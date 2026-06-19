Крум Зарков: Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око

Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око. Законът за съдебната власт беше проект скоростно, за да бъде спрян настоящият ВСС. Това бе аварийна мярка. Не толкова добрата част е, че мнозинството от Прогресивна България не е ясно какво точно искаха да се промени с него. Големите въпроси остават висящи. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването “Лице в лице“ по БТВ.
Две неща правят впечатление – че първо трябва да се смени ВСС, а след това да се търсят по-дълбоките реформи, допълни бившият правосъден министър.
Тук и опозицията има своята роля – "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) се отнесе като чиста опозиция, съзнавайки, че техните предложения ще бъдат отхвърлени, с което се създаде неразбирателство между ПП и ДБ. Ясна беше заявката на българския народ и тя трябва да бъде чута. Проблемите в съдебната власт са дълбоки и трябва да има по-голяма устойчивост и усилия, за да се преодолеят, отбеляза той.
По повод ситуацията в БСП, Зарков заяви: „Кандидатите ни за кметове направиха каквото можаха и с който резултат не бива да се срамуват. Можем да правим политика, но по друг начин. Нашата цел е да предлагаме лява алтернатива“.
Зарков коментира случаят „Баба Алино“: „Това е едно безобразие, което нямаше да се случи, ако не бяхме търпели предишни безобразия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изчезни
20:04 19.06.2026
2 Здравеопазване
20:05 19.06.2026
3 Сандо
20:05 19.06.2026
4 Българин
20:09 19.06.2026
5 Крум По, да По
20:13 19.06.2026
6 ПРИПОМНЯНЕ
20:14 19.06.2026
7 Факти
Коментиран от #10
20:14 19.06.2026
8 Мисирниците
20:19 19.06.2026
9 Боздуган
20:23 19.06.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "Факти":В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти, нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
Коментиран от #12
20:26 19.06.2026
11 Перо
20:35 19.06.2026
12 Само питам
До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Виждам , че Раз Бойко ти е любимец … Кой провали проекта “Южен поток” ? Не беше ли Раз Бойко ? Защо го направи ? Срещу какво ? Не продадели интересите на собствения си народ ? Не заслужава ли наказание ? Как се наказва предателството , например в САЩ ?
Коментиран от #14, #20
20:38 19.06.2026
13 Ироничен
20:43 19.06.2026
14 Ироничен
До коментар #12 от "Само питам":Орешарски, след като кривоустият сенатор дойде да го плаши.
20:44 19.06.2026
15 Шаран БГ
20:49 19.06.2026
16 Айде пак
20:49 19.06.2026
17 Наказателен Кодекс от 1968 година
Чл. 23. (1) Ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е
извършило няколко отделни престъпления,преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е
от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно,налага най-тежкото
от тях.
20:52 19.06.2026
18 бсп/бкп
21:00 19.06.2026
19 Съдебната система
21:07 19.06.2026
20 копи пейст
До коментар #12 от "Само питам":През юни строителството е спряно от премиера Пламен Орешарски до приключване на проверката на Европейската комисия. През август 2014 г. обаче са предприети стъпки за започване на строителството, включително е вписано спорно увеличение на капитала на проектната компания „Южен поток България“.
Край на проекта
На 01.12.2014 г. след посещение на руския президент Владимир Путин в Турция и среща с Реджеп Тайип Ердоган, става ясно, че трасето на газопровода „Южен поток“ ще преминава през територията на Турция, а не на България, като проектът ще има друго наименование. Не отговаря на истината твърдението, че е взето решение проектът да не се реализира изобщо. На същата дата е подписан меморандум с турската корпорация Botas Petroleum Pipeline Corporation.
21:09 19.06.2026
21 Дзак
21:13 19.06.2026
22 Да,бе
21:15 19.06.2026