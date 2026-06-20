Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли

Резултатите от проведения мониторинг на проба от води за къпане, взета на 16.06.2026 г. от зона за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж“ показват значителни превишения от допуска за задоволително качество на крайбрежните морски води по показатели: чревни ентерококи и ешерихия коли.

Това обяви darik.bg.

На основание гореизложеното водата представлява риск за здравето за къпещите се. РЗИ-Варна извърши извънредно пробонабиране на 19.06.2026 г. За резултатите от проведените анализи ще ви уведомим допълнително.

Издадени са 3 предписания: до областен управител – за неохраняем морски плаж „Офицерски“ и до концесионерите на морски плажове: „Офицерски – изток“ и „Офицерски – запад“ за поставяне на табели с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено.