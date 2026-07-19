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Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна

Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна

19 Юли, 2026 13:48 1 310 64

  • лекар-
  • нигерия-
  • каварна-
  • педиатър-
  • бело моде

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 г. и две години по-късно започва работа в Добрич

Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малкото общинско детско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му. Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение, уточни "Нова телевизия".

Само преди няколко месеца беше пред закриване заради липса на медицински кадри. Сега 83-годишният д-р Хамза Велиев, който повече от 50 години е свързан с педиатрията в Каварна, предаде ръководството на отделението на своя млад колега. По думите му без детското отделение общинската болница трудно би могла да съществува. "Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема, и ги лекува", заявява д-р Велиев.

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 г. и две години по-късно започва работа в Добрич. До предложението да се присъедини към екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на колега.

Според д-р Велиев промяната след идването на новия педиатър е видима - децата се приемат и лекуват, а родителите са доволни от грижите. "Нещата са много розови откакто той е тука. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. И Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и по отношение на гледането на деца", споделя той.

В летните месеци натоварването в отделението се увеличава заради завръщането на българи, работещи в чужбина, както и заради многото туристи по Северното Черноморие. В момента отделението разполага със седем легла.

Въпреки езиковата бариера, лекарят казва, че не изпитва сериозни затруднения в общуването с пациентите. Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител. Споделя, че най-важни за него са хората и доверието, което е получил от местната общност.

Местните жители се надяват д-р Моде да остане в Каварна. Общината му осигурява жилище, а скоро в болницата се очаква да започне работа и съпругата му, която е специалист акушер-гинеколог.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганчо е бизнесмен

    23 54 Отговор
    добре че има работливи и умни хора в държавите от останалия свят извън България!

    Коментиран от #36

    13:50 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    52 10 Отговор
    Той ги прави и после ги изражда.Завършен цикъл.

    13:51 19.07.2026

  • 4 Ветеринар

    48 9 Отговор
    На снимката има и мой пациент.

    13:51 19.07.2026

  • 5 Тошко Африкански

    39 14 Отговор
    Заплатата му е няколко щайги с банани

    Коментиран от #41

    13:54 19.07.2026

  • 6 обмяна на

    38 6 Отговор
    "специалсити" в терия свят и банановите републики

    13:56 19.07.2026

  • 7 Муньо Боташки

    39 14 Отговор
    Браво! Веднаха кошница банани с грижа за доктора!

    13:57 19.07.2026

  • 8 мдааааа

    43 5 Отговор
    превръщаме се във все по-€пейска територия

    13:58 19.07.2026

  • 9 6135

    47 1 Отговор
    "Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна..."

    "Въпреки езиковата бариера..."

    Абе те във Варна на суахили ли в преподават тази медицина?

    Ъъъ...

    Коментиран от #22

    14:00 19.07.2026

  • 10 Хахахаха😂😂😂😂

    33 2 Отговор
    Явно по три пъти дневно ще четем за този герой! Разбира се и по няколко пъти седмично!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #12

    14:00 19.07.2026

  • 11 Европеец

    26 9 Отговор

    До коментар #2 от "Този мамунскияПасквил":

    Не знам дали е реклама, Ама това за съжаление е ситуацията в бг територията след 37 години преход и демокрация...

    Коментиран от #13

    14:01 19.07.2026

  • 12 Да,

    33 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    ще четем едно и също за великия нe гъp, който ни спасява в няколко дни от сецмината по три пъти на ден. По-натам може би и всеки ден.

    14:02 19.07.2026

  • 13 Препубликуват го по цял ден

    31 2 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    през няколко дни. Какво да е, ако не е рекалма?

    14:03 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Евгени от Алфапласт

    30 6 Отговор
    Оляхте се с тоя негър!

    14:07 19.07.2026

  • 16 Исторически парк

    26 5 Отговор
    Тошко африкански се оказа прав ще ни лекуват мегри за 500 евро

    14:10 19.07.2026

  • 17 Ама д-р

    30 4 Отговор
    Белло, много црън, бе!

    14:10 19.07.2026

  • 18 Хммм

    28 2 Отговор
    Бг туркините взеха да се думкат с нег ри.

    Коментиран от #60

    14:11 19.07.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    25 3 Отговор
    Ей това е да си черен и да те кръстят бело😁😂

    14:12 19.07.2026

  • 20 Бойко Българоубиец

    20 3 Отговор
    И моето бело много се харчи в Каварна 😎😜🤑😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:13 19.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    14 19 Отговор

    До коментар #9 от "6135":

    В България медицина учат на английски от много държави. Какво чудно има. В Нигерия говорят добър английски език.

    Коментиран от #38, #46, #64

    14:15 19.07.2026

  • 23 Асена василева

    24 2 Отговор
    Ох ще отида при него да ми прегледа простата 🥰😍🤩🥵🤤

    Коментиран от #33

    14:15 19.07.2026

  • 24 Валентин

    25 2 Отговор
    Проимигрантска пропаганда.

    14:16 19.07.2026

  • 25 Програмист

    25 2 Отговор
    Мегри лекуват турци и мигани това е бъдещето на България!

    14:16 19.07.2026

  • 26 Павел Пенев

    34 2 Отговор
    Ние сме велика демократична държава. Нашите деца ги лекуват негри, в заведенията готвачите са от Бангладеш,сервитьорите от Непал,шофьорите в градския транспорт от Индия, но нашите мили управници са обикновени български идиоти. Честито на всички 5 милиона българи.

