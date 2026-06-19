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Крум Зарков: Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око

Крум Зарков: Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око

19 Юни, 2026 19:57 587 22

  • крум зарков-
  • съдебна система-
  • всс-
  • реформа

Две неща правят впечатление – че първо трябва да се смени ВСС, а след това да се търсят по-дълбоките реформи

Крум Зарков: Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око. Законът за съдебната власт беше проект скоростно, за да бъде спрян настоящият ВСС. Това бе аварийна мярка. Не толкова добрата част е, че мнозинството от Прогресивна България не е ясно какво точно искаха да се промени с него. Големите въпроси остават висящи. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването “Лице в лице“ по БТВ.

Две неща правят впечатление – че първо трябва да се смени ВСС, а след това да се търсят по-дълбоките реформи, допълни бившият правосъден министър.

Тук и опозицията има своята роля – "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) се отнесе като чиста опозиция, съзнавайки, че техните предложения ще бъдат отхвърлени, с което се създаде неразбирателство между ПП и ДБ. Ясна беше заявката на българския народ и тя трябва да бъде чута. Проблемите в съдебната власт са дълбоки и трябва да има по-голяма устойчивост и усилия, за да се преодолеят, отбеляза той.

По повод ситуацията в БСП, Зарков заяви: „Кандидатите ни за кметове направиха каквото можаха и с който резултат не бива да се срамуват. Можем да правим политика, но по друг начин. Нашата цел е да предлагаме лява алтернатива“.

Зарков коментира случаят „Баба Алино“: „Това е едно безобразие, което нямаше да се случи, ако не бяхме търпели предишни безобразия“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изчезни

    6 2 Отговор
    ти си никой и вас ви няма вече

    20:04 19.06.2026

  • 2 Здравеопазване

    2 2 Отговор
    Когато в едно тяло има тумор то той трябва да бъде изрязан, колкото се може по-бързо, за да се спаси тялото иначе загива.

    20:05 19.06.2026

  • 3 Сандо

    5 0 Отговор
    Цяла България е болна,дори е в агония.Лошото е,че няма кой да я реанимира.

    20:05 19.06.2026

  • 4 Българин

    3 0 Отговор
    Ти да си здрав

    20:09 19.06.2026

  • 5 Крум По, да По

    0 3 Отговор
    Еме К А Рчо

    20:13 19.06.2026

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    5 2 Отговор
    Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.

    20:14 19.06.2026

  • 7 Факти

    6 3 Отговор
    Тя , цялата “държава” е болна ! Досега не се е намерил лечител ! След изчерпване на нормалните , човешки методи за реформа , има думата тоягата ! Историята го е доказала ! Така е ставало във истинските демокрации по света ( включително и САЩ ) ! ФАКТ !

    Коментиран от #10

    20:14 19.06.2026

  • 8 Мисирниците

    3 2 Отговор
    се опитват да върнат Зарков в играта, загубена кауза

    20:19 19.06.2026

  • 9 Боздуган

    4 2 Отговор
    Болна е да, ако имаше лустрация щеше да бачкаш в супермаркет.

    20:23 19.06.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти, нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    Коментиран от #12

    20:26 19.06.2026

  • 11 Перо

    2 2 Отговор
    Вече е млад пенсионер и съдебната система не го интересува!

    20:35 19.06.2026

  • 12 Само питам

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Виждам , че Раз Бойко ти е любимец … Кой провали проекта “Южен поток” ? Не беше ли Раз Бойко ? Защо го направи ? Срещу какво ? Не продадели интересите на собствения си народ ? Не заслужава ли наказание ? Как се наказва предателството , например в САЩ ?

    Коментиран от #14, #20

    20:38 19.06.2026

  • 13 Ироничен

    0 2 Отговор
    Дървен философ с отпаднала необходимост.

    20:43 19.06.2026

  • 14 Ироничен

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Орешарски, след като кривоустият сенатор дойде да го плаши.

    20:44 19.06.2026

  • 15 Шаран БГ

    1 2 Отговор
    Системата може и да е болна – то и за нея си има дофтори...... Важното е всички в системата да са живи и здрави, те и техните близки и най-важното - редовно де си получават заплатите. Че влачат дела години наред, си е тяхна работа. Там немой да съ месим !!

    20:49 19.06.2026

  • 16 Айде пак

    0 2 Отговор
    Мнението на г-н /д-ря Никой

    20:49 19.06.2026

  • 17 Наказателен Кодекс от 1968 година

    0 0 Отговор
    Опитайте нещо простичко като начало да промените Чл. 23. от Наказателен Кодекс писан 1968 година
    Чл. 23. (1) Ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е
    извършило няколко отделни престъпления,преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е
    от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно,налага най-тежкото
    от тях.

    20:52 19.06.2026

  • 18 бсп/бкп

    0 0 Отговор
    е в КИРЕЧА!!!

    21:00 19.06.2026

  • 19 Съдебната система

    0 0 Отговор
    е Рак! В последен стадий! Просто ще си отиде с държавата и това ще е краят! 🍷

    21:07 19.06.2026

  • 20 копи пейст

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    През юни строителството е спряно от премиера Пламен Орешарски до приключване на проверката на Европейската комисия. През август 2014 г. обаче са предприети стъпки за започване на строителството, включително е вписано спорно увеличение на капитала на проектната компания „Южен поток България“.

    Край на проекта
    На 01.12.2014 г. след посещение на руския президент Владимир Путин в Турция и среща с Реджеп Тайип Ердоган, става ясно, че трасето на газопровода „Южен поток“ ще преминава през територията на Турция, а не на България, като проектът ще има друго наименование. Не отговаря на истината твърдението, че е взето решение проектът да не се реализира изобщо. На същата дата е подписан меморандум с турската корпорация Botas Petroleum Pipeline Corporation.

    21:09 19.06.2026

  • 21 Дзак

    0 1 Отговор
    Просто трябва да оставят специалистите да подредят Съдебната Система! Радев е достатъчно умен да не им се меси.

    21:13 19.06.2026

  • 22 Да,бе

    0 0 Отговор
    Не е болна отдавна,а само разложен труп и мирише,та се не трае...

    21:15 19.06.2026

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