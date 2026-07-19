Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна

Малкото общинско детско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му. Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение, уточни "Нова телевизия".

Само преди няколко месеца беше пред закриване заради липса на медицински кадри. Сега 83-годишният д-р Хамза Велиев, който повече от 50 години е свързан с педиатрията в Каварна, предаде ръководството на отделението на своя млад колега. По думите му без детското отделение общинската болница трудно би могла да съществува. "Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема, и ги лекува", заявява д-р Велиев.

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 г. и две години по-късно започва работа в Добрич. До предложението да се присъедини към екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на колега.

Според д-р Велиев промяната след идването на новия педиатър е видима - децата се приемат и лекуват, а родителите са доволни от грижите. "Нещата са много розови откакто той е тука. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. И Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и по отношение на гледането на деца", споделя той.

В летните месеци натоварването в отделението се увеличава заради завръщането на българи, работещи в чужбина, както и заради многото туристи по Северното Черноморие. В момента отделението разполага със седем легла.

Въпреки езиковата бариера, лекарят казва, че не изпитва сериозни затруднения в общуването с пациентите. Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител. Споделя, че най-важни за него са хората и доверието, което е получил от местната общност.

Местните жители се надяват д-р Моде да остане в Каварна. Общината му осигурява жилище, а скоро в болницата се очаква да започне работа и съпругата му, която е специалист акушер-гинеколог.