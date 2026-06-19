Летният сезон в Каварна започна със скандал! Изляха тонове бетон в гора без разрешителни

Мащабно строителство върху горска територия в защитена зона „Калиакра“ край Каварна стана обект на институционални проверки, след като за случая сигнализира бившият кмет на града и настоящ общински съветник Цонко Цонев. Случаят разкри сериозни нарушения, включително изливането на бетон и изсичане на дървета без необходимите разрешителни документи, коментира novavarna.net.

Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“, където според информацията се изгражда увеселително заведение. Сигналът е подаден след публикации в социалните мрежи, в които участници в строежа сами споделят кадри от обекта. „За строежа разбрах именно от публикации във Facebook. На видеата ясно се виждаше как се извършват строителни дейности в гората, затова сезирах компетентните институции“, заяви Цонко Цонев пред Нова телевизия.

Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна потвърди извършването на проверка на място. Директорът на институцията, инж. Тодор Гичев, уточни, че върху площ от около 1,5 декара е положена масивна бетонна основа с дебелина между 20 и 70 сантиметра. „Не ни бяха представени никакви документи за строителство или разрешение за строеж. Става въпрос за строителна дейност от трета или четвърта категория“, обясни той.

Проверка на община Каварна също установи липса на издадени документи за обекта. Кметът Елена Балтаджиева посочи, че администрацията е научила за случая от социалните мрежи и незабавно е изпратила комисия на място. „Община Каварна не е издавала разрешение за строеж. След извършената проверка е съставен констативен акт срещу дружеството собственик на имота“, допълни тя.

Собственик на терена е фирма „Бутик Изкушение“. Въпреки че имотът е частна собственост, той попада в горска територия, което изисква процедура по промяна на предназначението на земята – стъпка, която никога не е била инициирана според РДГ. Тъй като теренът е част от защитена зона „Калиакра“, инвестиционното намерение е трябвало да бъде съгласувано и с екоинспекцията, но такова уведомление също не е постъпвало.

„Все още не мога да повярвам, че в защитена зона са излети стотици кубици бетон без нито един необходим документ“, коментира Цонко Цонев по време на проверката.

Опитите за връзка със собственика на фирмата Камелия Иванова остават без успех, а самата тя е подала жалба в полицията срещу медиите, твърдейки, че са навлезли в частен имот.

Освен нарушенията по строежа, Регионалната дирекция по горите напомня, че законът забранява ограждането на горски територии по начин, който спира свободния достъп. За констатираната незаконна сеч вече са съставени актове на стойност 1000 лева. От община Каварна заявиха, че след приключване на всички административни процедури ще бъде издадена заповед за премахване на незаконния строеж.