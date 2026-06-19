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Социалното министерство ще стимулира връщането в малки населени места

Социалното министерство ще стимулира връщането в малки населени места

19 Юни, 2026 16:08 1 114 26

  • малко населени места-
  • миграция-
  • детски градини

Очаква се схемата да бъде обявена през лятото чрез Агенцията по заетостта

Социалното министерство ще стимулира връщането в малки населени места - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на труда и социалната политика ще стартира нова мярка за насърчаване на вътрешната мобилност, насочена към хора, които желаят да заменят живота в големите градове с работа и установяване в по-малки населени места. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в село Добродан, където беше открит обновен Дом за възрастни хора.

По думите на министъра инициативата ще бъде сходна с програмата „Избирам България“, но ще поставя акцент върху демографските предизвикателства и възможностите за по-добро качество на живот извън големите градски центрове.

„Целта е да подкрепим хората, които искат да се установят на по-спокойни места с по-добра жизнена среда, повече възможности за семействата си и по-достъпен достъп до услуги като детски градини“, обясни Ефремова.

Очаква се схемата да бъде обявена през лятото чрез Агенцията по заетостта. Кандидатстването ще бъде максимално облекчено, без необходимост от изготвяне на проекти и със значително опростени процедури за отчитане.

За да получат предвидените стимули, участниците ще трябва в рамките на една година да са били наети поне осем месеца, независимо дали трудовата заетост е била непрекъсната.

Министърът представи и резултатите от програмата „Избирам България“, която вече отчита значителен интерес. От старта ѝ са подадени над 4000 заявления, като приблизително половината от кандидатите са получили одобрение.

„Интересът надхвърли първоначалните ни очаквания. Вече има хора, които са се върнали в страната, намерили са работа и са се установили заедно със семействата си“, посочи Ефремова.

По програмата вече се изплащат средства както за преместване и транспорт на покъщнина, така и първите финансови стимули за участниците, които са изпълнили изискванията за шестмесечна заетост. Следващите плащания ще бъдат извършвани след достигане на дванадесетия месец.

До момента по мярката са изплатени близо 400 хил. евро на повече от 200 души, представили необходимите документи за доказване на трудова заетост.

Поради големия брой подадени заявления приемът по „Избирам България“ временно е преустановен. „Към момента не приемаме нови кандидати, тъй като интересът надвиши наличния финансов ресурс. Водят се разговори за осигуряване на допълнително финансиране, което би позволило отварянето на нова процедура за кандидатстване“, заяви министър Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да дадат

    22 0 Отговор
    пример първо другарите и да се връщат по селата си !

    Коментиран от #7

    16:11 19.06.2026

  • 2 Пачо

    21 1 Отговор
    Ще заселваме пак Странджа - Сакар ,а ще им купувате ли къщи...

    16:12 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 12 Отговор
    ааа не така! дет мине комунизма трева не никне! и Куба без захар и БГ без домати , и Венецуела си вкарва петрол отвън

    Коментиран от #11, #15

    16:15 19.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    да... щото сте направили някакви подобрения в тия населени места?

    16:17 19.06.2026

  • 5 Добро утро!

    16 1 Отговор
    Първо, строителната мафия в четирите големи града ще изгуби позиции, цените на имотите ще дпаднат, хората ще имат по-малко разходои, например няма да плащат за летни занимални на децата си, а ще си играят на село.

    16:19 19.06.2026

  • 6 Моарейн

    29 2 Отговор
    Когато в малките населени места няма ни лекар, ни зъболекар; когато няма училища и детски градини; когато инфраструктурата е от началото на миналия век и съществува само на магия; когато няма работа и културен живот; когато "бразилците" безчинстват под благия поглед на БХК кого и как ще върнете?

    16:21 19.06.2026

  • 7 миме

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да дадат":

    кат мирчев крушарското тигърче ли? оня ДеБерас с вдлъбнатото челце навярно имаш предвид

    16:21 19.06.2026

  • 8 Ако

    16 5 Отговор
    има работа и поминък, повечето ще се върнат и без програми. Но за 40г демокрация, всичко се концентрира в София и още няколко града. Пример - северозапада - буквално е североЗАПАДНАЛ. Китните навремето селца са катуни. И това е само върха на проблема - следвад училища, болници, ако искате и инфраструктура дори.

