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Ренета Инджова: Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета

Ренета Инджова: Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета

19 Юни, 2026 16:16 1 092 30

  • ренета инджова-
  • промяна-
  • бюджет

Според нея възможностите за корекции са свързани най-вече с капиталовите разходи

Ренета Инджова: Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета. Това заяви пред БНР бившият служебен премиер Ренета Инджова.

Според нея възможностите за корекции са свързани най-вече с капиталовите разходи.

„От дълго време капиталовите разходи се използват за запълване на текущи бюджетни дефицити и така не можем да водим политика, насочена към растеж. Именно това трябва да бъде основната цел“, посочи Инджова.

Тя изрази съмнения относно способността на управляващото мнозинство да провежда последователна политика.

„Не виждам как ще продължи това неосъществяване на функциите и прерогативите на властта. На практика няма бюджет. Новият дълг ще бъде изтеглен още преди да има реален дебат, а след това всичко ще бъде одобрено автоматично“, коментира тя.

По думите ѝ настоящото парламентарно мнозинство е твърде разнородно и е подложено на влияние от различни лобистки интереси, което затруднява вземането на решения.

„Когато идваш на власт с големи очаквания и сериозно мнозинство, обществото очаква бързи и решителни промени. Засега виждаме по-скоро шикалкавене и маркиране на намерения, отколкото реални действия“, заяви Инджова.

Бившият премиер отправи критики и към външната политика на България.

„Поддържаме тон, който няма нищо общо с нормалната дипломация, насочена към ефективно международно сътрудничество и постигане на конкретни национални цели“, смята тя.

В икономически план Инджова акцентира върху необходимостта от по-активна антимонополна политика и по-добър достъп на малките производители до пазара.

„Трябва да се прекрати парцелирането на пазара. Вместо да се търсят начини за допълнително облагане на дребните търговци, трябва да се създадат условия немонополни производители да могат свободно да участват на пазара и да се прилага реална антимонополна политика“, подчерта тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Галина Колева

    12 6 Отговор
    Г-жа Инджова е класи над останалите ни политици. Не случайно така целенасочено е не е търсена.Желая и здраве и дано проумеят ,че България има нужда от нея.

    Коментиран от #13, #28, #30

    16:35 19.06.2026

  • 3 Тази дама говори на висок стил

    13 5 Отговор
    И по този начин дразни управляващите и чорбаджийската класа които по традиция не са нито много образовани нито много трудолюбиви нито много умни но много крадливи. Обаче винаги абсолютно винаги е права. Жалко че поради прроззтотията на народа няма кой да я чуе.

    16:35 19.06.2026

  • 4 Тази симеонска Кипра дето още

    6 12 Отговор
    Носи кожените палта по митингите и с охрана откъде се обажда без познания за ситуацията
    Дърта вампир
    А стига да се изреждали под диктат от най дългия козел който много е взел и хрантути на 15 хрантутници с нашите пари

    16:37 19.06.2026

  • 5 Тази умна дама извади от анонимност

    8 4 Отговор
    Чудесното име Ренета което преди това не беше така популярно , макар че е доста звучно оригинално и типично българско.

    Коментиран от #6, #10

    16:41 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мими

    3 5 Отговор
    Всички започнаха да разбират от бюджет и станаха бюджетари.

    16:46 19.06.2026

  • 8 Нали редакцията не толерира спам

    4 2 Отговор
    Обидни коментари и други подобни но на практика до тук поне две писания са точно такива. Обаче си стоят.

    16:47 19.06.2026

  • 9 Кънчо Стойчев

    4 2 Отговор
    В една страна в която всички са икономисти и НИКОЙ НИЩО НЕ ПРОИЗВЕЖДА е така. Икономистите се замерят с едни безкрайни безсмислени числа а народа през това време обеднява.

    16:49 19.06.2026

  • 10 Калиопа

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тази умна дама извади от анонимност":

    Да-а-а.На цар Иван-Шишман втората дъщеря от третия брак е кръстена Ренета.

