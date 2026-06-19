Новини
България »
София »
Пеканов: Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции ВИДЕО

Пеканов: Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции ВИДЕО

19 Юни, 2026 13:46 1 019 22

  • атанас пеканов-
  • ек-
  • плащане-
  • евро-
  • фонд-
  • фонд за възстановяване

ЕК одобри изплащането на близо 1 млрд. евро на България

Пеканов: Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия даде зелена светлина на четвъртото поред плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. ЕК одобри изплащането на близо 1 млрд. евро на България, като парите ще постъпят в критичен момент за страната заради ниското ниво на фискалния резерв. Средствата ще позволят навременното изплащане на инвестициите по ПВУ, чието изпълнение следва да приключи най-късно в края на август.

Това обяви на брифинг в МС вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов.

„Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции, важни за нас. Поставихме като основен приоритет ускоряване на работата по ПВУ. При визитата на ЕК преди две седмици проведохме важни разговори. Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля и добра координация и последователност, България може да защитава своите интереси“, заяви Пеканов.

Според него ключови са били свършената работа по антикорупционното законодателство и върховенството на закона. Вицепремиерът обясни, че създаването на независима КПК и засилването на отчетността над главния прокурор са били ключови.

На България ще бъде предоставено допълнително време за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и целите, които са били успешно изпълнени, припомни "Нова телевизия".

Комисията изпрати своята предварителна оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и целите, необходими за това плащане, на Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с четири седмици да представи становището си.

Успоредно с това Комисията уведоми България за причините, поради които счита, че посочените по-горе ключови етапи и цели не са изпълнени задоволително. България разполага с един месец да отговори на тази оценка.

Ако след отговора на България Комисията потвърди оценката си, че въпросните ключови етапи и цел не са изпълнени задоволително, тя ще удържи съответната част от плащането. Размерът на удържаната сума ще бъде определен въз основа на значимостта на неизпълнените ключови етапи и цел, в съответствие с методиката, изложена в съобщението на Комисията от 21 февруари 2023 г. След това България ще разполага със срок до 31 август 2026 г., за да изпълни оставащите ангажименти. При успешно изпълнение удържането ще бъде отменено и средствата ще бъдат изплатени.

Изплащането на средствата на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на ИФК и приемането на решение за плащане от Комисията.

Припомняме, че България подаде четвъртото си искане за плащане за 1,1 милиарда евро на 2 април 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи, финансирани с безвъзмездни средства в размер на 6,17 милиарда евро.

Реформите и инвестициите, свързани с това искане за плащане, ще доведат до положителна промяна за гражданите и бизнеса в области като борбата с корупцията, цифровизацията на административното правосъдие, професионалното образование и обучение, подкрепата за малките и средни предприятия, устойчивия транспорт, декарбонизацията и възобновяемата енергия, селското стопанство и извънболничната помощ.

Водещите мерки, включени в това искане за плащане, са:

  • » Мерки за борба с корупцията, включително приемането на законодателство за създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност.
  • » Мерки за декарбонизация на енергийния сектор. Те включват подобряване на корпоративното управление на държавните енергийни дружества чрез преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), с цел да се избегне рискът от кръстосано субсидиране на дейности, свързани с въглищата, и структурата му да се приведе в съответствие с бъдещите потребности на енергийния пазар в България.
  • » Беше създаден Национален фонд за декарбонизация в подкрепа на енергийната ефективност на сградите, като беше определен управител на фонда и бяха въведени правила за неговото функциониране.
  • » Насърчаване на възобновяемата енергия чрез подпомагане на близо 1 400 битови слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата.
  • » Нов договор за обществена услуга за обществения железопътен транспорт, насочен към подобряване на качеството, достъпността и използването му от пътниците, наред с модернизирана правна рамка за насърчаване на транспорта с нулеви и ниски емисии, включително нови правила за електрическата мобилност и зони с ниски емисии.


Неизпълнени ключови етапи и цели

Комисията установи, че един ключов етап. Той е свързан с влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията, което не е изпълнено изцяло. България също така декларира, че една цел, свързана с подкрепата за сектора на културата, все още не е постигната, но планира да я изпълни до крайния срок 31 август 2026 г. Освен това формулировката на един от ключовите етапи в областта на обществения транспорт не е достатъчно ясна и България беше поканена да представи обосновано искане за преразглеждане на своя план.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Това момченце ни носеше кафе на мен и Кирчо на протеста а сега се прави на голяма работа.

    Коментиран от #8, #12

    13:48 19.06.2026

  • 2 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    7 2 Отговор
    Вече си сметнах МОЕТО от това милиардче.

