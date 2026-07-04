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Отгледаха пъстърва в Черно море

Отгледаха пъстърва в Черно море

4 Юли, 2026 14:36 988 14

  • пъстърва-
  • черно море-
  • дъгова пъстърва-
  • веселин прокопиев-
  • ес-
  • каварна

Рибата съжителства с миди край Каварна

Отгледаха пъстърва в Черно море - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За първи път в България успешно е отгледана дъгова пъстърва в морска среда. Пилотният проект е реализиран край Каварна от учени от Тракийския университет, мидена ферма и Генералната комисия по рибарство към Европейския съюз. Още по-необичайно е, че сладководната риба съжителства успешно с черноморски миди в общо съоръжение, съобщи Нова тв.

Идеята за подобен тип аквакултура е на предприемача Веселин Прокопиев, който работи по нея от десетилетия. „35 години от живота ми! Идеята е първо да отглеждаме миди, обаче в самото съоръжение замисълът беше да можем да отглеждаме и пъстърви. Не само пъстърви, а и всякакъв вид аквакултура, която може да издържа на морска вода. И това нещо се получи!“, каза той.

Първоначално специалистите били скептични към възможността сладководен вид да се адаптира към морска среда. „Проучвайки опита и възможностите, стигнах до идеята, че трябва да експериментираме – нещата, които се смятаха за невъзможни, да доказваме, че са възможни“, обясни доц. Галин Николов от Тракийския университет. По думите му първото доказателство е, че сладководна риба може да се отглежда в Черно море.

Черно море се оказва по-слабо солено от очакваното, което подпомага процеса. „Бяхме подготвени за 18 промила соленост. Когато докарахме рибата и измерихме водата, се оказа 20 промила. Една безсънна нощ, в която очаквахме дали ще оцелеят“, разказа Николов.

Зарибителният материал е доставен от Самоков. Рибите са били постепенно адаптирани към солеността по време на транспорт и след пристигането.

Резултатите изненадват учените .„Растежът на пъстървата е над шест пъти по-бърз, отколкото в стандартни сладководни технологии“, посочи доц. Николов.

„За 5 месеца и 20 дни рибите пораснаха от 80–120 грама до 900 грама – 1,2 килограма. Просто това е уникално!“, допълни Прокопиев.

Според екипа храненето на рибата не се различава от стандартните практики в сладководните ферми и не се използват изкуствени добавки. „Няма нищо изкуствено. Не сме използвали хормони, антибиотици. Рибата е екологична и чиста“, каза доц. Николов.

По думите му резултатите показват, че Черно море има потенциал за развитие на подобни устойчиви аквакултури.

Проектът вече намира приложение и в местни ресторанти в района на нос Калиакра, където се предлагат морски продукти директно от фермата.

Екипът планира разширяване на експеримента с нови видове и затворен производствен цикъл.„Ще продължим с кафяво водорасло, стриди, ципура и лаврак“, каза доц. Николов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    6 3 Отговор
    По-слабо солено защото се тори и смесва със сладководна вода от ВиК 🚽

    14:38 04.07.2026

  • 2 Ако Бяха отгледали !

    6 0 Отговор
    Антилопа Гну !

    Да Кажеш !

    14:42 04.07.2026

  • 3 Кат почне да отглежда !

    7 0 Отговор
    Кебапчета по БДС !

    Да ми се Обади !

    14:48 04.07.2026

  • 4 дуловска принцеса

    4 1 Отговор
    а мен ме отглежда глиган на сушата

    14:48 04.07.2026

  • 5 665

    10 0 Отговор
    Пъстървата е от най хищните и лакоми водни животи. Така както се е адаптирала, па и пораснала, остава само да я изпуснат и до няколко години цаца, сафрид , карагьоз само на снимка ще ги виждаме.

    14:53 04.07.2026

  • 6 Баба Гошка

    9 0 Отговор
    Много интересна новина и постижение. Да се надяваме, че няма да се превърне в агресивен вид, който да изяде и цаца и всичко. Има много потенциал морската пъстърва.

    15:07 04.07.2026

  • 7 Един

    6 0 Отговор
    Очаквам и черноморски шаран и сом.

    15:09 04.07.2026

  • 8 пенсионер от Варна

    9 1 Отговор
    скоро и крокодили , хранещи се с мазут на топчена !

    Коментиран от #12

    15:10 04.07.2026

  • 9 Много интересно

    1 1 Отговор
    Това е някаква иновация, Голямо Браво!

    15:13 04.07.2026

  • 10 пълно е със радиация

    2 1 Отговор
    аз такава радиационна пъстърва няма да ям

    бързо расте от радиацията която има във черно море

    пъстървата иначе расте само във чисти балкански води

    Коментиран от #14

    15:14 04.07.2026

  • 11 Добре а кит има ли в черно море

    2 0 Отговор
    Има цял филм за кита в черно море ама някой виждал ли го е

    15:19 04.07.2026

  • 12 Баба Гошка

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "пенсионер от Варна":

    Соленоводните крокодили достигат до 7 метра дължина и 1 тон тегло. Можеш да ги внесеш от Австралия и ще се хранят с охранени укро"туристи". Само не знам дали зимното море ще им е по вкуса

    15:19 04.07.2026

  • 13 голям смях

    1 0 Отговор
    пущайте шараните в черно море да изядатЛАЙНАТА

    че не се сещам за друга лайноядяща риба

    15:24 04.07.2026

  • 14 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "пълно е със радиация":

    Никой не те кара на сила да я ядеш. Радвай се, че произвеждат хората нещо. Може на консерви за котки да я направят. При тази скорост на растеж и адаптация милиони могат да се направят от отглеждането й!

    15:25 04.07.2026

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