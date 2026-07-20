РИОСВ спря нерегламентирано строителство в Защитената зона "Комплекс Калиакра"

2 451 проверки са извършени от регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през юни, но са наложени само 8 принудителни административни мерки на съоръжения и дейности заради нарушения.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) посочват, че в резултат на осъществения контрол са дадени 896 предписания за отстраняване на установени нарушения и предприемане на необходимите мерки за привеждане на дейностите в съответствие с екологичното законодателство.

За предотвратяване на непосредствен риск за околната среда РИОСВ във Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, София и Шумен са приложили общо осем принудителни административни мерки, с които е разпоредено спиране на експлоатацията на съоръжения и извършвани дейности.

От РИОСВ-Варна са извършени 2 проверки на територията на Защитена зона "Комплекс Калиакра". Установено е извършване на нерегламентирани дейности в землището на село Топола, община Каварна, които водят до увреждане на природно местообитание "Понто-Сарматски степи".

В тази връзка е приложена ПАМ за спиране на дейностите,включително строителство, поставяне на преместваеми обекти, замърсяване, ограждане, разчистване на растителност на терен в землището на селото. На нарушителя е съставен акт.

Относно нерегламентираното замърсяване с отпадъци са извършени 127 проверки и са дадени 160 предписания за отстраняване на нарушения. Съставени са 12 акта и са издадени 5 наказателни постановления. В резултат от предприетите действия са почистени от отпадъци са 160 замърсени терена на територията на страната.

За установени нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните екологични закони през юни са съставени общо 127 акта, като 27 от тях са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 62 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 638 971,32 евро. Допълнително са наложени 15 текущи санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда за установени наднормени замърсявания на водите и атмосферния въздух на стойност 7 629,05 евро.

През отчетния период в държавния бюджет са постъпили 86 182,85 евро от събрани глоби и санкции, включително по сключени споразумения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Съвместно с регионалните органи на МВР са извършени проверки на площадки, на които се извършват дейности с отпадъци.

От РИОСВ отчитат и множеството постъпили сигнали за мазут по Черноморието. Направени са проверки и са издадени предписания до концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове за незабавно почистване на замърсените участъци до пълното отстраняване на нефтопродуктите.

За морските плажове, включени в списъка на неохраняемите плажове за летен сезон 2026 г., предписанията са отправени към съответните общински администрации.

При извършените проверки не са установени брегови източници за замърсяването с нефтени образувания, а вероятният източник са дейности извършвани в морската акватория.