    13:49 19.06.2026

  • 3 ЦК на БКП

    12 3 Отговор
    Нека краденето започне... СЕГА !!!
    /като при нас/

    13:50 19.06.2026

  • 4 Елтън Джак

    8 1 Отговор
    Пеканов да не се е къносал? Изглежда ми младо момче.

    13:51 19.06.2026

  • 5 Къде

    14 3 Отговор
    ви е бюджета , бе , умен ? Един бюджет не може да направите сума ти и време , но борчове на поразия ! Ни очи , ни срама от такива шумкарски издънки !

    13:52 19.06.2026

  • 6 Ананас Петканов

    12 3 Отговор
    Егати държавата щом аз съм й вицепремиер.

    13:52 19.06.2026

  • 7 Кажи

    12 0 Отговор
    колко милиона са само лихвите на тези 3,8 милиарда евро ! Престъпление !

    Коментиран от #10, #19

    13:53 19.06.2026

  • 8 Това

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДОБРЕ !!!
    А в знак на благодарност пусна ли го поне веднъж без билетче да се облекчи в "заведението" ти, дори и за малка.... ???

    13:53 19.06.2026

  • 9 Хапките За средния и едрия Бизнес !

    2 2 Отговор
    Не ме Интересуват !

    Пак Ще късат Билетчета !

    13:54 19.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кажи":

    С лихвите за 35 години става 20 млрд лв.

    13:56 19.06.2026

  • 11 Овчар

    5 1 Отговор
    Този е такава продажба мърша че ще го пишат в учебниците....!

    14:01 19.06.2026

  • 12 Брато,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много се кефя на онази история, дето си назначил Митро фанова като сервитьорка в ресторанта ти с градина. Тя градинката част ли обслужване клиенти, или в основната.
    Ти за какво я уволни, вярно ли че преполовлявала чашите на клиентите докато им ги носела ?

    14:02 19.06.2026

  • 13 пфф

    4 0 Отговор
    Пеканчо - обикновена брюкселска марионетка. Не се откриват следи от собствено мислене.

    14:06 19.06.2026

  • 14 Йдйддй

    5 0 Отговор
    Още никой не се усеща но кризата вече е на вратата ,голям глад ще има. Курортите са празни ,търговия няма ... цени до небесата

    14:10 19.06.2026

  • 15 Сатанист

    5 0 Отговор
    Оставка!

    14:15 19.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Момчето идЕиот ли е или на идЕотЕ ни прави?!
    По какъв начин аджеба трансфер по плана, който е за целеви дейности изцяло изключени от бюджета помага на бюджета - историята мълчи!
    А за да ти дадат пари по плана си се съгласил да продадеш някакъв интерес за сметка на техен!!

    14:22 19.06.2026

  • 17 Спеканче БКП-либерално,

    3 1 Отговор
    то тия плащания не са ви за бюджета а за някакво уж възстановяване от измамата ковид, но вие така или иначе си ги крадете през вашите фирми.

    14:23 19.06.2026

  • 18 Трябваше обмения курс при влизане в

    1 0 Отговор
    Еврозоната да е 1 евро 1 лев

    Коментиран от #20

    14:23 19.06.2026

  • 19 Асен Василев председател ПГ на ПП/ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кажи":

    Новият зловещ дълг който взема ПБ на лицето Румен Георгиев Радев е без никакви разчети за какво ще се ползва. Може би да се доразплати с олигарсите си които му купиха изборните резултати. Всеки един Български гражданин трябва да знае - новия дълг на България ( Не на Радев и кликата му а на България) е на лихвен процент -4%. Най високият лихвен процент който се отпуска тази година на страна от ЕС. И всеки Български гражданин да знае- само лихвите които ще плаща са 160 милиона евро годишно. Тези средства биха могли да подпомогнат Българските граждани в някои сфери и отрасли но Радев предпочете да отидат в неговите и на олигарсите му сметки. Идват невиждани граждански ПРОТЕСТИ

    14:29 19.06.2026

  • 20 Май по-добре беше

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трябваше обмения курс при влизане в":

    да не влизаме.

    14:33 19.06.2026

  • 21 миме

    0 1 Отговор
    счупените педухански ПеПеДеБераси яко квичат щот вече не седат у скута на феномена и немогат да краднат толкова много

    14:38 19.06.2026

  • 22 Цончо Ганев депутат от Възраждане

    0 0 Отговор
    Днес в НС леко се е объркал...не лева а 60 млрд.евро е а при Радев е вече 47% от БВП

    14:40 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове