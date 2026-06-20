Севда Шишманова: САЩ не постигнаха нито една от целите си. А Иран демонстрира, че контролира изцяло Ормузкия проток

САЩ не успяха да постигнат нито една от целите, които си поставиха в началото на войната с Иран. Това каза в предаването „Тази събота“ журналистът Севда Шишманова.

Меморандумът за разбирателство от 14 точки между САЩ и Иран удължи споразумението за прекратяване на огъня с 60 дни. Тръгнаха и танкери с петрол през Ормузкия проток.

„Ситуацията е изключително динамична. В момента Уиткоф и Къшнър са на път за Женева за подновяване на втората фаза по споразумението и постигане на договорености по конкретните детайли“, обясни тя.

По думите ѝ споразумението е било на ръба да дерайлира в петък, заради острите позиции между Иран и САЩ. „И това стана повод за конфликта между Израел и „Хизбула“. Нека да кажем, че това е уязвимата част от споразумението“.

„Вчерашният ден мина изцяло под егидата на това да бъде постигнато примирие, макар и поредното временно, между „Хизбула“ и Израел. Това е вторият, но много основен фронт в тази война, тъй като „Хизбула“ е на практика Иран. И ако в самия Иран и в Ормузкия проток Техеран воюва със САЩ, то в Ливан Иран воюва с Израел“, обясни журналистът.

Според Шишманова това споразумение ще бъде поставено изцяло в контекста на всичко онова, което се случва между Израел и Ливан.

„Израел е големият залог в момента дали изобщо ще има примирие, което да трае по-дълго. Затова бяха и разменените много остри реплики между Нетаняху и Джей Ди Ванс в последните дни. За САЩ става ясно, че това е критично важно споразумение. Те настояват на всяка цена да бъде подписана „сделка“, както я нарича Тръмп“, подчерта Шишманова.

По думите на журналиста първата цел на САЩ е била унищожаването на ядрената програма на Иран и съответно предотвратяването на създаването на ядрено оръжие.

„Втората беше по някакъв начин да бъдат унищожени ракетните запаси на Иран, да бъде изтощен Техеран, така че да не може да напада съюзниците на САЩ в Персийския залив и базите на САЩ“.

„Една от много шумно акламираните цели беше свалянето на режима на аятоласите - нещо, което видяхме, че също не се случи. Тоест нито една от тези цели не е постигната“, коментира Шишманова.

„Същевременно Иран устоя на една суперсила и демонстрира, че контролира изцяло ситуацията в Ормузкия проток до степен, в която може по някакъв начин да шантажира световната икономика. Самият Тръмп призна, че една от големите причини за постигане на това споразумение е, че световната икономика е изправена пред непредвидимост и пред колапс, което за него вътрешнополитически е изключителен проблем“, смята журналистът.

Шишманова обясни, че третото нещо, което САЩ са принудени да направят, е да започнат да предоговарят санкциите срещу Иран. „Тоест Иран започва да продава петрол, започва да преговаря за размразяване на своите замразени авоари и още нещо, което предизвика изключително остра реакция, особено сред републиканците в САЩ, са тези 300 милиарда, които стоят на масата и които по някакъв начин се договарят за възстановяването на Иран“.

„Важно е да се отбележи, че САЩ имат дедлайн да постигнат това споразумение, защото идват междинните избори през ноември. То трябва да се постигне много преди това, за да може ситуацията по някакъв начин вътрешнополитически да бъде овладяна“, коментира тя.

Според Шишманова Тръмп положителен образ не може да изгради, но най-малкото трябва да се опита да минимизира щетите. „Ако загуби и Конгреса, и Сената, управлението му ще бъде компрометирано“.