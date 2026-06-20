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Севда Шишманова: САЩ не постигнаха нито една от целите си. А Иран демонстрира, че контролира изцяло Ормузкия проток

Севда Шишманова: САЩ не постигнаха нито една от целите си. А Иран демонстрира, че контролира изцяло Ормузкия проток

20 Юни, 2026 10:50 1 022 32

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • севда шишманова-
  • коментар

Споразумението трябва да бъде постигнато преди междинните избори в САЩ

Севда Шишманова: САЩ не постигнаха нито една от целите си. А Иран демонстрира, че контролира изцяло Ормузкия проток - 1
Снимка: bTV
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

САЩ не успяха да постигнат нито една от целите, които си поставиха в началото на войната с Иран. Това каза в предаването „Тази събота“ журналистът Севда Шишманова.

Меморандумът за разбирателство от 14 точки между САЩ и Иран удължи споразумението за прекратяване на огъня с 60 дни. Тръгнаха и танкери с петрол през Ормузкия проток.

„Ситуацията е изключително динамична. В момента Уиткоф и Къшнър са на път за Женева за подновяване на втората фаза по споразумението и постигане на договорености по конкретните детайли“, обясни тя.

По думите ѝ споразумението е било на ръба да дерайлира в петък, заради острите позиции между Иран и САЩ. „И това стана повод за конфликта между Израел и „Хизбула“. Нека да кажем, че това е уязвимата част от споразумението“.

„Вчерашният ден мина изцяло под егидата на това да бъде постигнато примирие, макар и поредното временно, между „Хизбула“ и Израел. Това е вторият, но много основен фронт в тази война, тъй като „Хизбула“ е на практика Иран. И ако в самия Иран и в Ормузкия проток Техеран воюва със САЩ, то в Ливан Иран воюва с Израел“, обясни журналистът.

Според Шишманова това споразумение ще бъде поставено изцяло в контекста на всичко онова, което се случва между Израел и Ливан.
„Израел е големият залог в момента дали изобщо ще има примирие, което да трае по-дълго. Затова бяха и разменените много остри реплики между Нетаняху и Джей Ди Ванс в последните дни. За САЩ става ясно, че това е критично важно споразумение. Те настояват на всяка цена да бъде подписана „сделка“, както я нарича Тръмп“, подчерта Шишманова.

По думите на журналиста първата цел на САЩ е била унищожаването на ядрената програма на Иран и съответно предотвратяването на създаването на ядрено оръжие.

„Втората беше по някакъв начин да бъдат унищожени ракетните запаси на Иран, да бъде изтощен Техеран, така че да не може да напада съюзниците на САЩ в Персийския залив и базите на САЩ“.

„Една от много шумно акламираните цели беше свалянето на режима на аятоласите - нещо, което видяхме, че също не се случи. Тоест нито една от тези цели не е постигната“, коментира Шишманова.

„Същевременно Иран устоя на една суперсила и демонстрира, че контролира изцяло ситуацията в Ормузкия проток до степен, в която може по някакъв начин да шантажира световната икономика. Самият Тръмп призна, че една от големите причини за постигане на това споразумение е, че световната икономика е изправена пред непредвидимост и пред колапс, което за него вътрешнополитически е изключителен проблем“, смята журналистът.

Шишманова обясни, че третото нещо, което САЩ са принудени да направят, е да започнат да предоговарят санкциите срещу Иран. „Тоест Иран започва да продава петрол, започва да преговаря за размразяване на своите замразени авоари и още нещо, което предизвика изключително остра реакция, особено сред републиканците в САЩ, са тези 300 милиарда, които стоят на масата и които по някакъв начин се договарят за възстановяването на Иран“.

„Важно е да се отбележи, че САЩ имат дедлайн да постигнат това споразумение, защото идват междинните избори през ноември. То трябва да се постигне много преди това, за да може ситуацията по някакъв начин вътрешнополитически да бъде овладяна“, коментира тя.

Според Шишманова Тръмп положителен образ не може да изгради, но най-малкото трябва да се опита да минимизира щетите. „Ако загуби и Конгреса, и Сената, управлението му ще бъде компрометирано“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия л мпен

    7 5 Отговор
    Иран не са бавн 0 ра3 виващи и многоходови като нас

    Коментиран от #15

    10:56 20.06.2026

  • 2 На оранжевия

    11 3 Отговор
    му запари под крадливите крачета, затова побърза да обяви победа.
    Избяга като бит педегей.

