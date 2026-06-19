Крум Зарков: Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око

Съдебната система в България е болна и това е видимо с просто око. Законът за съдебната власт беше проект скоростно, за да бъде спрян настоящият ВСС. Това бе аварийна мярка. Не толкова добрата част е, че мнозинството от Прогресивна България не е ясно какво точно искаха да се промени с него. Големите въпроси остават висящи. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването “Лице в лице“ по БТВ.

Две неща правят впечатление – че първо трябва да се смени ВСС, а след това да се търсят по-дълбоките реформи, допълни бившият правосъден министър.

Тук и опозицията има своята роля – "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) се отнесе като чиста опозиция, съзнавайки, че техните предложения ще бъдат отхвърлени, с което се създаде неразбирателство между ПП и ДБ. Ясна беше заявката на българския народ и тя трябва да бъде чута. Проблемите в съдебната власт са дълбоки и трябва да има по-голяма устойчивост и усилия, за да се преодолеят, отбеляза той.

По повод ситуацията в БСП, Зарков заяви: „Кандидатите ни за кметове направиха каквото можаха и с който резултат не бива да се срамуват. Можем да правим политика, но по друг начин. Нашата цел е да предлагаме лява алтернатива“.

Зарков коментира случаят „Баба Алино“: „Това е едно безобразие, което нямаше да се случи, ако не бяхме търпели предишни безобразия“.