    16:23 19.06.2026

  • 9 Радките,

    7 4 Отговор
    служебните управляваха, също нолкова време и за разлика от вас успешно. Вие само мрънкате, оправдавате се или обявявате някакви ялови инициативи, Намате бюджет, нямате реформи, цените са си високи, нямате туристи - абсолютно нищо нямате. Млади хора се връщат в селата и развиват модерен успешен бизнес, но ни блатодарение на вашите "програми". Оставка, некадърници. Смешници!

    16:23 19.06.2026

  • 10 Гражданин

    8 0 Отговор
    Завиждам на уредилите се!

    16:23 19.06.2026

  • 11 миме

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а за китай или виетнам нещо да споменеш?

    Коментиран от #13

    16:23 19.06.2026

  • 12 Селянин

    19 0 Отговор
    Нямаме училище,детска градина, канализация, пътища а вода има само през зимата и кой ще иска да живее така?

    16:23 19.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "миме":

    ако си мислиш че там е комунизъм , си с грешка

    Коментиран от #19

    16:25 19.06.2026

  • 14 Гост

    9 2 Отговор
    На какво основание се дават пари, взети от джобовете на хората тук, на хора, които да дойдат от чужбина и да се конкурират с тези, които им плащат помощите, за работни места, жилища, детски градини, болници и пр. само че с допълнително предимство на още помощи - за наем, транспорт и пр.?

    16:25 19.06.2026

  • 15 Добре ли си?

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Българските домати започнаха да изчезват след 2007, не им понесен ЕС -за..Куба и Венецуела са под терора на унищижителите на цивилизации от десетилетия ..

    Коментиран от #18

    16:26 19.06.2026

  • 16 ,Тити

    10 0 Отговор
    И как по точно ще стимулира като населението намалява се тези населени места едва ли ще има някаква работа.

    16:29 19.06.2026

  • 17 Яяяяяяя

    10 0 Отговор
    Еха, пак схема ! За нас ще има ли нещо настрана?

    16:30 19.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Добре ли си?":

    а ти кога ще изчезнеш? може и да се появи домат на твое място

    Коментиран от #21, #24

    16:31 19.06.2026

  • 19 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ми кво е "там"тогава,щом в 2вропейска и натовска България е още комунизъм

    16:35 19.06.2026

  • 20 Все Нови И Нови !

    6 0 Отговор
    Инициативи !

    И Накрая !

    Само Парите !

    Опраскани !

    ----------------------

    Има ли Едно Нещо Да е Наред ?

    Така Както Закона Го Е Постановил ?

    -----------------------

    Раюздан !

    Феодализъм !

    16:43 19.06.2026

  • 21 Може би !

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е По Добре !

    Вместо К.О.Т.а.р.А.К !

    Да се Появи !

    Овца !

    Поне !

    КУРБАН !

    Да си Направим !

    16:45 19.06.2026

  • 22 Жико Тошев

    0 0 Отговор
    И ще станем 9 милиона!

    16:56 19.06.2026

  • 23 Спомени от соца

    6 1 Отговор
    Нов живот на малките населени места могат да вдъхнат само млади хора с малки деца. Но присъствието им там може да бъде само временно - докато децата им станат на по 13-14 г. След това задължително ще трябва да се върнат в големия град, за да могат подрастващите им тийнейджъри да получат качествено средно образование в добри училища, а после трябва да момуват и ергенуват, за да създадат семейства. Това просто няма как да стане в малко населено място, защото там няма избор на бъдещи брачни партньори.
    Това беше една от големите грешки на соца - завършват висше 22-годишни девойчета и ги засилват да бъдат 3 години даскалици в най-затънтените селца. После още 3 до 5 години не могат да си намерят работа по специалността в голям град и ето ти я накрая 30-годишна мома без никакви контакти с връстници, чуди се как да си намери съпруг.
    За да избегнат тази съдба, масово се женеха и омъжваха още по времето на следването и после разводи, разводи и нещастни деца на разделени родители.
    Тази аспект също трябва добре да се премисли преди урбулешките призиви и стимули за връщане към малките населени места!

    16:57 19.06.2026

  • 24 бъди здрав!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но за целта намали малко новините и повече разходки на чист въздух.

    17:16 19.06.2026

  • 25 А бе

    2 0 Отговор
    Това социално министерство какъв бюджет има за телк-ове,за гледачи,за отпуски на гледачи и др.

    17:19 19.06.2026

  • 26 Баш Майстора

    0 0 Отговор
    Кво стана със сиднито от Австралия , върна ли се от там или го хапна голямата акула. ???

    17:28 19.06.2026

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