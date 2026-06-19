Пеканов: Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции ВИДЕО

Европейската комисия даде зелена светлина на четвъртото поред плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. ЕК одобри изплащането на близо 1 млрд. евро на България, като парите ще постъпят в критичен момент за страната заради ниското ниво на фискалния резерв. Средствата ще позволят навременното изплащане на инвестициите по ПВУ, чието изпълнение следва да приключи най-късно в края на август.
Това обяви на брифинг в МС вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов.
„Това е жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за всички инвестиции, важни за нас. Поставихме като основен приоритет ускоряване на работата по ПВУ. При визитата на ЕК преди две седмици проведохме важни разговори. Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля и добра координация и последователност, България може да защитава своите интереси“, заяви Пеканов.
Според него ключови са били свършената работа по антикорупционното законодателство и върховенството на закона. Вицепремиерът обясни, че създаването на независима КПК и засилването на отчетността над главния прокурор са били ключови.
На България ще бъде предоставено допълнително време за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и целите, които са били успешно изпълнени, припомни "Нова телевизия".
Комисията изпрати своята предварителна оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и целите, необходими за това плащане, на Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с четири седмици да представи становището си.
Успоредно с това Комисията уведоми България за причините, поради които счита, че посочените по-горе ключови етапи и цели не са изпълнени задоволително. България разполага с един месец да отговори на тази оценка.
Ако след отговора на България Комисията потвърди оценката си, че въпросните ключови етапи и цел не са изпълнени задоволително, тя ще удържи съответната част от плащането. Размерът на удържаната сума ще бъде определен въз основа на значимостта на неизпълнените ключови етапи и цел, в съответствие с методиката, изложена в съобщението на Комисията от 21 февруари 2023 г. След това България ще разполага със срок до 31 август 2026 г., за да изпълни оставащите ангажименти. При успешно изпълнение удържането ще бъде отменено и средствата ще бъдат изплатени.
Изплащането на средствата на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на ИФК и приемането на решение за плащане от Комисията.
Припомняме, че България подаде четвъртото си искане за плащане за 1,1 милиарда евро на 2 април 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи, финансирани с безвъзмездни средства в размер на 6,17 милиарда евро.
Реформите и инвестициите, свързани с това искане за плащане, ще доведат до положителна промяна за гражданите и бизнеса в области като борбата с корупцията, цифровизацията на административното правосъдие, професионалното образование и обучение, подкрепата за малките и средни предприятия, устойчивия транспорт, декарбонизацията и възобновяемата енергия, селското стопанство и извънболничната помощ.
Водещите мерки, включени в това искане за плащане, са:
- » Мерки за борба с корупцията, включително приемането на законодателство за създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност.
- » Мерки за декарбонизация на енергийния сектор. Те включват подобряване на корпоративното управление на държавните енергийни дружества чрез преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), с цел да се избегне рискът от кръстосано субсидиране на дейности, свързани с въглищата, и структурата му да се приведе в съответствие с бъдещите потребности на енергийния пазар в България.
- » Беше създаден Национален фонд за декарбонизация в подкрепа на енергийната ефективност на сградите, като беше определен управител на фонда и бяха въведени правила за неговото функциониране.
- » Насърчаване на възобновяемата енергия чрез подпомагане на близо 1 400 битови слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата.
- » Нов договор за обществена услуга за обществения железопътен транспорт, насочен към подобряване на качеството, достъпността и използването му от пътниците, наред с модернизирана правна рамка за насърчаване на транспорта с нулеви и ниски емисии, включително нови правила за електрическата мобилност и зони с ниски емисии.
Неизпълнени ключови етапи и цели
Комисията установи, че един ключов етап. Той е свързан с влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията, което не е изпълнено изцяло. България също така декларира, че една цел, свързана с подкрепата за сектора на културата, все още не е постигната, но планира да я изпълни до крайния срок 31 август 2026 г. Освен това формулировката на един от ключовите етапи в областта на обществения транспорт не е достатъчно ясна и България беше поканена да представи обосновано искане за преразглеждане на своя план.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12
13:48 19.06.2026
2 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
13:49 19.06.2026
3 ЦК на БКП
/като при нас/
13:50 19.06.2026
4 Елтън Джак
13:51 19.06.2026
5 Къде
13:52 19.06.2026
6 Ананас Петканов
13:52 19.06.2026
7 Кажи
Коментиран от #10, #19
13:53 19.06.2026
8 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДОБРЕ !!!
А в знак на благодарност пусна ли го поне веднъж без билетче да се облекчи в "заведението" ти, дори и за малка.... ???
13:53 19.06.2026
9 Хапките За средния и едрия Бизнес !
Пак Ще късат Билетчета !
13:54 19.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Кажи":С лихвите за 35 години става 20 млрд лв.
13:56 19.06.2026
11 Овчар
14:01 19.06.2026
12 Брато,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много се кефя на онази история, дето си назначил Митро фанова като сервитьорка в ресторанта ти с градина. Тя градинката част ли обслужване клиенти, или в основната.
Ти за какво я уволни, вярно ли че преполовлявала чашите на клиентите докато им ги носела ?
14:02 19.06.2026
13 пфф
14:06 19.06.2026
14 Йдйддй
14:10 19.06.2026
15 Сатанист
14:15 19.06.2026
16 ДрайвингПлежър
По какъв начин аджеба трансфер по плана, който е за целеви дейности изцяло изключени от бюджета помага на бюджета - историята мълчи!
А за да ти дадат пари по плана си се съгласил да продадеш някакъв интерес за сметка на техен!!
14:22 19.06.2026
17 Спеканче БКП-либерално,
14:23 19.06.2026
18 Трябваше обмения курс при влизане в
Коментиран от #20
14:23 19.06.2026
19 Асен Василев председател ПГ на ПП/ДБ
До коментар #7 от "Кажи":Новият зловещ дълг който взема ПБ на лицето Румен Георгиев Радев е без никакви разчети за какво ще се ползва. Може би да се доразплати с олигарсите си които му купиха изборните резултати. Всеки един Български гражданин трябва да знае - новия дълг на България ( Не на Радев и кликата му а на България) е на лихвен процент -4%. Най високият лихвен процент който се отпуска тази година на страна от ЕС. И всеки Български гражданин да знае- само лихвите които ще плаща са 160 милиона евро годишно. Тези средства биха могли да подпомогнат Българските граждани в някои сфери и отрасли но Радев предпочете да отидат в неговите и на олигарсите му сметки. Идват невиждани граждански ПРОТЕСТИ
14:29 19.06.2026
20 Май по-добре беше
До коментар #18 от "Трябваше обмения курс при влизане в":да не влизаме.
14:33 19.06.2026
21 миме
14:38 19.06.2026
22 Цончо Ганев депутат от Възраждане
14:40 19.06.2026