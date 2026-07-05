Румен Петков: Новините започват с убийство, кражба. Това говори за здравословното състояние на нацията

"Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията", заяви бившият министър на вътрешните работи Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.
Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията. Но впечатлението, че министерството се използва за нанасяне на удар в една или друга посока, за показни акции, които впоследствие няма кой да знае какъв ефект имат, не е добро за обществото и за самото министерство."
По отношение на Демерджиев и полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова Петков коментира:
Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "През 2016 г. с акт 681 ЕС възприе изграждането на обща база данни. Ако се окаже, че данните са използвани нерегламентирано, това ще създаде въпросителни пред партньорските отношения на нашата агенция със службите. Създаде се впечатление, че министърът е казал, че г-н Пеевски е пътувал и с него са пътували 81 души, като се хвърлят на посоки някакви имена, а грешките в датите създават впечатление за недостатъчно добра подготовка. Министърът дължи отговори и решителни действия – кой го подведе и защо го подведе."
За Бюджет 2026 и евентуалните съкращания на държавни служители Пектов заяви:
Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Като ги изгоним на улицата, какво правим? 11 000 полицаи се прибират вкъщи, на тяхно място кои ще дойде? Ще изгоним тези 11 000, от къде ще вземем другите 11 000? Имаме ли ги подготвени? Аз считам, че ги нямаме. Когато прибързано агресираме тези служители, които и един ден не са имали нормална Нова година, една път не са били на празника на децата си, не считам, че това е почтено и прилично."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сензацията продава
Коментиран от #4, #35
09:56 05.07.2026
2 Шадраване,
РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТКЪМ ГЛАВАТА!
09:56 05.07.2026
3 Овчар
09:58 05.07.2026
4 Мурка
До коментар #1 от "Сензацията продава":ПАЗРНА ИКОНОМИКА ----пингвинчето ми
10:02 05.07.2026
5 Коко
10:04 05.07.2026
6 Факти
10:05 05.07.2026
7 пикаещия във фонтани
10:05 05.07.2026
8 Васил
10:05 05.07.2026
9 Маджо
10:07 05.07.2026
10 тоя
Коментиран от #47
10:11 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Простатата
10:12 05.07.2026
13 Поебяев
10:13 05.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 истината
10:14 05.07.2026
17 Мнение
Не беше ли във властта?!
Не беше ли на софрата и той?!
Доста се дразня като викнат на интервюта по медиите разни тъмни лица като тоя ,като Цветан Цветанов, като Владислав Горанов, като Красимир Каракачанов, като Иван Гешев и мн др!
Разследване и затвор за такива, а не да ръсят акъл от медиите!!!
10:16 05.07.2026
18 симеон крадкобурготски
10:18 05.07.2026
19 Бай Араб
10:19 05.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 потрес
10:20 05.07.2026
22 българската политическа класа
10:22 05.07.2026
23 Споко,Румба!
...убийства и кражби...!
10:23 05.07.2026
24 Напротив!
Освен това комунделите са псевдоморалисти!
10:23 05.07.2026
25 ⚒️⚒️⚒️⚒️
10:24 05.07.2026
26 ВРЪЩАЙ
10:27 05.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тодар Живков
Коментиран от #29, #30
10:29 05.07.2026
29 само Америка
До коментар #28 от "Тодар Живков":може да изрине комунистите и путлероидите от България но мунчо тика към руското блато първоизточника на злото!
10:31 05.07.2026
30 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #28 от "Тодар Живков":Твоят възпитаник,съпартиец и съидейник- Бойко Борисов-напълно потвърждава думите ти Бай Тодаре...!
10:32 05.07.2026
31 ЧОЧО
10:41 05.07.2026
32 Свръска
10:42 05.07.2026
33 Фют
10:47 05.07.2026
34 zanaлката
10:48 05.07.2026
35 Червен Ретков
До коментар #1 от "Сензацията продава":Оди пикай у фонтана в Плевен!
Коментиран от #48
10:56 05.07.2026
36 Ма те
10:57 05.07.2026
37 А50
10:58 05.07.2026
38 Поредният руснак
До коментар #20 от "ПЪЛНИ Глупости":Във всички бивши републики е пълно с руснаци пета колона на Москва.Този що да не е от тях.Лъжлив боклук и алкохолик.
10:59 05.07.2026
39 Алекса
11:03 05.07.2026
40 пресипрес
11:04 05.07.2026
41 никогапак
- Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са мерцедес, доро уиски, хубави жени...
- А когато няма пари? - пита синът.
- Ами - трамвай, чай, майка ти...
Коментиран от #44
11:07 05.07.2026
42 Само да попитам
Коментиран от #45
11:07 05.07.2026
43 анонимен
11:07 05.07.2026
44 всяка жаба да си знае гьола
До коментар #41 от "никогапак":В час по математика учениците имат контролно. Един от тях набързо си предава работата, което предизвиква гнева на учителката:
- Николай, защо си решил само една задача?
- За тройка и една задача стига.
- Ами ако си я решил грешно?
- Ако съм я решил грешно, тогава ще ми пишете двойка.
11:10 05.07.2026
45 Добър въпрос!
До коментар #42 от "Само да попитам":В много от тях няма нищо ценно...
11:14 05.07.2026
46 Петко
11:16 05.07.2026
47 Здравка
До коментар #10 от "тоя":Пиявица и кърлеж се наяжда .Комунист и катаджия -Никога. Доказано над 82 години.
11:19 05.07.2026
48 Никсън
До коментар #35 от "Червен Ретков":Желязков за това не го допуска до хотела с водопада. нищо ,че са една ОПГ другарчета.
11:24 05.07.2026
49 Още ли си тук. .
Бягай при извънземните. .
Мутро .
11:24 05.07.2026
50 А Здравословното Състояние На Нацията !
Здравословното Състояние !
На Управляващите В Тази Държава !
Явно Тук Липсват Достатъчно Психиатрии !
Което Да Поемат Потока от Болни !
От Управлението на Тази !
Държава !
11:27 05.07.2026
51 НИКОГА НЕ СЪМ ГО ЪАРЕСВАЛ
11:28 05.07.2026
52 Умре за да спим спокойно .
Гущер без глава .
11:28 05.07.2026
53 !!!?
11:30 05.07.2026