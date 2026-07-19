Лекар от Нигерия спаси от закриване детското отделение в Каварна

Малкото общинско детско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му. Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение, уточни "Нова телевизия".
Само преди няколко месеца беше пред закриване заради липса на медицински кадри. Сега 83-годишният д-р Хамза Велиев, който повече от 50 години е свързан с педиатрията в Каварна, предаде ръководството на отделението на своя млад колега. По думите му без детското отделение общинската болница трудно би могла да съществува. "Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема, и ги лекува", заявява д-р Велиев.
Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 г. и две години по-късно започва работа в Добрич. До предложението да се присъедини към екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на колега.
Според д-р Велиев промяната след идването на новия педиатър е видима - децата се приемат и лекуват, а родителите са доволни от грижите. "Нещата са много розови откакто той е тука. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. И Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и по отношение на гледането на деца", споделя той.
В летните месеци натоварването в отделението се увеличава заради завръщането на българи, работещи в чужбина, както и заради многото туристи по Северното Черноморие. В момента отделението разполага със седем легла.
Въпреки езиковата бариера, лекарят казва, че не изпитва сериозни затруднения в общуването с пациентите. Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител. Споделя, че най-важни за него са хората и доверието, което е получил от местната общност.
Местните жители се надяват д-р Моде да остане в Каварна. Общината му осигурява жилище, а скоро в болницата се очаква да започне работа и съпругата му, която е специалист акушер-гинеколог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ганчо е бизнесмен
Коментиран от #36
13:50 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
13:51 19.07.2026
4 Ветеринар
13:51 19.07.2026
5 Тошко Африкански
Коментиран от #41
13:54 19.07.2026
6 обмяна на
13:56 19.07.2026
7 Муньо Боташки
13:57 19.07.2026
8 мдааааа
13:58 19.07.2026
9 6135
"Въпреки езиковата бариера..."
Абе те във Варна на суахили ли в преподават тази медицина?
Ъъъ...
Коментиран от #22
14:00 19.07.2026
10 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #12
14:00 19.07.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Този мамунскияПасквил":Не знам дали е реклама, Ама това за съжаление е ситуацията в бг територията след 37 години преход и демокрация...
Коментиран от #13
14:01 19.07.2026
12 Да,
До коментар #10 от "Хахахаха😂😂😂😂":ще четем едно и също за великия нe гъp, който ни спасява в няколко дни от сецмината по три пъти на ден. По-натам може би и всеки ден.
14:02 19.07.2026
13 Препубликуват го по цял ден
До коментар #11 от "Европеец":през няколко дни. Какво да е, ако не е рекалма?
14:03 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Евгени от Алфапласт
14:07 19.07.2026
16 Исторически парк
14:10 19.07.2026
17 Ама д-р
14:10 19.07.2026
18 Хммм
Коментиран от #60
14:11 19.07.2026
19 Ивелин Михайлов
14:12 19.07.2026
20 Бойко Българоубиец
14:13 19.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "6135":В България медицина учат на английски от много държави. Какво чудно има. В Нигерия говорят добър английски език.
Коментиран от #38, #46, #64
14:15 19.07.2026
23 Асена василева
Коментиран от #33
14:15 19.07.2026
24 Валентин
14:16 19.07.2026
25 Програмист
14:16 19.07.2026
26 Павел Пенев
Коментиран от #47
14:16 19.07.2026
27 Исторически парк
14:17 19.07.2026
28 Меркел
14:17 19.07.2026
29 Бойко Българоубиец
14:18 19.07.2026
30 Най-вече толерират
До коментар #21 от "ФАКТИ толерират":геноцида срещу местното коренно бяло население.
14:18 19.07.2026
31 Механик
То бива промиване, ама ....
14:18 19.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Рада Дълбоката
До коментар #23 от "Асена василева":Чакай си реда!
14:21 19.07.2026
34 Софиянец
14:22 19.07.2026
35 Евалата
14:22 19.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Асена василева
14:26 19.07.2026
38 СЪЩИТЕ ГОСТИ НА МЕРКЕЛ
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Да си ходи в Нигерия, кой му е спонсор на обучението в България?
Коментиран от #40
14:27 19.07.2026
39 Злобата
Коментиран от #42, #43, #57
14:27 19.07.2026
40 Кирил петков
До коментар #38 от "СЪЩИТЕ ГОСТИ НА МЕРКЕЛ":Язе и сапундцията денков😍
14:29 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Какво му пречим да работи?
До коментар #39 от "Злобата":Да не би да сем го затворили в зоопарк като в Белгия до 70те години?
14:31 19.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ивелин Михайлов
14:37 19.07.2026
46 6135
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":"Какво чудно има. В Нигерия говорят добър английски език. "
Много чудни има. Преподаването на английски трябва да дава диплома важаща само в английско-говоряща страна.
Как в България този доктор ще попита "Какво те боли?".
Как въобще може да се назначава медицинско лице, което не говори български?
14:39 19.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Социолог
До коментар #47 от "Германец":Има и половин милион укри така че реално са 2 милиона га ню вци
14:41 19.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 да да да
Коментиран от #54
15:19 19.07.2026
53 Аларма
15:26 19.07.2026
54 Какво не ти харесва?
До коментар #52 от "да да да":Сегашният каварнениски кмет вече ги карва от по-длалеч, че и ги заселва за постоянно. Е, адрикански брикeти са, ама това са подробности.
15:28 19.07.2026
55 Убунту шаман
15:31 19.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този е педиатър, а деца няма
До коментар #39 от "Злобата":Първо да си направи малки черни дечица, после може и да се разработи.
15:36 19.07.2026
58 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #56 от "НИЩО МУ НЯМА":ААА И НА НОМ.ТРИ 3...
КОНСУЛТАЦИЯ С ...ПАТОАНАТОМИТЕ
15:39 19.07.2026
59 д-р Белов от Абуджа
До коментар #56 от "НИЩО МУ НЯМА":За тебе винаги, Кокорчо!
15:39 19.07.2026
60 Кобра Кай 🥋
До коментар #18 от "Хммм":Лъжа! Дай пример тогава
15:40 19.07.2026
61 Кат Няма Кой !
Ще Кандисат !
Коментиран от #63
15:40 19.07.2026
62 През Соца !
5 години разпределение !
След като е по Държавна поръчка !
Да изплати образованието си !
След Което Е !
Свободен !
Сега и В Чехия Е Така !
15:42 19.07.2026
63 Ту-туууу
До коментар #61 от "Кат Няма Кой !":Ако исках да си поверя здравето и живота на африканец с купена диплома от ВМУ, щях да съм еммигрирал в Нигерия, не да ги чакам тука да ни напълнят с подобни "доктори".
15:55 19.07.2026
64 КРЕТЕНИСТ
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Ако лекциите се водят на ингилизки, то това е дискриминация спрямо българските студенти. Никой български студент не е длъжен да зане английски заради вносни африкански плащачи на купени дипломи! По конституция в територията все още иам само един официален език и това е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК!
16:09 19.07.2026