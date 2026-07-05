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Румен Петков: Новините започват с убийство, кражба. Това говори за здравословното състояние на нацията

Румен Петков: Новините започват с убийство, кражба. Това говори за здравословното състояние на нацията

5 Юли, 2026 09:53 1 111 53

  • румен петков-
  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • държавни служители

Иван Демерджиев дължи отговори и решителни действия

Румен Петков: Новините започват с убийство, кражба. Това говори за здравословното състояние на нацията - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията", заяви бившият министър на вътрешните работи Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията. Но впечатлението, че министерството се използва за нанасяне на удар в една или друга посока, за показни акции, които впоследствие няма кой да знае какъв ефект имат, не е добро за обществото и за самото министерство."

По отношение на Демерджиев и полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова Петков коментира:

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "През 2016 г. с акт 681 ЕС възприе изграждането на обща база данни. Ако се окаже, че данните са използвани нерегламентирано, това ще създаде въпросителни пред партньорските отношения на нашата агенция със службите. Създаде се впечатление, че министърът е казал, че г-н Пеевски е пътувал и с него са пътували 81 души, като се хвърлят на посоки някакви имена, а грешките в датите създават впечатление за недостатъчно добра подготовка. Министърът дължи отговори и решителни действия – кой го подведе и защо го подведе."

За Бюджет 2026 и евентуалните съкращания на държавни служители Пектов заяви:

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Като ги изгоним на улицата, какво правим? 11 000 полицаи се прибират вкъщи, на тяхно място кои ще дойде? Ще изгоним тези 11 000, от къде ще вземем другите 11 000? Имаме ли ги подготвени? Аз считам, че ги нямаме. Когато прибързано агресираме тези служители, които и един ден не са имали нормална Нова година, една път не са били на празника на децата си, не считам, че това е почтено и прилично."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сензацията продава

    17 0 Отговор
    Търси се шоу, и пасти

    Коментиран от #4, #35

    09:56 05.07.2026

  • 2 Шадраване,

    33 0 Отговор
    само да то мапомня една приказка от някога мърдия български народ:

    РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТКЪМ ГЛАВАТА!

    09:56 05.07.2026

  • 3 Овчар

    10 5 Отговор
    Ако един ден войната е между хора и машини , добре образованите хора ще застанат на страната на машините...! Добре образовани хора са тези които се образоват в дълбоката мрежа а не тук...!

    09:58 05.07.2026

  • 4 Мурка

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сензацията продава":

    ПАЗРНА ИКОНОМИКА ----пингвинчето ми

    10:02 05.07.2026

  • 5 Коко

    29 0 Отговор
    Нацията е тотално изтрещяла след като няколко поколения бяха оставени демократично да правят каквото си искат.И целенасочено опростачавани от медии и телевизии най вече.Резултата за жалост е необратим така че надежда всяка оставете.

    10:04 05.07.2026

  • 6 Факти

    27 0 Отговор
    Това говори за политиката на всички правителства , без никакви изключения ! Народът трябва винаги да живее в страх , бедност , винаги под напрежение ! Така се управлява най лесно , особено на територията бг !

    10:05 05.07.2026

  • 7 пикаещия във фонтани

    24 5 Отговор
    започнал да мисли! И каза едно нищо!

    10:05 05.07.2026

  • 8 Васил

    29 2 Отговор
    И кой го казва човека който седеше с Братя Галеви и си пиеше пиенето с рях.

    10:05 05.07.2026

  • 9 Маджо

    19 2 Отговор
    Браво бате Румене,само на теб дължим лиценза и твоят Дъбов е на линия винаги да правим рекет на държавни и частни организации и фирми ,за да работят с Асет банк! Благодарим ти ,че винаги ползваш МВР за да ни създават комфорт и правилно ги хвалиш ! Мерси и ще те черпя ракия и узо ,твоят любим коктейл!

    10:07 05.07.2026

  • 10 тоя

    13 3 Отговор
    не се ли накраде бе???

    Коментиран от #47

    10:11 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Простатата

    15 0 Отговор
    ви алармира ! Кой където свари , по спирки и по гари...

    10:12 05.07.2026

  • 13 Поебяев

    7 0 Отговор
    Много дрънкаш капуть вулканизиран Арно въри хорото планктона плаща без да мисли немой им мъти кратуните.