    Коментиран от #47

    14:16 19.07.2026

  • 27 Исторически парк

    25 3 Отговор
    Дойдоха 50 милиона лекари и инженери в европа, а то се оказа само 1

    14:17 19.07.2026

  • 28 Меркел

    31 3 Отговор
    Е видяхте ли докарах ви доктори и архитекти от Африка 😉😘

    14:17 19.07.2026

  • 29 Бойко Българоубиец

    19 3 Отговор
    Тоз колко трябва да му платя да гласува за мене 😏

    14:18 19.07.2026

  • 30 Най-вече толерират

    27 2 Отговор

    До коментар #21 от "ФАКТИ толерират":

    геноцида срещу местното коренно бяло население.

    14:18 19.07.2026

  • 31 Механик

    25 2 Отговор
    Ако до довечера пуснете още веднъж тая статия, ще ви е за първи път за днес.
    То бива промиване, ама ....

    14:18 19.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рада Дълбоката

    18 1 Отговор

    До коментар #23 от "Асена василева":

    Чакай си реда!

    14:21 19.07.2026

  • 34 Софиянец

    24 3 Отговор
    И това ако не е великото европейско развитие на България, за което 24/7 мляскат евроатлантическите подлоги, не знам кое е? 😅

    14:22 19.07.2026

  • 35 Евалата

    23 3 Отговор
    Наистина станахме европейската Африка!

    14:22 19.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Асена василева

    15 1 Отговор
    Белло Коте скс има ли 😏😉😘

    14:26 19.07.2026

  • 38 СЪЩИТЕ ГОСТИ НА МЕРКЕЛ

    17 4 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Да си ходи в Нигерия, кой му е спонсор на обучението в България?

    Коментиран от #40

    14:27 19.07.2026

  • 39 Злобата

    7 17 Отговор
    Оставете човека да работи. Не е важно дали котката е бяла или черна, важното е да лови мишки.

    Коментиран от #42, #43, #57

    14:27 19.07.2026

  • 40 Кирил петков

    15 0 Отговор

    До коментар #38 от "СЪЩИТЕ ГОСТИ НА МЕРКЕЛ":

    Язе и сапундцията денков😍

    14:29 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Какво му пречим да работи?

    18 3 Отговор

    До коментар #39 от "Злобата":

    Да не би да сем го затворили в зоопарк като в Белгия до 70те години?

    14:31 19.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ивелин Михайлов

    14 3 Отговор
    Нали искахте да сте европейци на ви

    14:37 19.07.2026

  • 46 6135

    14 4 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    "Какво чудно има. В Нигерия говорят добър английски език. "

    Много чудни има. Преподаването на английски трябва да дава диплома важаща само в английско-говоряща страна.

    Как в България този доктор ще попита "Какво те боли?".
    Как въобще може да се назначава медицинско лице, което не говори български?

    14:39 19.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Социолог

    16 2 Отговор

    До коментар #47 от "Германец":

    Има и половин милион укри така че реално са 2 милиона га ню вци

    14:41 19.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 да да да

    14 1 Отговор
    КАВАРНА имаше шанс да бъде за седмици наред център на европа със стария кмет и с един необикновен фестивал ,който докарваше софиянци и гости от цяла европа да се кефят на рок.. Тъпите и неразбиращи нищо да не обиждаме селяните,защото селяните са умни избраха кметица,която и доктор за деца не може да докара в градчето

    Коментиран от #54

    15:19 19.07.2026

  • 53 Аларма

    14 1 Отговор
    Вижте в ютюб новините от Индия - този миналия месец - арести, хиляди фалшиви дипломи за каквото платиш... Такива "лекари" и "шофьори" ще напълнят България...

    15:26 19.07.2026

  • 54 Какво не ти харесва?

    13 1 Отговор

    До коментар #52 от "да да да":

    Сегашният каварнениски кмет вече ги карва от по-длалеч, че и ги заселва за постоянно. Е, адрикански брикeти са, ама това са подробности.

    15:28 19.07.2026

  • 55 Убунту шаман

    14 0 Отговор
    Всеки племенен шаман вечее е с купена диплома за доктор от България.

    15:31 19.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този е педиатър, а деца няма

    11 0 Отговор

    До коментар #39 от "Злобата":

    Първо да си направи малки черни дечица, после може и да се разработи.

    15:36 19.07.2026

  • 58 НИЩО МУ НЯМА

    1 6 Отговор

    До коментар #56 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ААА И НА НОМ.ТРИ 3...
    КОНСУЛТАЦИЯ С ...ПАТОАНАТОМИТЕ

    15:39 19.07.2026

  • 59 д-р Белов от Абуджа

    10 0 Отговор

    До коментар #56 от "НИЩО МУ НЯМА":

    За тебе винаги, Кокорчо!

    15:39 19.07.2026

  • 60 Кобра Кай 🥋

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хммм":

    Лъжа! Дай пример тогава

    15:40 19.07.2026

  • 61 Кат Няма Кой !

    1 8 Отговор
    И На Тоя !

    Ще Кандисат !

    Коментиран от #63

    15:40 19.07.2026

  • 62 През Соца !

    7 0 Отговор
    Такъв Проблем Нямаше !

    5 години разпределение !

    След като е по Държавна поръчка !

    Да изплати образованието си !

    След Което Е !

    Свободен !

    Сега и В Чехия Е Така !

    15:42 19.07.2026

  • 63 Ту-туууу

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кат Няма Кой !":

    Ако исках да си поверя здравето и живота на африканец с купена диплома от ВМУ, щях да съм еммигрирал в Нигерия, не да ги чакам тука да ни напълнят с подобни "доктори".

    15:55 19.07.2026

  • 64 КРЕТЕНИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Ако лекциите се водят на ингилизки, то това е дискриминация спрямо българските студенти. Никой български студент не е длъжен да зане английски заради вносни африкански плащачи на купени дипломи! По конституция в територията все още иам само един официален език и това е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК!

    16:09 19.07.2026

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