Димитър Манолов: Подхвърлени на парче идеи за осигуровките на държавните служители са неприемливи

Подхвърлени идеи на парче са неприемливи, каза президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов във връзка с дебата дали държавните служители трябва да поемат плащането на осигуровките си. Той каза, че разговорът трябва да обхване всички възможни критерии по отношение на осигурителната система и на заплащането, предават от БТА.

Държавните служители имат редица ограничения – те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес, да получават ваучери за храна, коментира още Манолов.

Идеята на някои работодателски организации не е друга освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители, смята президентът на КТ "Подкрепа". По думите му работодателските организации нямат право на участие в разговора за осигуровките на държавните служители.

От КТ "Подкрепа" представиха днес мерки, насочени към повишаване на доходите и ограничаване на неравенствата, подобряване на условията на труд.

Следва да се направи първо един много задълбочен функционален анализ на ситуацията с възнагражденията в държавната администрация, каза социалният министър Наталия Ефремова преди ден в отговор на въпрос дали държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровките си.

Преди дни Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки, съобщиха от организацията.