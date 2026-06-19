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Димитър Манолов: Подхвърлени на парче идеи за осигуровките на държавните служители са неприемливи

Димитър Манолов: Подхвърлени на парче идеи за осигуровките на държавните служители са неприемливи

19 Юни, 2026 12:54 1 263 18

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  • държавни служители

Идеята на някои работодателски организации не е друга освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители, смята президентът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: Подхвърлени на парче идеи за осигуровките на държавните служители са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Подхвърлени идеи на парче са неприемливи, каза президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов във връзка с дебата дали държавните служители трябва да поемат плащането на осигуровките си. Той каза, че разговорът трябва да обхване всички възможни критерии по отношение на осигурителната система и на заплащането, предават от БТА.

Държавните служители имат редица ограничения – те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес, да получават ваучери за храна, коментира още Манолов.

Идеята на някои работодателски организации не е друга освен да бъде намален доходът на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители, смята президентът на КТ "Подкрепа". По думите му работодателските организации нямат право на участие в разговора за осигуровките на държавните служители.

От КТ "Подкрепа" представиха днес мерки, насочени към повишаване на доходите и ограничаване на неравенствата, подобряване на условията на труд.

Следва да се направи първо един много задълбочен функционален анализ на ситуацията с възнагражденията в държавната администрация, каза социалният министър Наталия Ефремова преди ден в отговор на въпрос дали държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровките си.

Преди дни Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки, съобщиха от организацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Тиквата

    14 11 Отговор
    Е то това е целта сами да си плащат осигуровките, а не държавата да харчи от нашите данъци и да тегли заеми, а колкото до дохода им досега им вдигаха заплатите с по 70% на година.

    13:02 19.06.2026

  • 2 Бойко Тиквата

    18 9 Отговор
    Ама имат ДМС-и, 60 дни отпуск, допълнително материално стимулирани, почивни бази по море и планина и рушвети.

    Коментиран от #5

    13:04 19.06.2026

  • 3 Марджи

    15 7 Отговор
    Когато и ти с десетилетия не плащаш, започнеш да плащаш ежедневно, сме пристигнали равновесието, смисъла да намалим хрантутниците в държавата!
    Ако не си разбрал, ти си един от тях!!!

    13:09 19.06.2026

  • 4 Ура,,Ура

    19 4 Отговор
    Тия двамата велики синдикалисти са вечни. Колко правителства и премиери се смениха, а те са до живот. И трябва някой да им го набие в чугунените глави, че те трябва да защитават работниците в частния бизнес, а не служителите по бюрата и администрацията.

    13:15 19.06.2026

  • 5 Не така

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Тиквата":

    Приятелю, ти въобще не си в час и пишеш невярни неща, направо глупости.

    13:23 19.06.2026

  • 6 Българин

    8 4 Отговор
    Време и наистина работещите българи да спрем да плащаме данъци и осигуровки, тогава Митко да видим каква песен ще запее.

    13:27 19.06.2026

  • 7 Справедлив

    11 2 Отговор
    Да ама работещите в частният сектор работят в условията на конкуренция, което води до постоянен стрес, отделно на "чорбаджилък", често погазващ всякакви нормативи и закони, докато бюджетника е гарантиран без значение от качеството си на работа!Трудовото законадателство е гарантирано и дори се злоупотребява с него!Например ще видиш много присъствени надници по време на празници, защото се заплащат гарантирано двойно!ДМС та, болнични, отпуски на кой когато му требва и т.н.По голямата част са нозначени с връзки/политически, шуробаджанаци, любовници/, което е поредното докозателство, че там се работи по малко, отколкото се получава!

