19.06.2026
24 Би ли дал инфо?!
До коментар #14 от "Порво":Какво е това -...,,Порво"...?!?!
12:25 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зеления
До коментар #22 от "Питане":"Има ли в друга държава толкова много защитаващи Рус, за сметка на родината си ???
Не минуси, чакам текст !"
Така и така си тръгнал да питаш, попитай и дали има в друга държава толкова много защитаващи Украйна за сметка на родината си?
Коментиран от #29
12:28 19.06.2026
27 Още едно питане
До коментар #22 от "Питане":а има ли в друга държава "безкръвна революция"???? Тия всички проруски червени мишоци 1989г. не излизаха от дупките си треперейки! А виж ги сега сто бкп-та прекръстени на кВи се сетиш.
12:29 19.06.2026
28 Анонимен
До коментар #16 от "Че на кой му пука за":Измама е цялата завладяна радева държава гюрови незаконници Йотова тандем с Радев политически репресии това е истинскафалшификация която много скоро ще се срути Еврозоната е успех за държавата а ние бедяците сте пълни мързеливци Държавата се издържа от работещите а не от теб и мързеливците да знаеш
12:29 19.06.2026
29 Анонимен
До коментар #26 от "Зеления":А ти защитаваш какво Путин и руснаците къде е България я кажи
Коментиран от #33, #34
12:30 19.06.2026
30 Анонимен
До коментар #25 от "От къде се обаждаш?!":Само мога да напиша че сте позор за държавата ни и по този начин няма да е
Коментиран от #38
12:32 19.06.2026
31 Мишките
Коментиран от #36
12:32 19.06.2026
32 ттт
12:32 19.06.2026
33 А ве ти не се ли възмущаваш?!
До коментар #29 от "Анонимен":Да гледаш как млади, здрави и яки украински мъже се излежават на плажа на ,,Слънчака",а аз и ТИ им плащаме дневни,квартирни...и не знам си кво още...?!
Или просто си..мекотело...?!
Коментиран от #37
12:36 19.06.2026
34 Зеления
До коментар #29 от "Анонимен":До бивш ник "Промяна"
аз защитавам само България, не ми пука нито за ЕС, нито за Русия
Коментиран от #39
12:36 19.06.2026
35 Дсса
До коментар #22 от "Питане":Точно в полза на Родината си защитаваме Рус! Когато в една страшна зима останахме без гориво седесарят, повтарям, седесарят Софиянски изтича в Москва да моли за въглища и ги получи. От ЕС получи най-дългия пръст.
12:38 19.06.2026
36 ттт
До коментар #31 от "Мишките":Моля, не наричай тениите "мишки"!
12:40 19.06.2026
37 Анонимен
До коментар #33 от "А ве ти не се ли възмущаваш?!":Нямам никакво намерение да водя спор с хора с робско самосъзнание Радев е бълг мин председател нали а не руски а ти незнам какво изобщо защитаваш
12:45 19.06.2026
38 ОК!
До коментар #30 от "Анонимен":В демократичното общество-всеки има право на глас!
И затова Народът си каза Категорично мнението на изборите-,,Кой ще кара влака"...!
Така,че свиквайте!
Вече ще е Радев ,,Машиниста",а не Твоите-Бочко ,Шиши,ПП и ДъБейци...!
Хубав ден и моите съболезнования!
Коментиран от #40
12:47 19.06.2026
39 Анонимен
До коментар #34 от "Зеления":Този руснак е български така ли ама че лъжци България не е останала на теб или на едноличен господар да знаеш Излагация е и то позорно за българските интереси
Коментиран от #41
12:48 19.06.2026
40 Анонимен
До коментар #38 от "ОК!":Радев хахахаха да ти кажа 7 милиона живеят тук И сме демокрация не е диктатура на господар да знаеш И с лъжи няма да е 38 а ти защо не работиш а пишеш лъжи тук безделнико
12:50 19.06.2026
41 БрЯх...!
До коментар #39 от "Анонимен":Само какъв Комсомолски Ентусиазъм лъха от постовете ти...!
А,ве...Ти,да не си бил Комсомолски Секретар...?!?!
Я си признай...?!
12:53 19.06.2026
42 Василеску
12:57 19.06.2026
43 Гай Турий
12:58 19.06.2026