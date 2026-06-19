Социалното министерство ще стимулира връщането в малки населени места

Министерството на труда и социалната политика ще стартира нова мярка за насърчаване на вътрешната мобилност, насочена към хора, които желаят да заменят живота в големите градове с работа и установяване в по-малки населени места. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в село Добродан, където беше открит обновен Дом за възрастни хора.
По думите на министъра инициативата ще бъде сходна с програмата „Избирам България“, но ще поставя акцент върху демографските предизвикателства и възможностите за по-добро качество на живот извън големите градски центрове.
„Целта е да подкрепим хората, които искат да се установят на по-спокойни места с по-добра жизнена среда, повече възможности за семействата си и по-достъпен достъп до услуги като детски градини“, обясни Ефремова.
Очаква се схемата да бъде обявена през лятото чрез Агенцията по заетостта. Кандидатстването ще бъде максимално облекчено, без необходимост от изготвяне на проекти и със значително опростени процедури за отчитане.
За да получат предвидените стимули, участниците ще трябва в рамките на една година да са били наети поне осем месеца, независимо дали трудовата заетост е била непрекъсната.
Министърът представи и резултатите от програмата „Избирам България“, която вече отчита значителен интерес. От старта ѝ са подадени над 4000 заявления, като приблизително половината от кандидатите са получили одобрение.
„Интересът надхвърли първоначалните ни очаквания. Вече има хора, които са се върнали в страната, намерили са работа и са се установили заедно със семействата си“, посочи Ефремова.
По програмата вече се изплащат средства както за преместване и транспорт на покъщнина, така и първите финансови стимули за участниците, които са изпълнили изискванията за шестмесечна заетост. Следващите плащания ще бъдат извършвани след достигане на дванадесетия месец.
До момента по мярката са изплатени близо 400 хил. евро на повече от 200 души, представили необходимите документи за доказване на трудова заетост.
Поради големия брой подадени заявления приемът по „Избирам България“ временно е преустановен. „Към момента не приемаме нови кандидати, тъй като интересът надвиши наличния финансов ресурс. Водят се разговори за осигуряване на допълнително финансиране, което би позволило отварянето на нова процедура за кандидатстване“, заяви министър Ефремова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да дадат
Коментиран от #7
16:11 19.06.2026
2 Пачо
16:12 19.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #15
16:15 19.06.2026
4 ДрайвингПлежър
16:17 19.06.2026
5 Добро утро!
16:19 19.06.2026
6 Моарейн
16:21 19.06.2026
7 миме
До коментар #1 от "Да дадат":кат мирчев крушарското тигърче ли? оня ДеБерас с вдлъбнатото челце навярно имаш предвид
16:21 19.06.2026
8 Ако
16:23 19.06.2026
9 Радките,
16:23 19.06.2026
10 Гражданин
16:23 19.06.2026
11 миме
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а за китай или виетнам нещо да споменеш?
Коментиран от #13
16:23 19.06.2026
12 Селянин
16:23 19.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "миме":ако си мислиш че там е комунизъм , си с грешка
Коментиран от #19
16:25 19.06.2026
14 Гост
16:25 19.06.2026
15 Добре ли си?
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Българските домати започнаха да изчезват след 2007, не им понесен ЕС -за..Куба и Венецуела са под терора на унищижителите на цивилизации от десетилетия ..
Коментиран от #18
16:26 19.06.2026
16 ,Тити
16:29 19.06.2026
17 Яяяяяяя
16:30 19.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Добре ли си?":а ти кога ще изчезнеш? може и да се появи домат на твое място
Коментиран от #21, #24
16:31 19.06.2026
19 миме
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ми кво е "там"тогава,щом в 2вропейска и натовска България е още комунизъм
16:35 19.06.2026
20 Все Нови И Нови !
И Накрая !
Само Парите !
Опраскани !
----------------------
Има ли Едно Нещо Да е Наред ?
Така Както Закона Го Е Постановил ?
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Раюздан !
Феодализъм !
16:43 19.06.2026
21 Може би !
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е По Добре !
Вместо К.О.Т.а.р.А.К !
Да се Появи !
Овца !
Поне !
КУРБАН !
Да си Направим !
16:45 19.06.2026
22 Жико Тошев
16:56 19.06.2026
23 Спомени от соца
Това беше една от големите грешки на соца - завършват висше 22-годишни девойчета и ги засилват да бъдат 3 години даскалици в най-затънтените селца. После още 3 до 5 години не могат да си намерят работа по специалността в голям град и ето ти я накрая 30-годишна мома без никакви контакти с връстници, чуди се как да си намери съпруг.
За да избегнат тази съдба, масово се женеха и омъжваха още по времето на следването и после разводи, разводи и нещастни деца на разделени родители.
Тази аспект също трябва добре да се премисли преди урбулешките призиви и стимули за връщане към малките населени места!
16:57 19.06.2026
24 бъди здрав!
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но за целта намали малко новините и повече разходки на чист въздух.
17:16 19.06.2026
25 А бе
17:19 19.06.2026
26 Баш Майстора
17:28 19.06.2026