    10:13 05.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 истината

    15 1 Отговор
    Това говори за овладяни медии подменящи реалната обстановка и информация с подобни теми които винаги има всеки ден навсякъде в изобилие.Поднасят ни ги като първа новина като най-важна за България и народа и..Забелязвате ли че вътрешни новини и проблеми с глобален характер които ни засягат пряко не се коментират.Това е режима на демонокрация което ви пробутват постоянно за да ви обират.

    10:14 05.07.2026

  • 17 Мнение

    18 2 Отговор
    Румен Петков е сред основните причинители на днешното състояние на държавата ни!

    Не беше ли във властта?!
    Не беше ли на софрата и той?!

    Доста се дразня като викнат на интервюта по медиите разни тъмни лица като тоя ,като Цветан Цветанов, като Владислав Горанов, като Красимир Каракачанов, като Иван Гешев и мн др!

    Разследване и затвор за такива, а не да ръсят акъл от медиите!!!

    10:16 05.07.2026

  • 18 симеон крадкобурготски

    10 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    10:18 05.07.2026

  • 19 Бай Араб

    11 4 Отговор
    Не съм зависим от алкогола и не познавам Будимир Куйович.Не посещавам руското посолство всеки ден.

    10:19 05.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 потрес

    14 2 Отговор
    Да ме прощавает, ама видя ли силно противната мутра с брадавиците на пикаещия във фонтаните, тичам да повръщам! Съжалявам, но съм сигурна, че така е с целокупния български народ! Този червен мерзавец и наглец е отврат!!

    10:20 05.07.2026

  • 22 българската политическа класа

    15 0 Отговор
    са престъпници крадци и убийци!

    10:22 05.07.2026

  • 23 Споко,Румба!

    14 2 Отговор
    И по твое време,като министър на МВР и тогава новините започваха с...
    ...убийства и кражби...!

    10:23 05.07.2026

  • 24 Напротив!

    11 0 Отговор
    На първо място говори за здравословното състояние на медиите и техните спонсори!
    Освен това комунделите са псевдоморалисти!

    10:23 05.07.2026

  • 25 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    15 0 Отговор
    Абе, Петков това са новините от началото на 90г. а, ти като беше министър какви бяха? Като, такива като теб новините все такива ще бъдат

    10:24 05.07.2026

  • 26 ВРЪЩАЙ

    9 0 Отговор
    ПАРИТЕ!

    10:27 05.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тодар Живков

    10 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Товс са българските комунисти.

    Коментиран от #29, #30

    10:29 05.07.2026

  • 29 само Америка

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Тодар Живков":

    може да изрине комунистите и путлероидите от България но мунчо тика към руското блато първоизточника на злото!

    10:31 05.07.2026

  • 30 ТОЧНО ТАКА...!

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тодар Живков":

    Твоят възпитаник,съпартиец и съидейник- Бойко Борисов-напълно потвърждава думите ти Бай Тодаре...!

    10:32 05.07.2026

  • 31 ЧОЧО

    7 2 Отговор
    Другарьо Петков всяка професия си има своите рискове. Всеки сам си избира професията, ако толкова е трудна полицейската професия , няма да има кандидати да работят там, обаче е лесно да вземат висока пенсия и висока заплата едновремено. В коя Европейска страна след пенсиониране можеш да работиш на Държавна работа само в БГ!

    10:41 05.07.2026

  • 32 Свръска

    6 0 Отговор
    Колкото повече запада държавата толкова повече определени индивиди забогатяват що е то?

    10:42 05.07.2026

  • 33 Фют

    2 0 Отговор
    Ами всеки си прави сам изводите от акциите, а ако държавата губи от това...да не е килвала, стилнала и грабнала дат лук от който не трябва.

    10:47 05.07.2026

  • 34 zanaлката

    9 0 Отговор
    друго си е 🚰 в шадравана

    10:48 05.07.2026

  • 35 Червен Ретков

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сензацията продава":

    Оди пикай у фонтана в Плевен!

    Коментиран от #48

    10:56 05.07.2026

  • 36 Ма те

    5 0 Отговор
    Ма те са с 20 000 повече от колкото ни трябват. Стига да работят, а не само да симулират.... Хората намаляват полицията и администрацията расте....

