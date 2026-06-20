Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли

Резултатите от проведения мониторинг на проба от води за къпане, взета на 16.06.2026 г. от зона за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж“ показват значителни превишения от допуска за задоволително качество на крайбрежните морски води по показатели: чревни ентерококи и ешерихия коли.
Това обяви darik.bg.
На основание гореизложеното водата представлява риск за здравето за къпещите се. РЗИ-Варна извърши извънредно пробонабиране на 19.06.2026 г. За резултатите от проведените анализи ще ви уведомим допълнително.
Издадени са 3 предписания: до областен управител – за неохраняем морски плаж „Офицерски“ и до концесионерите на морски плажове: „Офицерски – изток“ и „Офицерски – запад“ за поставяне на табели с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #3
15:19 20.06.2026
2 хаха
"Айноморието е най-чистуту в светЪ" ... Още голямата Тик-Тиква го каза.
Аз на вас ли ще вярвам или на ТиквитИ?
15:22 20.06.2026
3 гларус
До коментар #1 от "Тома":Там се излива Шокъровия канал. Нямам какво повече да добавя.
15:23 20.06.2026
4 Никой
Коментиран от #7, #12
15:23 20.06.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:24 20.06.2026
6 Гост
15:24 20.06.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Никой":В България една цена вдигне ли се -ПАДАНЕ НЕМА!!!
НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕННОСТИ на пазарната економика
15:26 20.06.2026
8 Летец Пешеходец
15:27 20.06.2026
9 Със водно колуло
15:29 20.06.2026
10 нннн
15:35 20.06.2026
11 Ахаха
15:37 20.06.2026
12 Какво,
До коментар #4 от "Никой":КАКВО БИЛО СКЛЮЧЕНО??!
15:38 20.06.2026
13 Ма как така, ве?!
15:41 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Поздрави от Черноморието
15:52 20.06.2026