    13:28 19.06.2026

  • 8 Шести

    8 1 Отговор
    Какви синдикати сте вие и как се издържате със държавни пари и си мислите,че сте някакъв фактор в България работя в един бранш свързан с енергетиката и контактите са ми по цяла България и не познавам нито един работник да е член на някой от двата профсъюза за държавните и общинските служители е същото

    13:32 19.06.2026

  • 9 Плик

    4 5 Отговор
    Първо да се разчисти сивия сектор. Държавните служители са лесни там нищо не се крие, но парите в плик и майсторите без касов апарат са за затвор.

    13:32 19.06.2026

  • 10 Различен

    8 2 Отговор
    Всички работещи в България , трябва да са с равни права и равни задължения.
    Всеки колкото си заработи, толкова и да получава и да си плаща данъчните задължения- без изключения !!!
    Синдикатите привилигироват едни държавни хрантутници, за сметка на работещите и произвеждащи, плащащи данъци и осигуровки в размер такъв, че да напълнят бюджета, та да стигнат да се платят и осигуровките на тези от бюджетната сфера .
    Но за работещите в частния сектор няма синдикати!? Те са длъжни да произвеждат паричен продукт за сметка на не произвеждащите .... ЗАЩО ???

    Коментиран от #18

    13:34 19.06.2026

  • 11 демократ

    8 0 Отговор
    Продажен лизач на тлъстия банкянски г... !

    13:37 19.06.2026

  • 12 безпартиен

    8 2 Отговор
    В държавата с население от 6.4 милиона,има 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..гойнери!И всички те разчитат на РЕАЛНО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ОТ ОКОЛО 1.5 МИЛИОНА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!! Единствено тези в частния сектор плащат РЕАЛНИ средства в бюджета!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност едва ли някой очаква повишаване на покупателната способност на населението!На световните пазари сме конкурентни само с ниските цени на зърнени храни и производство на стоки на "ишлеме" в леката промишленост, където все още е останала!!! Решението е съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100 като освободените се насочат към пазара на труда!!!Може да се започне с пенсионираните служители останали на работа след пенсиониране!Няма как от бюджета да им се плащат заплати,пенсии и осигуровки!това са поне 12/100 от щата бюджетните организации!!!По груби изчисления само от МВР и МО ще са спестени поне 650-700 милиона евро годишно!И по други министерства агенции ведомства учреждения области и общини поне още два пъти по толкова!!! Спиране на всякакви помощи БЕЗ ДА Е ПОЛОЖЕН ТРУД по почистване, озеленяване, облагородяване на населените места ПОНЕ 21 (двадесет и един) дни месечно! Спиране на т.нар."детски"

    Коментиран от #14

    13:39 19.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 безпартиен

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "безпартиен":

    При 3(три) НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В училище за цял учебен срок!Няма как едни да имат задължения а други само права!Не съм гласувал от далечната 1990 ,но за тези които предложат и приемат тези предложения ще ги подкрепя!

    13:45 19.06.2026

  • 15 безпартиен

    6 1 Отговор
    Профсъюзите могат да съществуват само там, където ЗАПЛАТИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТИ!!!!Въпрос с повишена трудност-КОЛКО ЧЛЕНОВЕ НА ТЕЗИ "ПРОФСЪЮЗИ" работят по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР???А другият въпрос е КАКВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОЛУЧАВАТ РЪКОВОДСТВА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ???Мисля,че е тайна пазена повече от ДЪРЖАВНА ТАЙНА!!!

    13:51 19.06.2026

  • 16 симеоновец

    6 0 Отговор
    Това Наше момче не се задъха да облизва нечистоплътните зад..... на двамата дебелаци-простаци, мутраци.

    13:52 19.06.2026

  • 17 Опа

    6 0 Отговор
    Който не плаща осигуровки е редно да не получава и пенсии. Това ще бъде честно. Не искам от нас да взимат пари и на тях дават. Точка по въпроса!

    14:21 19.06.2026

  • 18 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Различен":

    ""Първо да се разчисти сивия сектор. Държавните служители са лесни там нищо не се крие, но парите в плик и майсторите без касов апарат са за затвор.""

    14:44 19.06.2026

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