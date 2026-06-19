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Летният сезон в Каварна започна със скандал! Изляха тонове бетон в гора без разрешителни

Летният сезон в Каварна започна със скандал! Изляха тонове бетон в гора без разрешителни

19 Юни, 2026 12:22 1 059 22

  • каварна-
  • бетон-
  • къмпинг бивака-
  • калиакра-
  • цонко цонев

Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“. Собственик на терена е фирма „Бутик Изкушение“

Летният сезон в Каварна започна със скандал! Изляха тонове бетон в гора без разрешителни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабно строителство върху горска територия в защитена зона „Калиакра“ край Каварна стана обект на институционални проверки, след като за случая сигнализира бившият кмет на града и настоящ общински съветник Цонко Цонев. Случаят разкри сериозни нарушения, включително изливането на бетон и изсичане на дървета без необходимите разрешителни документи, коментира novavarna.net.

Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“, където според информацията се изгражда увеселително заведение. Сигналът е подаден след публикации в социалните мрежи, в които участници в строежа сами споделят кадри от обекта. „За строежа разбрах именно от публикации във Facebook. На видеата ясно се виждаше как се извършват строителни дейности в гората, затова сезирах компетентните институции“, заяви Цонко Цонев пред Нова телевизия.

Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна потвърди извършването на проверка на място. Директорът на институцията, инж. Тодор Гичев, уточни, че върху площ от около 1,5 декара е положена масивна бетонна основа с дебелина между 20 и 70 сантиметра. „Не ни бяха представени никакви документи за строителство или разрешение за строеж. Става въпрос за строителна дейност от трета или четвърта категория“, обясни той.

Проверка на община Каварна също установи липса на издадени документи за обекта. Кметът Елена Балтаджиева посочи, че администрацията е научила за случая от социалните мрежи и незабавно е изпратила комисия на място. „Община Каварна не е издавала разрешение за строеж. След извършената проверка е съставен констативен акт срещу дружеството собственик на имота“, допълни тя.

Собственик на терена е фирма „Бутик Изкушение“. Въпреки че имотът е частна собственост, той попада в горска територия, което изисква процедура по промяна на предназначението на земята – стъпка, която никога не е била инициирана според РДГ. Тъй като теренът е част от защитена зона „Калиакра“, инвестиционното намерение е трябвало да бъде съгласувано и с екоинспекцията, но такова уведомление също не е постъпвало.

„Все още не мога да повярвам, че в защитена зона са излети стотици кубици бетон без нито един необходим документ“, коментира Цонко Цонев по време на проверката.

Опитите за връзка със собственика на фирмата Камелия Иванова остават без успех, а самата тя е подала жалба в полицията срещу медиите, твърдейки, че са навлезли в частен имот.

Освен нарушенията по строежа, Регионалната дирекция по горите напомня, че законът забранява ограждането на горски територии по начин, който спира свободния достъп. За констатираната незаконна сеч вече са съставени актове на стойност 1000 лева. От община Каварна заявиха, че след приключване на всички административни процедури ще бъде издадена заповед за премахване на незаконния строеж.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цонко беше бинго за Каварна

    17 0 Отговор
    но двата нереза са все гладни

    Коментиран от #16

    12:25 19.06.2026

  • 2 Българин

    3 18 Отговор
    Розовите понита иска всичко да е цветя и рози, ама хората искат да ядат. За това трябва да се развива бизнес, да се строи да има развитие!

    Коментиран от #7

    12:26 19.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Вместо туристи -строители.

    Коментиран от #13

    12:26 19.06.2026

  • 4 Нормални неща в украинската колония

    16 3 Отговор
    все още носеща имаето България за пред хората

    12:26 19.06.2026

  • 5 логично

    17 0 Отговор
    Моля прилагайте закона с еднаква строгост за всички . Влезте в махалите .Искаме да видим съборени незаконни къщи .Забележете , че махалите са на най-хубавите места във всеки град или село .Защо се толерират и закона не се прилага за всички ?

    12:30 19.06.2026

  • 6 Ура,,Ура

    11 3 Отговор
    Не им пречете. Нека да строят. Но не им пускайте ток и вода. Това им стига.

    12:31 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 лапчо кебапчо

    10 0 Отговор
    пак е имало цап царап

    12:36 19.06.2026

  • 9 Спиро

    7 0 Отговор
    Каварна е доста пропаднал град..