    16:49 19.06.2026

  • 11 Статията изглежда доста добра

    7 3 Отговор
    Защото интервюто е на ниво както винаги. Инджова е икономист. Беше председател на новосъздадената комисия по приватизация преди още тази дейност да стартира. Така стана служебен премиер когато това беше уважавана позиция Тя е изключително умна жена , но за България очевидно това е проблем. ...

    17:00 19.06.2026

  • 12 миме

    6 3 Отговор
    рундьо боташа изкарва България от ес и нато,връща лева,маха санкцийте срещу Русия и нещата се оправят

    17:06 19.06.2026

  • 13 Касиопея

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Галина Колева":

    Как да я търсят когато от чистене на входовете няма свободен прозорец за интервю.Двадесет години беше в САЩ.Днес на 73 годишна възраст кой и защо ни я припомня не е ясно.Знае се едно-колкото по-вече питиета е погълнала,толкова употребява неразбираеми заучени изречения.Прави си на софист от древна Елада.Много говорене,за нищо.Пет години работи с Иван Костов в една стая,бюро срещу бюро.С Асен Агов са стари дружки още от годините на "зрелия"социализъм като манекени в списанията Лада и Леда.Оплакваше се ,че няма и пенсия.Аз съм и набор,и отдавна съм пенсионерка и не се оплаквам.Та не зная дадоха ли и държавна пенсия като на Кирил Маричков и Марта Вачкова не зная.

    17:08 19.06.2026

  • 14 Високо ерудирана и компетентна личност

    8 2 Отговор
    Но поради това че е пряма и неподкупна не можа да получи общественото положение което заслужаваше и най вече защото българския народ не цени малкото умни хора които притежава.

    17:11 19.06.2026

  • 15 моля питайте

    2 3 Отговор
    Румен Йотова
    тя ги разбира повече тези неща

    17:15 19.06.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    А на здраве !
    Госпожата е ката ден при онази дето залитайки водеше процесията за семейството в деня в който и цветните се изявяваха.
    Двете правят ежедневни първенства по над пи.....не

    17:17 19.06.2026

  • 17 хихик

    5 1 Отговор
    Ако се даваше път на такива способни и принципни хора в управлението на страната, България нямаше да е това, което е в момента.

    17:17 19.06.2026

  • 18 Отец Дионисий Неолибералний

    3 6 Отговор
    Дъртата коза скоро не съм я прибирал пияна на мотика, но пак е изтървала козите.

    17:17 19.06.2026

  • 19 На времето Желю я назначи за премиер

    3 2 Отговор
    Беше като в десятката. Млада красива. Ми то беше преди повече от 30 години.

    Коментиран от #22, #26

    17:19 19.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ РАЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ КОЙТО ИЗТОЧВАТ ЯКО БЮДЖЕТА ТОВА Е БЪЛГАРИЯ.

    17:23 19.06.2026

  • 22 Дърта чанта лачена, ама влачена

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "На времето Желю я назначи за премиер":

    бе то и Надка беше "млада и красива" по времето на Желю и Мавъра, ама всъщност е спорно. Пък и сега е време на населдниците им - "млади, умни и красиви" 😂😂

    Коментиран от #24

    17:24 19.06.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    БАБО РЕНИ, СПРИ С АЛКОХОЛА ...................... ТОЙ Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО, ОСОБЕНО ................... НА ТВОЯТА ВЪЗРАСТ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #27

    17:25 19.06.2026

  • 24 Надежда е десет години по млада

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дърта чанта лачена, ама влачена":

    от Инджова а това е съществена разлика.

    17:31 19.06.2026

  • 25 Аз Мисля Че !

    1 2 Отговор
    Политическата Воля !

    Е Пределно Ясна !

    Цели се !

    Присвояването На !

    Бюджета !

    17:32 19.06.2026

  • 26 Като Вярвате На !

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "На времето Желю я назначи за премиер":

    Като Вярвате На !

    Тракторист !

    Така е !

    17:34 19.06.2026

  • 27 знаеш ли защо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Се е получило така ако е вярно това. По добре си премълчи защото е тежко.

    17:34 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Форума нито акъл нито образование

    0 0 Отговор
    Обаче самочувствие до небесата , акъл море глава шамандура , обаче дрънкат като празни тенекиии пуснати по нанадолнище.

    17:46 19.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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