Отгледаха пъстърва в Черно море

За първи път в България успешно е отгледана дъгова пъстърва в морска среда. Пилотният проект е реализиран край Каварна от учени от Тракийския университет, мидена ферма и Генералната комисия по рибарство към Европейския съюз. Още по-необичайно е, че сладководната риба съжителства успешно с черноморски миди в общо съоръжение, съобщи Нова тв.
Идеята за подобен тип аквакултура е на предприемача Веселин Прокопиев, който работи по нея от десетилетия. „35 години от живота ми! Идеята е първо да отглеждаме миди, обаче в самото съоръжение замисълът беше да можем да отглеждаме и пъстърви. Не само пъстърви, а и всякакъв вид аквакултура, която може да издържа на морска вода. И това нещо се получи!“, каза той.
Първоначално специалистите били скептични към възможността сладководен вид да се адаптира към морска среда. „Проучвайки опита и възможностите, стигнах до идеята, че трябва да експериментираме – нещата, които се смятаха за невъзможни, да доказваме, че са възможни“, обясни доц. Галин Николов от Тракийския университет. По думите му първото доказателство е, че сладководна риба може да се отглежда в Черно море.
Черно море се оказва по-слабо солено от очакваното, което подпомага процеса. „Бяхме подготвени за 18 промила соленост. Когато докарахме рибата и измерихме водата, се оказа 20 промила. Една безсънна нощ, в която очаквахме дали ще оцелеят“, разказа Николов.
Зарибителният материал е доставен от Самоков. Рибите са били постепенно адаптирани към солеността по време на транспорт и след пристигането.
Резултатите изненадват учените .„Растежът на пъстървата е над шест пъти по-бърз, отколкото в стандартни сладководни технологии“, посочи доц. Николов.
„За 5 месеца и 20 дни рибите пораснаха от 80–120 грама до 900 грама – 1,2 килограма. Просто това е уникално!“, допълни Прокопиев.
Според екипа храненето на рибата не се различава от стандартните практики в сладководните ферми и не се използват изкуствени добавки. „Няма нищо изкуствено. Не сме използвали хормони, антибиотици. Рибата е екологична и чиста“, каза доц. Николов.
По думите му резултатите показват, че Черно море има потенциал за развитие на подобни устойчиви аквакултури.
Проектът вече намира приложение и в местни ресторанти в района на нос Калиакра, където се предлагат морски продукти директно от фермата.
Екипът планира разширяване на експеримента с нови видове и затворен производствен цикъл.„Ще продължим с кафяво водорасло, стриди, ципура и лаврак“, каза доц. Николов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
14:38 04.07.2026
2 Ако Бяха отгледали !
Да Кажеш !
14:42 04.07.2026
3 Кат почне да отглежда !
Да ми се Обади !
14:48 04.07.2026
4 дуловска принцеса
14:48 04.07.2026
5 665
14:53 04.07.2026
6 Баба Гошка
15:07 04.07.2026
7 Един
15:09 04.07.2026
8 пенсионер от Варна
Коментиран от #12
15:10 04.07.2026
9 Много интересно
15:13 04.07.2026
10 пълно е със радиация
бързо расте от радиацията която има във черно море
пъстървата иначе расте само във чисти балкански води
Коментиран от #14
15:14 04.07.2026
11 Добре а кит има ли в черно море
15:19 04.07.2026
12 Баба Гошка
До коментар #8 от "пенсионер от Варна":Соленоводните крокодили достигат до 7 метра дължина и 1 тон тегло. Можеш да ги внесеш от Австралия и ще се хранят с охранени укро"туристи". Само не знам дали зимното море ще им е по вкуса
15:19 04.07.2026
13 голям смях
че не се сещам за друга лайноядяща риба
15:24 04.07.2026
14 Баба Гошка
До коментар #10 от "пълно е със радиация":Никой не те кара на сила да я ядеш. Радвай се, че произвеждат хората нещо. Може на консерви за котки да я направят. При тази скорост на растеж и адаптация милиони могат да се направят от отглеждането й!
15:25 04.07.2026