    10:57 05.07.2026

  • 37 А50

    1 2 Отговор
    Това е медийна политшка, подсъзнатилна пропаганда, изучава се в унивирситети как да очерниш врага си. Врагът на умнокрасивите е Радев. Всеки битовизъм може да се превърне в негативно зралище и подтискане на позитивната енергия на масата нород, а народа обича да се шашка и вайка. Преди новините започваха и свършваха с Боко, после с Пеевски. Сега Радев се споменава от пристрастни анолизатори с цел оплюване

    10:58 05.07.2026

  • 38 Поредният руснак

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Във всички бивши републики е пълно с руснаци пета колона на Москва.Този що да не е от тях.Лъжлив боклук и алкохолик.

    10:59 05.07.2026

  • 39 Алекса

    2 0 Отговор
    Пак ли тоя бе...

    11:03 05.07.2026

  • 40 пресипрес

    2 0 Отговор
    Тая пияница пак ли се появи!!! Обажда се като мисли че някой ще му обърне внимание. Скривай се в кочината си откъдето си изпълзял пияница.

    11:04 05.07.2026

  • 41 никогапак

    1 1 Отговор
    - Татко, какво са парите?
    - Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са мерцедес, доро уиски, хубави жени...
    - А когато няма пари? - пита синът.
    - Ами - трамвай, чай, майка ти...

    Коментиран от #44

    11:07 05.07.2026

  • 42 Само да попитам

    3 0 Отговор
    До кога тази пиклива мумия ще се подвизава в нета? Не е ли време да се върне в саркофага? В нея няма нищо ценно.

    Коментиран от #45

    11:07 05.07.2026

  • 43 анонимен

    3 0 Отговор
    Тоя пиян пиклю, който пикае във фонтаните когато се напие, защо го показвате!!!!

    11:07 05.07.2026

  • 44 всяка жаба да си знае гьола

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "никогапак":

    В час по математика учениците имат контролно. Един от тях набързо си предава работата, което предизвиква гнева на учителката:
    - Николай, защо си решил само една задача?
    - За тройка и една задача стига.
    - Ами ако си я решил грешно?
    - Ако съм я решил грешно, тогава ще ми пишете двойка.

    11:10 05.07.2026

  • 45 Добър въпрос!

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Само да попитам":

    В много от тях няма нищо ценно...

    11:14 05.07.2026

  • 46 Петко

    0 0 Отговор
    Натрупахте и е време свещи да си купите. Прилика между политик ,свекърва и торта - за предпочитане са студени и със свещи.

    11:16 05.07.2026

  • 47 Здравка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "тоя":

    Пиявица и кърлеж се наяжда .Комунист и катаджия -Никога. Доказано над 82 години.

    11:19 05.07.2026

  • 48 Никсън

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Червен Ретков":

    Желязков за това не го допуска до хотела с водопада. нищо ,че са една ОПГ другарчета.

    11:24 05.07.2026

  • 49 Още ли си тук. .

    0 0 Отговор
    На земята .
    Бягай при извънземните. .
    Мутро .

    11:24 05.07.2026

  • 50 А Здравословното Състояние На Нацията !

    1 0 Отговор
    Зависи от !

    Здравословното Състояние !

    На Управляващите В Тази Държава !

    Явно Тук Липсват Достатъчно Психиатрии !

    Което Да Поемат Потока от Болни !

    От Управлението на Тази !

    Държава !

    11:27 05.07.2026

  • 51 НИКОГА НЕ СЪМ ГО ЪАРЕСВАЛ

    0 0 Отговор
    Но сега казва една голяма ИСТИНАТА. Всички и тв. И преса и сайтчета първо и винаги убийство бой кражби и в 77% само това пишат. Винаги броя написаното казаното и казвам пиша че само негативност страхове и стресове за хората показват казват. И НИЩО ПОЗИТИВНО.

    11:28 05.07.2026

  • 52 Умре за да спим спокойно .

    1 0 Отговор
    Гадно комунисче .
    Гущер без глава .

    11:28 05.07.2026

  • 53 !!!?

    1 0 Отговор
    Този да слуша Говори Москва...!!!?

    11:30 05.07.2026

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