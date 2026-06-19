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Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа към достъпни цени на електроенергията

Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа към достъпни цени на електроенергията

19 Юни, 2026 19:06 349

  • цветелина пенкова-
  • електрификация

По думите ѝ страните от Югоизточна Европа и особено България имат огромен потенциал за производство на електроенергия, индустриално развитие и трансгранична търговия

Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа към достъпни цени на електроенергията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа не може да електрифицира бъдещето си с мрежи, изградени за миналото.“ Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, по време на пленарен дебат в Европейския парламент в Страсбург.

Повод за изказването на Пенкова е предложеният от Европейската комисия План за действие за електрификацията, който цели електроенергията да достигне 32% от крайното потребление на енергия в Европейския съюз до 2030 г.

По думите ѝ страните от Югоизточна Европа и особено България имат огромен потенциал за производство на електроенергия, индустриално развитие и трансгранична търговия. „Но само потенциалът не може да намали сметките за ток или да захрани заводите. Днес твърде голяма част от електроенергията остава блокирана заради ограничения или не достига навреме до домакинствата и индустрията заради недостатъчно развити електропреносни мрежи, докато такси с отпаднала необходимост допълнително я оскъпяват“, подчерта тя.

Според нея Планът за действие за електрификацията е нужно да покаже конкретни резултати – изграждане на модерна енергийна инфраструктура, преразглеждане на ненужни тарифи и такси и защита на потребителите от допълнително финансово натоварване.

„Електрификацията не е идеология. Тя е пътят на Европа към достъпни цени на електроенергията и силна индустрия“, категорична бе Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа към достъпни цени на електроенергията


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