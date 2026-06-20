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Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли

Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли

20 Юни, 2026 15:16 689 15

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  • къпане

Издадени са 3 предписания

Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатите от проведения мониторинг на проба от води за къпане, взета на 16.06.2026 г. от зона за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж“ показват значителни превишения от допуска за задоволително качество на крайбрежните морски води по показатели: чревни ентерококи и ешерихия коли.

Това обяви darik.bg.

На основание гореизложеното водата представлява риск за здравето за къпещите се. РЗИ-Варна извърши извънредно пробонабиране на 19.06.2026 г. За резултатите от проведените анализи ще ви уведомим допълнително.

Издадени са 3 предписания: до областен управител – за неохраняем морски плаж „Офицерски“ и до концесионерите на морски плажове: „Офицерски – изток“ и „Офицерски – запад“ за поставяне на табели с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    16 1 Отговор
    Пак ли водата стана кафява

    Коментиран от #3

    15:19 20.06.2026

  • 2 хаха

    13 0 Отговор
    Глупости! Фейк нюз от хейтъри!

    "Айноморието е най-чистуту в светЪ" ... Още голямата Тик-Тиква го каза.
    Аз на вас ли ще вярвам или на ТиквитИ?

    15:22 20.06.2026

  • 3 гларус

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Там се излива Шокъровия канал. Нямам какво повече да добавя.

    15:23 20.06.2026

  • 4 Никой

    7 5 Отговор
    След сключеното примирие между САЩ и Иран горивото на запад започна да пада , но в България олигарсите не дават . Заради " Лукойл " , заради парите с които финансираха предизборната кампания на партия Боташ ?

    Коментиран от #7, #12

    15:23 20.06.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор
    Трябаа да се рекламира така:"КАЛНИ БАНИ ВАРНА!!! "

    15:24 20.06.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Не е възможно! Това са долни инсинуации! Преди няколко дена анонсираха сини флагове

    15:24 20.06.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    В България една цена вдигне ли се -ПАДАНЕ НЕМА!!!
    НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕННОСТИ на пазарната економика

    15:26 20.06.2026

  • 8 Летец Пешеходец

    17 0 Отговор
    А само преди няколко дни във Факти пуснаха платена реклама, как нашите курорти били обявени за "най-чисти". Тогава ви писах, че това няма как да е вярно, заради отходните тръби, които се изливат в морето по всичките ни курорти.

    15:27 20.06.2026

  • 9 Със водно колуло

    7 1 Отговор
    може ли?

    15:29 20.06.2026

  • 10 нннн

    11 0 Отговор
    В чест на двамата последни варненски кмета бактериите се преименуват на ,,чревни ентероПортних" и ,,ешерихия Коцев".

    15:35 20.06.2026

  • 11 Ахаха

    3 1 Отговор
    Истината е че всяка година претоплят едни и същи манджи.. Не искат български туристи и това е, малко дават. Математика.

    15:37 20.06.2026

  • 12 Какво,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    КАКВО БИЛО СКЛЮЧЕНО??!

    15:38 20.06.2026

  • 13 Ма как така, ве?!

    5 0 Отговор
    До вчера уж бяхме с най-чистата вода на г0мн0м0риет0 😂😂

    15:41 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Поздрави от Черноморието

    3 0 Отговор
    с мирис на WC...

    15:52 20.06.2026

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