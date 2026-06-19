Димитър Манолов: Подхвърлени на парче идеи за осигуровките на държавните служители са неприемливи

Подхвърлени идеи на парче са неприемливи, каза президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов във връзка с дебата дали държавните служители трябва да поемат плащането на осигуровките си. Той каза, че разговорът трябва да обхване всички възможни критерии по отношение на осигурителната система и на заплащането, предават от БТА.
Държавните служители имат редица ограничения – те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес, да получават ваучери за храна, коментира още Манолов.
Идеята на някои работодателски организации не е друга освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители, смята президентът на КТ "Подкрепа". По думите му работодателските организации нямат право на участие в разговора за осигуровките на държавните служители.
От КТ "Подкрепа" представиха днес мерки, насочени към повишаване на доходите и ограничаване на неравенствата, подобряване на условията на труд.
Следва да се направи първо един много задълбочен функционален анализ на ситуацията с възнагражденията в държавната администрация, каза социалният министър Наталия Ефремова преди ден в отговор на въпрос дали държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровките си.
Преди дни Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки, съобщиха от организацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Тиквата
13:02 19.06.2026
2 Бойко Тиквата
Коментиран от #5
13:04 19.06.2026
3 Марджи
Ако не си разбрал, ти си един от тях!!!
13:09 19.06.2026
4 Ура,,Ура
13:15 19.06.2026
5 Не така
До коментар #2 от "Бойко Тиквата":Приятелю, ти въобще не си в час и пишеш невярни неща, направо глупости.
13:23 19.06.2026
6 Българин
13:27 19.06.2026
7 Справедлив
13:28 19.06.2026
8 Шести
13:32 19.06.2026
9 Плик
13:32 19.06.2026
10 Различен
Всеки колкото си заработи, толкова и да получава и да си плаща данъчните задължения- без изключения !!!
Синдикатите привилигироват едни държавни хрантутници, за сметка на работещите и произвеждащи, плащащи данъци и осигуровки в размер такъв, че да напълнят бюджета, та да стигнат да се платят и осигуровките на тези от бюджетната сфера .
Но за работещите в частния сектор няма синдикати!? Те са длъжни да произвеждат паричен продукт за сметка на не произвеждащите .... ЗАЩО ???
Коментиран от #18
13:34 19.06.2026
11 демократ
13:37 19.06.2026
12 безпартиен
Коментиран от #14
13:39 19.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 безпартиен
До коментар #12 от "безпартиен":При 3(три) НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В училище за цял учебен срок!Няма как едни да имат задължения а други само права!Не съм гласувал от далечната 1990 ,но за тези които предложат и приемат тези предложения ще ги подкрепя!
13:45 19.06.2026
15 безпартиен
13:51 19.06.2026
16 симеоновец
13:52 19.06.2026
17 Опа
14:21 19.06.2026
18 ЛОШО е
До коментар #10 от "Различен":""Първо да се разчисти сивия сектор. Държавните служители са лесни там нищо не се крие, но парите в плик и майсторите без касов апарат са за затвор.""
14:44 19.06.2026