    Коментиран от #17

    10:56 20.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 12 Отговор
    ехххх севде севде ,руснакинче

    10:58 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Учителка

    8 1 Отговор
    - Внимание, всички паветници да го прочетат хиляда пъти, а Лекса Фльорца - седем хиляди пъти!
    - Тихо! Внимание отново - да го "прочетат", не означава цугтромбони!

    Коментиран от #6

    10:59 20.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Учителка":

    учителко любима , добър ден! ще събираме ли пак консерви за Виетнам?

    Коментиран от #12, #21

    11:01 20.06.2026

  • 7 Дориана

    12 3 Отговор
    Да, точно така Тръмп очаквано се провали заради Израел. Не постигнаха нищо освен икономическа криза и хиляди убити.

    11:02 20.06.2026

  • 8 Ако беше продължил

    9 4 Отговор
    оранжевият бабyин щеше да яде още бой и да хвърля пари на вятъра със същия резултат.
    Накривиха на капата на Путин и Русия.

    11:02 20.06.2026

  • 9 дядо дръмпир

    4 2 Отговор
    Няма как с ИДЕееот- Нарцис начело на Щатите да искаш успех!

    11:08 20.06.2026

  • 10 Говори се

    5 0 Отговор
    под сурдинка, че оранжевият ще пусне лимитирана серия надуваеми кукли с неговия лик за всички Пепита в България.

    11:09 20.06.2026

  • 11 Казуар

    1 4 Отговор
    Другарко Шишманова, до сега беше со кротце и со благо и со малко кютек.

    11:14 20.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Казуар

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия л мпен":

    Видя се как така наречените велики перси плачат за сатрапа си Хомейни.

    11:19 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 "БЕЛИЯ ОРЁЛ"

    0 0 Отговор
    Вече не гнездя в Зелето, хахах!

    11:22 20.06.2026

  • 19 А бе тази госпожа никому

    1 3 Отговор
    Неизвестна много яко се изказва колкото мога но напразно
    Той Тръмп точно нейното мнение чака ха ха

    11:23 20.06.2026

  • 20 Айляк

    1 0 Отговор
    А иначе бат Дончо Тръмпито благодари на Русия и Китай, че не са се намесили във войната Израел/ФАЩ и Иран:))
    А трябваше са се намесят...и интернета от раз тръгваше в Русия.

    11:23 20.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    кой в Афган е висял по колесниците? толкова сте продажни и лъжливи копейки , че не можете да съберете 2 и 2! висяха няколко от афганския театър и се хилеха на провала-изгледайте видеото , и не вярвайте на руспитеци

    11:25 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Севде, Севде,

    2 1 Отговор
    туй го повтряме от 4 месеца бе, пиле!

    Леко си закъсняла с анализа.

    11:50 20.06.2026

  • 27 Хо хо

    1 0 Отговор
    Бай Дончо е нестандартен играч, а мейнстриима си кара по техния стандарт да оплюват всичко което не им бута кинти. Дреме му на оринджа грездея за такива като Шишманката които плювкат срещу най влиятелния световен лидер. Тръгнали с мечката мед да ядат разни скъсаняци.

    11:51 20.06.2026

  • 28 Казуар

    1 1 Отговор
    Другарко Шишманова, спомняш ли си на събиране в президенството при Петър Стоянов като журналистка беше с прозрачна рокля и ти се виждаха гащите и се опитваха да те изгонят.

    12:20 20.06.2026

  • 29 Моджтаба:

    1 0 Отговор
    И аз така мисля, нали вече ми сложиха изкуствен интелект.

    12:21 20.06.2026

  • 30 Вансилов

    1 0 Отговор
    А бе позволете на Тръмп да се измъкне с чест от батака, в който го набута Натаняху - да му пази гърба, докато той реализира "Велик Израел" за сметка на съседите. Преди войната Ормуз бе отворен, а сега с условия. Преди войната Иран твърдеше, че няма да произвежда атомни бомби, сега - пак. Победата на Тръмп е "велика" - старият айатоллах бе ликвидиран, но режимът в Иран не рухна. И е възможно, под някаква форма САЩ да изплатят репарации на Иран за предизвиканите от тях разрушения. Така започва сривът на Великите...

    12:34 20.06.2026

  • 31 Хаха

    1 1 Отговор
    Тая скумрия чува ли се какви глупости говори. От Иран не остана нищо. Защо дават на такива чучела да си дават мнението.

    12:54 20.06.2026

  • 32 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    0 2 Отговор
    Войната още не е приключила
    Дават урана аятоласите
    Иначе Биби пак ги почва.

    13:15 20.06.2026

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