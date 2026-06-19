Ренета Инджова: Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета

Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета. Това заяви пред БНР бившият служебен премиер Ренета Инджова.
Според нея възможностите за корекции са свързани най-вече с капиталовите разходи.
„От дълго време капиталовите разходи се използват за запълване на текущи бюджетни дефицити и така не можем да водим политика, насочена към растеж. Именно това трябва да бъде основната цел“, посочи Инджова.
Тя изрази съмнения относно способността на управляващото мнозинство да провежда последователна политика.
„Не виждам как ще продължи това неосъществяване на функциите и прерогативите на властта. На практика няма бюджет. Новият дълг ще бъде изтеглен още преди да има реален дебат, а след това всичко ще бъде одобрено автоматично“, коментира тя.
По думите ѝ настоящото парламентарно мнозинство е твърде разнородно и е подложено на влияние от различни лобистки интереси, което затруднява вземането на решения.
„Когато идваш на власт с големи очаквания и сериозно мнозинство, обществото очаква бързи и решителни промени. Засега виждаме по-скоро шикалкавене и маркиране на намерения, отколкото реални действия“, заяви Инджова.
Бившият премиер отправи критики и към външната политика на България.
„Поддържаме тон, който няма нищо общо с нормалната дипломация, насочена към ефективно международно сътрудничество и постигане на конкретни национални цели“, смята тя.
В икономически план Инджова акцентира върху необходимостта от по-активна антимонополна политика и по-добър достъп на малките производители до пазара.
„Трябва да се прекрати парцелирането на пазара. Вместо да се търсят начини за допълнително облагане на дребните търговци, трябва да се създадат условия немонополни производители да могат свободно да участват на пазара и да се прилага реална антимонополна политика“, подчерта тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Галина Колева
Коментиран от #13, #28, #30
16:35 19.06.2026
3 Тази дама говори на висок стил
16:35 19.06.2026
4 Тази симеонска Кипра дето още
Дърта вампир
А стига да се изреждали под диктат от най дългия козел който много е взел и хрантути на 15 хрантутници с нашите пари
16:37 19.06.2026
5 Тази умна дама извади от анонимност
Коментиран от #6, #10
16:41 19.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мими
16:46 19.06.2026
8 Нали редакцията не толерира спам
16:47 19.06.2026
9 Кънчо Стойчев
16:49 19.06.2026
10 Калиопа
До коментар #5 от "Тази умна дама извади от анонимност":Да-а-а.На цар Иван-Шишман втората дъщеря от третия брак е кръстена Ренета.
16:49 19.06.2026
11 Статията изглежда доста добра
17:00 19.06.2026
12 миме
17:06 19.06.2026
13 Касиопея
До коментар #2 от "Галина Колева":Как да я търсят когато от чистене на входовете няма свободен прозорец за интервю.Двадесет години беше в САЩ.Днес на 73 годишна възраст кой и защо ни я припомня не е ясно.Знае се едно-колкото по-вече питиета е погълнала,толкова употребява неразбираеми заучени изречения.Прави си на софист от древна Елада.Много говорене,за нищо.Пет години работи с Иван Костов в една стая,бюро срещу бюро.С Асен Агов са стари дружки още от годините на "зрелия"социализъм като манекени в списанията Лада и Леда.Оплакваше се ,че няма и пенсия.Аз съм и набор,и отдавна съм пенсионерка и не се оплаквам.Та не зная дадоха ли и държавна пенсия като на Кирил Маричков и Марта Вачкова не зная.
17:08 19.06.2026
14 Високо ерудирана и компетентна личност
17:11 19.06.2026
15 моля питайте
тя ги разбира повече тези неща
17:15 19.06.2026
16 АГАТ а Кристи
Госпожата е ката ден при онази дето залитайки водеше процесията за семейството в деня в който и цветните се изявяваха.
Двете правят ежедневни първенства по над пи.....не
17:17 19.06.2026
17 хихик
17:17 19.06.2026
18 Отец Дионисий Неолибералний
17:17 19.06.2026
19 На времето Желю я назначи за премиер
Коментиран от #22, #26
17:19 19.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
17:23 19.06.2026
22 Дърта чанта лачена, ама влачена
До коментар #19 от "На времето Желю я назначи за премиер":бе то и Надка беше "млада и красива" по времето на Желю и Мавъра, ама всъщност е спорно. Пък и сега е време на населдниците им - "млади, умни и красиви" 😂😂
Коментиран от #24
17:24 19.06.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #27
17:25 19.06.2026
24 Надежда е десет години по млада
До коментар #22 от "Дърта чанта лачена, ама влачена":от Инджова а това е съществена разлика.
17:31 19.06.2026
25 Аз Мисля Че !
„
Е Пределно Ясна !
Цели се !
Присвояването На !
Бюджета !
17:32 19.06.2026
26 Като Вярвате На !
До коментар #19 от "На времето Желю я назначи за премиер":Като Вярвате На !
Тракторист !
Така е !
17:34 19.06.2026
27 знаеш ли защо
До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Се е получило така ако е вярно това. По добре си премълчи защото е тежко.
17:34 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Форума нито акъл нито образование
17:46 19.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.