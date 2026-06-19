Ренета Инджова: Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета

Съществува необходимост от ясна политическа воля за промяна на бюджета. Това заяви пред БНР бившият служебен премиер Ренета Инджова.

Според нея възможностите за корекции са свързани най-вече с капиталовите разходи.

„От дълго време капиталовите разходи се използват за запълване на текущи бюджетни дефицити и така не можем да водим политика, насочена към растеж. Именно това трябва да бъде основната цел“, посочи Инджова.

Тя изрази съмнения относно способността на управляващото мнозинство да провежда последователна политика.

„Не виждам как ще продължи това неосъществяване на функциите и прерогативите на властта. На практика няма бюджет. Новият дълг ще бъде изтеглен още преди да има реален дебат, а след това всичко ще бъде одобрено автоматично“, коментира тя.

По думите ѝ настоящото парламентарно мнозинство е твърде разнородно и е подложено на влияние от различни лобистки интереси, което затруднява вземането на решения.

„Когато идваш на власт с големи очаквания и сериозно мнозинство, обществото очаква бързи и решителни промени. Засега виждаме по-скоро шикалкавене и маркиране на намерения, отколкото реални действия“, заяви Инджова.

Бившият премиер отправи критики и към външната политика на България.

„Поддържаме тон, който няма нищо общо с нормалната дипломация, насочена към ефективно международно сътрудничество и постигане на конкретни национални цели“, смята тя.

В икономически план Инджова акцентира върху необходимостта от по-активна антимонополна политика и по-добър достъп на малките производители до пазара.

„Трябва да се прекрати парцелирането на пазара. Вместо да се търсят начини за допълнително облагане на дребните търговци, трябва да се създадат условия немонополни производители да могат свободно да участват на пазара и да се прилага реална антимонополна политика“, подчерта тя.