Летният сезон в Каварна започна със скандал! Изляха тонове бетон в гора без разрешителни

Мащабно строителство върху горска територия в защитена зона „Калиакра“ край Каварна стана обект на институционални проверки, след като за случая сигнализира бившият кмет на града и настоящ общински съветник Цонко Цонев. Случаят разкри сериозни нарушения, включително изливането на бетон и изсичане на дървета без необходимите разрешителни документи, коментира novavarna.net.
Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“, където според информацията се изгражда увеселително заведение. Сигналът е подаден след публикации в социалните мрежи, в които участници в строежа сами споделят кадри от обекта. „За строежа разбрах именно от публикации във Facebook. На видеата ясно се виждаше как се извършват строителни дейности в гората, затова сезирах компетентните институции“, заяви Цонко Цонев пред Нова телевизия.
Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна потвърди извършването на проверка на място. Директорът на институцията, инж. Тодор Гичев, уточни, че върху площ от около 1,5 декара е положена масивна бетонна основа с дебелина между 20 и 70 сантиметра. „Не ни бяха представени никакви документи за строителство или разрешение за строеж. Става въпрос за строителна дейност от трета или четвърта категория“, обясни той.
Проверка на община Каварна също установи липса на издадени документи за обекта. Кметът Елена Балтаджиева посочи, че администрацията е научила за случая от социалните мрежи и незабавно е изпратила комисия на място. „Община Каварна не е издавала разрешение за строеж. След извършената проверка е съставен констативен акт срещу дружеството собственик на имота“, допълни тя.
Собственик на терена е фирма „Бутик Изкушение“. Въпреки че имотът е частна собственост, той попада в горска територия, което изисква процедура по промяна на предназначението на земята – стъпка, която никога не е била инициирана според РДГ. Тъй като теренът е част от защитена зона „Калиакра“, инвестиционното намерение е трябвало да бъде съгласувано и с екоинспекцията, но такова уведомление също не е постъпвало.
„Все още не мога да повярвам, че в защитена зона са излети стотици кубици бетон без нито един необходим документ“, коментира Цонко Цонев по време на проверката.
Опитите за връзка със собственика на фирмата Камелия Иванова остават без успех, а самата тя е подала жалба в полицията срещу медиите, твърдейки, че са навлезли в частен имот.
Освен нарушенията по строежа, Регионалната дирекция по горите напомня, че законът забранява ограждането на горски територии по начин, който спира свободния достъп. За констатираната незаконна сеч вече са съставени актове на стойност 1000 лева. От община Каварна заявиха, че след приключване на всички административни процедури ще бъде издадена заповед за премахване на незаконния строеж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цонко беше бинго за Каварна
Коментиран от #16
12:25 19.06.2026
2 Българин
Коментиран от #7
12:26 19.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
12:26 19.06.2026
4 Нормални неща в украинската колония
12:26 19.06.2026
5 логично
12:30 19.06.2026
6 Ура,,Ура
12:31 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 лапчо кебапчо
12:36 19.06.2026
9 Спиро
Коментиран от #20
12:40 19.06.2026
10 ЧЕ ТО ЦЕЛИЯ ТУРИЗЪМ
Коментиран от #11
12:41 19.06.2026
11 алибега
До коментар #10 от "ЧЕ ТО ЦЕЛИЯ ТУРИЗЪМ":ДАЙТЕ МИ ПАРИ!
12:42 19.06.2026
12 ЗЕЛЕНИТЕ ТЕРОРИСТИ
12:42 19.06.2026
13 този сезон
До коментар #3 от "Последния Софиянец":строители другия турсити простичко е
12:43 19.06.2026
14 Стамат
12:44 19.06.2026
15 как да се спре
До коментар #7 от "Оооо":после от каде пари за цигарки и галонки? мама и тате ще го нахранят ама трябва да се пие и да се пуши….
12:45 19.06.2026
16 е сега
До коментар #1 от "Цонко беше бинго за Каварна":вместо бинго ще има казино
12:46 19.06.2026
17 Масови арести
12:47 19.06.2026
18 Наблюдател
12:52 19.06.2026
19 не ми е ясно
12:52 19.06.2026
20 Миро
До коментар #9 от "Спиро":Града може и да е пропаднал ,но доста уважаващи себе си бандити и политически мафиоти са се насочили на там щото благините вече са заети . Все пак от 36 години се краде на поразия и мафията си строи на всякъде. Що ромите да останат на зад. На тях всичко незаконно е в кръвта им и не признават нито закон ,нито съд ,нито държава . А към Каварна даже и бивши съпруги на един от НС дерибейства в момента и " Инвестира " вече във поредното имение . Те още от комунизма знаят за този номер с развода за да се трупа имане. Първи комунистическите лидери се развеждаха когато Тошо вкара закона за право само на една собственодст в семейството . Извзеха лозя ,къщи , вили и каквото работещите срамувайки се от развод не спасиха. Развод и кредит проформа е равно на политик измамник при това с представителство в парламента и още има офсе да му се кланят .
12:52 19.06.2026
21 Рундьо
12:58 19.06.2026
22 Херито
13:00 19.06.2026