    Коментиран от #20

    12:40 19.06.2026

  • 10 ЧЕ ТО ЦЕЛИЯ ТУРИЗЪМ

    9 0 Отговор
    Е бандитски и полулегален.

    Коментиран от #11

    12:41 19.06.2026

  • 11 алибега

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЧЕ ТО ЦЕЛИЯ ТУРИЗЪМ":

    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!

    12:42 19.06.2026

  • 12 ЗЕЛЕНИТЕ ТЕРОРИСТИ

    9 1 Отговор
    Пак ги няма да защитават гората.

    12:42 19.06.2026

  • 13 този сезон

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    строители другия турсити простичко е

    12:43 19.06.2026

  • 14 Стамат

    4 0 Отговор
    В Авренските гори е същата работа . Трапове и бетони подготвени за неизвестно какво. На кметовете не им стигна територии от самия курорт Камчия та и с една фирма се заиграха. Изсякоха и направиха пътища за ТИР в Лонгузните гори на р.Камчия чак до курорта. Пътища и сметища в гората. Защитена била територията. И охлюви няма вече в нея . А самите горски стада с крави и други животни са заградили в нея. Бизнесмени фермери. Малка им заплатата и парите от каруцарите с крадените дърва. А таксата за смет в данъците , въпреки мръсотията на всякъде по поляни и в гората я вдигнаха само около 400 % .

    12:44 19.06.2026

  • 15 как да се спре

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оооо":

    после от каде пари за цигарки и галонки? мама и тате ще го нахранят ама трябва да се пие и да се пуши….

    12:45 19.06.2026

  • 16 е сега

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цонко беше бинго за Каварна":

    вместо бинго ще има казино

    12:46 19.06.2026

  • 17 Масови арести

    5 0 Отговор
    Трябват проверки, нахлуване в домовете им с барети и масови арести. Строителната корупция, е страшно нагла.

    12:47 19.06.2026

  • 18 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Аз като ви казвам, че Черноморието е прогнило от корупция, ето, примери да искате. Онова полицейско синче от Несебър, убиецът, как си го прикриваха и защитаваха, наводнените незаконни хотели на Елените, подпорната стена хотел до Созопол, изоставения комплекс Коста дел Кроко край Царево на руска престъпна групировка, варненската Баба, сега и това.

    12:52 19.06.2026

  • 19 не ми е ясно

    1 1 Отговор
    какво изобщо вършат в Регионалните дирекции по горите? Не е ли работа на служителите им да обикалят през кратки периоди от време и да наглеждат горската територия, особено в защитените зони? Как така са допуснали да се изсекат множество дървета и да се излива бетон в гората? Трябва час по-скоро общинските служители и тези от горското да започнат да си вършат работата и да тръгнат на проверки от най-северната точка на българското Черноморие до най-южната. Не може по цял да седят в кабинетите, да цъкат пасиански, да се наливат с кафенца и да си чакат заплатите. Всеки служител, който не си е свършил работата, трябва да бъде незабавно уволнен дисциплинарно и да носи наказателна отговорност. В противен случай идеята за държава е окончателно погребана.

    12:52 19.06.2026

  • 20 Миро

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спиро":

    Града може и да е пропаднал ,но доста уважаващи себе си бандити и политически мафиоти са се насочили на там щото благините вече са заети . Все пак от 36 години се краде на поразия и мафията си строи на всякъде. Що ромите да останат на зад. На тях всичко незаконно е в кръвта им и не признават нито закон ,нито съд ,нито държава . А към Каварна даже и бивши съпруги на един от НС дерибейства в момента и " Инвестира " вече във поредното имение . Те още от комунизма знаят за този номер с развода за да се трупа имане. Първи комунистическите лидери се развеждаха когато Тошо вкара закона за право само на една собственодст в семейството . Извзеха лозя ,къщи , вили и каквото работещите срамувайки се от развод не спасиха. Развод и кредит проформа е равно на политик измамник при това с представителство в парламента и още има офсе да му се кланят .

    12:52 19.06.2026

  • 21 Рундьо

    0 0 Отговор
    Пак ли Зеленски е виновен? Украинци ли са?

    12:58 19.06.2026

  • 22 Херито

    0 0 Отговор
    Бетонирали се перките, те от известно време само се клатят! Напред, назад, но не работят за пари на чорбаджийте! Вятър работа, ама народа плаща ли плаща!

    13:00 19.06.2026

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